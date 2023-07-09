Байден оптимістично налаштований щодо вступу Швеції в НАТО

Швеція прагне приєднатися до західного альянсу, однак наштовхується на опір з боку Туреччини та Угорщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив американський президент Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Байден сказав журналісту CNN, що він оптимістично налаштований щодо того, що Швеція врешті-решт буде прийнята до НАТО, зазначивши, що головна перешкода для вступу це Туреччина, яка прагне модернізувати свій флот F-16. Туреччина хоче скористатись допомогою Греції, яка вже проголосувала за прийняття Швеції до альянсу.

"Туреччина прагне модернізувати літаки F-16. І (прем'єр-міністр Греції Кіріакос - ред.) Міцотакіс в Греції також шукає певної допомоги... Отже, те, що я намагаюся, відверто кажучи, зібрати воєдино, - це невеликий консорціум, де ми зміцнюємо НАТО з точки зору військового потенціалу як Греції, так і Туреччини, і дозволяємо Швеції приєднатися до нього. Але це в процесі. Це ще не завершено"., - сказав президент США.

Нагадаємо, Швеція ще минулого року подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу. Її ратифікували всі країни-члени НАТО, крім Туреччини та Угорщини.

Туреччина блокує вступ країни до Альянсу, оскільки вважає, що Стокгольм нібито приховує курдські групи, які "є терористами".

Швеція очікувала, що вона зможе стати частиною НАТО до саміту, але цього поки що так і не сталося. При цьому Ердоган наголошував, що він "не відповідатиме очікуванням Швеції".

