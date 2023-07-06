Кожен п’ятий українець - за кордоном через війну, - ОПОРА

Через війну станом на червень 2023 року за кордоном перебувають 8 млн 177 тис. громадян України. Це близько 20% населення.

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА. Ці дані вона отримала від МЗС України у відповідь на запит, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому майже половина українців перебуває лише в трьох країнах: Польщі - 22%, Німеччині - 15% та США - 11%. Також багато громадян України знайшли прихисток у Чехії - 7,9%, Італії - 5%, Канаді - 4,9%, Іспанії - 3,4% та Ізраїлі - 2,75%.

Майже 63% українців, які перебувають за кордоном, повнолітні, 22% - діти до 18 років. Вік ще 15% осіб не уточнюється.

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Тільки 6% українців за кордоном стоять на консульському обліку.

ОПОРА зазначає, що точної інформації про кількість українських біженців за кордоном нема. Адже різні інституції використовують різні методології підрахунку.

За даними Національної комісії з питань регулювання зв’язку, в мережі України в червні було 48,3 млн активних карток мереж мобільного зв’язку. На 100 українців в середньому припадає 143 сім-партки. Тож можна припустити, що зараз в країні мешкають не більше 33,8 млн громадян, - порахували в ОПОРІ.

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Там також нагадали, що з 1991 року і до початку повномасштабного вторгнення РФ населення України скоротилося більш ніж на 8 млн людей.

За даними Управління Верховного комісара ООН з питань біженців, з 24 лютого 2022 року з України поїхали та не повернулися близько 6,29 млн людей.

За даними опитування, яке ООН проводило в грудні 2022 року та в січні 2023-го, 65% респондентів планують "одного дня" повернутися в Україну. Але лише 12% планували зробити це протягом найближчих трьох місяців.