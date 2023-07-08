Зеленський призначив Героя України Півненка командувачем Нацгвардії
Президент України Володимир Зеленський призначив бойового офіцера, Героя України Олександра Півненка Командувачем Нацгвардії.
Про це глава держави сказав у Львові після повернення з Туреччини разом із командирами "Азова", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Серед нас зараз є Герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. Я призначив Героя України Олександра Півненка Командувачем Національної гвардії України", - сказав Володимир Зеленський.
Президент побажав новому командувачу Нацгвардії звільнення всієї нашої землі, повернення всіх наших людей, а також омріяної перемоги.
Крім того, глава держави вручив українським військовим державні нагороди.
Полковник Нацгвардії Олександр Півненко був удостоєний Золотої Зірки Героя України 23 березня 2023 року. Півненко віддав армії понад 19 років життя, більшу частину з них – у військах спецпризначення. Він був комбригом 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії. З березня полковник очолював Східне управління Нацгвардії.
маю надію що дане призначення виключення
А в 90 - х Кучми?
Ні, Нацгвардія це внутрішні війська України, а не ПВК політиків.
чи навіть той аваков формували батальни наступу,
і посилали їх на фронт з їншим командиром ніж головнокомандуючий...
поправте як я не правий...
https://vagomo.com/u-ssha-vidreaguvaly-na-zayavu-zelenskogo-shhodo-kontrnastupu-zsu.html
завжди є кнопка "вихід".
"коли на кораблі 2 капітани - він ніколи не прийде в порт призначення..."
Він з цією зеленою наволоччю свиней пас 😠
ох і жадібні зелені до рейтінгів і лайків...
десь цього і чекав - тепер безумна крабиня у шлюбному танку - її вихід...
ну сатаніє ж крабкиня від допису до допису....
Главком ЗСУ Валерій Залужний....1998 рік...Довгії Літа Пане Отамане🔱❤️🖤🔱 Слава Україні 🔱💙💛🔱👍💪👌🇺🇦🇺🇦🇺🇦
2. Зато Залужный удостоился народной любви. А его начальник - нет. Потому что ...(см. пункт первый)
невже знову дощитиме ?
Не справився?
Чи, навпаки, справлявся?
Що за манера, тосувати людей, як колоду карт?