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Новини Війна
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Данілов про гарантії безпеки G7: Країни-володарі ядерної зброї надаватимуть нам допомогу

олексій,данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що гарантії безпеки G7 для України стали однієї з ключових подій на саміті НАТО, також важливим є те, що країни з ядерною зброєю надаватимуть допомогу нашій державі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

За його словами, мало хто зробив аналіз спільної декларації країн "Великої сімки" про підтримку України, завдяки яким наша країна матиме угоди про безпеку з кожним членом. На думку Данілова, це була одна з головних подій саміту НАТО для України.

"Це дуже важлива річ, коли країни-володарі ядерної зброї надаватимуть нам таку допомогу", - наголосив секретар РНБО.

Крім того, він додав, що саміт країн НАТО показав, що на мріях росіян про відновлення імперії можна поставити хрест.

"Ми будемо в НАТО, в цьому більше немає сумнівів. Більш того, саме вчорашній день показав, що на думках росіян про розбудову Російської імперії поставлено хрест. Не буде Російська імперія більше існувати", - додав Данілов.

Читайте: До гарантій безпеки Україні від G7 приєдналися ще п’ять країн Північної Європи

Автор: 

G-7 G7 (1082) Данілов Олексій (1259)


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Топ коментарі
+5
Мячик, а твой сын из Майами будет нас давать помощь? Бумажные журавлики-оригами будет делать?
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13.07.2023 10:40 Відповісти
+3
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13.07.2023 10:51 Відповісти
+2
Вже надали((:
За те що Україна віддала третій ядерний арсенал на планеті - розху#рили Україну !! Отака допомога👈
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13.07.2023 10:40 Відповісти
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Мячик, а твой сын из Майами будет нас давать помощь? Бумажные журавлики-оригами будет делать?
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13.07.2023 10:40 Відповісти
Вже надали((:
За те що Україна віддала третій ядерний арсенал на планеті - розху#рили Україну !! Отака допомога👈
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13.07.2023 10:40 Відповісти
"Мощь та залізниці яйця по 17.., не менше".

холст,олія,Лувр (+/-)

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13.07.2023 10:41 Відповісти
Чмиридло якесь...
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13.07.2023 10:43 Відповісти
Обява по радіотранслятору на самміті НАТО :

ХТО ЗАГУБИВ ДИТИНУ У ТЕМНІЙ РУБАШЦІ?
ПІДІЙДІТЬ ЗАБЕРІТЬ БІЛЯ СХОДІВ 😁
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13.07.2023 12:08 Відповісти
Чим надаватимуть? Ядерною зброєю? Не має значення, чи допомогу надаватимуть крахни з ядерним статусом. Тут важливі всі країни. Але фактично найваливішою була б допомога своїми військовими. Адже для їх захисту надали б також і всі зразки доступної новітньої зброї.
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13.07.2023 10:42 Відповісти
та ваша зелена шобла одразу ж продала ядерку кіму або чалматим уродам
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13.07.2023 10:47 Відповісти
Вони і цю зброю НАТО можуть передати Московії після перших перемовин з Путлером !
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13.07.2023 11:48 Відповісти
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13.07.2023 10:51 Відповісти
.....як би такі як цей любітєль побалакати .. не язиками тріпали а реформували армію починаючи с законів та статуту ЗСУ...та перевели набір по контракту через рекрутінг до невоєний організацій та незачиняли кордони...та прибрали корупцію на закупівлях для мін.оборони...та відправили воєнних до частин якщо вони воєнні ...а не ціла армія ходе роздає повістки за зарплатню військового.... ТА В ЗАГАЛІ ВІДІРВАЛИСЬ ВІД СОВКОВОЇ ЦИЦЬКИ.а саме совкової моделі армії...то може і в НАТО ЗАПРОПОНУВАЛИ ТА ЄС...А ПОКИ ЦЕ СХОЖЕ ЩО У ПРЕЗИДЕНТА ТА УРЯДУ РАЗОМ З ДЕПУТАТАМИ БАЖАННЯ Є АЛЕ НЕМАЄ ПРАГНЕННЯ ДО ЦІЛІ....СХОЖЕ НА ЛОХОТРОН...НЕМОЖЕ КРАЇНА БЕЗ РЕФОРМАЦІЇ НА БІЛЬШ ВИСОКІ ТА ВИБАГЛИВІ СТАНДАРТИ ...просто стати членом НАТО ПО БАЖАННЮ....А ЩО МИ МАЄМО НА СЬОГОДНІ ТЦК З МІЛЬЙОНИМ ОБІГОМ ГОТІВКИ КЕРІВНИКІВ...СХЕМИ НА ХАРЧАХ ...ПОВІСТКИ З ПОСТРІЛАМИ...ПРИЗОВ ДО АРМІЇ ХВОРИХ АЛКАШІВ НАРКОМАНІВ ПЕНСІОНЕРІ...ДЛЯ КІЛЬКОСТІ А НЕ ДЛЯ ЯКОСТІ.....І НАШІ МОЖНОВЛАДЦІ СЕРЬЙОЗНО ДУМАЮТЬ УВІЙТИ В НАТО З ТАКИМ БАГАЖЕМ....А НАСЛІДКИ НЕРЕФОРМАЦІЇ НА ПЕРЕДКУ ПЕРЕД ШТУРМОМ МАГЕРОЮ ОРКОВСЬКИХ БЛІНДАЖІВ...НЕ ЗОВСІМ ПІДГОТОВЛЕНІ СОЛДАТИ...ТАКОГО В НАТО НЕМАЄ.
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13.07.2023 11:07 Відповісти
Перемога. А до тепер вони що робили?
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13.07.2023 11:21 Відповісти
"Це дуже важлива річ, коли країни-володарі ядерної зброї надаватимуть нам таку допомогу", - наголосив секретар РНБО. якщо би за пару днів в Київ партнери не натаскали зброї сьогодні в Україна була як "зелена бульба"
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13.07.2023 11:28 Відповісти
Ага, допомога в час по чайной ложке! Требуйте вернуть ядерку! Была б ядерка не было б войны. Будет ядерка с Украиной начнут уже совсем по другому разговаривать. В истории еще никто не нападал на Ядерную Державу. А иначе мы в Украине будем боксерской грушей.
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13.07.2023 11:55 Відповісти
Коротше Вова зеленський обісрався на увесь світ і як обіжена дєвочка почав волати на Волеса

А "гарантії безпеки" тіж самі що були і в "Будапештському меморандумі" - великий пшик.
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13.07.2023 12:06 Відповісти
Они уже НАДАВАЛИ....
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13.07.2023 12:08 Відповісти
 
 