Україна готує двосторонні договори щодо гарантій безпеки, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив про початок роботи над двосторонніми договорами з партнерами щодо гарантій безпеки Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.
"Провів нараду щодо підсумків саміту НАТО у Вільнюсі. Команда наших міжнародників, Уряд, Офіс. Кожну домовленість для України з партнерами у Вільнюсі тепер переводимо в наші конкретні кроки, щоб усі домовленості стали конкретними результатами. Хороший саміт має дати й хороші плоди.
Готуємо зміст для роботи Ради Україна – НАТО. Готуємо укладання договорів із партнерами щодо гарантій безпеки для України на шляху в НАТО", - повідомив Зеленський.
"Готуємо ґрунт для наступного саміту НАТО – у Вашингтоні. Уже не уявити НАТО без України, і постійно додаватимемо нашій співпраці сили", - додав президент.
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Скільки не пробивай, знизу знов постукають.
Ще жахливіше буде, коли ці перли будуть читати на Заході.
Особливо нам...
Щоб не вийшло, як в Афганістані. От тільки там хоч комусь з місцевих вдалося втікти разом з американцями.
Афганістан звісно дуже небезпечний для нас прецендент. Але порівнювати традиційні цінності афганців і українців не правильно. І супротиву талібам можна сказати не чинили ні урядова армія ні населення.
Та при всьому тому - ваші переживання мені близькі…
Коли зиск перестає переважувати витрати бізнес втрачає сенс. Зараз зиск є. Але ця валіза без ручки стає все важчою, а зиску більше не стає.
Чи ти всерйоз вважаєш, що движ в Афгані був виключно заради моральних цінностей?
Репутаційний можна виправити виливши весь бруд, який є у Заходу на ЗЄ-владу. Тоді платники податків самі будуть волати, що треба це припиняти.
Коротше, дуже хибно сподіватися, що ми такі безцінні, що Захід буде вічно терпіти харчки в обличча та періодичну зміну вектора на протилежний, як у 2010 та у 2019.
Нащо США допомагати тим, хто може кинутися в обійми Китаю? А від ЗЄ-влади такі плани вже були. І я впевнений, що вони їх не облишили.
Для США конфлікти взагалі не в пріоритеті, кацапія і Китай, сприйняли це як слабкість. Але зараз для них основний вибір - чи надалі поглиблювати конфлікт з США, бо США на відміну від ЄС завжди готувалися до конфлікту.
Репутаційні - в сенсі сприйняття країни у світі (скільки кругом волаючих - «слабаки США ушли из Афганістану»), і всередині країни також - вилити бруд на Зе? І трамп буде кричати - «від знав і допомагав мародеру»? Бруд виллють, але дозовано або у свій час і бажань не до виборів в США. А може ще щось вичудить, важко з цими кадрами робити прогнози(
Зе може кидатися куди завгодно, люди не хочуть ні кацапії, ні Китаю, і взагалі - Зе не на завжди.
А в цілому так, американці вже ********* з Зе, але вони розуміють що до чого, тож допомога для країни буде (в розмірі меншому чим могла би бути) а доля Зе мене не хвилює. Думаю що наступні вибори дуже критичний момент
Огоссди...
Як добре, що я старий і невдовзі помру!