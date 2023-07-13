Мешканців окупованої Херсонщини, які відмовилися від отримання російського громадянства, почали примусово депортувати до РФ, - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти почали примусово депортувати жителів Херсонської області, які не набули російського громадянства.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти продовжують застосовувати практику штучного переселення та насильницької асиміляції українців на тимчасово захоплених територіях України.

Так, у Генічеському районі Херсонської області окупанти розпочали примусове виселення до Росії українських громадян, які до цього часу не отримали або відмовились від отримання російського громадянства, зокрема і сімей з дітьми та осіб похилого віку. Їх місця проживання окупанти заселяють, зазвичай, представниками національних меншин із малозабезпечених верств населення РФ", - йдеться у повідомленні.

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