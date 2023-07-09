УКР
Байден та Ердоган домовилися зустрітися на саміті НАТО у Вільнюсі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та президент США Джо Байден провели телефонну розмову, обговорили зокрема питання членства Швеції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Анадолу".

"Лідери домовилися зустрітися віч-на-віч у Вільнюсі і докладно обговорити двосторонні відносини та регіональні питання", - йдеться у повідомленні.

Йдеться, зокрема, про вступ Швеції до Альянсу. На думку Ердогана, вона рухається в правильному напрямку, але цього не достатньо, адже Робоча партія Курдистану продовжує діяти в країні (Партія виступає за здобуття курдами, велика кількість яких мешкає в Туреччині, власної держави. - Ред.).

Ердоган наголосив, що Анкара дотримується принципової та чесної позиції щодо членства в ЄС. Він висловив сподівання, що під час саміту НАТО у Вільнюсі провідні країни ЄС дадуть чіткий та рішучий сигнал щодо підтримки членства Туреччини у співтоваристві.

Читайте: Байден оптимістично налаштований щодо вступу Швеції в НАТО

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що заперечення Туреччини щодо членства Швеції в НАТО подолані, вступ Швеції до Альянсу у межах досяжності.

