Росіяни до 2025 року покинуть Нагірний Карабах, - Ердоган

Російській військові до 2025 року покинуть Нагірний Карабах. Це пов’язано із закінченням раніше укладеної угоди між країнами.

Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив на пресконференції після саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

Таким чином він відповів на запитання про розміщення російських військових у Нагірному Карабасі.

Ердоган зазначив, що за договором росіяни можуть залишатися на визначених місцях в Карабасі до 2025 року, а потім мають залишити регіон.

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"Я вірю, що Москва дотримуватиметься укладеної угоди. Мій брат Ільхам Алієв (президент Азербайджану. - Ред.) також уважно стежить за ситуацією в регіоні", - сказав Ердоган.

Нагадаємо, збройний конфлікт у Нагірному Карабаху триває понад 30 років. Цей регіон входив до Азербайджанської РСР, але населяли його переважно вірмени. У 1991 році за підтримки Вірменії він проголосив "незалежність" та назвався Нагірно-Карабахською республікою.

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