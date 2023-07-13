Росіяни до 2025 року покинуть Нагірний Карабах, - Ердоган
Російській військові до 2025 року покинуть Нагірний Карабах. Це пов’язано із закінченням раніше укладеної угоди між країнами.
Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив на пресконференції після саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.
Таким чином він відповів на запитання про розміщення російських військових у Нагірному Карабасі.
Ердоган зазначив, що за договором росіяни можуть залишатися на визначених місцях в Карабасі до 2025 року, а потім мають залишити регіон.
"Я вірю, що Москва дотримуватиметься укладеної угоди. Мій брат Ільхам Алієв (президент Азербайджану. - Ред.) також уважно стежить за ситуацією в регіоні", - сказав Ердоган.
Нагадаємо, збройний конфлікт у Нагірному Карабаху триває понад 30 років. Цей регіон входив до Азербайджанської РСР, але населяли його переважно вірмени. У 1991 році за підтримки Вірменії він проголосив "незалежність" та назвався Нагірно-Карабахською республікою.
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І головне, на пазітівє
Он Кенігсберг вже більше 25 років незаконно під московитами - і нічо, норм!
Решила миссия ООН проверить состояние соблюдения прав человека в Нагорном Карабахе, со стороны «миротворческого контингента. Сообщили в Кремль . Те дают команду:
- Немедленно обеспечить права местного населения!
Мотнулись «миротворцы» по сёлам, искать «местное «население»… А там только коты да собаки одичавшие бегают… Бегали, бегали, наконец, в одном глухом горном селении обнаружили двуногого. Обросший, без одежды, рычит, «гукает», человеческой речи не понимает. Ну, отмыли, причесали, побрили. Представили членам ООН. Вот так цивилизованный мир, наконец-то, увидел легендарного «алмасты», снежного человека…
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Новыми откровения, совсем уж нелестные для Москвы.
Во-первых, он заявил, что отпустил своих «гостей» без условий, просто «по просьбе» украинского президента Владимира Зеленского.
Во-вторых, прозрачно намекнул, что с Москвой он всё уладил, и та согласилась - мол, да, всё правильно сделал.
В-третьих, ещё более прозрачно намекнул, что «зерновую сделку» надо бы продлить, если не прямо сейчас, то в августе, когда он рассчитывает увидеть российского президента Владимира Путина у себя в Анкаре.
И, наконец, в-четвёртых, мимоходом щёлкнул по носу великого геостратега словами о том, что Россия окончательно «покинет Карабах уже в 2025 году», причём исполнение этого обязательства проконтролирует президент Азербайджана Ильхам Алиев, который «внимательно следит за этим вопросом».
Постачання Ф-16 Туреччині розблоковано через багато років.