Ердоган хоче продовжити "зернову угоду" на два роки
Туреччина веде роботу з продовження "зернової угоди" та докладає всіх зусиль, щоб збільшити термін її дії на два роки.
Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Ми продовжуємо роботу по зерновому коридору. Ми працюємо над його продовженням після 17 липня. Ми хочемо продовження принаймні на 3 місяці. Ми чекаємо на це і будемо для цього докладати зусиль, щоб збільшити термін дії угоди на 2 роки", - зазначив Ердоган.
За його словами, це питання сьогодні обговорювалося з президентом України Володимиром Зеленським, і воно буде порушено у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним.
"Я бажаю продовження зернової ініціативи. Я впевнений, що всі зацікавлені сторони розуміють глобальну відповідальність цієї ініціативи", - додав він.
Я гадаю, що війна закінчиться раніше...
точно не можу сказати, я не Ванга... Але основним признаком буде 2-3тис. орків в день після вильоту F-16///
Є все для його знищення...
Ердоган це розуміє... Він складна та розумна особа... діє на випередження...
Інакше, він би не переобрався...
2021 р..ціна на соняшник 820 долларів тонна
2023р..ціна на соняшник 270 долларів ..тонна
ЯК ДУМАЄТЕ--В ЯКИЙ КАРМАН ОСІДАЮТЬ ОТІ 50 ДОЛЛАРІВ ?????
Тому #уйло так сильно прагне завадити Україні продавати зерно - це один з його інструментів тиску на звичайних європейських громадян, щоб вони сказали "Досить! Нам і без голодних мігрантів з Африки і без витрачання грошей на Україну вистачає проблем! Нехай вони там домовляються, як завгодно, навіть віддадуть території, але припиніть це все!".
А те, що українські фермери щось там нібито не заробляють - ну так знайдіть їм покупців за більш вигідними цінами, розумники!!!
Якщо нам байдуже на це, то ЄС стане байдуже на нас. Це нам від Заходу потрібні гроші та зброя, без них рашисти поступово захоплять все, що захочуть.
"Димлять пуйла" - у пуйла ядерна зброя, тому європейці ******* все, щоб і нам допомогти, і щоб Третя світова не почалась, зараз це все ще війна між пуйлом і Україною, інші лише постачають зброю.