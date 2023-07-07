США передають Україні касетні боєприпаси, - Білий дім (оновлено)
Україна отримає касетні боєприпаси від США.
Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ з посиланням на hromadske.
Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив, що США передає Україні касетні боєприпаси.
"Ми визнаємо, що касетні боєприпаси створюють ризик заподіяння шкоди цивільному населенню від боєприпасів, що не розірвалися. Тому ми відкладали рішення так довго, як могли.
Але також існує величезний ризик заподіяння шкоди цивільному населенню, якщо російські війська та танки перекинуться на українські позиції, захоплять більше української території та поневолять більше українців", — сказав Салліван.
Крім того, радник президента США зазначив, що Україна надала письмові гарантії. Вона зобов'язалася мінімізувати ризики для мирного населення.
"Україна не використовуватиме ці боєприпаси в якійсь чужій країні. Це їхня територія, яку вони захищають, вони захищають своїх громадян, і вони мотивовані використовувати будь-які види озброєння, які мають", — наголосив радник президента США Джейк Салліван.
Салліван додав, що "лінія фронту постійно міняється, тому чітко визначити на мапі місце використання снарядів ми не можемо".
Салліван підтвердив, що Україна зверталась до США з проханням надати касетні снаряди, й Вашингтон визнає потребу них, особливо з огляду на те, що наразі не розгорнуті достатні потужності у виробництві звичайних артилерійських боєприпасів.
По-друге, наголосив він, Росія активно використовує касетні боєприпаси з початку цієї війни, завдаючи шкоди цивільному населенню. Він додав, що є "велика різниця" між типом касетних боєприпасів, які використовує росія для війни проти України, і типом, який США нададуть українським військам.
"Україна просила касетні боєприпаси, щоб захистити свою суверенну територію. Касетні боєприпаси, які ми б надали, матимуть коефіцієнт нерозірваних суббоєприпасів не більше 2,5%", – підкреслив радник Байдена.
Він наголосив, що згодом Пентагон оголосить про новий пакет військової допомоги, в який і мають увійти касетні боєприпаси.
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рассказав об навязанных обязательствах « не
бить» по параше!
С такими «друзьями» ( как Саливан)
и врагов не надо.
Він шкодить Україні.
Вивчай питання.
Що ж ти стрілки переводиш, москво-совколюбе? Озброєння дають з того що є, але воно також принесе шкоду і українцям.
радійте московити недовго вам страждати в норах і окопах які понаривали в українській землі!
"Тук-тук! Ми - з України!!!"
А ти скулІ-паскулІ 🐶
А так можеш іти нхй а ще можІшь паскулІть.
бомби ще потрібно донести
- Господи! Да когда же всё закончится?
Тут **** стара (з сусіднього під"їзду) ,так єхидно:
- Кагда "наши" да Львова дайдут!
Глянув на неї - забрала відро і здриснула мовчки!
А потім розказували, що своїм сусідам (волонтеру і колишньому АТОвцю, що їй зробили зауваження за "похвальони@ росіянам) заявила, що коли прийдуть росіяни, то вона ї[ першими "здасть"!
Ця погань гавкала на Україну і раніше Я їй сказав:
- Вам не нравится Украина? Езжайте к себе на родину - в Благовещенск!
- А мне там нечего делать! Есть нечего!
Коли в Росії Пригожин забунтував, сусідка її казала - "разаткравенничалась" курва":
- Я тут детям квартиру берегу Если в Рассии савсем плоха станет - ани ка мне прbедут и плахие времена пересидят!"
Сусід її якось сказав:
- Була-б молодша років на двадцять - набив-би морду! А тут і морду бить гидко "старій калоші"!
А вчора похвалився:
- Хтось їй на дверях квартири здоровенне "Z" намалював! Уже фарба висохла за ніч! Ох і "метала ікру"!!! Вся "в саплях и слезах": - "Меня пачему-та люди ненавидеть стали! Я к ним са всей душой - а ани пакасти делают!"
Який же він був правий!!! І оці останні передсмертні муки смертельно хворого організму ми і бачимо Кінцівки вже повідпадали, але "стара сифілітичка" все ще смердить та розповсюджує навкруги себе смертельні міазми!
Щоб всім вистачило.
"Вози залізної тарані -
То щедрої, гостинець, пані!"
(Шевченко "Гайдамаки")
Он есть категорически против.
Но он и тут успел примазаться. Первый объявил, значит «его заслуга».
Но тут же выдал кучу дерьма и рассказал о договоренностях выдавленных от Украины-
НИЗЯЯ этим оружием бить по параше. А то мирные жители погибнут.
А на Украине можете применять…
Ну, и кто он после этого?!
тому ефекти буде дуже і дуже малий скоріше всього!
поки мосКАЛьня виробляє ракети на 500 км. і дальше Україну продовжують годувати недоїдками.....
ну "дякую" хоча би за таке.
зенітні комплекси Stinger;
додаткові ********** для HIMARS;
31 155-мм гаубицю;
155-мм артилерійські снаряди, у тому числі касетні ********** DPICM, та 105-мм снаряди;
32 БМП Bradley;
32 бронетранспортери Stryker;
...
"Вози залізної тарані -
То щедрої, гостинець, пані!"
Не знаю: плакати чи сміятися!
Зате ми непридатні для НАТО з нашими корцпціонерами, як якісь інваліди. А ніхто не задумувався, що у нашому положенні під час війни це просто не можливо адекватно вирішити без пороження внутрішнього розбрату.
При тому всьому вони потискають руки рєзнікову і компані і дають ім кошти, атой довольний лиьбиться як яйце-райце поряд недовольних дядьків ніби він сам переміг усіх ворогів на полі бою.
А потім виявляється що вони породжую ескалацію недовіри до всіх Українців.
Тьху пля...
Я не знаю чи то вони справді дурні, чи цен навмисно так?
Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отойді я
І лани і гори -
Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися... а до того
Я не знаю Бога.
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.
І мене в сем'ї великій,
В сем'ї вольній, новій,
Не забудьте пом'янути
Незлим тихим словом.
І поставимо пам"ятник всім загиблим у цій борні - з зображенням Тараса та цими його словами Бо саме він - "український Мойсей", що веде українців, уже друге століття, до свободи від москальського поневолення І це - вирішальний етап цієї борні!
кто в курсе, о чем он?
У російських ************** цей параметр - до 30%
Але кацапи назвали це "ударом па скаплению нацианалистав"!