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Підрив Каховської ГЕС не спричинив великого потоку біженців з України, - ООН

біженці,українці

Підрив російськими військами Каховської ГЕС не спричинив великої хвилі біженців за кордон. Люди, які мешкали на постраждалих територія, здебільшого переселилися в межах України.

Про це повідомила  заступниця Представниці Агентства ООН у справах біженців в Україні (з питань захисту) Карен Вайтінг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Стосовно того, що якісь екстраординарні випадки можуть спричинити нові хвилі міграції, то таким випадком, наприклад, було руйнування греблі Каховської ГЕС. Люди, які були переміщені з Херсонської та Миколаївської областей, перемістилися всередині України, вони не виїхали за кордон. Тобто ми не побачили якоїсь суттєвої хвилі міграції за кордон", - розповіла Вайтінг.

Вона зазначила, що країни ЄС та Молдова залишаються готовими до прийому нових біженців з України.

"Але ми не очікуємо і не спостерігаємо суттєвих переміщень населення навіть всередині України", - додала Вайтінг.

Читайте: 44% біженців з України у Німеччині хочуть залишитися в країні, - опитування

Нагадаємо, громадянська мережа ОПОРА повідомляла, що станом на червень 2023 року за кордоном перебувало 8 млн 177 тис. громадян України. Це близько 20% населення.

біженці (1911) ООН (3393) Каховська ГЕС (571)


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Топ коментарі
+21
Да и вообще. Ничего страшного не произошло
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13.07.2023 15:45 Відповісти
+15
звучить як заохочення. Хороший хлопчику путін, нічого страшного не зробив. Можеш продовжувати.
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13.07.2023 15:47 Відповісти
+11
Ага, ще й сказати можуть: самі підірвали то й не тікають. То такі, з них стане (((
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13.07.2023 15:48 Відповісти
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Да и вообще. Ничего страшного не произошло
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13.07.2023 15:45 Відповісти
Ага, ще й сказати можуть: самі підірвали то й не тікають. То такі, з них стане (((
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13.07.2023 15:48 Відповісти
Можна і далі підривати, все норм. ((( Вони забули про знищені поля, і про те, що декілька тисяч негрів помре з голоду, а відповідно декілька сотен тисяч будуть прориватися у Європу і скиглити, що їх приймають гірше за українців.
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13.07.2023 15:54 Відповісти
А вони (ООН), що засмутилися?
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13.07.2023 15:46 Відповісти
Схоже на те... Ті бюрократи чекали більшого...
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13.07.2023 15:54 Відповісти
значит, ничего страшного. россия может продолжать.
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13.07.2023 15:47 Відповісти
звучить як заохочення. Хороший хлопчику путін, нічого страшного не зробив. Можеш продовжувати.
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13.07.2023 15:47 Відповісти
І? Можна підривати і надалі усі греблі та ЗАЕС? Нє, греблі і треба було б підірвати, щоб Дніпро перестав бути системою болітних озер, а от ЗАЕС...
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13.07.2023 15:47 Відповісти
Ви гниди більше переймаєтесь безпекою кацапів!
Як США погодилися надати касетні **********, так ви мавпи рота не закриваєте, а підрив Каховської ГЕС, так сиділи тихо як миші: хто його зна, хто ту ГЕС підірвав…
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13.07.2023 15:47 Відповісти
Зато скіки врожаю знищено і набагато років вперед не виросте - то тій ООН вже потроху треба готуватися до голодаючих біженців з Африки в Європу.
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13.07.2023 15:47 Відповісти
Аби з України не було біженців від голоду. Ще невідомо які врожаї на Півдні України будуть через підрив дамби. Бісові діти московити тільки й знають як українців мучити. Це зміст їх життя
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13.07.2023 15:52 Відповісти
Урожай уже прогнозируется меньший,качество среднее, переходящих остатков не так много , если темп вывоза не уменьшиться ( а тем более увеличится) - весной будет "весело".
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13.07.2023 15:59 Відповісти
Вони ще будуть скиглити, що у Європі негрів приймають гірше ніж українців.
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13.07.2023 15:57 Відповісти
Вони ще будуть скиглити, що у Європі не@грів приймають гірше ніж українців.
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13.07.2023 15:59 Відповісти
ООН це абсолютно бесполезная организация которая занимается только логистикой доставки гуманитарки в африку.
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13.07.2023 15:51 Відповісти
так, взагалі нічого страшного, можна ще і ЗАЕС *******, кончені лицеміри....
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13.07.2023 15:53 Відповісти
Цікаво, як ті біженці могли кудись втікти, якщо більшість на лівому березі, який під кацапами? Там в ООН зовсім довбойоби?
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13.07.2023 15:55 Відповісти
Так. Там в ООН зовсім довбойоби. Хіба це досі не зрозуміло?
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13.07.2023 16:09 Відповісти
Більшість постраждалих на лівому березі, який під кацапами. Куди вони могли втікти?
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13.07.2023 15:56 Відповісти
Текст заяви по-дебільному написаний.
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13.07.2023 15:56 Відповісти
Очікуваний коментар від імбіцильної ригаловки.
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13.07.2023 15:57 Відповісти
Біженців вони не дочекалися з України, потвори. Рада, трясця вам, безпеки... чи якого ви там лайна рада. Що ж , від московитського варварства з греблею обов"язково будуть біженці, тільки не з України...
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13.07.2023 16:02 Відповісти
Відкрийте кордони і побачите, спричинив чи ні...
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13.07.2023 16:05 Відповісти
Просто потопило ту сторону, звідки ніхто через кацапів звалити не може.
Але це цікавий месидж *****. Що підриву дамби було недостатньо.
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13.07.2023 16:08 Відповісти
радість то яка можно хйла с кацапами наградіть за ета
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13.07.2023 16:17 Відповісти
А вы границу откройте которую закрыли нарушая Конституцию Украины. И увидете сколько беженцев будет которые здесь оставаться и сюда возвращаться не собираются. Ничего, ничего. Прийдёт время, откроется граница
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13.07.2023 16:57 Відповісти
Просто nigapu.
Ї
Бучі.
Інших слів немає.
І не потрібно.
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13.07.2023 18:15 Відповісти
 
 