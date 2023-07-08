Ердоган анонсував зустріч з Путіним у серпні
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після візиту президента Володимира Зеленського заявив, що Туреччина зіткнулася з новим викликом, в особі війни в Україні, проте не дозволила втягнути себе в конфлікт.
Про це заявив Ердоган, виступаючи у суботу в провінції Байбурт, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.
"У період пандемії наші підприємства простоювали місяцями. Виробництво у багатьох районах різко знизилося. Ситуація в розвинених країнах була ще гіршою. У результаті ми змогли подолати кризу коронавірусу, але зіткнулися з новим викликом – війною між нашими сусідами у Чорноморському регіоні", - сказав президент.
Ердоган нагадав, що напередодні провів у Стамбулі переговори з українським колегою Володимиром Зеленським, а на серпень заплановано зустріч із російським президентом Володимиром Путіним.
"Війна в Україні триває вже півтора роки. Ми прагнемо мінімізувати її негативний вплив на нашу країну. Однак факт у тому, що будь-які процеси поблизу Туреччини впливають на турецьку економіку", - наголосив Ердоган.
Потрібно, щоб це було на користь Україні.
При тому, що довіряти йому не можна. Як і нікому, в принципі.
ножкою шаркать і лівою рукою комарів з правого вуха забивати.
а тут щє операція на вуха - тяжка в них, тройників, доля....
Подходить с привычными меркам к тому, что и как делает Турция, нам нет никакого смысла просто потому, что образ мыслей у турков и вообще, людей Востока, несколько другой. У них - другие приоритеты и до каких-то очевидных истин они приходят своим путем, состоящим из непривычных для нас аргументов и доводов. Это не хорошо и не плохо, но это надо учитывать примерно следующим образом. Если мы попытаемся оценить их действия не по конечному результату, а где-то на полпути к нему, то можем допустить серьезные ошибки, в своих выводах. Скорее всего, окажется, что конечный результат мы оценим идентично, только прийдем к нему с разных сторон.
Что касается Турции, то она нам очень много поставила всего такого, о чем многие даже не догадываются. На начальном этапе широкомасштабного вторжения, мы знали только о поставках Байрактаров и боеприпасов к ним. Тогда они нас здорово выручили и крейсер москва не даст соврать, но поставки оружия продолжались и дальше. Правда, Анкара почти никогда не делала эти поставки публичными. Ну а наши коллеги видели, сколько всего турецкого шло по дорогам Румынии к границам Украины. Что-то было в упаковках и ящиках, что невозможно идентифицировать, но когда идет огромная колонна бронемашин, в том числе «Кобр», о которых сегодня пишут открыто, а тогда просили даже не употреблять публично это слово, то многое становится на свое место.
И что характерно, по ряду позиций бронетехники, которые нам поставляют партнеры, возникали жаркие дебаты, не станет ли это стартом эскалации боевых действий, а из Анкары мы вообще ничего не слышали даже близко. Просто прошла колонна и все тут. А на месте, наши подразделения получили строгий приказ - никаких сэлфи с этой техникой, никаких видосов, до особого распоряжения. И в результате складывается ситуация, когда какие-то движения Анкары, относительно войны в Украине, воспринимаются уж слишком болезненно. А мы предлагаем каждому протестировать себя на тему адекватности отношения к тому, что делала и делает сейчас Анкара.
Сделать это не сложно и для этого следует прочесть тестовый вопрос и отойти от гаджетов на какое-то расстояние, чтобы не искать подсказки в Сети, а просто извлечь это из своей памяти. Вопрос выглядит следующим образом: «Сколько с начала войны Турция поставила нам Байрактаров?» Мы намеренно не приводим другие позиции вооружений, поскольку эта стала легендой и запечатлена в песнях, мемах и даже названиях киевских ресторанов, как это видно на заглавном фото. Если кто-то таки смог назвать точные данные без подсказки Гугла - пишите в комментариях, я лично буду вами гордиться.
Кроме того, примерно с таким же молчаливым бэкграундом Турция поставляла нам гуманитарные грузы в крупных объемах, причем, именно то, что нам было позарез нужно. Не будем повторять предыдущий тест, но Анкара перебросила нам генераторы, трансформаторы и другое электротехническое оборудование, которое помогло восстанавливать «объекты критической инфраструктуры». Кроме того, медицина, продовольствие, одежда и многое другое тоже шло широким потоком.
Достаточно заметить, что в этот поток встраивался и Азербайджан, который через Турцию нам тоже много чего прислал из гуманитарных грузов. Поэтому именно не военная составляющая оттуда шла очень широким потоком, что знают лишь те, кому это положено знать по роду деятельности, кто это получал лично или специально интересовался темой, ибо никакой рекламы не было и нет до сих пор. И вот это полное отсутствие рекламы, а иногда и специально организованный покров тайны, начинает обретать свое пояснение, когда к этому процессу начинаешь присматриваться более внимательно.
Да, Турция несколько раз выступала инициатором мирных переговоров и Арахамия даже ездил в Анкару, чтобы продать москве половину Украину за деньги, которых ему так хочется, чтобы хватило до конца жизни. Но тут надо понимать, что Турция - член НАТО, и там понимают, что вот эта бригада мародеров, приехавшая в Анкару на переговоры со своими кураторами, очень быстро столкнется с тем, что им культурно пояснят, где будут их деньги, а также - продажные шкуры, в случае таких поползновений и потому вся эта возня окажется бесполезной.
Но ведь сами эти переговоры были только предложены Анкарой, а инициированы москвой. А для того, чтобы уговорить Эрдогана на такой ход, москве пришлось пойти на такое, на что они не пошли даже для индусов и китайцев. Турция согласовала не только нереальные скидки на нефть и газ, которые берет у федерации, но и отодвинула платежи на пару лет вперед. Видимо, в Анкаре прекрасно помнят притчу о Ходже Насреддине, ишаке и падишахе. Очевидно, что там понимают, куда все движется и что в конце концов может оказаться, что и платить некому будет. Но свои услуги Эрдоган уже оказал и свою плату - получил, а москва как сидела на своем месте, так и осталась сидеть.
В гимнастике есть упражнение на турнике, называемое «подъем-переворотом», так вот в исполнении Эрдогана это упражнение можно было бы смело назвать «развод кидком». Он понимает безвыходность положения прутина и поскольку тот в него попал по собственной дурости, пользуется моментом по полной программе. То есть, за услуги берет просто образцовую цену, а в Украину идут поставки техники, вооружений и другой помощи, в виде дара. И между прочим, что-то из полученного нами идет взаимозачетом по «вымученным» у москвы ресурсам. Дармовая нефть и бесплатный газ ведь нашли своего покупателя и сформировали ресурсную базу для помощи Украине.
Не удивлюсь, если все эти платежи, которые по состоянию на сегодня - отсрочены, Турция потом спишет на помощь Украине и получится классика - прутин финансировал вооружения для ВСУ. Но это пока - предположения или один из возможных вариантов развития событий. Тем не менее, на конкурсе стран-доярок федерации, Турция уже явно переплюнула Китай, а тем более - Индию. Это касается не только нефти и газа, но и других важных моментов.
Например, долго и много вели речь о «зерновой сделке» и одно время эта тема была просто какой-то болезненно популярной. В связи с нею пошли разговоры о том, что Турция осуществляет перевалку зерна, оставляя себе неплохую «дельту» на этом. Причем, выдавалось это так, что это - грабеж наших фермеров. Но любой, кто погрузится в эту тему, быстро обнаружит простой факт - грабят фермеров наши зеленые структуры, да так, что только держись, но как всегда, эта тема оставляется за кадром, а вперед выдвигается то, что делают другие. Но это - обычная тактика зелени и вообще - любого бездарного и бестолкового руководства.
Имея обширный жизненный опыт, могу сделать простой вывод о качестве руководства хоть предприятия, хоть государства всего по одному простому критерию. Если оно имеет смелость брать ответственность за ошибки, значит, люди работают на месте. Если же во всем виноват кто угодно, только не тот, кто обязан отвечать за все, то сомнений нет в том, что это - бездарные проходимцы, которых надо гнать из власти мокрыми тряпками. Это потому, что они - невежественные бездельники, прикрывающие свою тупость стандартным приемом - сваливая свои ошибки на кого угодно, а самих себя они преподносят как непогрешимых.
Но именно «зерновая сделка» выглядит и вовсе эпично. Как известно, москва заявила о том, что выходит из этой сделки 17-го июля, то есть - через 10 дней. Это привычный инструмент, который москва применяет в самых разных ситуациях, но суть его сводится к тому, что отказываясь что-то делать, она ожидает, что с нею будут договариваться, что означает - принимать ее условия. Но фокус в том, что на Востоке умеют с улыбкой действовать и в такой ситуации, мол - не хотите, ну и не надо. Никто же вас не заставляет. И в этот самый момент в их прессе возникает вот такое сообщение.
«Украина в скором времени получит от Турции гусеничные самоходно-артиллерийские установки (САУ) T-155 Firtina… Это первое публичное заявление о поставках ВСУ турецкой 155-мм артиллерии. Ранее Анкара снабжала Украину только 155 мм боеприпасами, но не САУ».
Об этом сообщают их СМИ, а не источники в Украине, но мы получали целый ряд систем вооружений без анонсов и главное - без «утечек» информации об этом до тех пор, пока оружие не засветилось на поле боя. Здесь же утечка оказалась явно санкционированной, мол, Вова, ты не хотел по-хорошему, ну что же, тогда не обижайся. И тут важно заметить, что машинка это действительно замечательная, поскольку выпускается по южнокорейской лицензии и является аналогом их САУ К-9. А это как раз та машинка, которую в больших количествах закупает Польша потому, что американский ветеран М-109 уже уступает К-9 по многим компонентам.
Свое же название машина получила потому, что она имеет достаточно высокий уровень локализации, что означает местное производство узлов и агрегатов. Турецкая армия уже получила три сотни этих машин и по отзывам, получилась она очень удачной. Достаточно сказать, что она способна работать на расстояниях до 40 км, в зависимости от боеприпасов, а на расстоянии в 25 км, куда способна стрелять любыми типами боеприпасов, 3 выстрела укладывает в 18 секунд.
А в сухом остатке, Анкара испытает машины в условиях реального боя и будет иметь основания конвейером поставлять боеприпасы для своих машин, а кроме того - показала прутину, что на его условия никто идти не собирается, поскольку есть и другие варианты. Скорее всего, прутин уже знает, что кроме САУ, Турция еще что-то может поставить, но с гаубицами вопрос уже решен и назад его не отмотаешь. Он может еще повыделываться и будет еще больнее. И если опять вернется в зерновую сделку, Турция и зерно получит, и САУ поставит, что не могла сделать до того, пока прутин не ст
anti-colorados
на фоне такой объективной оценки и понимания событий, зубы болят от воплей "зрадофилов" в сторону турков по малейшему поводу...
Для турків існує лише фінансова вигода, тому вони будуть домовлятись і шукати спільне хоч із самим дияволом.