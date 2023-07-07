Зернова угода майже припинила своє існування, Росія проти продовження, - Bloomberg

Світові лідери намагаються врятувати міжнародну угоду, яка дозволить Україні постачати зерно морем. Вони стикаються з ключовою проблемою: договір, який вже тричі продовжувався, майже не діє. Припинення угоди може призвести в деяких регіонах України до скорочення виробництва в 2024 році.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на видання Bloomberg.

Чорноморські порти України майже порожні, а деякі судна із зерном, проходять інспекцію через силу. Угода завершується 17 липня. Наразі за її продовження виступають ЄС, США та ООН, Росія проти.

Як зазначає видання, російські чиновники продовжують виступати проти продовження угоди, а Київ звинувачує Москву в спробі саботувати її. З моменту укладення угоди на світові ринки було поставлено майже 33 млн тонн зернових культур, що допомогло знизити ціни на продовольство і підтримати сектор.

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Як стверджується, припинення угоди може призвести до зростання витрат українських фермерів, а деякі регіони України скоротять виробництво в 2024 році. Намагаючись врятувати угоду, чиновники ЄС і ООН розглядають можливість надання поступок Россельхозбанку, який потрапив під санкції. Але навіть в цьому випадку російське міністерство відкинуло компроміс, заявивши, що він нездійсненний. Припинення поставок призведе до того, що більше врожаю буде направлено на українські річкові порти на Дунаї, а також на залізничний і автомобільний транзит через кордон з ЄС.

Крім того, через припинення "зернової угоди" продовольство доведеться доставляти залізницею або автотранспортом до ЄС. Kernel Holding SA, головний експортер соняшникової олії в країні, заявив, що готовий продовжувати поставки, якщо військові і Міністерство інфраструктури схвалять це.

У червні уряд України створив страховий фонд у розмірі 547 млн доларів для компенсації компаніям, чиї судна слідують в чорноморські порти країни, якщо угода припиниться.

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6 липня Спільний координаційний центр повідомив, що росіяни зупинили роботу зернового коридору з України.

Останні інспекції суден на вхід у зерновий коридор зафіксовано 28 червня. Ними стали турецький балкер TQ Samsun і TK Majestic під прапором Сент-Кітс і Невіс, що прямували в порт Одеса.

У зворотному напрямку в липні було здійснено дві інспекції: 4 липня суховантажу Akdeniz M із 30 тис. тонн пшениці до Туреччини з Одеси і 2 липня суховантажу Agapi S з 55,88 тис. тонн кукурудзи до Нідерландів з порту Чорноморськ.

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