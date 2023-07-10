Байден обговорить із Сунаком надання Україні касетних боєприпасів, – BBC
Президент США Джо Байден прилетів до Великої Британії напередодні саміту НАТО в Литві після того, як кілька союзників поставили під сумнів його рішення надати касетні боєприпаси Україні.
Про це пише BBC, інформує Цензор.НЕТ.
Байден зустрінеться зі своїм британським прем’єром Ріші Сунаком, щоб обговорити різні питання, включаючи війну в Україні.
Як зазначає видання, Сунак не критикував рішення Байдена. Проте в суботу він заявив, що Великобританія є однією зі 123 країн, які підписали Конвенцію про касетні боєприпаси – міжнародний договір, який забороняє їх виробництво і використання.
Проте інші союзники США пішли далі, зокрема Нова Зеландія, країна-партнер НАТО, заявила в неділю, що ці боєприпаси можуть завдати "величезної шкоди невинним людям".
я от читаю на цензорі- там треба допомогти людям чи волонтери збирають гроші на шось-
без обговорення захожу в приват 24 і плачу..
навіщо обговорювати добрі справи? щоб потішити его?
Був би Джонсон він би і своїх касет додав би
СРСР типу боровся проти колоніалізму, Індіра Ганді, спільні забудови, навчання в університетах у Москві і тд - дкмаете цого у його підсвідомості немає?
Сунак заточен на бабло, тому і одружився на доньці магната....
