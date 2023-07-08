УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8604 відвідувача онлайн
Новини Війна
919 20

Росіяни обстріляли три громади на Чернігівщині: є руйнування будівлі ферми

чернігівщина

8 липня російські війська продовжили обстрілювати прикордонні території Чернігівської області. Обстрілів зазнали три громади: Новгород-Сіверська, Семенівська та Сновська.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ" у Telegram.

Зокрема, обстріляли:

- Новгород-Сіверську громаду: військові зафіксували 27 приходів ймовірно з міномета калібру 120 мм по селу Гремʼяч. В результаті обстрілу зазнали часткових руйнувань будівлі ферми біля населеного пункту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог обстріляв 8 громад на Сумщині, - ОВА

- Семенівську громаду: по селу Леонівка військові зафіксували чотири приходи, ймовірно з міномета калібру 120 мм.

По селу Карповичі — шість приходів, ймовірно зі ствольної артилерії та три приходи, ймовірно з міномета калібру 120 мм.

- Сновську  громаду: по селу Заріччя військові зафіксували 14 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії.

Також дивіться: Обстріли російської армії завдали шкоди довкіллю Чернігівщини на понад 18 мільярдів гривень, - ОВА

Автор: 

обстріл (30952) Чернігівщина (1585)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Будуть обстрілювати.... треба сіра зона у глиб засрашки щоб була , хоча б кілометрів 50-80.
показати весь коментар
08.07.2023 11:07 Відповісти
+2
https://tsn.ua/svit/u-bryanskiy-oblasti-bavovna-z-pozhezhami-v-rosiyi-zayavili-pro-obstril-foto-video-2362639.html У Брянській області - "бавовна" з пожежами: в Росії заявили про обстріл (фото, відео)
показати весь коментар
08.07.2023 11:22 Відповісти
+1
Чому Україна не відповідає обстрілами территорії РФ?
показати весь коментар
08.07.2023 11:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому Україна не відповідає обстрілами территорії РФ?
показати весь коментар
08.07.2023 11:00 Відповісти
Звідки знаєте що не відповідає?
показати весь коментар
08.07.2023 11:06 Відповісти
Наведить приклад де відповили?
показати весь коментар
08.07.2023 11:17 Відповісти
https://tsn.ua/svit/u-bryanskiy-oblasti-bavovna-z-pozhezhami-v-rosiyi-zayavili-pro-obstril-foto-video-2362639.html У Брянській області - "бавовна" з пожежами: в Росії заявили про обстріл (фото, відео)
показати весь коментар
08.07.2023 11:22 Відповісти
Це за 500 днів результат. Чи є ще цілих два ?
показати весь коментар
08.07.2023 11:25 Відповісти
На цьому напрямку ще декілька, звісно в Курській та особливо у Білгородськвй значно більше.
показати весь коментар
08.07.2023 11:36 Відповісти
Це можна якось порівняти з десятками тисяч обстрілів української території? У відсотках це скільки, ноль цілих куй десятих?
показати весь коментар
08.07.2023 11:47 Відповісти
Стрілять КУДИ? По селах? Кацапи свої війська ховають у глибині території Приїжджають до кордону, розвертають батарею, стріляють та тікають ТО КУДИ нам стрілять?
показати весь коментар
08.07.2023 11:57 Відповісти
Військови повині знати куда стріляти. До речі запитай у Буданова. Це його прямі посадові обов`язки розповісти куда треба стріляти.
показати весь коментар
08.07.2023 12:03 Відповісти
Я - колишній військовий Живу саме на Чернігівщині В тих місцях , куди стріляють, полював, рибалив та збирав ягоди з грибами Тому питаю тебе ще раз : "Стрілять по селах"? Як це роблять кацапи?"
А Буданова можеш спитать сама Може тобі ближче до нього?
показати весь коментар
08.07.2023 12:13 Відповісти
Ти ж військовий. Тобе він точно ближчий. Тож піди та спитай, якщо такий герой.
показати весь коментар
08.07.2023 12:18 Відповісти
А навіщо мені питать Буданова, який далеко від Грем"яча, якщо я й так знаю, що твориться в прикордонні? Це тобі "висраться" захотілося!
показати весь коментар
08.07.2023 12:22 Відповісти
А Буданов що тільки Київ захищає???? Дивна логіка у війскового. Та взагалі , якщо ти такий суворий, чого не воюєшь. Чи ти герой тільки жінкам в інтернеті хамити?
показати весь коментар
08.07.2023 12:35 Відповісти
Чуєш, КОЗА! Ти запитала на форумі, чому ЗСУ не стріляють у відповідь Я тобі детально та культурно пояснив А ти (замість подякувать) - "срач затіяла".... ! Коли тобі відповіли у більш конкретній формі - ти почала "бикувать"....
Ти напрошуєшся на скандал? Бажаєш, щоб тебе "послали в даль світлу?" Ввважай, що ти свого добилася! Можеш "іти"!....
А що мені робить - я вирішу без "всраних"!
показати весь коментар
08.07.2023 12:43 Відповісти
КОЗЕЛ недодранний, Я тобі культурно відповіла, але ти не маючи жодного аргумента , можешь тільки хамити. Вот як раз із за таких як ти, які не знають куда стріляти Україна і програє. Йди всратий штани свої прати. Москалі вже тебе зачекались.
показати весь коментар
08.07.2023 12:52 Відповісти
Ти вже повернулася? Яка прудка! Мабуть, дорогу гарно знаєш.... Видно - часто "посилають"!
Сходи "туди" ще раз.... І там залишайся! Бо ти тут непотрібна ....
показати весь коментар
08.07.2023 12:58 Відповісти
******* антибатерейні системи можуть швидко знаходити та вражати артилерію та міномети. На 9 млрд., "зниклих" можна було б пару придбати для Північних регіонів....
показати весь коментар
08.07.2023 21:12 Відповісти
Будуть обстрілювати.... треба сіра зона у глиб засрашки щоб була , хоча б кілометрів 50-80.
показати весь коментар
08.07.2023 11:07 Відповісти
Не отвечают, иначе РУ ТВ сто раз бы показали. Там какие-то мутки Ермака и Байдена, низзя атаковать территорию РФ. Иначе непонятно, почему нельзя обойти группировку РФ и ударить в тыл. А только в лоб на минные поля.
показати весь коментар
08.07.2023 11:09 Відповісти
Якщо нормально по кацапах ЗСУ почнуть "башити - то війна закінчиться, а цього ні демократам у США, ні Зелупському - Єлдаку не потрібно 👈
показати весь коментар
08.07.2023 11:26 Відповісти
 
 