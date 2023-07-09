Байден виступить із публічною промовою у Вільнюсі після саміту НАТО

Президент США Джо Байден готує публічний виступ під час свого візиту до литовського Вільнюса наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це повідомила пресслужба посольства США у Литві.

Зазначається, що Байден виступить із промовою у Вільнюському університеті в середу, 12 липня, після саміту НАТО.

"Я дуже радий і зовсім не здивований, що президент Байден вирішив звернутися до литовців у цей важливий час, коли у Вільнюсі проходить саміт НАТО. Литва є близьким союзником і партнером, і зв'язок між нашими двома країнами сильніший, ніж будь-коли. Я з нетерпінням чекаю можливості взяти участь у цій історичній події разом з литовським народом", – сказав посол США у Литві Роберт Гілкріст.

Захід буде безкоштовним і відкритим для усіх охочих. На виступ зможуть потрапити ті, хто прийде раніше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден та Сунак зустрінуться напередодні саміту НАТО: обговорять українську тематику

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз – навіть якщо країна приєднається до Альянсу після війни.

Сам Байден заявляв, що наразі серед членів Північноатлантичного Альянсу немає одностайності щодо прийняття України в НАТО, та він підтримує розроблення плану, який би проклав шлях Києва до членства.

Також читайте: Після візиту Сі Цзіньпіна до Путіна я сказав йому: будьте обережні, - Байден