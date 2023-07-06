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Новини Війна
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Кожен п’ятий українець - за кордоном через війну, - ОПОРА

прапор,біженці,діти,українці,дівчинка

Через війну станом на червень 2023 року за кордоном перебувають 8 млн 177 тис. громадян України. Це близько 20% населення.

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА. Ці дані вона отримала від МЗС України у відповідь на запит, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому майже половина українців перебуває лише в трьох країнах: Польщі - 22%, Німеччині - 15% та США - 11%. Також багато громадян України знайшли прихисток у Чехії - 7,9%, Італії - 5%, Канаді - 4,9%, Іспанії - 3,4% та Ізраїлі - 2,75%.

Майже 63% українців, які перебувають за кордоном, повнолітні, 22% - діти до 18 років. Вік ще 15% осіб не уточнюється.

Читайте: Ізраїль спростив працевлаштування українців

Тільки 6% українців за кордоном стоять на консульському обліку.

ОПОРА зазначає, що точної інформації про кількість українських біженців за кордоном нема. Адже різні інституції використовують різні методології підрахунку.

За даними Національної комісії з питань регулювання зв’язку, в мережі України в червні було 48,3 млн активних карток мереж мобільного зв’язку. На 100 українців в середньому припадає 143 сім-партки. Тож можна припустити, що зараз в країні мешкають не більше 33,8 млн громадян, - порахували в ОПОРІ.

Також читайте: Від уряду Нідерландів вимагають надати більш чітку інформацію щодо перспектив перебування українських біженців у країні

Там також нагадали, що з 1991 року і до початку повномасштабного вторгнення РФ населення України скоротилося більш ніж на 8 млн людей.

За даними Управління Верховного комісара ООН з питань біженців, з 24 лютого 2022 року з України поїхали та не повернулися близько 6,29 млн людей.

За даними опитування, яке ООН проводило в грудні 2022 року та в січні 2023-го, 65% респондентів планують "одного дня" повернутися в Україну. Але лише 12% планували зробити це протягом найближчих трьох місяців.

Автор: 

біженці (1897) ОПОРА (216)


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Топ коментарі
+6
Уехали в основном уверенные в себе и образованные. Мало у кого будет желание жить в стране, где государство душит бизнес. Останутся как раз пенсионеры и те, кто не сможет свои услуги продать европейскому рынку труда
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06.07.2023 12:46 Відповісти
+3
авжеж не повернуться. Особливо родини зі Сполученого Королівства. Ба більше, після завершення війни ще й чоловіків туди заберуть, оскільки за цей час багато хто встигне перейти на робочі візи і подасть на об"єднання родини.
Ростити дітей , зокрема, в зросійшеному київському середовищі з переповненими школами, з сусідами з ПТРС, безконтрольним обігом зброї... Якщо є можливість НЕ жити в цій країні, то краще буде звалити. Ні і це в жодному разі не образа... це поствоєнна реальність, де водночас із ветеранами буде різномастна бидлота з печерської тероборони, яка буде , брязкаючи трофейною зброєю та "бойовими побратимами" по-ковбойськи вирішувати будь-які свої питання.
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06.07.2023 13:10 Відповісти
+3
Менша кількість депутатів, може, лише, зекономити гроші коломойським-ахметовим.
Важлива не кількість, а якість. Щоб нарід голосував не по приколу, а відповідально.
Бо, навіть одна буяна безумна, чи один гетманцев, чи один арахамія, чи чи одна верещук, чи щось подібне до цього зброду, нанесуть стільки шкоди, що й країну втратимо.
У європецських країнах, депутатів в парламентах не менше, а більше. Зарплати і інші плюшки, то дещо інша справа.
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06.07.2023 13:23 Відповісти
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фигово. и чем дольше война, тем меньше людей вернется - устраивают свои жизни и судьбы там куда их судьба забросила.
будем надеяться что те кто вернется, привезут полезные привычки из Европы. ну атм уважение к закону, ответственность за голосование на выборах и уважение к себе и окружающим.
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06.07.2023 12:34 Відповісти
Через месяц после начала войны в Харькове осталось около 300к. Сейчас более 1,1 млн. То есть примерно 800к уже вернулись
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06.07.2023 12:59 Відповісти
авжеж не повернуться. Особливо родини зі Сполученого Королівства. Ба більше, після завершення війни ще й чоловіків туди заберуть, оскільки за цей час багато хто встигне перейти на робочі візи і подасть на об"єднання родини.
Ростити дітей , зокрема, в зросійшеному київському середовищі з переповненими школами, з сусідами з ПТРС, безконтрольним обігом зброї... Якщо є можливість НЕ жити в цій країні, то краще буде звалити. Ні і це в жодному разі не образа... це поствоєнна реальність, де водночас із ветеранами буде різномастна бидлота з печерської тероборони, яка буде , брязкаючи трофейною зброєю та "бойовими побратимами" по-ковбойськи вирішувати будь-які свої питання.
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06.07.2023 13:10 Відповісти
Кожен перший...ох уже ети статистики
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06.07.2023 12:35 Відповісти
Уехали в основном уверенные в себе и образованные. Мало у кого будет желание жить в стране, где государство душит бизнес. Останутся как раз пенсионеры и те, кто не сможет свои услуги продать европейскому рынку труда
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06.07.2023 12:46 Відповісти
у тебя вообще нет и не может быть друзей.
твой сын про тебя забудет как только порог переступит - папкино воспитание скажется
вспомнит только когда за наследством приедет.
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06.07.2023 12:57 Відповісти
кто такая "прибалтика"?
многвато москальской риторики у вас даже как для бота.
СТРАНЫ БАЛТИИ.
запомните. если способны запомнить 2 слова, конечно.
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06.07.2023 12:56 Відповісти
Ты не уехал. Неуверенный и малообразованный?
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06.07.2023 14:37 Відповісти
Буде ще більше.
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06.07.2023 12:55 Відповісти
Цифри не коректні, бо в них включили також гнид, що мають україньський паспорт, Суркіси підтвердять... Це я так, згадав яскравих "українців" які увійшли в ці цифри, а взагалі слова, що 8млн 177тис це 20% також повна брехня, бо ніфіга нас не 40+млн.
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06.07.2023 12:56 Відповісти
Отож, пора і на 20% зменьшувати і кількість деаутатів у ВР, іх і до війни було забагато,
а то ім іще і зарплати піднімають!
20% це мінус 81 депутат та майже пів мільярда гривень економії для держави у складний час!

"Если учесть все расходы, в том числе на содержание автопарка, здания, на коммунальные услуги, на освещение работы, каждый (народный депутат Украины) обходится украинцам в 6 млн грн в год". "В целом в европейских странах зарплата депутата привязана к средней зарплате с коэффициентом от 1,2"."
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06.07.2023 13:02 Відповісти
Менша кількість депутатів, може, лише, зекономити гроші коломойським-ахметовим.
Важлива не кількість, а якість. Щоб нарід голосував не по приколу, а відповідально.
Бо, навіть одна буяна безумна, чи один гетманцев, чи один арахамія, чи чи одна верещук, чи щось подібне до цього зброду, нанесуть стільки шкоди, що й країну втратимо.
У європецських країнах, депутатів в парламентах не менше, а більше. Зарплати і інші плюшки, то дещо інша справа.
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06.07.2023 13:23 Відповісти
Купа ухилянтіа та ті,що нізачких мрій не могли відкрити візу до Гамерики чи Канади,тепер поїхали.
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06.07.2023 13:07 Відповісти
як ці тупі статисти задовбали...
може 4 з 5ти через війну
бо циферки ***** не зходяться
22% діти, це вже 1,1 з 5ти
а діти з мамами, бабусями
+ хрензна скільки ухилянтів..
мозги треба вмикати хоч деколи коли надаєш якісь факти чи цифри
підрахуї, млять...
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06.07.2023 13:18 Відповісти
Нації кінець.

Виїхали розумні і молоді. Лишаться старі, інваліди і схематозники. А ще на тих хто лишиться звалися все і відновлення і податки і утримання- а потім звалять і вони. 1 серіал - і нації кінець. Унікальний випадок в історії
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06.07.2023 13:46 Відповісти
Колись в історії наших земель вже був період який назвали-*Руїна*.
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06.07.2023 14:12 Відповісти
Якщо говорити про наших емігрантів- то ми всі ( що до війни емігрували, що з її початком), є жертвами московського впливу на нашу країну. Всі біди від москалів.Не давали нам життя і розквіту увесь час.
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06.07.2023 14:01 Відповісти
А каждый 6-й уехал еще до войны из-за воровства и коррупции (которая до сих пор "цветет и пахнет", но уже "зелеными" красками и оттенками)!
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06.07.2023 14:03 Відповісти
Українець, чи українка? Коли у нас скасували фемінітиви?
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06.07.2023 14:38 Відповісти
професорка?
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06.07.2023 14:41 Відповісти
Та хоча би й так. В українській мові фемінітиви існували ще задовго до офіційного їх прийняття. Аналогічно, як і кличний відмінок.

Але при совку ретельно підганяли українську мову під "общєпанятний". Адже - "братскія нароти"!
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06.07.2023 14:49 Відповісти
Як мінімум половина не повернеться, всім дали документи, яка різниця де працювати, якщо ти хочеш працювати розуміється. Краще жити в Європі в рази, чим в Україні, принаймні більшість так рахують з котрими я спілкувався.
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06.07.2023 14:53 Відповісти
Особливо, якщо в Україні йде війна і гинуть люди.
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06.07.2023 14:56 Відповісти
А сколько угнали к врагу в рабство?
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06.07.2023 15:48 Відповісти
 
 