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США передають Україні касетні боєприпаси, - Білий дім (оновлено)

касетні

Україна отримає касетні боєприпаси від США.

Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ з посиланням на hromadske.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив, що США передає Україні касетні боєприпаси.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Постачання Україні касетних боєприпасів буде тимчасовим кроком США, - The New York Times

"Ми визнаємо, що касетні боєприпаси створюють ризик заподіяння шкоди цивільному населенню від боєприпасів, що не розірвалися. Тому ми відкладали рішення так довго, як могли.

Але також існує величезний ризик заподіяння шкоди цивільному населенню, якщо російські війська та танки перекинуться на українські позиції, захоплять більше української території та поневолять більше українців", — сказав Салліван.

Крім того, радник президента США зазначив, що Україна надала письмові гарантії. Вона зобов'язалася мінімізувати ризики для мирного населення.

"Україна не використовуватиме ці боєприпаси в якійсь чужій країні. Це їхня територія, яку вони захищають, вони захищають своїх громадян, і вони мотивовані використовувати будь-які види озброєння, які мають", — наголосив радник президента США Джейк Салліван. 

Салліван додав, що "лінія фронту постійно міняється, тому чітко визначити на мапі місце використання снарядів ми не можемо".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ми віримо, що українці досягнуть успіху в контрнаступі", - Салліван

Салліван підтвердив, що Україна зверталась до США з проханням надати касетні снаряди, й Вашингтон визнає потребу них, особливо з огляду на те, що наразі не розгорнуті достатні потужності у виробництві звичайних артилерійських боєприпасів.

По-друге, наголосив він, Росія активно використовує касетні боєприпаси з початку цієї війни, завдаючи шкоди цивільному населенню. Він додав, що є "велика різниця" між типом касетних боєприпасів, які використовує росія для війни проти України, і типом, який США нададуть українським військам.

"Україна просила касетні боєприпаси, щоб захистити свою суверенну територію. Касетні боєприпаси, які ми б надали, матимуть коефіцієнт нерозірваних суббоєприпасів не більше 2,5%", – підкреслив радник Байдена.

Він наголосив, що згодом Пентагон оголосить про новий пакет військової допомоги, в який і мають увійти касетні боєприпаси.

Автор: 

боєприпаси (2298) Салліван Джейк (295)


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Топ коментарі
+34
Теперь кабздону надо будет сразу целые залы бронировать размером с футбольное поле.
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07.07.2023 21:30 Відповісти
+23
👍
радійте московити недовго вам страждати в норах і окопах які понаривали в українській землі!
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07.07.2023 21:31 Відповісти
+20
Хоть одна радісна звістка...
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07.07.2023 21:30 Відповісти
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Теперь кабздону надо будет сразу целые залы бронировать размером с футбольное поле.
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07.07.2023 21:30 Відповісти
на одном футбольном поле можно закопать до 77000 свиноцабак...\стоя...\
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07.07.2023 21:36 Відповісти
Не свиноцабак а свинособак!
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21.08.2023 21:42 Відповісти
не указывай как кому жить - по настоящему правильно цвиноцабаки...\ чтобы не обидеть животных...\
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21.08.2023 21:51 Відповісти
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21.08.2023 21:52 Відповісти
береги руку Сеня...
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21.08.2023 21:54 Відповісти
И тут, эта ***** Саливан, нагадил Украине,

рассказав об навязанных обязательствах « не

бить» по параше!

С такими «друзьями» ( как Саливан)
и врагов не надо.
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07.07.2023 21:57 Відповісти
Чим він тобі не вгодив? Він підтвердив надання.
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07.07.2023 22:04 Відповісти
Пятак, він «не мені не угодив».
Він шкодить Україні.

Вивчай питання.
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07.07.2023 22:07 Відповісти
В аду, что ли?
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08.07.2023 00:06 Відповісти
Хоть одна радісна звістка...
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07.07.2023 21:30 Відповісти
Що ж тут радісного, якщо значна територія України після війни залишиться забрудненою нерозірваними касетними зарядами від яких буде гинути мирне населення?
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07.07.2023 23:09 Відповісти
не бзди, кацап, разберемся
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07.07.2023 23:24 Відповісти
Мультицар це ще хто тут касап
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07.07.2023 23:55 Відповісти
ТИ!!!
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08.07.2023 07:08 Відповісти
І ти тут? Уже похмелився?
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08.07.2023 10:13 Відповісти
Уявляєш - ще не починав! Але встиг ще вдосвіта і перечитать "Цензор" і набрать вишень та порічок для компотів Он дружина сидить - готує ягоди та банки!
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08.07.2023 11:34 Відповісти
Кацапе! Коли кліщів у дивані шпарять кип"ятком чи труять дихлофосом , то їх залишки шкодять дивану Однак, шкода від кліщів переважає шкоду від отрути чи кип"ятку Так і тут - ми "касетками" "випалимо" твоїх "кровососів", а потім якось справимося з наслідками "випалення"
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08.07.2023 09:31 Відповісти
Розкусив, який молодець!
Що ж ти стрілки переводиш, москво-совколюбе? Озброєння дають з того що є, але воно також принесе шкоду і українцям.
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08.07.2023 10:18 Відповісти
....!
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08.07.2023 11:28 Відповісти
👍
радійте московити недовго вам страждати в норах і окопах які понаривали в українській землі!
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07.07.2023 21:31 Відповісти
Не завищуйте свої очікування. Касетні ********** ефективні на відкритій місцевості. Піхота в окопах та бліндажах більш-менш захищена від їх дії. Але кацапи на те й кацапи, що навіть сидячи в обороні можуть тільки наступати.
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07.07.2023 21:58 Відповісти
Медная начинка крошит в винигрет БМП и БТР. Вольфрамовая делает из танка сито. Урановая бетонный дот покрошит
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07.07.2023 22:04 Відповісти
Это вы про кассетные боеприпасы?
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07.07.2023 22:33 Відповісти
Эти снаряды как раз для пехоты в окопах. Как понимаю при контакте с землей, отдельные гранаты разлетаются в разные стороны в случайном варианте. Хоть 1 граната попала в окоп - пехоте не поздоровится, даже если не убьет, так ранит.
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07.07.2023 22:58 Відповісти
Ще півроку тому це питання вже "прорахували" наші специ Встановили, що та "свиноматка" несе в собі більше сотні "поросяток" Відкривається контейнер Ті "поросятка" звідти дістаються і чіпляються замість гранат на дрони І дрони несуть їх прямо до входу в бліндаж! Якщо хлопці навчилися у люк танковий вкидать гранати з дрона - то до входу у бліндаж вже точно попадуть!
"Тук-тук! Ми - з України!!!"
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08.07.2023 05:29 Відповісти
Полтора года Ермак мешал, и вот наконец-то перестал мешать.
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07.07.2023 21:33 Відповісти
Та-ні маларос, це Лендліз 👆 ЗСУ пІрІмалола бішу половину савьєцкай пІдаразвІтай армії.
А ти скулІ-паскулІ 🐶
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07.07.2023 21:52 Відповісти
ох і хвора ж тваринка.
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07.07.2023 22:25 Відповісти
хєрмак на гіллячці - гарантований прорив у всіх сферах
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07.07.2023 22:05 Відповісти
Та ні маларос. От коли останій шарІстафашІст буде балтаца на гілякЖ оце буде-мІравой прорив👆
А так можеш іти нхй а ще можІшь паскулІть.
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07.07.2023 22:11 Відповісти
як повз санітарів проскочила цього разу?
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07.07.2023 22:24 Відповісти
Мені здається - це наш "старий знайомий" "у новій одежі" "Нік Дубовікофф" Він уже всіх "заколупав подібним "блазнюванням" з мовою і на нього скарги пішли От він і вирішив "перелицюваться" Але ж "унутрєнность лайняна" не змінилася і продовжує "перти через дірки"
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08.07.2023 05:35 Відповісти
Дякую довгий шлях
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07.07.2023 21:34 Відповісти
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07.07.2023 21:34 Відповісти
Це приємна новина! 👍
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07.07.2023 21:36 Відповісти
Мабуть, "лайкну"...
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07.07.2023 21:36 Відповісти
Вот что русню ждет в ближайшей перспективе - https://www.youtube.com/watch?v=nqDBx6GfZqg&pp=ygUS0LHQvtC80LHRiyDQvNC6IDIw
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07.07.2023 21:36 Відповісти
Более полное видео - https://www.youtube.com/watch?v=s_HNP3qO03c
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07.07.2023 21:38 Відповісти
мабуть, для початку це буде 155 та 227 мм
бомби ще потрібно донести
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07.07.2023 21:52 Відповісти
155-ті Американці такими пІрІмаливалІ вагнІров в сірії
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07.07.2023 22:13 Відповісти
Воно то добре, лупити москальські воші. Але чим лупити українських гнид, вони шкодять не менше москалів.
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07.07.2023 21:37 Відповісти
Це добре, що вже мова заходить про " лупить укр. гнид"- а як, це вже п1д1йд1ть до справи творчо, так би мовити, "1нд1в1дуальний п1дх1д" 1з застосуванням розуму та винах1дливост1.
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08.07.2023 00:25 Відповісти
Стояли під час блокади біля колонки - воду брали, бо система водопостачання не діяла - насосні станції порозбивали снарядами, і електроенергії не було - "високовольтку" розбили орки За містом - канонада Кацапи б"ють по околицях, а наші їм у відповіль "насипають" Одна літня жіночка в черзі:
- Господи! Да когда же всё закончится?
Тут **** стара (з сусіднього під"їзду) ,так єхидно:
- Кагда "наши" да Львова дайдут!
Глянув на неї - забрала відро і здриснула мовчки!
А потім розказували, що своїм сусідам (волонтеру і колишньому АТОвцю, що їй зробили зауваження за "похвальони@ росіянам) заявила, що коли прийдуть росіяни, то вона ї[ першими "здасть"!
Ця погань гавкала на Україну і раніше Я їй сказав:
- Вам не нравится Украина? Езжайте к себе на родину - в Благовещенск!
- А мне там нечего делать! Есть нечего!
Коли в Росії Пригожин забунтував, сусідка її казала - "разаткравенничалась" курва":
- Я тут детям квартиру берегу Если в Рассии савсем плоха станет - ани ка мне прbедут и плахие времена пересидят!"
Сусід її якось сказав:
- Була-б молодша років на двадцять - набив-би морду! А тут і морду бить гидко "старій калоші"!
А вчора похвалився:
- Хтось їй на дверях квартири здоровенне "Z" намалював! Уже фарба висохла за ніч! Ох і "метала ікру"!!! Вся "в саплях и слезах": - "Меня пачему-та люди ненавидеть стали! Я к ним са всей душой - а ани пакасти делают!"
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08.07.2023 07:25 Відповісти
Скоро хорошие русские будут ехать домой в разобраном виде жд составами.
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07.07.2023 21:37 Відповісти
Скоро ми будемо рахувати Іздохлих рашІстофашІстов в кубометрах
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07.07.2023 22:15 Відповісти
Ми надали гарантіі шо будем бити точно - але боляче .
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07.07.2023 21:38 Відповісти
Посмертно!
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07.07.2023 22:46 Відповісти
В ответ кацы прикатят больше мобильных крематориев
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07.07.2023 21:41 Відповісти
Сеять по кацабским окопам добро и умиротворение
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07.07.2023 21:44 Відповісти
Привіт всім. Вибачаюсь за спам і дякую всім за підтримку. З 2014 борюся з кацапоботами в Ірландї. Стаття про передачу зброї Україні на Ірландському TheJournal.ie Це найбільший ресурс в Ірландії де можна коментувати. Місце кишить кацапськими ботами які розганяють дезінфу. Модерації майже немає і лайки можна ставити без реєстрації. Будь ласка пролайкайте мої коментарі. https://www.thejournal.ie/us-cluster-bombs-to-ukraine-6112552-Jul2023/#comment-10454885 Війна іде не тільки на полі бою. Кацапи з квітня 2022 року найняли купу клік фермів для дискримінації України. На жаль крім , не бачу майже ніякої роботи з боку Заходу і України. В Азії ситуація зовсім погана. Заходив на деякі Індонезійські ресурси там просто пряма кацапська пропаганда і розкручують Кадирова як героя. 0 протидії від України і Заходу. Якщо захочете коментувати, то на Заході своя специфіка. Більш сприйнятні загальні коментарі а не атаки на персону, навіть якщо це 100% бот. Всім дякую.
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07.07.2023 21:45 Відповісти
Сумно, що не може США надіслати біологічних комарів, щоб всі окупанти просто здохли, та не довелося засівати нашу землю вибухівкою на десятиліття
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07.07.2023 21:45 Відповісти
кассеты - это радует. Кацапы их применяют с 14-го года. У нас такого не было. Пока. % взорвавшихся суббоеприпасов у кацапов в 2.5 раза меньше, чем в американских снарядах
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07.07.2023 21:47 Відповісти
Там в Московии говорят Васерман ломится к Кабздону....в тяжелом состоянии лежит в больничке.
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07.07.2023 21:47 Відповісти
Ну этому у кабздона давно прогулы ставят
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07.07.2023 21:56 Відповісти
Колись один з дисидентів-шестидесятників сказав про СРСР пізнього Брєжнєва: "Старі мертвяки в Кремлі тягнуть за собою в могилу молодих Союз помре в муках!"
Який же він був правий!!! І оці останні передсмертні муки смертельно хворого організму ми і бачимо Кінцівки вже повідпадали, але "стара сифілітичка" все ще смердить та розповсюджує навкруги себе смертельні міазми!
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08.07.2023 05:43 Відповісти
Кожному рашисту - по шматочку від касетного субелементу M42 (CatUXO).
Щоб всім вистачило.
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07.07.2023 21:53 Відповісти
А там среди них может и десяток другой топоров заваляется
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07.07.2023 21:54 Відповісти
Десяток "топорів" - добре Але їх тягать треба Вже іде ешелон з двадцяттю САУ "Паладін" з Італії!
"Вози залізної тарані -
То щедрої, гостинець, пані!"
(Шевченко "Гайдамаки")
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08.07.2023 05:52 Відповісти
Спасибо, Джэйк, мы поняли. Кассетные боеприпасы увеличивают риск распятия мальчиков в трусиках, вот почему вы их раньше не предоставляли.
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07.07.2023 21:54 Відповісти
Кассетные боеприпасы дали НЕ благодаря Саливану , а вопреки.

Он есть категорически против.

Но он и тут успел примазаться. Первый объявил, значит «его заслуга».

Но тут же выдал кучу дерьма и рассказал о договоренностях выдавленных от Украины-

НИЗЯЯ этим оружием бить по параше. А то мирные жители погибнут.

А на Украине можете применять…

Ну, и кто он после этого?!
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07.07.2023 22:05 Відповісти
Мальчик в трусиках.
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07.07.2023 23:01 Відповісти
Заспокойся! Ми проведемо "селекцію" : на територію Росії будем посилать дрони з Ф-1 та РКГ-3 А на "Бамбасі" та в Криму застосовуватимемо американські ************* Яка різниця - від чого й де кацап здохне?
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08.07.2023 05:56 Відповісти
А ****** из ООН и Human Rights Watch против. Сразу видно кто за кого.
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07.07.2023 21:59 Відповісти
Прекрасне рішення і прекрасне вмотивування цього рішення! Це рішення збереже багато безцінних життів наших воїнів!
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07.07.2023 21:59 Відповісти
Ну ще більше орків послухають кобзона наживо
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07.07.2023 22:05 Відповісти
тільки є одна деталь - ті бомби не долітають до кремля....
тому ефекти буде дуже і дуже малий скоріше всього!
поки мосКАЛьня виробляє ракети на 500 км. і дальше Україну продовжують годувати недоїдками.....
ну "дякую" хоча би за таке.
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07.07.2023 22:05 Відповісти
кассетные боеприпасы - это когда останки кацапа помещаются в коробочку от компакт кассеты

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07.07.2023 22:06 Відповісти
Больше кацапов, хороших и разных ...(с)
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07.07.2023 22:07 Відповісти
Это БК к уже работающим в Украине гаймарсам. в квадрате 200 на 200 метров не остаётся ничего живого, 180 000 поражающих элементов, подрыв в воздухе.
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07.07.2023 22:12 Відповісти
...
зенітні комплекси Stinger;
додаткові ********** для HIMARS;
31 155-мм гаубицю;
155-мм артилерійські снаряди, у тому числі касетні ********** DPICM, та 105-мм снаряди;
32 БМП Bradley;
32 бронетранспортери Stryker;
...
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07.07.2023 22:13 Відповісти
Я ж привів вище цитату з "Гайдамаків" Шевченка:
"Вози залізної тарані -
То щедрої, гостинець, пані!"
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08.07.2023 05:59 Відповісти
З такою кількістю рашистських *********** та мин на український землі, побоюватись мізерної кількості дуже якісних та надійних американських?!
Не знаю: плакати чи сміятися!
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07.07.2023 22:33 Відповісти
раіссяни мріяли про ковбасу по 2.20, тепер у них фаршу ще й на шаурму стане..)
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07.07.2023 22:38 Відповісти
Ще більше кацапського м'яса.
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07.07.2023 22:45 Відповісти
Так було б добре ****.ти ними по кремлю
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07.07.2023 23:10 Відповісти
Істині цінителі гуманності і моралі накшлат Бербок, Шольца і інших 111 країн проти передачі їх для України, про те вони були не проти купляти дешеві газ і нафту. Ніхто з них не задумувався, що у кожному такому касетному **********, який вже прилетів по Україні може бути використаний їх нафтодолар. Цинізм і лицемірство зашкалює.
Зате ми непридатні для НАТО з нашими корцпціонерами, як якісь інваліди. А ніхто не задумувався, що у нашому положенні під час війни це просто не можливо адекватно вирішити без пороження внутрішнього розбрату.
При тому всьому вони потискають руки рєзнікову і компані і дають ім кошти, атой довольний лиьбиться як яйце-райце поряд недовольних дядьків ніби він сам переміг усіх ворогів на полі бою.

А потім виявляється що вони породжую ескалацію недовіри до всіх Українців.
Тьху пля...
Я не знаю чи то вони справді дурні, чи цен навмисно так?
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07.07.2023 23:13 Відповісти
Треба цей день вже зараз оголосити національним святом і святкувати щорічно. Ефект від цих *********** проти ворога, яких використовує саме м'ясну тактику буде просто неймовірним
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07.07.2023 23:21 Відповісти
Святом треба оголошувать інший день!

Як умру, то поховайте

Мене на могилі

Серед степу широкого

На Вкраїні милій,

Щоб лани широкополі,

І Дніпро, і кручі

Було видно, було чути,

Як реве ревучий.

Як понесе з України

У синєє море

Кров ворожу... отойді я

І лани і гори -

Все покину, і полину

До самого Бога

Молитися... а до того

Я не знаю Бога.

Поховайте та вставайте,

Кайдани порвіте

І вражою злою кров'ю

Волю окропіте.

І мене в сем'ї великій,

В сем'ї вольній, новій,

Не забудьте пом'янути

Незлим тихим словом.

І поставимо пам"ятник всім загиблим у цій борні - з зображенням Тараса та цими його словами Бо саме він - "український Мойсей", що веде українців, уже друге століття, до свободи від москальського поневолення І це - вирішальний етап цієї борні!
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08.07.2023 06:08 Відповісти
Касетні **********, які ми б надали, матимуть коефіцієнт нерозірваних ************** не більше 2,5%",

кто в курсе, о чем он?
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08.07.2023 00:11 Відповісти
Якщо без математики і мілстенд., то до 2,5% ************** при застосуванні не здетонує.
У російських ************** цей параметр - до 30%
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08.07.2023 00:54 Відповісти
Ну шо, козломордые, с праздничком!
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08.07.2023 00:21 Відповісти
Ктото напомнит мне ? вроде как по телевиденью говорили что касетные боеприпасы запрещены? или это только для врага запрещены? чем мы тогда лучши кацапов? если мы будем повторять за ними?
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08.07.2023 00:38 Відповісти
Читай першоджерела! США, Росія та УКраїна не підписували Конвенцію про заборону застосування касетних *********** Погодилися лише з тим, щоб не застосовувать їх проти мирного населення (тобто по населених пунктах) Але Росія "срала" на це узгодження - у мене ціла жменя шрапнелі від російських "касеток" лежить, з березня 2022 року Зібрав у центрі міста Там від них загинуло більше десятка мирних людей Трьох звалило коло супермаркета Старий дід помер від втрати крові - на бедрі артерію перебило, а двох поранених відвезли в лікарню Біля іншого - теж людей побило шрапнеллю А поряд з ними - взагалі шрапнелина у вікно влетіла та вбила жінку, що на балконі заскленому прання розвішувала
Але кацапи назвали це "ударом па скаплению нацианалистав"!
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08.07.2023 06:19 Відповісти
Люди все помнят что телемарафон говорил. Касетные запрещены. Все мы помним как телемарафон говорил что Вагнер слабые, там одни алкаши. Но как только Пригожин пошел на Москву, то по телемарафону начали расказывать что Вагнер сильные, а чеченцы слабые. Не надоело переобуватся Телемарафон?
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08.07.2023 00:41 Відповісти
Хороша новина
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08.07.2023 01:14 Відповісти
God bless America!
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08.07.2023 01:42 Відповісти
Касетні? Се дуж-же помічне...
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08.07.2023 06:19 Відповісти
Кассеты, ну, можно было посовременее CD или DVD☝️
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08.07.2023 08:06 Відповісти
 
 