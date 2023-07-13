Україна готує двосторонні договори щодо гарантій безпеки, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про початок роботи над двосторонніми договорами з партнерами щодо гарантій безпеки Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.

"Провів нараду щодо підсумків саміту НАТО у Вільнюсі. Команда наших міжнародників, Уряд, Офіс. Кожну домовленість для України з партнерами у Вільнюсі тепер переводимо в наші конкретні кроки, щоб усі домовленості стали конкретними результатами. Хороший саміт має дати й хороші плоди.

Готуємо зміст для роботи Ради Україна – НАТО. Готуємо укладання договорів із партнерами щодо гарантій безпеки для України на шляху в НАТО", - повідомив Зеленський.

"Готуємо ґрунт для наступного саміту НАТО – у Вашингтоні. Уже не уявити НАТО без України, і постійно додаватимемо нашій співпраці сили", - додав президент.

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