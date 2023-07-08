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Ми всі будемо на війні, якщо РФ нападе на НАТО, - Байден

байден,джо

Президент США Джо Байден заявив, що його країна воюватиме проти Росії, якщо Кремль нападе на НАТО.

 Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ЛІГА.net, про це він повідомив в інтерв'ю CNN.

За його словами, війна РФ проти України має закінчитися, щоб Альянс зміг розглянути прийняття України до своїх лав.

Він зазначив, що членство України в НАТО "передчасне", проте США та союзники продовжують забезпечувати Сили оборони озброєннями, щоб закінчити війну.

Байден заявив, що у НАТО немає одностайності щодо швидкого членства України у розпал війни.

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"Наприклад, якщо ви це зробили, то ви знаєте - і я маю на увазі те, що я говорю - ми сповнені рішучості задіяти кожен дюйм території, яка є територією НАТО. Це зобов'язання, яке ми всі взяли на себе, незважаючи ні на що. Якщо йде війна, то ми всі на війні. Ми воюємо з Росією, якщо це так", - резюмував американський лідер.

Нагадаємо, у Білому домі зауважили, що Україні доведеться провести реформи, щоб відповідати стандартам НАТО для приєднання до Альянсу. 

Автор: 

Байден Джо (2893) НАТО (6561) Україна (5969) членство в НАТО (1745)


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Топ коментарі
+25
ДЖо чим вони будуть на вас нападать після України танками Т-55, і мьясом? Давайте скоріше Атакамс і касетні ********** сюди , вони вже вчора повинні тут бути.
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08.07.2023 14:37 Відповісти
+21
Тогда пусть готовится. Потому что только Украинцы всегда говорили: "рф - это не страна и не государство, это сборище отбросов человеческой цивилизации и их надо утилизировать на свалке истории". А вы (мировые политики) - НАС НЕ СЛУШАЛИ.
А теперь придется замарать руки, и не по локти.
Выбор прост: либо ты участник трапезы, либо блюдо на ней.
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08.07.2023 14:38 Відповісти
+16
Відкрию страшну таину для Баидена -- рашка не нападе на НАТО -- і на Украіну би не напала - якби ми були в НАТО .
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08.07.2023 14:52 Відповісти
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ДЖо чим вони будуть на вас нападать після України танками Т-55, і мьясом? Давайте скоріше Атакамс і касетні ********** сюди , вони вже вчора повинні тут бути.
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08.07.2023 14:37 Відповісти
На НАТО випадають токсичні опади від вибухів... не кажучи про ЗАЕС...
Тож, чи це не напад?
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08.07.2023 14:42 Відповісти
Не при зелених дебілах і їх розумово відсталих сраколизах.
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08.07.2023 14:37 Відповісти
Тогда пусть готовится. Потому что только Украинцы всегда говорили: "рф - это не страна и не государство, это сборище отбросов человеческой цивилизации и их надо утилизировать на свалке истории". А вы (мировые политики) - НАС НЕ СЛУШАЛИ.
А теперь придется замарать руки, и не по локти.
Выбор прост: либо ты участник трапезы, либо блюдо на ней.
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08.07.2023 14:38 Відповісти
пора ввести " мені ну дуже подобаеться" на додаток до " мені подобаеться"
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08.07.2023 16:14 Відповісти
Та вже бачили той кожний дюйм території, коли російські ракети залетіли до Польщі.
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08.07.2023 14:48 Відповісти
Такі інциденти постійно трапляються. ІПоляки здатні самі визначитись як діяти - правда ж?
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08.07.2023 20:09 Відповісти
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08.07.2023 14:50 Відповісти
Мордор вже давно напав на Європу, а ті усе під ковдрою ховаються. Лише Польща, країни Балтії, та Британія одразу зрозуміли що до чого...
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08.07.2023 14:51 Відповісти
Відкрию страшну таину для Баидена -- рашка не нападе на НАТО -- і на Украіну би не напала - якби ми були в НАТО .
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08.07.2023 14:52 Відповісти
не надо переоценивать умственные и моральные качества главного кацабо-серуна-в-чумадан. "новичок" и "скрипали" в Англии - официальное использование химоружия массового поражения (нападение на нато? или сколько человек нужно - 100? 1000? 100 000?) взрывы в Болгарии\попытка переворота вроде в Чехии - это уже "озабоченность" или все еще внутренние дела? ракета в Польшу (или кацапо-беспилотник тоже куда-то в нату) тоже не фонтан. захваты атомных станций - это вообще дно. то что там пока "ничего не произошло" абсолютно ничего не говорит. в случае реальной победы Украины нато реально станет тем чем должно бы быть (ну или кацапы поумнеют и дорастут до человечности). сейчас - ой не факт.
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08.07.2023 17:42 Відповісти
А якщо по іншому...
Наприклад, жителі Херсонщини звернуться до Парламенту США, президента та попросять захистити їх від обстрілів рашистів... на пряму... що може вийти?
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08.07.2023 14:54 Відповісти
Співчуття!!!!
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08.07.2023 14:58 Відповісти
Співчуття, шо в головах у більшості пусто і не вистачило розуму за 32 роки вступити до НАТО?
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08.07.2023 15:11 Відповісти
А НАТО нас так вже брало? В 2008 намагалися (при Ющенку - проєвропейському президентові, доречі). І отримали вето від меркельші.
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08.07.2023 16:28 Відповісти
Взагалі, для того потрібно виконати певні умови - вони не були виконані й близько (((
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08.07.2023 17:34 Відповісти
Шлях до НАТО обміняли на дешевий газ.
Самі.
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08.07.2023 20:12 Відповісти
Починаєм дякувати з кучми, кравчука не рахуємо, воно даже не помисляло про щось таке!!!!! ющ, то тряпка а не през, ворюга, теж з ним все ясно, Порох почав давити перший, ну при зє війна велика, але років вона не закінчиться нас не приймуть, але гарантії, маю надію, дадуть великі!!!!
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08.07.2023 23:03 Відповісти
"Нагадаємо, у Білому домі зауважили, що Україні доведеться провести реформи, щоб відповідати стандартам НАТО для приєднання до Альянсу."

Так сильно бубочку ще не обсирали американці. Він з дєрьмаком і татаровим вже поділили мільярди які прийдуть із Заходу на відбудову України, а тут такий облом.
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08.07.2023 15:03 Відповісти
діду Байдене, якщл росія нападе на НАТО, то ви можете закінчити цю війну за 72 години. Якщл Україна тримається проти кацапні, то чому ви боїтеся?
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08.07.2023 15:06 Відповісти
вони 72 дні будуть збиратись на консультації це вже напад чи ще ескалація .
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08.07.2023 15:14 Відповісти
Поляки, в разі чого, дадуть таку відповідь, що кацапам буде погано. Та й Велика Британія не забариться. А НАТО? Не знаю.
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08.07.2023 16:59 Відповісти
на нату сподівайся , а свої армію озброюй !
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08.07.2023 17:15 Відповісти
загиблі польські селяни не рахуються ... а так да будете воювати тільки кацапи безкарно збивають ваші безпілотники .
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08.07.2023 15:12 Відповісти
Принаймні країни Балтії в цьому сумніваються.
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08.07.2023 15:14 Відповісти
Кацапи перед повномасштабним вторгненням в Україну ставили вам ультиматум про забирання манатків? Ставили.
можливо, зараз прийшов вже час поставити кацапам відповідний ультиматум про забирання їх манатків з України? От якраз на саміті у Вільнюсі і оголосіть кацапам, що якщо найближчим часом вони не заберуться з України, то НАТО, як союзник України, швидко допоможе українським Силам Оборони вигнати окупантів з України і відновити Міжнародне право.
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08.07.2023 15:21 Відповісти
Всі ?!!! Та невже!!! І мадяри?!!!
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08.07.2023 15:24 Відповісти
*****, це дуже страшно Найбільший військовий блок боїться воювати спіть спокійно, малята, Україна вас врятує
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08.07.2023 15:30 Відповісти
Бо вони усі дуті пустишки, як виявилося. І ООН, НАТО, ОБСЕ, Червоний хрест, ВОЗ... Просто грантоїди, які недієздатні у кризових ситуаціях.
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08.07.2023 16:26 Відповісти
«Я абсолютно впевнений, що ніхто не повинен ні на хвилину коливатися - чи варто вдатися до зброї для захисту безцінного дару свободи, від якого залежить все добро і зло в житті, проте зброя, смію додати, останній засіб»

 «Оскільки меч - останній засіб забезпечення наших свобод, його слід скласти першим, як тільки ці свободи будуть твердо встановлені.»

Д. Вашингтон
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08.07.2023 20:18 Відповісти
Добре в цій заяві те, що РФ названа майбутнім ворогом, оскільки для більшості населення країн НАТО це ще поки що не зрозуміло, так же як і більшості українців це було незрозуміло десь в 2009 році
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08.07.2023 15:43 Відповісти
Боже, якщо ти є, дай розуму українцям вибрати такого президента!!!
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08.07.2023 15:58 Відповісти
Хай Бог милує.
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08.07.2023 17:33 Відповісти
Стесняюсь спросить,а шо,есть слухи шо таки нападёт?
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08.07.2023 16:01 Відповісти
Хоч би напали скоріше! Подивимось як швидко ця країна вийде з нато!
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08.07.2023 16:05 Відповісти
Угу. Ракети, які впали в Польщі і дивом перетворилися на українські, ми вже бачили. Безпілотники обісцяні кацапами - також. І це при Байдені, а якщо прийде Трамп, то взагалі буде цілуватися з кацапами.
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08.07.2023 16:23 Відповісти
Насправді,Рашку уже ніхто не боїться.ЇЇ "липовий" військовий і економічний потенціал близький до краху.От саме краху і бояться,бо тоді як жест відчаю незрозуміла роль атомної зброї,та незрозуміло, якими територіями посилиться Китай.
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08.07.2023 17:22 Відповісти
Яке "потужне" базікання.

Все, х**ло прямо аж трясеться з переляку від шамкотіння "титана", який не орієнтується ні в просторі ні в часі і не здатен сформулювати речення.

Знову, видно, перекрутило написане на шпаргалці ... Зараз йому почнуть телефонувати перестрашені "лідери" і перепитувати, що це було.
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08.07.2023 17:32 Відповісти
Салливан нашепчує Байдену на вушко.
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08.07.2023 18:28 Відповісти
НАТО звучит многозначительно, так нужно подождать того часа когда нападет или что то делать?
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08.07.2023 19:20 Відповісти
Хто на вас нападає? Поки Україна б'ється з орками, може спокійно їм погрожувати з перервами на обід та сон. Ну а так, ви красавці.
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08.07.2023 19:41 Відповісти
 
 