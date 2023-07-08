Ми всі будемо на війні, якщо РФ нападе на НАТО, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що його країна воюватиме проти Росії, якщо Кремль нападе на НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ЛІГА.net, про це він повідомив в інтерв'ю CNN.

За його словами, війна РФ проти України має закінчитися, щоб Альянс зміг розглянути прийняття України до своїх лав.

Він зазначив, що членство України в НАТО "передчасне", проте США та союзники продовжують забезпечувати Сили оборони озброєннями, щоб закінчити війну.

Байден заявив, що у НАТО немає одностайності щодо швидкого членства України у розпал війни.

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"Наприклад, якщо ви це зробили, то ви знаєте - і я маю на увазі те, що я говорю - ми сповнені рішучості задіяти кожен дюйм території, яка є територією НАТО. Це зобов'язання, яке ми всі взяли на себе, незважаючи ні на що. Якщо йде війна, то ми всі на війні. Ми воюємо з Росією, якщо це так", - резюмував американський лідер.

Нагадаємо, у Білому домі зауважили, що Україні доведеться провести реформи, щоб відповідати стандартам НАТО для приєднання до Альянсу.