Новини
На думку більшості фінів, членство в НАТО посилило їхню безпеку, - опитування

нато,фінляндія

Громадяни Фінляндії переважно погоджуються з тим, що вступ до Північноатлантичного Альянсу посилив їхнє відчуття безпеки.

Про це свідчать результати опитування, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Понад 70% респондентів стверджують, що їхнє відчуття безпеки принаймні певною мірою посилилось завдяки членству Фінляндії в Альянсі.

Водночас трохи менш як 20% стверджують, що членство в НАТО не вплинуло на їхнє відчуття безпеки, а 6% кажуть, що воно погіршилось.

Читайте: Фінляндія надасть Україні засоби ППО і боєприпаси в межах 17 пакету військової допомоги на EUR105 млн

В опитуванні, здійсненому компанією Tietoykköse з 6 по 14 червня, взяли участь 1000 громадян Фінляндії, похибка вимірювання становить 3,1% в обидва боки.

Нагадаємо, Фінляндія стала 31-м членом НАТО в квітні 2023 року. До цього від здобуття незалежності у 1917 році вона була нейтральною позаблоковою державою.

Також читайте: До вступу України в НАТО США готові надати їй такі гарантії безпеки, як Ізраїлю, - Байден

НАТО (6793) Фінляндія (1375)
Коментувати
они правильно думают. но у них нет антипутчистки лизки. а у нас она, увы, есть.
08.07.2023 13:35 Відповісти
"До цього від здобуття незалежності у 1917 році вона була нейтральною"
Нам исходить из этого или раньше?
08.07.2023 13:39 Відповісти
З опитування стає ясно, у Фінляндії проживає 6% кацапів.
08.07.2023 13:46 Відповісти
Наступне опитування - а чи не Фінляндія Карелія... так, чи ні?))
08.07.2023 14:19 Відповісти
Як мінімум - це не мішає
08.07.2023 14:21 Відповісти
Знайдіть справжнього військового.
08.07.2023 14:21 Відповісти
Парад бомжей і несанкціанована реклама кросівок нью беланс))
08.07.2023 14:27 Відповісти
За громадян Фінляндії можна порадіти. Неймовірно цивілізована країна. При тому що поряд знаходиться східний сусід який морально залишився у темному середньовіччі.
08.07.2023 14:34 Відповісти
 
 