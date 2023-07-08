УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8604 відвідувача онлайн
Новини
2 377 27

Ердоган хоче продовжити "зернову угоду" на два роки

ердоган

Туреччина веде роботу з продовження "зернової угоди" та докладає всіх зусиль, щоб збільшити термін її дії на два роки.

Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми продовжуємо роботу по зерновому коридору. Ми працюємо над його продовженням після 17 липня. Ми хочемо продовження принаймні на 3 місяці. Ми чекаємо на це і будемо для цього докладати зусиль, щоб збільшити термін дії угоди на 2 роки", - зазначив Ердоган.

Також читайте: Ердоган: Україна заслуговує на членство в НАТО

За його словами, це питання сьогодні обговорювалося з президентом України Володимиром Зеленським, і воно буде порушено у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Я бажаю продовження зернової ініціативи. Я впевнений, що всі зацікавлені сторони розуміють глобальну відповідальність цієї ініціативи", - додав він.

Також читайте: Зернова угода майже припинила своє існування, Росія проти продовження, - Bloomberg

Автор: 

зерно (3190) Туреччина (3679) Ердоган Реджеп Таїп (983) зерновий коридор (584)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Щось не видно, що країни яким потрібно зерно та інші продукти щоб не здохнути, якось сильно переживають.
показати весь коментар
08.07.2023 11:04 Відповісти
+8
Потрібно повністю блокувати та знищувати російський чорноморський флот в Чорному морі як терористичний, а не продовжувати угоди з терористами!
показати весь коментар
08.07.2023 11:05 Відповісти
+7
Тобто, війна ще не закінчиться за 2 роки???
показати весь коментар
08.07.2023 10:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто, війна ще не закінчиться за 2 роки???
показати весь коментар
08.07.2023 10:56 Відповісти
Ні.. це контракти...
Я гадаю, що війна закінчиться раніше...
точно не можу сказати, я не Ванга... Але основним признаком буде 2-3тис. орків в день після вильоту F-16///
показати весь коментар
08.07.2023 11:00 Відповісти
Потрібно повністю блокувати та знищувати російський чорноморський флот в Чорному морі як терористичний, а не продовжувати угоди з терористами!
показати весь коментар
08.07.2023 11:05 Відповісти
Чорноморський флот РФ - приреченний... питання тільки в відмашці англосаксів...
Є все для його знищення...
Ердоган це розуміє... Він складна та розумна особа... діє на випередження...
Інакше, він би не переобрався...
показати весь коментар
08.07.2023 11:22 Відповісти
Ердоган дешевий популіст та авантюрист, його загравання з путіним закінчиться дуже дуже погано для Ердогана та Туреччини. В Туреччині буде жорстка економічна криза яка посилиться економічними санкціями зі сторони США та ЄС і Ердогану прийдеться з ганьбою тікати з країни під час чергового військового перевороту.
показати весь коментар
08.07.2023 11:26 Відповісти
А хто з політиків не дешевий популіст? Трумен Гарі, хіба що...
показати весь коментар
08.07.2023 11:38 Відповісти
Марго Теччер - туди ж ...
показати весь коментар
08.07.2023 11:41 Відповісти
При великому бажанні,,,а вірніше в непорозумінні зі сторони московії,"дешевий популіст та авантюрист"Реджеп Тайїп Ердоган,може преподнести стільки сюрпризів *****,що збита сушка,здасться вищезгаданому солодким сном,
показати весь коментар
08.07.2023 11:45 Відповісти
Ердоган куплений путіним з потрохами і тому не попре проти свого спонсора.
показати весь коментар
08.07.2023 11:47 Відповісти
Не закінчиться в повній мірі.
показати весь коментар
08.07.2023 11:20 Відповісти
А какие предпосылки к окончанию войны? Мы эту войну не выиграем - у русни мобилизационного ресурса дохрена и больше и заводы оборонные у них работают. А войну "до последнего украинца" мы не потянем
показати весь коментар
08.07.2023 11:46 Відповісти
Зелени мерзотники за два роки скупять усю Испанию, а від України залишиться згарище
показати весь коментар
08.07.2023 11:01 Відповісти
Щось не видно, що країни яким потрібно зерно та інші продукти щоб не здохнути, якось сильно переживають.
показати весь коментар
08.07.2023 11:04 Відповісти
Туркам потрібна дешева сировина. Вони переробляють її у ті ж самі макарони й за скажені гроші продають нам. І отримують свої надприбутки..
показати весь коментар
08.07.2023 11:20 Відповісти
Ну в нікчемній оон не кажуть же ,що без українського зерна і продуктів турки з голоду попухнуть, вони кажуть що сотні мільйонів жителів Африки будуть голодати.
показати весь коментар
08.07.2023 13:36 Відповісти
на цій угоді заробляють всі окрім українських фермерів .
2021 р..ціна на соняшник 820 долларів тонна
2023р..ціна на соняшник 270 долларів ..тонна

ЯК ДУМАЄТЕ--В ЯКИЙ КАРМАН ОСІДАЮТЬ ОТІ 50 ДОЛЛАРІВ ?????
показати весь коментар
08.07.2023 11:12 Відповісти
Може 500 ?
показати весь коментар
08.07.2023 12:53 Відповісти
А через два роки з України вже нічого буде вивозити.
показати весь коментар
08.07.2023 11:19 Відповісти
Такии собі договорняк -- Ердоган у плюсі .
показати весь коментар
08.07.2023 11:19 Відповісти
Російський флот треба вибити з Криму
показати весь коментар
08.07.2023 11:23 Відповісти
Навіщо нам "зерновий коридор" на умовах *****? Потрібно знищувати кацапський флот і прибирати загрозу з Чорного моря. Топити все кацапське включаючи торгівельні судна. Війна так війна! Кацапи безперешкодно вивозять кораблями вкрадене з України, а ми маємо "нє стрєлять" бо "зерновий корідор"? То це "корідор" ніколи не зникне. Він вигідний Туреччині, яка за прохід Босфору підняла ціну і в цьому році отримає 965 млн. баксів проти 275 в минулому році. Апетити Ердогана і ***** лише ростуть...
показати весь коментар
08.07.2023 11:27 Відповісти
На мою думку, усі природні морські протоки мають бути екстериторіальними. Штучні канали так, це комерція.
показати весь коментар
08.07.2023 11:33 Відповісти
Тутешні коментатори колись зрозуміють, що за відсутності цих продажів африканці знову ******** міграційну кризу в Європі, як це не так давно було з сирійцями, але в набагато більших обсягах? А Європі і без того вже є куди витрачати мільярди доларів - на допомогу Україні.
Тому #уйло так сильно прагне завадити Україні продавати зерно - це один з його інструментів тиску на звичайних європейських громадян, щоб вони сказали "Досить! Нам і без голодних мігрантів з Африки і без витрачання грошей на Україну вистачає проблем! Нехай вони там домовляються, як завгодно, навіть віддадуть території, але припиніть це все!".
А те, що українські фермери щось там нібито не заробляють - ну так знайдіть їм покупців за більш вигідними цінами, розумники!!!
показати весь коментар
08.07.2023 11:51 Відповісти
Так це ми повинні переживати за африканців, чи африканці? А якщо європейці так бояться мігрантів,то хай димлять усіма способами пуйла. Бо якщо хтось з влади ухвалить рішення про відмову від якихось територій , бо африканці будуть голодати і мігрувати в Європу - то на наступний день в нас не буде цієї нікчемної влади.
показати весь коментар
08.07.2023 13:40 Відповісти
Відсутність дешевого зерна з України -> голод в Африці -> нашестя мігрантів в ЄС -> багатократне збільшення видатків з бюджетів країн ЄС для забезпечення порядку, тобто на їх розміщення і забезпечення, а також на правоохоронців для контролю правопорядку.
Якщо нам байдуже на це, то ЄС стане байдуже на нас. Це нам від Заходу потрібні гроші та зброя, без них рашисти поступово захоплять все, що захочуть.
"Димлять пуйла" - у пуйла ядерна зброя, тому європейці ******* все, щоб і нам допомогти, і щоб Третя світова не почалась, зараз це все ще війна між пуйлом і Україною, інші лише постачають зброю.
показати весь коментар
08.07.2023 15:19 Відповісти
Україна це єдина країна яка виробляє зерно чи що? То нехай африканці та інші папуаси шукають інші постачальники зерна
показати весь коментар
08.07.2023 14:18 Відповісти
Нехай хоче тільки без нас. Зеля вже 2 рази давав наказ почати прокачку аміака з Московії до порта Південний і 2 рази за закінчивалось подривом зазпроводу в Харьківський області. Може досить цих "аварій" керованних з Московії ?
показати весь коментар
08.07.2023 12:51 Відповісти
 
 