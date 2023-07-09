20 887 79
Герасимов більше не керуватиме російською армією в Україні, - Daily Mail
Валерій Герасімов залишиться на посаді начальника генерального штабу, але операціями в Україні відтепер керуватиме генерал-полковник Михайло Теплінський, командувач повітряно-десантних військ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Daily Mail.
"Оскаженілий Володимир Путін звільнив із посади командувача російськими військами в Україні Герасимова. Кадрові перестановки відбулися відразу після повернення в Україну "азовців". Генерала було усунуто менш як через шість місяців після призначення", - пише видання.
Z-воєнкори також повідомили про усунення Герасимова, говорячи, що це пов'язано як з "вагнерівцями", так і з провальною військовою стратегією.
Топ коментарі
+29 Gozzalik salonu
показати весь коментар09.07.2023 19:23 Відповісти Посилання
+29 три - пятнадцать
показати весь коментар09.07.2023 19:23 Відповісти Посилання
+24 Sav UA #551121
показати весь коментар09.07.2023 19:25 Відповісти Посилання
очевидно, що герасимов здійснив лінію оборони згідно з усіма законами військової науки...і далі залишається тримати оборону...
ворог знає, що залужний нараз прораховує кроки герасимова і тому після 50 річного ювілею нашого полководця вирішив утруднити задачу, вивівши герасимова безпосередньо із здійснення практичних дій на передовій..
а те, що новий керівник ворогів буде десантник, підказує, що із-за цієї лінії оборони герасимова будуть здійснюватись десантні операції...перешкоди у вигляді каховського вдсх вже немає...
якось *****...
И уплыла подалее от беспредела.
И рак-отшельник офуел
Схватил свой домик и умчал подальше от того что увидал.
Нагадалися давні "загадки-цуґом": "Чому риба камбала пласка? - Бо її покохав кит". "А чому в рака очі вилізли? - Бо він то бачив". .
"я все богу роскажу"
До речі, герасимова американські "союзнички" (тільки тепер думаєш - чиї насправді, особливо після заборони лупити по рашці під час заколоту пригожина, а по Україні в ту ніч прилетіло 40 ракет) заборонили також вбивати.
Нову морду теж візьмуть під свій захист ?
Ти такий мудрий! А череп тобі не муляє?
А от про Теплінського кажуть, що на відміну від інших лаптєлапих дегенералів, у нього є клепка в голові.
И их командующий теперь будет верховодить ?