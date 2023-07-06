Кожен п’ятий українець - за кордоном через війну, - ОПОРА
Через війну станом на червень 2023 року за кордоном перебувають 8 млн 177 тис. громадян України. Це близько 20% населення.
Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА. Ці дані вона отримала від МЗС України у відповідь на запит, інформує Цензор.НЕТ.
При цьому майже половина українців перебуває лише в трьох країнах: Польщі - 22%, Німеччині - 15% та США - 11%. Також багато громадян України знайшли прихисток у Чехії - 7,9%, Італії - 5%, Канаді - 4,9%, Іспанії - 3,4% та Ізраїлі - 2,75%.
Майже 63% українців, які перебувають за кордоном, повнолітні, 22% - діти до 18 років. Вік ще 15% осіб не уточнюється.
Тільки 6% українців за кордоном стоять на консульському обліку.
ОПОРА зазначає, що точної інформації про кількість українських біженців за кордоном нема. Адже різні інституції використовують різні методології підрахунку.
За даними Національної комісії з питань регулювання зв’язку, в мережі України в червні було 48,3 млн активних карток мереж мобільного зв’язку. На 100 українців в середньому припадає 143 сім-партки. Тож можна припустити, що зараз в країні мешкають не більше 33,8 млн громадян, - порахували в ОПОРІ.
Там також нагадали, що з 1991 року і до початку повномасштабного вторгнення РФ населення України скоротилося більш ніж на 8 млн людей.
За даними Управління Верховного комісара ООН з питань біженців, з 24 лютого 2022 року з України поїхали та не повернулися близько 6,29 млн людей.
За даними опитування, яке ООН проводило в грудні 2022 року та в січні 2023-го, 65% респондентів планують "одного дня" повернутися в Україну. Але лише 12% планували зробити це протягом найближчих трьох місяців.
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будем надеяться что те кто вернется, привезут полезные привычки из Европы. ну атм уважение к закону, ответственность за голосование на выборах и уважение к себе и окружающим.
Ростити дітей , зокрема, в зросійшеному київському середовищі з переповненими школами, з сусідами з ПТРС, безконтрольним обігом зброї... Якщо є можливість НЕ жити в цій країні, то краще буде звалити. Ні і це в жодному разі не образа... це поствоєнна реальність, де водночас із ветеранами буде різномастна бидлота з печерської тероборони, яка буде , брязкаючи трофейною зброєю та "бойовими побратимами" по-ковбойськи вирішувати будь-які свої питання.
твой сын про тебя забудет как только порог переступит - папкино воспитание скажется
вспомнит только когда за наследством приедет.
многвато москальской риторики у вас даже как для бота.
СТРАНЫ БАЛТИИ.
запомните. если способны запомнить 2 слова, конечно.
а то ім іще і зарплати піднімають!
20% це мінус 81 депутат та майже пів мільярда гривень економії для держави у складний час!
"Если учесть все расходы, в том числе на содержание автопарка, здания, на коммунальные услуги, на освещение работы, каждый (народный депутат Украины) обходится украинцам в 6 млн грн в год". "В целом в европейских странах зарплата депутата привязана к средней зарплате с коэффициентом от 1,2"."
Важлива не кількість, а якість. Щоб нарід голосував не по приколу, а відповідально.
Бо, навіть одна буяна безумна, чи один гетманцев, чи один арахамія, чи чи одна верещук, чи щось подібне до цього зброду, нанесуть стільки шкоди, що й країну втратимо.
У європецських країнах, депутатів в парламентах не менше, а більше. Зарплати і інші плюшки, то дещо інша справа.
може 4 з 5ти через війну
бо циферки ***** не зходяться
22% діти, це вже 1,1 з 5ти
а діти з мамами, бабусями
+ хрензна скільки ухилянтів..
мозги треба вмикати хоч деколи коли надаєш якісь факти чи цифри
підрахуї, млять...
Виїхали розумні і молоді. Лишаться старі, інваліди і схематозники. А ще на тих хто лишиться звалися все і відновлення і податки і утримання- а потім звалять і вони. 1 серіал - і нації кінець. Унікальний випадок в історії
Але при совку ретельно підганяли українську мову під "общєпанятний". Адже - "братскія нароти"!