Зеленський призначив Героя України Півненка командувачем Нацгвардії

Президент України Володимир Зеленський призначив бойового офіцера, Героя України Олександра Півненка Командувачем Нацгвардії.

Про це глава держави сказав у Львові після повернення з Туреччини разом із командирами "Азова", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Серед нас зараз є Герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. Я призначив Героя України Олександра Півненка Командувачем Національної гвардії України", - сказав Володимир Зеленський.

Президент побажав новому командувачу Нацгвардії звільнення всієї нашої землі, повернення всіх наших людей, а також омріяної перемоги.

Крім того, глава держави вручив українським військовим державні нагороди.

Полковник Нацгвардії Олександр Півненко був удостоєний Золотої Зірки Героя України 23 березня 2023 року. Півненко віддав армії понад 19 років життя, більшу частину з них – у військах спецпризначення. Він був комбригом 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії. З березня полковник очолював Східне управління Нацгвардії.

+55
Найчастіше так і буває, але є виключення
показати весь коментар
08.07.2023 22:57 Відповісти
+43
Чотирикратний ухилянт призначає.
показати весь коментар
08.07.2023 22:57 Відповісти
+37
майже завжди - тому почекаємо поки журналісти його проб'ють на російський паспорт та нерухомість у Європі
показати весь коментар
08.07.2023 23:02 Відповісти
Зараз боти розкажуть, що Зеленський призначає зрадників і агентів кремля
показати весь коментар
08.07.2023 22:55 Відповісти
Найчастіше так і буває, але є виключення
показати весь коментар
08.07.2023 22:57 Відповісти
майже завжди - тому почекаємо поки журналісти його проб'ють на російський паспорт та нерухомість у Європі
показати весь коментар
08.07.2023 23:02 Відповісти
А що, не призначав?
Розкажи, бот!
показати весь коментар
08.07.2023 23:12 Відповісти
сам ты ботинок,не верю зебилам
показати весь коментар
08.07.2023 23:42 Відповісти
90% призначає таких же зрадників як сам чи фсб-них кротів як ермак
маю надію що дане призначення виключення
показати весь коментар
09.07.2023 11:35 Відповісти
Про це вже говорить весь світ ! Включно з керівниками Країн-Донорів. А Ви все про якихись ботів розказуєте..?
показати весь коментар
09.07.2023 14:51 Відповісти
Це вам таке розказують ваші пропагандисти соловйов і скабєєва?)
показати весь коментар
09.07.2023 16:05 Відповісти
З чого Ви взяли, що соловйов і скабєєва мої...??? Вони таки швидше Ваші. Я не призначаю на топ посади фсбешніків.. тому слухайте і надалі мосейчук ( яка мало чим відрізняється від скабєєвої ))).
показати весь коментар
09.07.2023 16:30 Відповісти
ПОРОХОботи?
показати весь коментар
09.07.2023 18:26 Відповісти
Робота в них така - вони за це платню отримують, хто фубльом, хто чоколадкою
показати весь коментар
09.07.2023 21:32 Відповісти
А ти піджопником
показати весь коментар
10.07.2023 08:09 Відповісти
Чотирикратний ухилянт призначає.
показати весь коментар
08.07.2023 22:57 Відповісти
На інформаційному фронті. Він не менш важливий.
показати весь коментар
09.07.2023 07:49 Відповісти
П'ятачок-фронтовик
показати весь коментар
09.07.2023 21:37 Відповісти
Інша справа ти чмоня, мабуть Джавелін в руках заважає текст набирати ))
показати весь коментар
10.07.2023 07:58 Відповісти
нацвардія - бубін "вагнер"?
показати весь коментар
08.07.2023 22:58 Відповісти
А до цього Нацгвардія ПВК Авакова була наче? Чи Порошенко? Не пам'ятаю.
А в 90 - х Кучми?

Ні, Нацгвардія це внутрішні війська України, а не ПВК політиків.
показати весь коментар
08.07.2023 23:02 Відповісти
не пам'ятаю шо б Порошенко,
чи навіть той аваков формували батальни наступу,
і посилали їх на фронт з їншим командиром ніж головнокомандуючий...
поправте як я не правий...
показати весь коментар
08.07.2023 23:06 Відповісти
А що, «батальйони наступу» вже на фронті?
показати весь коментар
08.07.2023 23:14 Відповісти
а ніхто не знає де вони, але в них вже є свій командувач, тому і сумніви...
показати весь коментар
08.07.2023 23:16 Відповісти
Ніхто не знає, чи вони взагалі існують!
показати весь коментар
08.07.2023 23:21 Відповісти
а це щє страшніше - батальнів нема, а командувач над ними вже є!
показати весь коментар
08.07.2023 23:27 Відповісти
Тоді були інші батальйони ,Іловайські
показати весь коментар
09.07.2023 05:12 Відповісти
А командуючого Іловайськом Тарана, Зеленський міністром оборони призначив. Потім послом в Словенію відправив.
показати весь коментар
10.07.2023 08:23 Відповісти
Спеціально для недалеких за розумом - в Україні, під час військового стану, всі збройні формування, незалежно від відомчої належності, виконують накази Головнокомандувача Збройними силами України /наразі - В. Залужного/
показати весь коментар
09.07.2023 21:42 Відповісти
А чому сирський ігнорує накази Залужного і виконує лише накази боневтіка за відсутності законного підпорядкування?
показати весь коментар
09.07.2023 23:23 Відповісти
Спали свою методичку та не ганьбись
показати весь коментар
10.07.2023 06:29 Відповісти
Так же твій зельц сам про це розповідає на камеру по ************* як роздає вказівки генералам під час своєї вставки щодо ведення бойових дій. Новий гітлер намальовується)
показати весь коментар
10.07.2023 10:02 Відповісти
де вас таких тупеньких набирають? Мабуть за об'явою На те вона і ставка ВЕРХОВНОГО головнокомандувача, на якій він, за результатами обговорення, формально затверджує рішення, оскількі він верховний. Так формально має бути, за Конституцією
показати весь коментар
10.07.2023 20:55 Відповісти
Зелено-руснявий, Конституція України не передбачає жодної вставки найвеличнішого клоуна. Це він дєрьмаку може затверджувати завдання на чергові шашлики під час чуми.
показати весь коментар
10.07.2023 23:19 Відповісти
руснява падлюка це ти і такі як ти, що втекли з України і тепер гавкають на українців та Україну. До речі, про це й твій нік говорить - це, я так розумію, послання всім, хто залишились захищати країну
показати весь коментар
11.07.2023 07:27 Відповісти
Це якраз ти зелена рашистсько-руснява падлюка. Читай як твій бойовий клоун полководця із себе корчить на вбивствах його союзниками-рашистами українців на своїх неконституційних аля сталінських вставках.
https://vagomo.com/u-ssha-vidreaguvaly-na-zayavu-zelenskogo-shhodo-kontrnastupu-zsu.html
показати весь коментар
11.07.2023 08:27 Відповісти
Тобто, по суті мого попереднього допису щодо твоєї втечі та зневаги до українців у тебе заперечень немає.
показати весь коментар
11.07.2023 13:09 Відповісти
Ще потрібно до його амплуа червону бульку на ніс почепити і вийде бойовий блазень і прямо на фронт рашистів розлякувати)
показати весь коментар
10.07.2023 23:23 Відповісти
Навіть кат сталін ьакого не робив, лише вимагав швидких результатів
показати весь коментар
10.07.2023 10:03 Відповісти
Тут принято об$ирать всех просто так, неважно что, кто и зачем😂😂
показати весь коментар
08.07.2023 23:24 Відповісти
вам не до вподоби щось?
завжди є кнопка "вихід".
показати весь коментар
08.07.2023 23:33 Відповісти
У бота забыл спросить😂😂😂
показати весь коментар
09.07.2023 21:35 Відповісти
мої вітання...
показати весь коментар
08.07.2023 22:59 Відповісти
японське прислів'я -
"коли на кораблі 2 капітани - він ніколи не прийде в порт призначення..."
показати весь коментар
08.07.2023 23:02 Відповісти
Не знаю хто це.. не знаю що це.. але це точно краще ніж тулувисько яке все життя совку віддало і його їпаними ідєям, а зараз як нічого не відбулося - мичить - парашенка їх Бог..
показати весь коментар
08.07.2023 23:04 Відповісти
Два останніх туловіська зелені зелені. Вже третій. А Вам Порох спокою не дає!
показати весь коментар
09.07.2023 00:03 Відповісти
Вот спасибо,если бы не вы, то и Порошенко никто не вспомнил бы.
показати весь коментар
09.07.2023 10:39 Відповісти
Бот з свіжевилупленого подоляцького гнізда:



Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:09.06.2023
показати весь коментар
09.07.2023 07:17 Відповісти
Боти з того гнізда дуже злобні чомусь на Порошенка , ніби
Він з цією зеленою наволоччю свиней пас 😠
показати весь коментар
09.07.2023 12:18 Відповісти
це таке кловунярське привітання пана Залужного з Днем Народження і юбілеєм!
ох і жадібні зелені до рейтінгів і лайків...
десь цього і чекав - тепер безумна крабиня у шлюбному танку - її вихід...
показати весь коментар
08.07.2023 23:25 Відповісти
хлопці, ну я не знаю, ну пересильте вже себе якось, мо за гроші?
ну сатаніє ж крабкиня від допису до допису....
показати весь коментар
08.07.2023 23:40 Відповісти
Треба придумати альтернативу двом скомпрометованим словам української мови : «потужний» і «зелений». Найважче буде із останнім.
показати весь коментар
08.07.2023 23:49 Відповісти
жовтий+синій
показати весь коментар
08.07.2023 23:59 Відповісти
https://youtube.com/shorts/IS0d4ahXF5c?feature=share4 ..

Главком ЗСУ Валерій Залужний....1998 рік...Довгії Літа Пане Отамане🔱❤️🖤🔱 Слава Україні 🔱💙💛🔱👍💪👌🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показати весь коментар
09.07.2023 06:31 Відповісти
НедайБоже, щоб Нацгвардія після Перемоги була використана проти волі народу.
показати весь коментар
09.07.2023 06:43 Відповісти
1. А Залужный звезды Героя не удостоился. Потому что его начальник у**бок.
2. Зато Залужный удостоился народной любви. А его начальник - нет. Потому что ...(см. пункт первый)
показати весь коментар
09.07.2023 09:50 Відповісти
А ще цей начальник призначив його Головнокомандувачем ЗСУ. А ще цей начальник надав йому найвищого армійського звання збройних сил України - Генерал. Але ж зрада має бути, куди ж без неї у зрадоботів.
показати весь коментар
09.07.2023 10:19 Відповісти
Не пересмикуй. Ці призначення зелене зробило під тиском
показати весь коментар
09.07.2023 11:50 Відповісти
В чому пересмикування ? Хіба це не факти ? Стосовно тиску-хто ж на нього тиснув ? Та невже Гетьман ? Чи єрмак ? Чи Байден з Шольцом ?
показати весь коментар
09.07.2023 11:56 Відповісти
Тиснули CША и Англия, они знали все про бениного кадра хомчака...
показати весь коментар
09.07.2023 17:27 Відповісти
Тобі "тискарі" особисто доповіли про це, чи просто так написано в методичці?
показати весь коментар
09.07.2023 21:47 Відповісти
Зате ми знаємо, що Залужний зелі не служить. Інакше вчора до нього стояла би черга з привітаннями від зелених сраколизів різних мастей.
показати весь коментар
09.07.2023 12:01 Відповісти
Этот полкан с криворожья, може ще один друг детства?
показати весь коментар
09.07.2023 10:12 Відповісти
Попередній командуючий теж геройський дядько, чесно воював, пройшов полон. Але він надто поважав Порошенка, тому під шумок повернення азовців замінений на більш лояльного до зелених.
показати весь коментар
09.07.2023 10:19 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2023 10:33 Відповісти
Якщо немає чого відповісти-то одразу опонентів у зелеботи записуєш ? Чи те, про що я написав-то брехня ? І не розповідай, що робити іншим, щоб я не розповідав, кому там сидіти в Ізраїлі від української мобілізації переховуватися.
показати весь коментар
09.07.2023 11:48 Відповісти
Зеботи щось дуже нервують ,
невже знову дощитиме ?
показати весь коментар
09.07.2023 12:22 Відповісти
Точно говорять - де два українця, там три гетьмана. Давайте побажаємо новопризначеному успіхів, а не з'ясовувати в яких він стосунках з Зелею. Людині недарма героя України дали.
показати весь коментар
09.07.2023 13:29 Відповісти
Наді Савченко теж недарма?
показати весь коментар
09.07.2023 13:34 Відповісти
Те, що Надя хвора на голову, не зменшує повагу за її участь у війні.
показати весь коментар
09.07.2023 19:43 Відповісти
Але деякі знакові постаті в цьому плані активно «засвітилися». Колишній «регіонал» Борис Дейч, що був на час російської агресії депутатом Верховної Ради України, активно підтримував окупацію Криму Росією. Февзі Якубов, що був на президентських виборах довіреною особою як Кучми, так і Януковича, став не менш палким прихильником Путіна та його агентом у кримськотатарському середовищі. Микола Багров, очільник Кримського обкому КПСС у 1989-91 роках, а потім голова Верховної Ради автономії, беззаперечно став на бік окупантів і, зокрема, заявив: «Я був першим керівником Верховної ради Автономної Республіки Крим, і вже тоді можна було бачити в Україні ознаки нацизму. Зараз це нерідко переростає у відвертий фашизм. Велике спасибі президентові Володимиру Путіну, який допоміг, повернення Криму було проведено блискуче». До речі, перший антиукраїнський заколот Багров учинив у Криму у 1992 році.
показати весь коментар
10.07.2023 08:05 Відповісти
Цікаво, а що з попереднім командувачем було не так?
Не справився?
Чи, навпаки, справлявся?
Що за манера, тосувати людей, як колоду карт?
показати весь коментар
09.07.2023 13:32 Відповісти
Командир батальйонів наступу вже є. А як щодо самих батальйонів? Просто цікаво.
показати весь коментар
10.07.2023 04:32 Відповісти
Ці мусорські батальйони створені зебілами для внутрішнього використання.
показати весь коментар
10.07.2023 08:02 Відповісти
Мені здається ті батальони створили для боїв у містах, при наступному визволенні Донецька та інших великих міст.
показати весь коментар
10.07.2023 08:45 Відповісти
 
 