УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8702 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
20 887 79

Герасимов більше не керуватиме російською армією в Україні, - Daily Mail

рф,валерий,генштаб,герасимов

Валерій Герасімов залишиться на посаді начальника генерального штабу, але операціями в Україні відтепер керуватиме генерал-полковник Михайло Теплінський, командувач повітряно-десантних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Daily Mail.

"Оскаженілий Володимир Путін звільнив із посади командувача російськими військами в Україні Герасимова. Кадрові перестановки відбулися відразу після повернення в Україну "азовців". Генерала було усунуто менш як через шість місяців після призначення", - пише видання. 

Z-воєнкори також повідомили про усунення Герасимова, говорячи, що це пов'язано як з "вагнерівцями", так і з провальною військовою стратегією.

Читайте: Пригожин під час повстання хотів взяти в полон Шойгу та Герасимова, - WSJ

путін володимир (24825) росія (67841) Герасимов Валерій (57)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
Вы как ребята не садитесь,а в музыканты не годитесь. Валите с Украины, и побыстрее, целее будете.
показати весь коментар
09.07.2023 19:23 Відповісти
+29
герасімов, пригжкін слюнявий, оленевод, суровікін - вже бачили всіх
якось *****...
показати весь коментар
09.07.2023 19:23 Відповісти
+24
показати весь коментар
09.07.2023 19:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вы как ребята не садитесь,а в музыканты не годитесь. Валите с Украины, и побыстрее, целее будете.
показати весь коментар
09.07.2023 19:23 Відповісти
зміни після повернення ,,азовців,, не значить зміни в з.язку із поверненням....
очевидно, що герасимов здійснив лінію оборони згідно з усіма законами військової науки...і далі залишається тримати оборону...
ворог знає, що залужний нараз прораховує кроки герасимова і тому після 50 річного ювілею нашого полководця вирішив утруднити задачу, вивівши герасимова безпосередньо із здійснення практичних дій на передовій..
а те, що новий керівник ворогів буде десантник, підказує, що із-за цієї лінії оборони герасимова будуть здійснюватись десантні операції...перешкоди у вигляді каховського вдсх вже немає...
показати весь коментар
09.07.2023 20:11 Відповісти
ти просто чанкайші місцевого заводу
показати весь коментар
09.07.2023 20:25 Відповісти
ти, хто?
показати весь коментар
09.07.2023 20:43 Відповісти
постійний читач
показати весь коментар
09.07.2023 20:55 Відповісти
от і читай...
показати весь коментар
09.07.2023 21:16 Відповісти
таких розумників повний вокзал.. не хочу
показати весь коментар
09.07.2023 21:22 Відповісти
ти непослідовний читач...
показати весь коментар
09.07.2023 21:46 Відповісти
уважний
показати весь коментар
09.07.2023 21:54 Відповісти
герасімов, пригжкін слюнявий, оленевод, суровікін - вже бачили всіх
якось *****...
показати весь коментар
09.07.2023 19:23 Відповісти
Ну да, бо как выше подметили , у кацапов все по классике, мол, однажды лебедь раком щуку (значиццо) затеяли сыграть в квартет... Поставили мартышку раком, тудым-сюдым...- а толку нет.
показати весь коментар
09.07.2023 19:33 Відповісти
однажди лебедь рака щупал....
показати весь коментар
09.07.2023 19:36 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2023 19:41 Відповісти
дядя крилофф, при всій своїй ********, оставляв простір для імпровізациї ...
показати весь коментар
09.07.2023 19:59 Відповісти
Це ви про перекладача байок Лафонтена? При цьому "патстрочнік" йому надавали інші...
показати весь коментар
09.07.2023 21:45 Відповісти
https://youtu.be/JtzYsoH4QQ4 Gormathon - Skyrider
показати весь коментар
09.07.2023 19:48 Відповісти
а здесь о ************ кацапах. из серии , мол, https://youtu.be/Bu2E8UFCEAE я плачу, я рыдаю за тобою
показати весь коментар
09.07.2023 19:57 Відповісти
та цеж моє на добраніч - і як ви знаєте?
показати весь коментар
09.07.2023 20:01 Відповісти
АТО
показати весь коментар
09.07.2023 20:03 Відповісти
Файна колискова...
показати весь коментар
09.07.2023 21:53 Відповісти
А камбала, увидев это, окосела.
И уплыла подалее от беспредела.
И рак-отшельник офуел
Схватил свой домик и умчал подальше от того что увидал.
показати весь коментар
09.07.2023 19:50 Відповісти
.
Нагадалися давні "загадки-цуґом": "Чому риба камбала пласка? - Бо її покохав кит". "А чому в рака очі вилізли? - Бо він то бачив". .
показати весь коментар
09.07.2023 22:01 Відповісти
😂
показати весь коментар
09.07.2023 19:50 Відповісти
Daily mail це не дуже надійне джерело
показати весь коментар
09.07.2023 19:24 Відповісти
і це якось *****...
показати весь коментар
09.07.2023 19:25 Відповісти
О, та міняйтесь там, як хочете... Хаймерсам до лампади, хто там
показати весь коментар
09.07.2023 19:24 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2023 19:25 Відповісти
Тепліньский це манкурт кончений, за рашку багато манкуртів з України воює
показати весь коментар
09.07.2023 19:25 Відповісти
Плюс лугандонцы хотя их почти перебили даже видео с их пленными с весны нет и крымские предатели еще.
показати весь коментар
09.07.2023 19:27 Відповісти
знаю з проєкта... диравцов в полон не беруть...
показати весь коментар
09.07.2023 19:58 Відповісти
Небезпечний покидьок, таки гени українські і на темній стороні.
показати весь коментар
09.07.2023 19:47 Відповісти
За парєбріком ну просто цілий парк генералів, котрі "беруть Киів за 3 (три) дні"!
показати весь коментар
09.07.2023 19:26 Відповісти
кстаті, Залужний казав що цей козломорд дуже хитрий і гідний супротивник
показати весь коментар
09.07.2023 19:26 Відповісти
Ну й добре, знаємо ворога
показати весь коментар
09.07.2023 19:30 Відповісти
і генерал армагедон - вбивець мирняка і дітей теж як на кацапію був не поганий...
"я все богу роскажу"
показати весь коментар
09.07.2023 19:31 Відповісти
дитина сказала - дитина роскаже....
показати весь коментар
09.07.2023 19:32 Відповісти
😥😠
показати весь коментар
10.07.2023 10:16 Відповісти
По Герасиму зрозуміло, а що там по Муму?
показати весь коментар
09.07.2023 19:29 Відповісти
Вангую що після хєрасімова буде відставка муму тобто )(уйла.
показати весь коментар
09.07.2023 19:33 Відповісти
А шо случилось то?
показати весь коментар
09.07.2023 19:32 Відповісти
Вы правильно подметили, типо , вiд перестановки доданкiв сума не мiняеться... ЗЫ... априори, у кацапов слагаемые имеют отрицательную сумму, бо в их руках навiть лайно iржавiе.
показати весь коментар
09.07.2023 19:40 Відповісти
Треба, щоб і з одним, і з другим трапилося щось несподіване.

До речі, герасимова американські "союзнички" (тільки тепер думаєш - чиї насправді, особливо після заборони лупити по рашці під час заколоту пригожина, а по Україні в ту ніч прилетіло 40 ракет) заборонили також вбивати.

Нову морду теж візьмуть під свій захист ?
показати весь коментар
09.07.2023 19:33 Відповісти
Йой! Мені аж лячно!
Ти такий мудрий! А череп тобі не муляє?
показати весь коментар
09.07.2023 22:12 Відповісти
Не виправдав довіри.
показати весь коментар
09.07.2023 19:33 Відповісти
Якби війни вигравали одні генерали, то війни звелися б до шахових партій на шахових дошках. Для цього не потрібно було б сотень тсяч солдат, офіцерів, десятки тисяч одиниць техніки, а вистачило б 16 дерев'яних фігур з обидвох сторін.
показати весь коментар
09.07.2023 19:39 Відповісти
Виходить пригожин свого досяг, чи це була частина компромісу з х...м?
показати весь коментар
09.07.2023 19:40 Відповісти
чергове перетрахування.
показати весь коментар
09.07.2023 19:40 Відповісти
****@ будет не ****@м если не повесит провал СВО на Патрушева и Шойгу с Герасимовым.
показати весь коментар
09.07.2023 19:43 Відповісти
Ця тараканів на чолі з Герасимом після Алеппо стали героями рашки, як і Женька поваренок. Першим гавнюком (головкомом) в Україні був Дворников, місяць був але так і не "просох". Тепер і його друга та старшого начальника відсторонили.
показати весь коментар
09.07.2023 19:45 Відповісти
Русняві блогери пишуть що цей Теплінський - остання їхня надія ,, далі після нього , залишаються одні дебіли , і армією вже нема кому керувати .
показати весь коментар
09.07.2023 19:46 Відповісти
А як він здивувався коли відірвалась ручка у аналоговнєта.
показати весь коментар
09.07.2023 19:47 Відповісти
таплінський виродок з донбасу бункерний робить ставку на чергового дебіла
показати весь коментар
09.07.2023 19:48 Відповісти
Виродок так,але не дебіл.
показати весь коментар
09.07.2023 20:03 Відповісти
Не дуже приємна новина. Теплинський командував підорами в Іловайську, це ще та потвора.
показати весь коментар
09.07.2023 19:48 Відповісти
та лано, а хто цiми підорами ше не командував?
показати весь коментар
09.07.2023 19:51 Відповісти
як на мене ГРУ України знищення цих казлов повинно поставити собі в першу задачу, а не вангувати...
показати весь коментар
09.07.2023 19:48 Відповісти
из за Муму ?
показати весь коментар
09.07.2023 19:49 Відповісти
він буде замість хла😁
показати весь коментар
09.07.2023 19:53 Відповісти
Зек нагнул бункерного...
показати весь коментар
09.07.2023 19:59 Відповісти
Господі-дай щоб не здавалось, у хла назріває пІрІварот...
показати весь коментар
09.07.2023 20:03 Відповісти
постукайте по патику
показати весь коментар
09.07.2023 20:09 Відповісти
Поміняли ліжка в москальському борделі... поспішали курви до дня народження Залужного вспіти, мовляв от бач, Валерій Федорович, ти вже й Герасімова переграв Тепер москклота буде грати навіть не в шашкі, а в "чапаєва", бо їхні командувачі десантурою ніколи не відрізнялися "умом і саабразітєльнастью"...
показати весь коментар
09.07.2023 20:11 Відповісти
улыбнуло (переиграл очередного)
показати весь коментар
09.07.2023 20:14 Відповісти
У командувача десантніків десантніки закінчились, нема ким командувать? Переводять командувати тими, що ще залишились?
показати весь коментар
09.07.2023 20:15 Відповісти
помітьте там собі - в Україні Головнокомандучій не міняється.
показати весь коментар
09.07.2023 20:19 Відповісти
НАТО, ДЕ ф16 ? Війна буде приймати інший формат
показати весь коментар
09.07.2023 20:22 Відповісти
завурушились черви на купі кремльовського гіvна-один одного жерти почали рашІстофашІскІє опариші
показати весь коментар
09.07.2023 20:22 Відповісти
ви теж помітили самого себе?
показати весь коментар
09.07.2023 20:28 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2023 20:32 Відповісти
А якщо Зеля попросить ?
показати весь коментар
09.07.2023 20:33 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2023 20:55 Відповісти
Морда пропита, нахер з України валіть
показати весь коментар
09.07.2023 21:32 Відповісти
Те, що хєрасімова послали нахій - якось похій.
А от про Теплінського кажуть, що на відміну від інших лаптєлапих дегенералів, у нього є клепка в голові.
показати весь коментар
09.07.2023 21:51 Відповісти
Тепер поляк буде рускими командувати.
показати весь коментар
09.07.2023 22:53 Відповісти
Коля вышел лицом, но не вышел умом
показати весь коментар
09.07.2023 23:07 Відповісти
Воздушно-десантные войска ? Это которые приземляются жмуриками ?
И их командующий теперь будет верховодить ?
показати весь коментар
10.07.2023 00:15 Відповісти
Таки муму утопило Герасима!
показати весь коментар
10.07.2023 13:23 Відповісти
 
 