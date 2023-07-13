ВСУ продолжают наступление на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"На направлениях Новоданиловка - Широкая Балка; Малая Токмачка - Новопокровка имели кое-где успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - отмечают в Генштабе.

Враг оказывает мощное сопротивление, перемещает подразделения и войска и активно применяет резервы.

"На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. Здесь, на южном фланге наступления, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - добавили в Генштабе.

Также смотрите: Бойцы 47-й бригады под командованием Олега Сенцова в захваченных российских окопах. ВИДЕО