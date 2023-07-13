ЗСУ продовжують наступ на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках, - Генштаб

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На напрямках Новоданилівка - Широка Балка; Мала Токмачка - Новопокровка мали подекуди успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - зазначають в Генштабі.

Ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ та активно застосовує резерви.

"На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. Тут, на південному фланзі наступу, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - додали в Генштабі.

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