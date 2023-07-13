Украина готовит двусторонние договоры относительно гарантий безопасности, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о начале работы над двусторонними договорами с партнерами относительно гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал президента.

"Провел совещание по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. Команда наших международников, правительство, Офис. Каждую договоренность для Украины с партнерами в Вильнюсе теперь переводим в наши конкретные шаги, чтобы все договоренности стали конкретными результатами. Хороший саммит должен дать хорошие плоды".

Готовим основание для работы Совета Украина – НАТО. Готовим заключение договоров с партнерами по гарантиям безопасности для Украины на пути в НАТО", - сообщил Зеленский.

"Готовим почву для следующего саммита НАТО в Вашингтоне. Уже не представить НАТО без Украины, и будем постоянно придавать нашему сотрудничеству силы", - добавил президент.

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