Канада виділить $541 млн на підтримку України та трансатлантичної безпеки, - Трюдо

У середу, 12 липня, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо на саміті НАТО у Вільнюсі оголосив про додаткову підтримку Альянсу та України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт уряду Канади.

"На саміті прем'єр-міністр анонсував $541 млн нового фінансування та проєктів для підтримки України та посилення трансатлантичної безпеки. Нове фінансування для України спирається на понад $8 млрд багатогранної допомоги, яку Канада виділила з початку 2022 року, і спирається на заяву прем'єр-міністра, зроблену цього тижня в Латвії, щодо відновлення та розширення операції REASSURANCE - частини заходів НАТО щодо оборони та стримування у Східній Європі - та подвоєння поточної присутності Канади в країні", - йдеться у повідомленні.

Канада продовжуватиме допомагати надавати Україні військову техніку та навчання, необхідні для самооборони.

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Трюдо заявив, що Канада планує розширити військову підтримку та відповісти на прямий запит України, надавши додаткові камери для дронів, а також забезпечуватиме навчання українських військових у рамках операції UNIFIER у Канаді. Зокрема влітку Королівський військовий коледж Сен-Жан прийме курсантів-офіцерів із України на інтенсивну тритижневу навчальну програму, розроблену в партнерстві з НАТО в рамках Програми вдосконалення оборонної освіти (DEEP).

Крім того, Трюдо анонсував виділення додаткових $48,8 млн до Комплексного пакету допомоги (CAP) Україні.

"Цей внесок, на додаток до $34,6 млн, оголошених у квітні 2023 року, підтримає надання Україні практичної допомоги НАТО нелетального характеру шляхом пожертвувань матеріалів, зокрема палива, мостового обладнання, пайків та першої допомоги. CAP надає Україні практичну підтримку та розбудову оборонного потенціалу, а Канада є одним із провідних учасників", - повідомляє уряд Канади.

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Також Трюдо оголосив про виділення Україні додаткової допомоги на кібербезпеку в розмірі $2,7 млн для протидії кіберзлочинності.

"Канада залишається сильним і надійним союзником через свій постійний внесок у НАТО та трансатлантичну безпеку. Ми забезпечуємо військовослужбовців Збройних сил Канади сучасним обладнанням, необхідним для виконання широкого спектру операцій, включаючи навчання військовослужбовців Збройних Сил України. Канада, як і завжди, активізувала свої дії, і ми продовжуватимемо підтримувати наших союзників і партнерів зараз і в майбутньому", - сказав Трюдо

Крім того, Канада разом з Бельгією, Данією, Люксембургом, Нідерландами, Норвегією, Польщею, Португалією, Румунією, Швецією та Великою Британією підписала заяву про створення спільної коаліції для підготовки пілотів ВПС України до експлуатації та обслуговування винищувачів F-16.

"Підписуючи заяву, Канада зобов'язується сприяти багатонаціональним зусиллям з підготовки українських пілотів, техніків і допоміжного персоналу для експлуатації та обслуговування винищувачів F-16", - зазначає канадський уряд.

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