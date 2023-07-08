Росіяни обстріляли три громади на Чернігівщині: є руйнування будівлі ферми
8 липня російські війська продовжили обстрілювати прикордонні території Чернігівської області. Обстрілів зазнали три громади: Новгород-Сіверська, Семенівська та Сновська.
Про це повідомляє оперативне командування "Північ" у Telegram.
Зокрема, обстріляли:
- Новгород-Сіверську громаду: військові зафіксували 27 приходів ймовірно з міномета калібру 120 мм по селу Гремʼяч. В результаті обстрілу зазнали часткових руйнувань будівлі ферми біля населеного пункту.
- Семенівську громаду: по селу Леонівка військові зафіксували чотири приходи, ймовірно з міномета калібру 120 мм.
По селу Карповичі — шість приходів, ймовірно зі ствольної артилерії та три приходи, ймовірно з міномета калібру 120 мм.
- Сновську громаду: по селу Заріччя військові зафіксували 14 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії.
