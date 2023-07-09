Герасимов більше не керуватиме російською армією в Україні, - Daily Mail

Валерій Герасімов залишиться на посаді начальника генерального штабу, але операціями в Україні відтепер керуватиме генерал-полковник Михайло Теплінський, командувач повітряно-десантних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Daily Mail.

"Оскаженілий Володимир Путін звільнив із посади командувача російськими військами в Україні Герасимова. Кадрові перестановки відбулися відразу після повернення в Україну "азовців". Генерала було усунуто менш як через шість місяців після призначення", - пише видання.

Z-воєнкори також повідомили про усунення Герасимова, говорячи, що це пов'язано як з "вагнерівцями", так і з провальною військовою стратегією.

