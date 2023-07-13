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Новини Війна
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Мешканців окупованої Херсонщини, які відмовилися від отримання російського громадянства, почали примусово депортувати до РФ, - Генштаб ЗСУ

діти,депортація

Російські окупанти почали примусово депортувати жителів Херсонської області, які не набули російського громадянства.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти продовжують застосовувати практику штучного переселення та насильницької асиміляції українців на тимчасово захоплених територіях України.

Так, у Генічеському районі Херсонської області окупанти розпочали примусове виселення до Росії українських громадян, які до цього часу не отримали або відмовились від отримання російського громадянства, зокрема і сімей з дітьми та осіб похилого віку. Їх місця проживання окупанти заселяють, зазвичай, представниками національних меншин із малозабезпечених верств населення РФ", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

Генштаб ЗС (6873) депортація (732) окупація (6762) Херсонська область (5942)


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Нацизм и гитлеризм
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13.07.2023 19:30 Відповісти
ну прямо під руки почали вивозити а ті сильно пручалися!
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13.07.2023 19:53 Відповісти
Та судячи по недавньому відео з Приморська (коли гелікоптер літав над пляжем) то на окупованих територіях цілі натовпи "страждальців і ждунів України".
Так страждають на пляжі, так страждають, аж сльози навертаються...
Нехай вивозять, хто захоче - повернеться, а любителі "вкуснАгА мАроженка" нехай сидять в раші.
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13.07.2023 20:46 Відповісти
Хіба це не чудово, що окуповані громадяни мають жити, в тому числі біля моря полежати? Чи ви всім бажаєте окупацію по бучанському сценарію?
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13.07.2023 21:04 Відповісти
Який там коло моря полежати, якась маячня по якомусь одному відео.
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13.07.2023 22:15 Відповісти
 
 