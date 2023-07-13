Підрив Каховської ГЕС не спричинив великого потоку біженців з України, - ООН
Підрив російськими військами Каховської ГЕС не спричинив великої хвилі біженців за кордон. Люди, які мешкали на постраждалих територія, здебільшого переселилися в межах України.
Про це повідомила заступниця Представниці Агентства ООН у справах біженців в Україні (з питань захисту) Карен Вайтінг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Стосовно того, що якісь екстраординарні випадки можуть спричинити нові хвилі міграції, то таким випадком, наприклад, було руйнування греблі Каховської ГЕС. Люди, які були переміщені з Херсонської та Миколаївської областей, перемістилися всередині України, вони не виїхали за кордон. Тобто ми не побачили якоїсь суттєвої хвилі міграції за кордон", - розповіла Вайтінг.
Вона зазначила, що країни ЄС та Молдова залишаються готовими до прийому нових біженців з України.
"Але ми не очікуємо і не спостерігаємо суттєвих переміщень населення навіть всередині України", - додала Вайтінг.
Нагадаємо, громадянська мережа ОПОРА повідомляла, що станом на червень 2023 року за кордоном перебувало 8 млн 177 тис. громадян України. Це близько 20% населення.
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Як США погодилися надати касетні **********, так ви мавпи рота не закриваєте, а підрив Каховської ГЕС, так сиділи тихо як миші: хто його зна, хто ту ГЕС підірвав…
Але це цікавий месидж *****. Що підриву дамби було недостатньо.
Ї
Бучі.
Інших слів немає.
І не потрібно.