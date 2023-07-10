УКР
2 853 18

Байден обговорить із Сунаком надання Україні касетних боєприпасів, – BBC

байден,сунак

Президент США Джо Байден прилетів до Великої Британії напередодні саміту НАТО в Литві після того, як кілька союзників поставили під сумнів його рішення надати касетні боєприпаси Україні.

Про це пише BBC, інформує Цензор.НЕТ.

Байден зустрінеться зі своїм британським прем’єром Ріші Сунаком, щоб обговорити різні питання, включаючи війну в Україні.

Як зазначає видання, Сунак не критикував рішення Байдена. Проте в суботу він заявив, що Великобританія є однією зі 123 країн, які підписали Конвенцію про касетні боєприпаси – міжнародний договір, який забороняє їх виробництво і використання.

Проте інші союзники США пішли далі, зокрема Нова Зеландія, країна-партнер НАТО, заявила в неділю, що ці боєприпаси можуть завдати "величезної шкоди невинним людям".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В нинішній ситуації наша позиція не повинна ставати на заваді США, - Штайнмаєр підтримав передачу Україні касетних боєприпасів від Пентагону

Автор: 

Байден Джо (2899) касетні боєприпаси (131) Сунак Ріші (183)
+11
10.07.2023 07:18 Відповісти
10.07.2023 07:18 Відповісти
+11
Так, касетні ********** - це небезпечний вид зброї. Суцільний мінус. Але, дивлячись, проти кого вона спрямована. Якщо проти рашистів, то мінус на мінус дає ПЛЮС!
10.07.2023 07:27 Відповісти
10.07.2023 07:27 Відповісти
+7
а чи багато "невинних людей" є серед загарбників?
10.07.2023 07:21 Відповісти
10.07.2023 07:21 Відповісти
10.07.2023 07:18 Відповісти
10.07.2023 07:18 Відповісти
10.07.2023 07:24 Відповісти
10.07.2023 07:24 Відповісти
АТАКМС треба Джо
10.07.2023 07:20 Відповісти
10.07.2023 07:20 Відповісти
а чи багато "невинних людей" є серед загарбників?
10.07.2023 07:21 Відповісти
10.07.2023 07:21 Відповісти
Так, касетні ********** - це небезпечний вид зброї. Суцільний мінус. Але, дивлячись, проти кого вона спрямована. Якщо проти рашистів, то мінус на мінус дає ПЛЮС!
10.07.2023 07:27 Відповісти
10.07.2023 07:27 Відповісти
Дійсно,ви цілком праві!,),для свинособак,Це як Вітаміни групи B,,,)),,
10.07.2023 08:00 Відповісти
10.07.2023 08:00 Відповісти
Байден зустрінеться зі своїм британським прем'єром
10.07.2023 07:28 Відповісти
10.07.2023 07:28 Відповісти
Новозеландці верещать з краю світу за кацапські гроші. Невинні люди їх дуже турбують. Яке горе😱
10.07.2023 07:32 Відповісти
10.07.2023 07:32 Відповісти
я може старий вже-що за манера постійно обговорювати?
я от читаю на цензорі- там треба допомогти людям чи волонтери збирають гроші на шось-
без обговорення захожу в приват 24 і плачу..
навіщо обговорювати добрі справи? щоб потішити его?
10.07.2023 07:45 Відповісти
10.07.2023 07:45 Відповісти
ось що трапляється малята коли англосакці великих традицій та великої історії обирають собі у прем'єри індуса з колишньої колонії - не робіть так більше брати-британці.

Був би Джонсон він би і своїх касет додав би
10.07.2023 08:25 Відповісти
10.07.2023 08:25 Відповісти
Ні дав би,Бо Джонсон,Людина Закона,це тіки кацапи,підтираютьжопу,тими бумагами,що підписують,,БорісДжонсон кацап???,(,,
10.07.2023 08:32 Відповісти
10.07.2023 08:32 Відповісти
Він народився у Саутгемптоні, закінчив Оксфорд. Так, його батьки індуси, котрі імігрували до Британії у 60-х роках, але у Сунака індуського хіба що обличчя......
10.07.2023 09:44 Відповісти
10.07.2023 09:44 Відповісти
У рашистів-сепарів, які прожили в Україні багато років після того, як їх завезли сюди колись і багато з яких народилися тут, навіть їхні обличчя майже не відрізняються від українських

СРСР типу боровся проти колоніалізму, Індіра Ганді, спільні забудови, навчання в університетах у Москві і тд - дкмаете цого у його підсвідомості немає?
10.07.2023 09:56 Відповісти
10.07.2023 09:56 Відповісти
Думаю немає, я Вам більше скажу, він про це і не здогадується...

Сунак заточен на бабло, тому і одружився на доньці магната....
10.07.2023 10:41 Відповісти
10.07.2023 10:41 Відповісти
Новый глава парламента Британии в начале карьеры присягал на Бхагавад-гите

25 Октября 2022 15:50
https://spzh.news/ru/news/91395-novyy-holova-parlamentu-brytaniyi-na-pochatku-kar%27yery-prysyahav-na-bkhahavad-hiti
10.07.2023 11:28 Відповісти
10.07.2023 11:28 Відповісти
Хтось бачив "невинних людей" із зброєю в руках, які прийшли в твою країну?
10.07.2023 08:36 Відповісти
10.07.2023 08:36 Відповісти
Так это США передают, никто никакого влияния на их решения не имеет
10.07.2023 09:16 Відповісти
10.07.2023 09:16 Відповісти
Насправді проблема не в касетних ***********, а в далекобійних ракетах, які постачає Сунак. Це це суперечить політиці Байдена
10.07.2023 13:26 Відповісти
10.07.2023 13:26 Відповісти
 
 