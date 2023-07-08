Ердоган анонсував зустріч з Путіним у серпні

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після візиту президента Володимира Зеленського заявив, що Туреччина зіткнулася з новим викликом, в особі війни в Україні, проте не дозволила втягнути себе в конфлікт.

Про це заявив Ердоган, виступаючи у суботу в провінції Байбурт, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

"У період пандемії наші підприємства простоювали місяцями. Виробництво у багатьох районах різко знизилося. Ситуація в розвинених країнах була ще гіршою. У результаті ми змогли подолати кризу коронавірусу, але зіткнулися з новим викликом – війною між нашими сусідами у Чорноморському регіоні", - сказав президент.

Ердоган нагадав, що напередодні провів у Стамбулі переговори з українським колегою Володимиром Зеленським, а на серпень заплановано зустріч із російським президентом Володимиром Путіним.

"Війна в Україні триває вже півтора роки. Ми прагнемо мінімізувати її негативний вплив на нашу країну. Однак факт у тому, що будь-які процеси поблизу Туреччини впливають на турецьку економіку", - наголосив Ердоган.