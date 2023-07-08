Ердоган хоче продовжити "зернову угоду" на два роки

Туреччина веде роботу з продовження "зернової угоди" та докладає всіх зусиль, щоб збільшити термін її дії на два роки.

Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми продовжуємо роботу по зерновому коридору. Ми працюємо над його продовженням після 17 липня. Ми хочемо продовження принаймні на 3 місяці. Ми чекаємо на це і будемо для цього докладати зусиль, щоб збільшити термін дії угоди на 2 роки", - зазначив Ердоган.

Також читайте: Ердоган: Україна заслуговує на членство в НАТО

За його словами, це питання сьогодні обговорювалося з президентом України Володимиром Зеленським, і воно буде порушено у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Я бажаю продовження зернової ініціативи. Я впевнений, що всі зацікавлені сторони розуміють глобальну відповідальність цієї ініціативи", - додав він.

Також читайте: Зернова угода майже припинила своє існування, Росія проти продовження, - Bloomberg