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Новини
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Зернова угода майже припинила своє існування, Росія проти продовження, - Bloomberg

зерно

Світові лідери намагаються врятувати міжнародну угоду, яка дозволить Україні постачати зерно морем. Вони стикаються з ключовою проблемою: договір, який вже тричі продовжувався, майже не діє. Припинення угоди може призвести в деяких регіонах України до скорочення виробництва в 2024 році.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на видання Bloomberg.

Чорноморські порти України майже порожні, а деякі судна із зерном, проходять інспекцію через силу. Угода завершується 17 липня. Наразі за її продовження виступають ЄС, США та ООН, Росія проти.

Як зазначає видання, російські чиновники продовжують виступати проти продовження угоди, а Київ звинувачує Москву в спробі саботувати її. З моменту укладення угоди на світові ринки було поставлено майже 33 млн тонн зернових культур, що допомогло знизити ціни на продовольство і підтримати сектор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія готується до повної зупинки роботи "зернового коридору" з 18 липня, – МЗС РФ

Як стверджується, припинення угоди може призвести до зростання витрат українських фермерів, а деякі регіони України скоротять виробництво в 2024 році. Намагаючись врятувати угоду, чиновники ЄС і ООН розглядають можливість надання поступок Россельхозбанку, який потрапив під санкції. Але навіть в цьому випадку російське міністерство відкинуло компроміс, заявивши, що він нездійсненний. Припинення поставок призведе до того, що більше врожаю буде направлено на українські річкові порти на Дунаї, а також на залізничний і автомобільний транзит через кордон з ЄС.

Крім того, через припинення "зернової угоди" продовольство доведеться доставляти залізницею або автотранспортом до ЄС. Kernel Holding SA, головний експортер соняшникової олії в країні, заявив, що готовий продовжувати поставки, якщо військові і Міністерство інфраструктури схвалять це.

У червні уряд України створив страховий фонд у розмірі 547 млн доларів для компенсації компаніям, чиї судна слідують в чорноморські порти країни, якщо угода припиниться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія щоразу перед продовженням "зернової угоди" запускає пропагандистську кампанію для нагнітання ворожості, - постпред Британії в ООН Вудворд

6 липня Спільний координаційний центр повідомив, що росіяни зупинили роботу зернового коридору з України.

Останні інспекції суден на вхід у зерновий коридор зафіксовано 28 червня. Ними стали турецький балкер TQ Samsun і TK Majestic під прапором Сент-Кітс і Невіс, що прямували в порт Одеса.

У зворотному напрямку в липні було здійснено дві інспекції: 4 липня суховантажу Akdeniz M із 30 тис. тонн пшениці до Туреччини з Одеси і 2 липня суховантажу Agapi S з 55,88 тис. тонн кукурудзи до Нідерландів з порту Чорноморськ.

Також читайте: Держсекретар США Блінкен та глава МЗС Туреччини Фідан обговорили "зернову угоду"

Автор: 

зерно (3136) продовольство (337) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+14
Треба спільними зусиллями потопити усе московитське залізяччя і возити собі далі...
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07.07.2023 16:20 Відповісти
+9
Навіщо взагалі питати Рашку, згодна вона чи ні??? Нам її згода не потрібна. З країною-агресоркой ніхто ніколи не рахується. Поставити конвой з кораблів НАТО та й возити собі.
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07.07.2023 16:27 Відповісти
+8
А вот что произрйдет, если пару стран НАТО, Великобритания, например, и Турция скажут: "Мы хотим торговать с Украиной, закупать ее зерно" И снарядят для сопровождения зерновозов пару-тройку своих фрегатов и эсминцев. Думаю, что рашисты обосрутся и ничего не будет. Просто необходимой воли и смелости у европейцев нет.
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07.07.2023 16:23 Відповісти
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Продовжать нікуди не дінуться.
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07.07.2023 16:08 Відповісти
А що продовжувати? Нового врожаю вже не буде. Вже цей врожай майже весь буде втрачений, бо в найгарячіший період замість водосховища на півдні Пустеля. Врожаю срака. Того, що залишиться, вистачить лише нам з невеликим запасом. Що ми збираємось експортувати? Чуваки просто неймовірні дов-би, вони в упор не бачать наслідкив підриву Каховської Дамби. Типу *а давайте продовжувати ці дії, немовби нічого не трапилось*. Це як Бушу молодшому повідомили про атаку літаків під час терактів 9/11, а він продовжив сидіти і слухати дитячу історію в школі. Типу посиджу, може воно якось само за себе вирішить.
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07.07.2023 16:13 Відповісти
Вода нужна для овощей. Злаковым, которые и вывозятся через корридор, полив не нужен.
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07.07.2023 16:26 Відповісти
ты трепло. Даже при оккупированном херсоне зерно было
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07.07.2023 16:27 Відповісти
С вами согласен,если и далее будим настаивать и просить на коленях и идти на уступки москалям ради их забаганок.Есть несколько истин которые надо принять насчет зерновых соглашений.Истина первая все контракты 2021 года на 2022 год выполнены,и дальнейший вой ООН что бедные страны Африки в 2023 без Украинского зерна передохнут пускай Европа с ООН берут на себя и кормят так как и подмахивают пуйлу все время.Истина вторая подрыв Каховской Гэс,затопление плодородных земель Правобережжя Херсонщины,угроза продовольственной безопасности Украины на конец 2023 года и начало 2024 года.Третья истинна с учетом дефицита овощей из за окупации Херсонской области 2022 года,фермеры подконтрольной Украине областей перешли с злаковых культур на выращивание овощей,в остатке будим иметь дифецит злаковых культур к осени 2023 года,я так понимаю в столь не легкое время для Украины будим отдавать зерно прихвостням пуйла а сами будим в три дорога закупать на буханець хліба зерно за границей,сколько при таком раскладе будет стоить буханка хлеба в конце осени начале зимы гривень 70-80.
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07.07.2023 20:44 Відповісти
Зерновое соглашение почти прекратило свое существование, Россия против продолжения.

Украіна теж не в захваті, коли її спонукають вивозити стратегічний ресурс під час війни.

Хто від цього в наварі?

Тільки бариги олігархи з аграрного сектору. Та ще купка міжнародних спекулянтів.
До держбюджету України надходять копійки.

А вражай 2023 ніхто не може спрогнозувати.
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07.07.2023 16:52 Відповісти
Спакуха. Два афериста, один турецкий, второй - квартальный эту проблему порешают к обоюдной выгоде обоих решал. Чуть-чуть терпения, и два «джентльмена» станут еще немного богаче.
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07.07.2023 16:10 Відповісти
"Нічого особистого. Просто бізнес."
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07.07.2023 16:12 Відповісти
Особистий бізнес
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07.07.2023 16:12 Відповісти
шо ти висрало?
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07.07.2023 16:14 Відповісти
что за бред вы сейчасвысрали?
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07.07.2023 16:46 Відповісти
шо это вы вдвоем здесь уселись?)
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07.07.2023 16:55 Відповісти
що мішае ВМФ США супроводжувати та забезпечувати "зерновий" коридор....
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07.07.2023 16:13 Відповісти
так в Туреччини найбільший флот в регіоні. за що турки отримують процент ?
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07.07.2023 16:22 Відповісти
что мешает Турции закрыть пролив для России до открытия коридора
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07.07.2023 16:28 Відповісти
А зачем это им?
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07.07.2023 17:25 Відповісти
Заборонити раше торгувати зерном, тому що воно крадене з України
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07.07.2023 16:15 Відповісти
Прикриите есмінцями цеи коридор -- ділов - то.
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07.07.2023 16:16 Відповісти
Поставить авианосец на маршруте коридора и русня даже из баз базирования не выведет свои корыта. Тут, видимо, дело в другом. А в чем потом узнаем. Ведь это зерновое соглашение пытаются сохранить мировые лидеры, но не зеледент. Так что кремлевский агент Дерьмак правильно выполняет задачу кремля. А руководить наркошей проще чем дрессированной собакой.
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07.07.2023 16:23 Відповісти
Треба спільними зусиллями потопити усе московитське залізяччя і возити собі далі...
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07.07.2023 16:20 Відповісти
гарна пропозиція !
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07.07.2023 16:23 Відповісти
А вот что произрйдет, если пару стран НАТО, Великобритания, например, и Турция скажут: "Мы хотим торговать с Украиной, закупать ее зерно" И снарядят для сопровождения зерновозов пару-тройку своих фрегатов и эсминцев. Думаю, что рашисты обосрутся и ничего не будет. Просто необходимой воли и смелости у европейцев нет.
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07.07.2023 16:23 Відповісти
Надо в ответ перекрыть Босфор всем судам параши независимо от того, в какие порты они идут и судам, идущим в парашные порты и из них независимо о их флага. Но проще проявить очередную озабоченность...
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07.07.2023 16:24 Відповісти
Воно й зрозуміло. Накуя ***** ця "зернова угода"?
То, коли в нього на фронті були непонятки, на нього можна було хоч якось натиснути. А зараз він уже на 100% впевнений у своїй перемозі. І він чудово знає, що експорт сільськогосподарської продукції та продовольства - важлива стаття валютної виручки України. У 2020 році частка від її продажу у валютній скарбниці становила 22,2 млрд дол. - це на той час 45% загального українського експорту. Плюс робочі місця, податки та ін.
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07.07.2023 16:25 Відповісти
ты опять несешь буйню.
Путин не хочет продолжения, тк понимает что его киданули - аммиак его не гоним, а наше зерно за кордон идет.
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07.07.2023 16:47 Відповісти
Зеля почав гнати аміак по трубі місяць тому, але збройєни сили Московії завдали удару по трубі чим візвали загрози отруєння населення в Харківській області. Після другого удару Зеля наказав спорожнити трубу.
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07.07.2023 17:01 Відповісти
Ти зі своєї підворотні просто не можеш зрозуміти, що ***** глибоко насрати і на аммиак і на зерно разом узяті. Йому треба виграти війну.
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07.07.2023 17:44 Відповісти
Навіщо взагалі питати Рашку, згодна вона чи ні??? Нам її згода не потрібна. З країною-агресоркой ніхто ніколи не рахується. Поставити конвой з кораблів НАТО та й возити собі.
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07.07.2023 16:27 Відповісти
То може скасувати оті преференції які кацапи отримали давши згоду на зерновий коридор! І ще й добавити більше додаткових санкцій, щоб були більш поступливішими!
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07.07.2023 16:32 Відповісти
только за прошедшый год на пару сот миллионов долларов зерна продали, а деньги и фирмы "исчезли".... так что большой вопрос - кто главный выгодополучатель от этих коорридоров и всей этой возни! Есть подозрение, что давя на зерновую тему , ***** давит на крупный мировой бизнес, теряющий огромные деньги. А все эти бизнесмены в Украине, африканские и азиатские страны - все это второстепенно и служит прикрытием для воротил!
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07.07.2023 16:39 Відповісти
Для того и делаются эти договорняки,что бы потом давить на того кто от этого зависит.
Тоже самое и с нефтью газом.
Кто то искал другие места поставок эти 1,5 года?
Только стадионы строили.
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07.07.2023 16:46 Відповісти
места поставок не меняются. пути поставок менялись - но сильнохитрожопые наши оптовики вместо транзита через Польшу занимались продажавми в ней же, чем обидели местных фермеров.
Теперь на показали дулю с транзитом.
потому что Марселлас Уоллес не любит когда его наё... Он сам кого хочешь на...
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07.07.2023 16:49 Відповісти
К тому же с плесенью и гербецидами.
Все знают что газ и нефть идёт от кацов.И шо,ищут других поставщиков?
А потом начнётся нытьё холодно-зимой без газа.
Засадили бы все подсолнухами и продавали бы масло,оно щас в цене.
Пшеницей курей кормить-мясо населению.
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07.07.2023 17:00 Відповісти
Ди и хрен с ним! Неважно сколько еще ленивых и никчемных макак в Африке помрут от голода, если мозгов нет и работать не умеют(чтоб прокорить свое потомство), то и не надо размножаться (как кролики)!
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07.07.2023 16:54 Відповісти
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07.07.2023 17:00 Відповісти
Я просто ридаю кривавими сльозами! Бідні алігархи-зернотрейдери! Як жеж вони тепер грабуватимуть Україну, вивозячи останнє?
А може робіть з цього зерна нормальний хліб, а не ото лайно в пакетику, яке лежить на полицях, яке "з любов'ю до українського народа" зроблено з глини і ошурків? Нормальний хліб, як в Європі. І нормальні макаронні вироби, такі, які можна їсти кілограмами і від них не товстієш, а не ото лайно в коробочці, распірин звичайний. І хай українці їдять нормальне. А африканці, разом із зернотрейдерами, хай йдуть і нюхають бебру, всім кодлом. І +146 до того, що вище сказав RuctIck.
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07.07.2023 17:00 Відповісти
Я так і не розумію що в цих зернових угодах прописано. Що росіяни не обстрілюють зернові термінали в трьох портах, чи що?
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07.07.2023 17:02 Відповісти
При желании продлить отправку зерна можно через порты Румынии пропустив украинские фуры с зерном в порты. А турецкий флот может спокойно прикрыть коридор в черном море. Дороже? Возможно, за то реально.
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07.07.2023 18:16 Відповісти
Не розумію чому ніхто не каже про каботажне плавання? Там шлях не набагато довший за прямий.
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07.07.2023 18:51 Відповісти
А взагалі то: що має звичайний українець від продажу зерна яке йому не належить? Хай коридором переймаються ті хто на ньому заробляє. Крапка
Бо якщо Україна годує 6-7-8 частину світу, то чому Уа пенсіонери живуть як бомжі?
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07.07.2023 20:57 Відповісти
 
 