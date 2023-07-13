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Новини Україна-НАТО Війна
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Україна готує двосторонні договори щодо гарантій безпеки, - Зеленський

столтенберг,зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про початок роботи над двосторонніми договорами з партнерами щодо гарантій безпеки Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.

"Провів нараду щодо підсумків саміту НАТО у Вільнюсі. Команда наших міжнародників, Уряд, Офіс. Кожну домовленість для України з партнерами у Вільнюсі тепер переводимо в наші конкретні кроки, щоб усі домовленості стали конкретними результатами. Хороший саміт має дати й хороші плоди.

Готуємо зміст для роботи Ради Україна – НАТО. Готуємо укладання договорів із партнерами щодо гарантій безпеки для України на шляху в НАТО", - повідомив Зеленський.

"Готуємо ґрунт для наступного саміту НАТО – у Вашингтоні. Уже не уявити НАТО без України, і постійно додаватимемо нашій співпраці сили", - додав президент.

Також читайте: Домовленості щодо безпекових гарантій не замінять членства України в НАТО, - Сунак

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) гарантія (268)


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Топ коментарі
+18
Жахливо собі уявити, що підготують ці ларьочники...

Ще жахливіше буде, коли ці перли будуть читати на Заході.
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13.07.2023 21:44 Відповісти
+14
Хвора людина !
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13.07.2023 21:40 Відповісти
+13
А в оман на консультації з'їздив?
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13.07.2023 21:42 Відповісти
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Хвора людина !
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13.07.2023 21:40 Відповісти
Успіху тобі, Україна!

Успіху кожному громадянину.

«Тільки идущий осилить дорогу».

Разом до Перемоги!
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13.07.2023 21:46 Відповісти
Ну як тобі банька?
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13.07.2023 22:09 Відповісти
Просто ЗЕленошмарклеве чмо.
Скільки не пробивай, знизу знов постукають.
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13.07.2023 21:50 Відповісти
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13.07.2023 22:25 Відповісти
Похоже, что методичку Янелоху сменили. А как дысал, как дысал...
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13.07.2023 21:41 Відповісти
А в оман на консультації з'їздив?
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13.07.2023 21:42 Відповісти
А, эти договора зачем, что ЖОПЫ в ОП уже подтирать нечем???
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13.07.2023 21:43 Відповісти
Хдє наша НАТА?
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13.07.2023 21:44 Відповісти
Жахливо собі уявити, що підготують ці ларьочники...

Ще жахливіше буде, коли ці перли будуть читати на Заході.
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13.07.2023 21:44 Відповісти
Хоч поржуть..
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13.07.2023 21:50 Відповісти
Боюся, що вони ******* настільки, що буде не до сміху.

Особливо нам...
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13.07.2023 22:00 Відповісти
Впевнений що там завжди точно знали з ким «мають» справу, і навіть вже не сильно це приховують. І вже знають, що з «цим» робити. Наприклад, елефон князева не випадково потрапив у Польщу, будьте певні. Але все-таки ризики є, не без того….
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13.07.2023 22:08 Відповісти
Головне, щоб їм не закралоя у голови питання, а нащо їм взагалі весь цей гемор. Нащо тягнути те, що саме не хоче йти?

Щоб не вийшло, як в Афганістані. От тільки там хоч комусь з місцевих вдалося втікти разом з американцями.
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13.07.2023 22:14 Відповісти
з огляду на події у війні, безсумнівно зрозуміло всім, що український народ не тотожний владі. Тому для початку, будуть «рішення» щодо влади. А потім інші варіанти.

Афганістан звісно дуже небезпечний для нас прецендент. Але порівнювати традиційні цінності афганців і українців не правильно. І супротиву талібам можна сказати не чинили ні урядова армія ні населення.

Та при всьому тому - ваші переживання мені близькі…
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13.07.2023 23:21 Відповісти
Да пофіг цінності. Головне баланс зиску та витрат.

Коли зиск перестає переважувати витрати бізнес втрачає сенс. Зараз зиск є. Але ця валіза без ручки стає все важчою, а зиску більше не стає.
Чи ти всерйоз вважаєш, що движ в Афгані був виключно заради моральних цінностей?
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13.07.2023 23:50 Відповісти
Зиск для заходу (якщо не про гроші), геополітичний і репутаційний. В цьому плані порівнювати значення України в поточних умовахі Афганістан недоречно. Крім того США «забули» в Афгані озброєння і це також не випадковість.
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13.07.2023 23:56 Відповісти
Геополітичнмй вже під великим питанням. Бо Україна перетворюється на тягар, а розпаду РФ бажано уникнути. Для США пріоритетом є конфлікт з Китаєм.

Репутаційний можна виправити виливши весь бруд, який є у Заходу на ЗЄ-владу. Тоді платники податків самі будуть волати, що треба це припиняти.

Коротше, дуже хибно сподіватися, що ми такі безцінні, що Захід буде вічно терпіти харчки в обличча та періодичну зміну вектора на протилежний, як у 2010 та у 2019.
Нащо США допомагати тим, хто може кинутися в обійми Китаю? А від ЗЄ-влади такі плани вже були. І я впевнений, що вони їх не облишили.
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14.07.2023 00:13 Відповісти
Справа не тільки в Україні - події впливають на весь світ. Всі зараз повинні визначитись, обрати чиїсь бік і т.д. і це матиме наслідки на роки вперед навіть для тих хто обрав «нейтралітет».
Для США конфлікти взагалі не в пріоритеті, кацапія і Китай, сприйняли це як слабкість. Але зараз для них основний вибір - чи надалі поглиблювати конфлікт з США, бо США на відміну від ЄС завжди готувалися до конфлікту.
Репутаційні - в сенсі сприйняття країни у світі (скільки кругом волаючих - «слабаки США ушли из Афганістану»), і всередині країни також - вилити бруд на Зе? І трамп буде кричати - «від знав і допомагав мародеру»? Бруд виллють, але дозовано або у свій час і бажань не до виборів в США. А може ще щось вичудить, важко з цими кадрами робити прогнози(
Зе може кидатися куди завгодно, люди не хочуть ні кацапії, ні Китаю, і взагалі - Зе не на завжди.
А в цілому так, американці вже ********* з Зе, але вони розуміють що до чого, тож допомога для країни буде (в розмірі меншому чим могла би бути) а доля Зе мене не хвилює. Думаю що наступні вибори дуже критичний момент
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14.07.2023 08:26 Відповісти
Яз вами погоджують у частині що не безцінні, і таке може бути, безперечно, але при якомусь дуже негативному розвитку. Якщо військових успіхів не буде, а Зе залишиться при владі. Гірше за все, що є і так шанси.
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14.07.2023 08:33 Відповісти
Згоден.
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14.07.2023 09:37 Відповісти
І я так думаю. Краще б ці договори підготували наші партнери, а ці тільки підписали і виконували. Але думаю, що буде готувати єлдак і татаров, ну ті реальні "патріоти". Вони і ще з ними арахамія добре знають, що вкрадені мільярди витратити в НАТО і ЄС не вийде, вони їх можуть використати тільки в ОДКБ. Жаль, що цього не розуміє нарід.
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13.07.2023 21:53 Відповісти
Шось підготують -- вже насобачились -- можуть гроші перекидати через 3 метрову огорожу.
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13.07.2023 21:49 Відповісти
Брехня закладена вже в назві. В кращому випадку - це гарантії постачання зброї. Це не гарантії безпеки.
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13.07.2023 21:50 Відповісти
Небрытый идиет - сказала тетя Софа з Преображенки, прочитав эту статью. И только идиеты могли за него проголосовать, - добавила она обратив внимание на его несменяемую футболку.
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13.07.2023 21:51 Відповісти
Це скумбрія її приклеїла щоб не здирати з ного і не прати, бо задрав нечупаха.
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13.07.2023 22:14 Відповісти
Ізнов "гарантії безпеки"...
Огоссди...
Як добре, що я старий і невдовзі помру!
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13.07.2023 21:56 Відповісти
А дітям та онукам що залишим?
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13.07.2023 22:04 Відповісти
Дай Боже,аби сь дожив до смерті "зелених зрадників в Україні"
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13.07.2023 22:26 Відповісти
краще б перевибори готував.
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13.07.2023 22:02 Відповісти
А головне за цим словоблуддям - красти, красти, красти...
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13.07.2023 22:05 Відповісти
А якже ''нічого окрім НАТИ''?
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13.07.2023 22:14 Відповісти
Головне, Що це буде без Вас !!! Яйці для ЗСУ по 17 грн і яблука по 59-НАТО не потягне. Вибити двері в НАТО не вдалося...
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13.07.2023 22:19 Відповісти
Шо то за неголений шнурок здоровкається з дядьком, а тому довелось аж зігнутись?
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13.07.2023 22:23 Відповісти
Готуємо укладання договорів із партнерами щодо гарантій безпеки для України на шляху в НАТО", - повідомив Зеленський. стає страшно , що після чергової підготовки "зелених зрадників" ,Україна може стати губернією рашистської 3,14дерації на зразок "бульборусії"
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13.07.2023 22:25 Відповісти
Над этим Шапито-- уже смеяться УСТАЛИ!
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13.07.2023 22:44 Відповісти
Це ж саме те,що путіну і треба було,Будапешт 2.0.ВоФка Санич ти ще президент,чи вже губернатор?Походу Єрмак скоро отримає звання Героя росії.
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14.07.2023 00:18 Відповісти
може прийшов час пану Залужному передавити зелену плясняву
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14.07.2023 00:19 Відповісти
 
 