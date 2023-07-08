Ми всі будемо на війні, якщо РФ нападе на НАТО, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що його країна воюватиме проти Росії, якщо Кремль нападе на НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ЛІГА.net, про це він повідомив в інтерв'ю CNN.
За його словами, війна РФ проти України має закінчитися, щоб Альянс зміг розглянути прийняття України до своїх лав.
Він зазначив, що членство України в НАТО "передчасне", проте США та союзники продовжують забезпечувати Сили оборони озброєннями, щоб закінчити війну.
Байден заявив, що у НАТО немає одностайності щодо швидкого членства України у розпал війни.
"Наприклад, якщо ви це зробили, то ви знаєте - і я маю на увазі те, що я говорю - ми сповнені рішучості задіяти кожен дюйм території, яка є територією НАТО. Це зобов'язання, яке ми всі взяли на себе, незважаючи ні на що. Якщо йде війна, то ми всі на війні. Ми воюємо з Росією, якщо це так", - резюмував американський лідер.
Нагадаємо, у Білому домі зауважили, що Україні доведеться провести реформи, щоб відповідати стандартам НАТО для приєднання до Альянсу.
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Тож, чи це не напад?
А теперь придется замарать руки, и не по локти.
Выбор прост: либо ты участник трапезы, либо блюдо на ней.
Наприклад, жителі Херсонщини звернуться до Парламенту США, президента та попросять захистити їх від обстрілів рашистів... на пряму... що може вийти?
Самі.
Так сильно бубочку ще не обсирали американці. Він з дєрьмаком і татаровим вже поділили мільярди які прийдуть із Заходу на відбудову України, а тут такий облом.
можливо, зараз прийшов вже час поставити кацапам відповідний ультиматум про забирання їх манатків з України? От якраз на саміті у Вільнюсі і оголосіть кацапам, що якщо найближчим часом вони не заберуться з України, то НАТО, як союзник України, швидко допоможе українським Силам Оборони вигнати окупантів з України і відновити Міжнародне право.
«Оскільки меч - останній засіб забезпечення наших свобод, його слід скласти першим, як тільки ці свободи будуть твердо встановлені.»
Д. Вашингтон
Все, х**ло прямо аж трясеться з переляку від шамкотіння "титана", який не орієнтується ні в просторі ні в часі і не здатен сформулювати речення.
Знову, видно, перекрутило написане на шпаргалці ... Зараз йому почнуть телефонувати перестрашені "лідери" і перепитувати, що це було.