Росіяни обстріляли три громади на Чернігівщині: є руйнування будівлі ферми

8 липня російські війська продовжили обстрілювати прикордонні території Чернігівської області. Обстрілів зазнали три громади: Новгород-Сіверська, Семенівська та Сновська.

Зокрема, обстріляли:

- Новгород-Сіверську громаду: військові зафіксували 27 приходів ймовірно з міномета калібру 120 мм по селу Гремʼяч. В результаті обстрілу зазнали часткових руйнувань будівлі ферми біля населеного пункту.

- Семенівську громаду: по селу Леонівка військові зафіксували чотири приходи, ймовірно з міномета калібру 120 мм.

По селу Карповичі — шість приходів, ймовірно зі ствольної артилерії та три приходи, ймовірно з міномета калібру 120 мм.

- Сновську громаду: по селу Заріччя військові зафіксували 14 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії.

