Данілов про гарантії безпеки G7: Країни-володарі ядерної зброї надаватимуть нам допомогу

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що гарантії безпеки G7 для України стали однієї з ключових подій на саміті НАТО, також важливим є те, що країни з ядерною зброєю надаватимуть допомогу нашій державі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

За його словами, мало хто зробив аналіз спільної декларації країн "Великої сімки" про підтримку України, завдяки яким наша країна матиме угоди про безпеку з кожним членом. На думку Данілова, це була одна з головних подій саміту НАТО для України.

"Це дуже важлива річ, коли країни-володарі ядерної зброї надаватимуть нам таку допомогу", - наголосив секретар РНБО.

Крім того, він додав, що саміт країн НАТО показав, що на мріях росіян про відновлення імперії можна поставити хрест.

"Ми будемо в НАТО, в цьому більше немає сумнівів. Більш того, саме вчорашній день показав, що на думках росіян про розбудову Російської імперії поставлено хрест. Не буде Російська імперія більше існувати", - додав Данілов.

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