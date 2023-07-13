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Новости Война
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ВСУ продолжают наступление на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, - Генштаб

війна,зсу

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"На направлениях Новоданиловка - Широкая Балка; Малая Токмачка - Новопокровка имели кое-где успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - отмечают в Генштабе.

Враг оказывает мощное сопротивление, перемещает подразделения и войска и активно применяет резервы.

"На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. Здесь, на южном фланге наступления, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - добавили в Генштабе.

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Генштаб ВС (6571) боевые действия (4429) ВСУ (6735) контрнаступление (353)


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Топ комментарии
+3
Може я сліпа? Хтось побачив звільнені міста та села?
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13.07.2023 11:47 Ответить
+3
На превеликий жаль наш "контрнаступ" (насправді, - наступальна операція) повільно, але впевнено перетворюється в "український Верден" з численними жертвами з обох сторін та великими втратами майна і військової техніки. На жаль... Хто в цьому винний? А спитайте у головного популіста країни, який (за сумісництвом) є ще і президентом держави Україна. Це він та його "шобла" на протязі багатьох місяців лише розказували всім про "дуже скорий шалений контрнаступ і швидке звільнення наших ТОТ", "піарясь" на цьому, але ж самі лише прохали союзників про допомогу замість того, аби швидко перевести економіку країни на "військові рейки" та самим організувати виробництво в країні майже всіх видів озброєння у великих кількостях, цілком достатніх для успішного наступу! Що і спонукало московитів на швидку побудову кількох ліній оборони на напрямках вірогідного наступу ЗСУ, які зараз наші хлопці долають дуже повільно з численними втратами з нашого боку! Про що, звичайно, ви не почуєте у брехливому "телемарафоні" "зеленої" влади... До речі, в Україні з часів "совка" зберіглось ще багато підземних цехів цілих заводів, які ворог не в змозі знищити не те що "калібрами" та "іскандерами", а навіть ядерними балістичними ракетами! Що заважає купити ******* обладнання, змонтувати його у підземних цехах, знайти "спеців" (нехай їм зараз 60+ років), забезпечити їх гідною зарплатнею, а виробництво сировиною та випускати продукцію воєнного призначення для потреб оборони країни, а особливо ракет? НІЧОГО! Окрім жадібності та (можливо) бажання ******** влади ПРОГРАТИ цю війну з московією! Іншого пояснення дій влади, чому вони за 1.5 року війни так і не спромоглись організувати виробництво в країні як ракетної, так і іншої техніки та б/к я не бачу! До того ж у наших західних союзників вже є "інфа" про кілька "лярдів зелені", які ******* влада просто вкрала, які знаходяться у офшорах, а "зелені" вже думають, як ці гроші "краще відбілити". До речі, "бикування" зеленського на саміті НАТО мабуть і є тим "тригером", з допомогою якого "зє та ко" захочуть "продати" українцям "тезу" про те, що "захід нас злив, тому давайте домовлятись з рускімі, аби все не втратити". Хочу помилитись, але зараз ВСІМ Патріотам Неньки потрібно дивитись за "рухами" влади, аби НЕ дати їм Зрадити Україну!!! П.С. На кінець хочу поінформувати українців, що за каденцію ******** влади Україні НЕ СВІТИТЬ стати членом НАТО! Я не "ванга", але багато моїх прогнозів кількарічної давнини зараз вже здійснилось або здійснюються. На жаль... Так що думай ТЕ! Або як там казав "місяцесяйвий" в часи, коли тільки хотів стати президентом країни, яку зараз (по факту) "на раз" намагається ЗДАТИ козломордим?!
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13.07.2023 14:05 Ответить
+3
Іди в сраку зі своєю тишею!
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13.07.2023 21:26 Ответить
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Може я сліпа? Хтось побачив звільнені міста та села?
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13.07.2023 11:47 Ответить
Ні, не осліпли, просто потрібна тиша
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13.07.2023 11:51 Ответить
Іди в сраку зі своєю тишею!
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13.07.2023 21:26 Ответить
Та ніхто не наступає, тут так, або звільняючи території втрачати людей, або втрачати території берегти людей. Певно є рішення берегти людей.
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13.07.2023 21:35 Ответить
якіми б ми довбодятлами не були, але щось дуже і дуже гарне ми тоді в 80х 90х зробили - саме тих запеклих вояків!
але і дурі в нас не поменшало... - квітень 19го це довів остаточно.
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13.07.2023 12:02 Ответить
волиняки, а шо правда, шо тероборонців-інвалiдів з опитом бойових дій знову на Запоріжжя? - чи набрехала сестра, десь почула?
брат сказав, на Світязь його перебрасують, плавки шукає - слова від засранця не дібьешся - понтовіло ще те...
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13.07.2023 12:15 Ответить
а хто питав ордловню?
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13.07.2023 12:37 Ответить
та я так же і казав - засрали все навкруги абирвалгі недобамбаснені...
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13.07.2023 12:54 Ответить
8 років вас дамбілі нещадно на бамбасі, а ви в тому же стані, пополам, перемістилися з бамбаса на Волинь...
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13.07.2023 13:00 Ответить
На превеликий жаль наш "контрнаступ" (насправді, - наступальна операція) повільно, але впевнено перетворюється в "український Верден" з численними жертвами з обох сторін та великими втратами майна і військової техніки. На жаль... Хто в цьому винний? А спитайте у головного популіста країни, який (за сумісництвом) є ще і президентом держави Україна. Це він та його "шобла" на протязі багатьох місяців лише розказували всім про "дуже скорий шалений контрнаступ і швидке звільнення наших ТОТ", "піарясь" на цьому, але ж самі лише прохали союзників про допомогу замість того, аби швидко перевести економіку країни на "військові рейки" та самим організувати виробництво в країні майже всіх видів озброєння у великих кількостях, цілком достатніх для успішного наступу! Що і спонукало московитів на швидку побудову кількох ліній оборони на напрямках вірогідного наступу ЗСУ, які зараз наші хлопці долають дуже повільно з численними втратами з нашого боку! Про що, звичайно, ви не почуєте у брехливому "телемарафоні" "зеленої" влади... До речі, в Україні з часів "совка" зберіглось ще багато підземних цехів цілих заводів, які ворог не в змозі знищити не те що "калібрами" та "іскандерами", а навіть ядерними балістичними ракетами! Що заважає купити ******* обладнання, змонтувати його у підземних цехах, знайти "спеців" (нехай їм зараз 60+ років), забезпечити їх гідною зарплатнею, а виробництво сировиною та випускати продукцію воєнного призначення для потреб оборони країни, а особливо ракет? НІЧОГО! Окрім жадібності та (можливо) бажання ******** влади ПРОГРАТИ цю війну з московією! Іншого пояснення дій влади, чому вони за 1.5 року війни так і не спромоглись організувати виробництво в країні як ракетної, так і іншої техніки та б/к я не бачу! До того ж у наших західних союзників вже є "інфа" про кілька "лярдів зелені", які ******* влада просто вкрала, які знаходяться у офшорах, а "зелені" вже думають, як ці гроші "краще відбілити". До речі, "бикування" зеленського на саміті НАТО мабуть і є тим "тригером", з допомогою якого "зє та ко" захочуть "продати" українцям "тезу" про те, що "захід нас злив, тому давайте домовлятись з рускімі, аби все не втратити". Хочу помилитись, але зараз ВСІМ Патріотам Неньки потрібно дивитись за "рухами" влади, аби НЕ дати їм Зрадити Україну!!! П.С. На кінець хочу поінформувати українців, що за каденцію ******** влади Україні НЕ СВІТИТЬ стати членом НАТО! Я не "ванга", але багато моїх прогнозів кількарічної давнини зараз вже здійснилось або здійснюються. На жаль... Так що думай ТЕ! Або як там казав "місяцесяйвий" в часи, коли тільки хотів стати президентом країни, яку зараз (по факту) "на раз" намагається ЗДАТИ козломордим?!
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13.07.2023 14:05 Ответить
Ту *****ку продажну зелену владу треба зносити поки вона не вгробила Україну. Я таке казав зразу після згортання ракетної програми.
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14.07.2023 08:52 Ответить
Зрозуміло, у всьому винні американці.
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13.07.2023 21:29 Ответить
Саме так, американці. Їхня допомога порівняно з їх можливостями просто жалюгідна.
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13.07.2023 22:25 Ответить
А зелені які припинили фінансування ВПК білі та пухнасті???
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14.07.2023 08:54 Ответить
Штефе, не будь дурнем сам (хоча шо взять з дитини природи) і не шукай таких же ідіотів. Думать треба було у 19р.,на жаль думать треба було і багатьом патріотам,які зараз захищають країну і гинуть самі. Головне думать далі, особливо на виборах
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13.07.2023 18:35 Ответить
 
 