УКР
Байден оптимістично налаштований щодо вступу Швеції в НАТО

байден,джо

Швеція прагне приєднатися до західного альянсу, однак наштовхується на опір з боку Туреччини та Угорщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив американський президент Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Байден сказав журналісту CNN, що він оптимістично налаштований щодо того, що Швеція врешті-решт буде прийнята до НАТО, зазначивши, що головна перешкода для вступу це Туреччина, яка прагне модернізувати свій флот F-16. Туреччина хоче скористатись допомогою Греції, яка вже проголосувала за прийняття Швеції до альянсу.

"Туреччина прагне модернізувати літаки F-16. І (прем'єр-міністр Греції Кіріакос - ред.) Міцотакіс в Греції також шукає певної допомоги... Отже, те, що я намагаюся, відверто кажучи, зібрати воєдино, - це невеликий консорціум, де ми зміцнюємо НАТО з точки зору військового потенціалу як Греції, так і Туреччини, і дозволяємо Швеції приєднатися до нього. Але це в процесі. Це ще не завершено"., - сказав президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заперечення Туреччини подолані, членство Швеції в НАТО "у межах досяжності", - Столтенберг

Нагадаємо, Швеція ще минулого року подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу. Її ратифікували всі країни-члени НАТО, крім Туреччини та Угорщини.

Туреччина блокує вступ країни до Альянсу, оскільки вважає, що Стокгольм нібито приховує курдські групи, які "є терористами".

Швеція очікувала, що вона зможе стати частиною НАТО до саміту, але цього поки що так і не сталося. При цьому Ердоган наголошував, що він "не відповідатиме очікуванням Швеції".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден зустрінеться із прем’єром Швеції: на порядку денному членство Стокгольма у НАТО та підтримка України

НАТО (6793) Швеція (994)
+9
Клята Угорщина і тут відзначилася. Цікаво, що ще вони мають зробити, аби їх, нарешті, викинули і з НАТО, і з ЄС, адже цілком очевидно, що Угорщині там абсолютно нічого робити і єдине, чим вона там займається - шантажем та захистом інтересів паРаши.
09.07.2023 21:38 Відповісти
09.07.2023 21:38 Відповісти
+5
це у кращому випадку, якщо прийде проукраїнська влада і буде робити не популярні та болючі реформи, якщо цього не буде то не бачити нам ні нату ні єс.
09.07.2023 21:53 Відповісти
09.07.2023 21:53 Відповісти
+4
Це не єдине. Ще висмоктує дотації від ЄС.
09.07.2023 21:43 Відповісти
09.07.2023 21:43 Відповісти
Байден, УКРАЇНІ ВІД ЦЬОГО НЕ ЛЕГШЕ ‼️‼️
09.07.2023 21:34 Відповісти
09.07.2023 21:34 Відповісти
Ну ок, сейчас Байден сделает украинцам хорошо. Только вот закончит ссать в тамбовских подъездах и сразу все сделает.
09.07.2023 23:25 Відповісти
09.07.2023 23:25 Відповісти
заспокойся..."викидання" не передбачено Статутами цих організацій...час все змінить...як і в Україні
показати весь коментар
09.07.2023 21:42 Відповісти
Нда, Орбан - не вся Угорщина...час покаже. Виходки колись обриднуть...
09.07.2023 21:49 Відповісти
09.07.2023 21:49 Відповісти
Щодо Швеції і я теж оптимістично налаштований. А от щодо України в найближчі 8-10 років - то повний песимізм (добре інформований реалізм).
09.07.2023 21:47 Відповісти
09.07.2023 21:47 Відповісти
не надо "болючих" реформ...достатньо не узурпувати владу, підлаштовуючи під себе всі інституції і розставляючи всюди своїх друзів, і не красти...це не боляче...
09.07.2023 22:17 Відповісти
09.07.2023 22:17 Відповісти
Без тяжелых для населения болезненных реформ, типа польских, ничего не изменится. Будут друзья, не будут, воровать не воровать, реформы необходимы.
09.07.2023 23:28 Відповісти
09.07.2023 23:28 Відповісти
міф про тяжкі реформи в Україні придумали для того щоб виправдати їх відсутність...Мені не зрозуміло в чому може бути їх "тяжкість". Ми живемо під обстрілами, люди отримують мізер, бізнес нагнули "гєтьманцеви", в судах не знайдеш справедливість, свавілля чиновників. В чому "болезненность реформ"?!
10.07.2023 10:23 Відповісти
10.07.2023 10:23 Відповісти
А чим цим "*******" вже й шведи невгодили?
09.07.2023 21:57 Відповісти
09.07.2023 21:57 Відповісти
****** хвилюються за рашистів
09.07.2023 22:11 Відповісти
09.07.2023 22:11 Відповісти
НАТО без США - це "колос на глиняних ногах"

Даже витрачати 2% ВВП не хотіли на оборону

Якщо США кине союзників, тоді надія в них буде на Україну

Тому саме час допомагати Україні

Даже зі Швецією, НАТО за президента-демократа зазнають поразки

Також це може бути гра, щоб показати перемогу (приєднання нових членів до НАТО) ближче до виборів президента в США осінню 2024 року

тому що або знову президент, або ймовірність тюрми за несплату податків з отриманого хабаря від буризми, якщо справу не розміняють на відмову від участі у виборах
09.07.2023 22:14 Відповісти
09.07.2023 22:14 Відповісти
Зараз - ЗАПРОШЕННЯ ДО ЧЛЕНСТВА. Потім - ЧЛЕНСТВО (після 1-3р. ратифікацій всіма членами з антикорупц. та іншими умовами)... Чому не можна зробити так?
09.07.2023 22:26 Відповісти
09.07.2023 22:26 Відповісти
Треба тільки Орбана на 0 поділить...
09.07.2023 22:39 Відповісти
09.07.2023 22:39 Відповісти
Можно смело уже обозначить саммит по сценарию. С грохотом барабанов и свистом флейт Швецию возьмут и конечно нам наобещают по старинной поговорке 40 бочек арестантов! Спасибо скажем конечно. Хотя нахер надо.
09.07.2023 23:04 Відповісти
09.07.2023 23:04 Відповісти
если нахер не надо, то какие вообще проблемы? насильно в нато никого не тянут
09.07.2023 23:31 Відповісти
09.07.2023 23:31 Відповісти
А когда в 90 гг балласт из Варшавского договора брали гребли без разбора--- тоже нахер надо было? Или похер?
10.07.2023 11:23 Відповісти
10.07.2023 11:23 Відповісти
Срут америкосы рашку, **..ашки не понимают последствия и для Украины и запада
10.07.2023 06:16 Відповісти
10.07.2023 06:16 Відповісти
 
 