ВСУ продолжают наступление на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, - Генштаб
Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"На направлениях Новоданиловка - Широкая Балка; Малая Токмачка - Новопокровка имели кое-где успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - отмечают в Генштабе.
Враг оказывает мощное сопротивление, перемещает подразделения и войска и активно применяет резервы.
"На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. Здесь, на южном фланге наступления, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - добавили в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
але і дурі в нас не поменшало... - квітень 19го це довів остаточно.
брат сказав, на Світязь його перебрасують, плавки шукає - слова від засранця не дібьешся - понтовіло ще те...