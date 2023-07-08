На думку більшості фінів, членство в НАТО посилило їхню безпеку, - опитування

Громадяни Фінляндії переважно погоджуються з тим, що вступ до Північноатлантичного Альянсу посилив їхнє відчуття безпеки.

Про це свідчать результати опитування, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Понад 70% респондентів стверджують, що їхнє відчуття безпеки принаймні певною мірою посилилось завдяки членству Фінляндії в Альянсі.

Водночас трохи менш як 20% стверджують, що членство в НАТО не вплинуло на їхнє відчуття безпеки, а 6% кажуть, що воно погіршилось.

В опитуванні, здійсненому компанією Tietoykköse з 6 по 14 червня, взяли участь 1000 громадян Фінляндії, похибка вимірювання становить 3,1% в обидва боки.

Нагадаємо, Фінляндія стала 31-м членом НАТО в квітні 2023 року. До цього від здобуття незалежності у 1917 році вона була нейтральною позаблоковою державою.

