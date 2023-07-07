Зернова угода майже припинила своє існування, Росія проти продовження, - Bloomberg
Світові лідери намагаються врятувати міжнародну угоду, яка дозволить Україні постачати зерно морем. Вони стикаються з ключовою проблемою: договір, який вже тричі продовжувався, майже не діє. Припинення угоди може призвести в деяких регіонах України до скорочення виробництва в 2024 році.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на видання Bloomberg.
Чорноморські порти України майже порожні, а деякі судна із зерном, проходять інспекцію через силу. Угода завершується 17 липня. Наразі за її продовження виступають ЄС, США та ООН, Росія проти.
Як зазначає видання, російські чиновники продовжують виступати проти продовження угоди, а Київ звинувачує Москву в спробі саботувати її. З моменту укладення угоди на світові ринки було поставлено майже 33 млн тонн зернових культур, що допомогло знизити ціни на продовольство і підтримати сектор.
Як стверджується, припинення угоди може призвести до зростання витрат українських фермерів, а деякі регіони України скоротять виробництво в 2024 році. Намагаючись врятувати угоду, чиновники ЄС і ООН розглядають можливість надання поступок Россельхозбанку, який потрапив під санкції. Але навіть в цьому випадку російське міністерство відкинуло компроміс, заявивши, що він нездійсненний. Припинення поставок призведе до того, що більше врожаю буде направлено на українські річкові порти на Дунаї, а також на залізничний і автомобільний транзит через кордон з ЄС.
Крім того, через припинення "зернової угоди" продовольство доведеться доставляти залізницею або автотранспортом до ЄС. Kernel Holding SA, головний експортер соняшникової олії в країні, заявив, що готовий продовжувати поставки, якщо військові і Міністерство інфраструктури схвалять це.
У червні уряд України створив страховий фонд у розмірі 547 млн доларів для компенсації компаніям, чиї судна слідують в чорноморські порти країни, якщо угода припиниться.
6 липня Спільний координаційний центр повідомив, що росіяни зупинили роботу зернового коридору з України.
Останні інспекції суден на вхід у зерновий коридор зафіксовано 28 червня. Ними стали турецький балкер TQ Samsun і TK Majestic під прапором Сент-Кітс і Невіс, що прямували в порт Одеса.
У зворотному напрямку в липні було здійснено дві інспекції: 4 липня суховантажу Akdeniz M із 30 тис. тонн пшениці до Туреччини з Одеси і 2 липня суховантажу Agapi S з 55,88 тис. тонн кукурудзи до Нідерландів з порту Чорноморськ.
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Украіна теж не в захваті, коли її спонукають вивозити стратегічний ресурс під час війни.
Хто від цього в наварі?
Тільки бариги олігархи з аграрного сектору. Та ще купка міжнародних спекулянтів.
До держбюджету України надходять копійки.
А вражай 2023 ніхто не може спрогнозувати.
То, коли в нього на фронті були непонятки, на нього можна було хоч якось натиснути. А зараз він уже на 100% впевнений у своїй перемозі. І він чудово знає, що експорт сільськогосподарської продукції та продовольства - важлива стаття валютної виручки України. У 2020 році частка від її продажу у валютній скарбниці становила 22,2 млрд дол. - це на той час 45% загального українського експорту. Плюс робочі місця, податки та ін.
Путин не хочет продолжения, тк понимает что его киданули - аммиак его не гоним, а наше зерно за кордон идет.
Тоже самое и с нефтью газом.
Кто то искал другие места поставок эти 1,5 года?
Только стадионы строили.
Теперь на показали дулю с транзитом.
потому что Марселлас Уоллес не любит когда его наё... Он сам кого хочешь на...
Все знают что газ и нефть идёт от кацов.И шо,ищут других поставщиков?
А потом начнётся нытьё холодно-зимой без газа.
Засадили бы все подсолнухами и продавали бы масло,оно щас в цене.
Пшеницей курей кормить-мясо населению.
А може робіть з цього зерна нормальний хліб, а не ото лайно в пакетику, яке лежить на полицях, яке "з любов'ю до українського народа" зроблено з глини і ошурків? Нормальний хліб, як в Європі. І нормальні макаронні вироби, такі, які можна їсти кілограмами і від них не товстієш, а не ото лайно в коробочці, распірин звичайний. І хай українці їдять нормальне. А африканці, разом із зернотрейдерами, хай йдуть і нюхають бебру, всім кодлом. І +146 до того, що вище сказав RuctIck.
Бо якщо Україна годує 6-7-8 частину світу, то чому Уа пенсіонери живуть як бомжі?