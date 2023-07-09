УКР
Новини
1 386 24

Байден та Сунак зустрінуться напередодні саміту НАТО: обговорять українську тематику

байден,сунак

Президент США Джо Байден напередодні саміту НАТО у Вільнюсі здійснить візит до Великобританії, де зустрінеться із королем Чарльзом та прем’єр-міністром Ріші Сунаком.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.  

В Білому домі заявили, що поїздка спрямована на подальше зміцнення тісних відносин між країнами. Американський лідер розпочне свій візит із зустрічі з королем Сполученого Королівства, вони обговорять питання зміни клімату вже у неділю, 9 липня.

У понеділок, 10 липня, Байден вирушить на Даунінг-стріт, де відбудеться його зустріч із прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Речник голови британського уряду заявив, що лідери обговорять майбутній саміт НАТО та Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми всі будемо на війні, якщо РФ нападе на НАТО, - Байден

"Сполучене Королівство є провідним союзником Європи в НАТО, ми є найважливішим торговельним, оборонним і дипломатичним партнером Сполучених Штатів, і ми знаходимося в авангарді надання Україні підтримки, необхідної їй для успіху на полі бою", - заявив прем'єр Британії напередодні.

Після зустрічі Байден і Сунак вирушать до Литви, де лідери НАТО зберуться на ключовий саміт. Потім Байден вирушить у Гельсінкі для зустрічі з лідерами країн Північної Європи.

Читайте також: На саміті НАТО у Вільнюсі затвердять три регіональні плани оборони для протидії Росії і тероризму, - Столтенберг

Автор: 

Байден Джо (2899) саміт (827) Сунак Ріші (183)
Топ коментарі
+11
Ходаківський Іван
@Khodakivskiy93
«Детектор медіа» зробив черговий аналіз марафону. 🫣Про баланс думок і свободу слова немає й мови.

✅ Тепер конкретика у відсотках появ у гостьових студіях в ефірі марафону:

▫️«Слуга народу» - 68 %
▫️«За майбутнє» - 10%
▫️«Батьківщина» - 6%
▫️Позафракційні - 6%
▫️«Голос» - 4%
▫️«ЄС» - 4%

В марафоні «Єдині новини» найчастіше, звичайно, «слуги». Й що важливо - тільки в позитиві! Ніякої критики і скандалів.

Так-так, не переплутайте, світити цілодобово пики слуг за бюджетні кошти - це не піар, а допомагати армії за власний кошт і звітувати про це на своїх власних сторінках у соцмережах - це піар.
показати весь коментар
09.07.2023 08:32 Відповісти
+8
акуратно там, хлопці...
а то буба включить обіжалку і не приїде - а який саміт НАТО, без буби?
так, семкі позризти...
показати весь коментар
09.07.2023 08:39 Відповісти
+6
с таким какое сейчас правительство возьмут только в одкб! хотя тебе этого не понять, в марафоне говорят ,что все против потому что зеленский сильный лидер. наслаждайся полоумный любитель зеленског!
показати весь коментар
09.07.2023 08:40 Відповісти
То не дивно. "Слуги" оплачують мараТон (за наш рахунок), вони й "музику" замовляють.
показати весь коментар
09.07.2023 08:35 Відповісти
Тому що не за горами вибори і щоб лохторат забув шо існують інші партії і особистості. Щоб на слуху була лише Моніка Зелєнскі єдина і неповторна.
показати весь коментар
09.07.2023 08:36 Відповісти
А ця фігня яке має відношення до Сунака і Байдена .
В Методичці сторінку перегорни , бо збій іде
показати весь коментар
09.07.2023 08:37 Відповісти
Не мешайте ботам куски асфальта считать,народ работает.
показати весь коментар
09.07.2023 08:52 Відповісти
Так, окрім шматків асфальта рахувати у зелених нічого ... Хіба що зашквари.
показати весь коментар
09.07.2023 08:53 Відповісти
Саме через таку марахвонну та іншу подібну фігню не бачити нам ні НАТО, ні ЕС, поки така фігня буде продовжуватись.
показати весь коментар
09.07.2023 08:55 Відповісти
Має. Бо вступ в НАТО має гарантувати демократичні свободи, вільні змі і однаковий доступ політ сил.
показати весь коментар
09.07.2023 09:39 Відповісти
То відсотки не рейтингу політсил, а кількості з'яв представників політсил в марахвоні.
показати весь коментар
09.07.2023 08:50 Відповісти
Поїде убалтувати Сунака , що Україні не місце в Нато , бо ***** ще нападе на них
показати весь коментар
09.07.2023 08:35 Відповісти
Зяма привезе звідти повний мішок різних Нат на будь який смак.
показати весь коментар
09.07.2023 08:38 Відповісти
с таким какое сейчас правительство возьмут только в одкб! хотя тебе этого не понять, в марафоне говорят ,что все против потому что зеленский сильный лидер. наслаждайся полоумный любитель зеленског!
показати весь коментар
09.07.2023 08:40 Відповісти
Ви вибачьте,тішете себе,якимись примарними ілюзіями, Рішення заходу щодо альянсу, в нашій сьогоднішній ситуації, буде винесено, незважаючи, на те, хто в нас сьогодні при владі, і незалежно від проведення будь-яких реформ,
показати весь коментар
09.07.2023 10:40 Відповісти
акуратно там, хлопці...
а то буба включить обіжалку і не приїде - а який саміт НАТО, без буби?
так, семкі позризти...
показати весь коментар
09.07.2023 08:39 Відповісти
балований він в нас...
показати весь коментар
09.07.2023 08:40 Відповісти
Звіряють годинники ?
показати весь коментар
09.07.2023 08:40 Відповісти
Мабуть в одного "Casio", а в іншого "Q&Q"...
показати весь коментар
09.07.2023 08:52 Відповісти
Сунак буде вмовляти Байдена не давати касетні бомби-бо перетворювати на фарш кацапів негуманно.
показати весь коментар
09.07.2023 08:48 Відповісти
Вже пізно снаряди їдуть в Україну.
показати весь коментар
09.07.2023 08:50 Відповісти
Кацапські потворні пропаганді буде тема для говноперемішування. А отряди ***** будуть вбалтувати Байдена приїхати до них.
показати весь коментар
09.07.2023 08:49 Відповісти
Как не хватает сейчас старого доброго дедушки Рейгана.
показати весь коментар
09.07.2023 08:53 Відповісти
В НАТО примут? А когда?
показати весь коментар
09.07.2023 09:41 Відповісти
 
 