США передають Україні касетні боєприпаси, - Білий дім (оновлено)

Україна отримає касетні боєприпаси від США.

Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ з посиланням на hromadske.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив, що США передає Україні касетні боєприпаси.

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"Ми визнаємо, що касетні боєприпаси створюють ризик заподіяння шкоди цивільному населенню від боєприпасів, що не розірвалися. Тому ми відкладали рішення так довго, як могли.

Але також існує величезний ризик заподіяння шкоди цивільному населенню, якщо російські війська та танки перекинуться на українські позиції, захоплять більше української території та поневолять більше українців", — сказав Салліван.

Крім того, радник президента США зазначив, що Україна надала письмові гарантії. Вона зобов'язалася мінімізувати ризики для мирного населення.

"Україна не використовуватиме ці боєприпаси в якійсь чужій країні. Це їхня територія, яку вони захищають, вони захищають своїх громадян, і вони мотивовані використовувати будь-які види озброєння, які мають", — наголосив радник президента США Джейк Салліван.

Салліван додав, що "лінія фронту постійно міняється, тому чітко визначити на мапі місце використання снарядів ми не можемо".

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Салліван підтвердив, що Україна зверталась до США з проханням надати касетні снаряди, й Вашингтон визнає потребу них, особливо з огляду на те, що наразі не розгорнуті достатні потужності у виробництві звичайних артилерійських боєприпасів.

По-друге, наголосив він, Росія активно використовує касетні боєприпаси з початку цієї війни, завдаючи шкоди цивільному населенню. Він додав, що є "велика різниця" між типом касетних боєприпасів, які використовує росія для війни проти України, і типом, який США нададуть українським військам.

"Україна просила касетні боєприпаси, щоб захистити свою суверенну територію. Касетні боєприпаси, які ми б надали, матимуть коефіцієнт нерозірваних суббоєприпасів не більше 2,5%", – підкреслив радник Байдена.

Він наголосив, що згодом Пентагон оголосить про новий пакет військової допомоги, в який і мають увійти касетні боєприпаси.