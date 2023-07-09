Байден виступить із публічною промовою у Вільнюсі після саміту НАТО
Президент США Джо Байден готує публічний виступ під час свого візиту до литовського Вільнюса наступного тижня.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це повідомила пресслужба посольства США у Литві.
Зазначається, що Байден виступить із промовою у Вільнюському університеті в середу, 12 липня, після саміту НАТО.
"Я дуже радий і зовсім не здивований, що президент Байден вирішив звернутися до литовців у цей важливий час, коли у Вільнюсі проходить саміт НАТО. Литва є близьким союзником і партнером, і зв'язок між нашими двома країнами сильніший, ніж будь-коли. Я з нетерпінням чекаю можливості взяти участь у цій історичній події разом з литовським народом", – сказав посол США у Литві Роберт Гілкріст.
Захід буде безкоштовним і відкритим для усіх охочих. На виступ зможуть потрапити ті, хто прийде раніше.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз – навіть якщо країна приєднається до Альянсу після війни.
Сам Байден заявляв, що наразі серед членів Північноатлантичного Альянсу немає одностайності щодо прийняття України в НАТО, та він підтримує розроблення плану, який би проклав шлях Києва до членства.
а хутин- гопник з подворотні , в нього нема чести і КРІВАВА біографія .
Він може почути тількі кулю у висок .
‼️Хтось це вже пояснить Байдену і Столенбергу ? Може Джонсона запросити , чи ДАЛЮ Грибоустайте щоб розьяснить цим йолупам з НАТО суть хутина і методи боротьби з ним
Такі збори дуже часто роблять у Вашингтоні, на площі яку називають « Мол».
Збираються тисячи людей. Безпека працюе, але ніяких запрошень- хто перший прийшов, той и велкам.
НАТО не дають, дату вступу в НАТО не дають, дають закритими дверима по носі.
шлях ющенка...шлях порошенка...шлях в нікуди.
добре хоч зеленський порозумнішав і вже не виголошує що Україна поза НАТО почувається комфортніше аніж в ньому.
Чим би це не закінчилося. Місце України у таборі Заходу.
Маю сподівання що Зеленський зробить усе щоб викорастити цю можливість тапідготує збалансовану річ, яка допоможе Україні.
синоньо визнав кримінальні звинувачення щодо несплати податків, пішов на угоду зі слідством, але піднялася нова хвиля, що синоню корупційного папаньки відмазують, оскільки від інформатора стало відомо, що є серйозніші звинувачення ...
І воно має щось вказувати іншим. В таких випадках народна мудрість каже, що треба подивитися в дзеркало.
https://www.theguardian.com/us-news/2023/jun/20/hunter-biden-plead-guilty-federal-charges
Hunter Biden to plead guilty to misdemeanor tax charges
President's son will plead guilty to two counts of wilful failure to pay federal income tax, DoJ says in court filing
https://oversight.house.gov/landing/biden-family-investigation/
Biden Family InvestigationSummary
Chairman James Comer and Oversight Committee Republicans are investigating the Biden family's domestic and international business dealings to determine whether these activities compromise U.S. national security and President Biden's ability to lead with impartiality. Members of the Biden family have a pattern of peddling access to the highest levels of government to enrich themselves, often to the detriment of U.S. interests. We are committed to following the Biden family and associates' money trail-consisting of many complex, international transactions worth millions of dollars-and providing answers to the American people. The American people deserve to know whether the President's connections to his family's business deals occurred at the expense of American interests and whether they represent a national security threat.
P.S. The Committee on Oversight and Accountability is the main investigative committee of the United States House of Representatives.
Та, звичайно. У віруна розрив порожньої черепушки.
Лінки наведені, враховуючи державний /офіційний, воно про "рівень" пасталакає.
С - сектант. Бувай-бувай.
«Обмін думок» ( щось скаже НАТО, щось відповість Україна) це рух на зустріч.
Не може бути що хтось правий у сьому. Нема ідеальних. Усі роблять помилки…