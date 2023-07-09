Байден та Сунак зустрінуться напередодні саміту НАТО: обговорять українську тематику

Президент США Джо Байден напередодні саміту НАТО у Вільнюсі здійснить візит до Великобританії, де зустрінеться із королем Чарльзом та прем’єр-міністром Ріші Сунаком.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

В Білому домі заявили, що поїздка спрямована на подальше зміцнення тісних відносин між країнами. Американський лідер розпочне свій візит із зустрічі з королем Сполученого Королівства, вони обговорять питання зміни клімату вже у неділю, 9 липня.

У понеділок, 10 липня, Байден вирушить на Даунінг-стріт, де відбудеться його зустріч із прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Речник голови британського уряду заявив, що лідери обговорять майбутній саміт НАТО та Україну.

"Сполучене Королівство є провідним союзником Європи в НАТО, ми є найважливішим торговельним, оборонним і дипломатичним партнером Сполучених Штатів, і ми знаходимося в авангарді надання Україні підтримки, необхідної їй для успіху на полі бою", - заявив прем'єр Британії напередодні.

Після зустрічі Байден і Сунак вирушать до Литви, де лідери НАТО зберуться на ключовий саміт. Потім Байден вирушить у Гельсінкі для зустрічі з лідерами країн Північної Європи.

