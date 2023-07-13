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Росіяни до 2025 року покинуть Нагірний Карабах, - Ердоган

ердоган,туреччина

Російській військові до 2025 року покинуть Нагірний Карабах. Це пов’язано із закінченням раніше укладеної угоди між країнами.

Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив на пресконференції після саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

Таким чином він відповів на запитання про розміщення російських військових у Нагірному Карабасі.

Ердоган зазначив, що за договором росіяни можуть залишатися на визначених місцях в Карабасі до 2025 року, а потім мають залишити регіон.

Читайте: Вірменія та Азербайджан можуть підписати мирну угоду до кінця 2023 року

"Я вірю, що Москва дотримуватиметься укладеної угоди. Мій брат Ільхам Алієв (президент Азербайджану. - Ред.) також уважно стежить за ситуацією в регіоні", - сказав Ердоган.

Нагадаємо, збройний конфлікт у Нагірному Карабаху триває понад 30 років. Цей регіон входив до Азербайджанської РСР, але населяли його переважно вірмени. У 1991 році за підтримки Вірменії він проголосив "незалежність" та назвався Нагірно-Карабахською республікою.

Також читайте: Вірменія готова визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану, але потрібні гарантії безпеки для вірменського населення, - Пашинян

Автор: 

росія (66431) Ердоган Реджеп Таїп (961) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+30
Краще б кацапи планету покинули.
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13.07.2023 08:48 Відповісти
+14
Чудовий урок послідовного знищення руських анклавів.
І головне, на пазітівє
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13.07.2023 08:53 Відповісти
+4
Ну кацапоиды если бы соблюдали договоры должны были уже покинуть и крым и приднестровье. Но если бы они ето делали они бы небыли кацапоидами. Но в данном случае верю Ердогану, что орки или добровольно или в мешках но покинут карабах
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13.07.2023 09:05 Відповісти
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Краще б кацапи планету покинули.
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13.07.2023 08:48 Відповісти
Чудовий урок послідовного знищення руських анклавів.
І головне, на пазітівє
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13.07.2023 08:53 Відповісти
При такій жорсткій позиції можуть уходити вже. Бо москалі завжди складали договори про розміщення на чужій території з метою ніколи її не покинути і по можливості захопити більше. Наприклад крім Нагірного Карабаху згадаємо окуповані території Молдови, України та Грузії ... З Молдови вони повинні були вийти вже давно, але у Молдови нема в союзниках Ердогана ...
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13.07.2023 08:59 Відповісти
Ердоган може і ятагана "в спину" подарувать. Але те, що він "вірить", що московія буде дотримуватись угод - не дуже добре (якщо це не звичайний дипломатичний пасаж).
Он Кенігсберг вже більше 25 років незаконно під московитами - і нічо, норм!
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13.07.2023 10:09 Відповісти
В тому то і справа, що Ердоган не вірить, він знає що заставить їх вийти, це ультиматум рашці - збирайте речі і за порєбрік, часіки тікають ...
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13.07.2023 10:21 Відповісти
Так то москалі мали покинути севастополь до 2017 року. Але ж нє. Вірити що мокша вміє дотримуватись угод?
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13.07.2023 09:00 Відповісти
Ну й добре! За той час азербайджанці відновлять південні та західні регіони країни що вже вільні від окупації Вірменією Розмінують територію Повернуться біженці Відбудують будинки та інфраструктуру Розорють поля Насадять сади з виноградниками І будуть спостерігать як нахабні "квартиранти" що захопили їх землі у 18 столітті під прикриттям російських багнетів виїжджають на історичну батьківщину

Решила миссия ООН проверить состояние соблюдения прав человека в Нагорном Карабахе, со стороны «миротворческого контингента. Сообщили в Кремль . Те дают команду:

- Немедленно обеспечить права местного населения!

Мотнулись «миротворцы» по сёлам, искать «местное «население»… А там только коты да собаки одичавшие бегают… Бегали, бегали, наконец, в одном глухом горном селении обнаружили двуногого. Обросший, без одежды, рычит, «гукает», человеческой речи не понимает. Ну, отмыли, причесали, побрили. Представили членам ООН. Вот так цивилизованный мир, наконец-то, увидел легендарного «алмасты», снежного человека…
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13.07.2023 09:05 Відповісти
Ну кацапоиды если бы соблюдали договоры должны были уже покинуть и крым и приднестровье. Но если бы они ето делали они бы небыли кацапоидами. Но в данном случае верю Ердогану, что орки или добровольно или в мешках но покинут карабах
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13.07.2023 09:05 Відповісти
Якщо і покинуть, то все зроблять, щоб їх доооовго пам'ятали👈
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13.07.2023 09:08 Відповісти
По під сраку москалів,Звідусіль!,
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13.07.2023 09:28 Відповісти
щось кількість ятаганів швидко почала рости, спини не вистачить у ***** з такими темпами.
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13.07.2023 09:33 Відповісти
Свого часу був ряд публікацій про те хто саме отримує зиск з окупації Нагірного Карабаху. Це не вірмени. Ті просто працюють "на дядю". Насамперед це французи, які перетворили цей регіон у свою таємну ресурсну колонію де добувають цінні метали та мінерали. То ж коли Ви чуєте як Франція "захищає вірмен" згадайте що власник завжди захищає тварин яких нещадно експлуатує. Кацапи не відстають від французів і отримують таким чином розрахунки за борги, але борги вірмен тільки ростуть... Де факто Франція і ********* хором грабують Азербайджан...
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13.07.2023 09:40 Відповісти
Дуже непоганий аналіз про причини того, чому після пригожинського бунту Ердоган різко змінив свою лінію поведінки щодо Москви і особисто путіна. Схоже, він уже все зрозумів. Путін - "збитий льотчик" і щодо нього навіть зовнішні правила пристойності вже не дотримуються. Там багато, наведу лише чотири висновки:
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Новыми откровения, совсем уж нелестные для Москвы.
Во-первых, он заявил, что отпустил своих «гостей» без условий, просто «по просьбе» украинского президента Владимира Зеленского.
Во-вторых, прозрачно намекнул, что с Москвой он всё уладил, и та согласилась - мол, да, всё правильно сделал.
В-третьих, ещё более прозрачно намекнул, что «зерновую сделку» надо бы продлить, если не прямо сейчас, то в августе, когда он рассчитывает увидеть российского президента Владимира Путина у себя в Анкаре.
И, наконец, в-четвёртых, мимоходом щёлкнул по носу великого геостратега словами о том, что Россия окончательно «покинет Карабах уже в 2025 году», причём исполнение этого обязательства проконтролирует президент Азербайджана Ильхам Алиев, который «внимательно следит за этим вопросом».
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13.07.2023 09:41 Відповісти
Ердоган і США нарешті порозумілися. Туреччина за підтримки США стане регіональним лідером на противагу кацапам і Китаю і всі матимуть з цього зиск.
Постачання Ф-16 Туреччині розблоковано через багато років.
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13.07.2023 13:13 Відповісти
okkupanti pod vidom mirotvorcev nikogda ne pokinut te mesta gde uje naxodyatca eto kak to baza pod vidom mirotvorcheskaya missiya, a voobshe to eto ne nagorni karabax a АРЦАХ kotorii bil iskonno armyanskoi territoriei eto stalin podaril azerbaijancam tak je kak i НАХИЧЕВАНЬ...советую читать историю и узнать правду
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13.07.2023 15:33 Відповісти
 
 