УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9142 відвідувача онлайн
Новини
4 328 13

Звільнення генерала Попова підтверджує слабку оборону російської армії, - ISW

попов,генерал

Рішення Міноборони РФ звільнити командувача сил 58-ї окупаційної армії на Запорізькому напрямку генерала Івана Попова після скарг на нестачу підтримки на фронті та великі втрати розцінюється як підтвердження слабкості оборони інтервентів на тлі контрнаступу ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, таких висновків дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти вважають, що війська РФ в Україні не мають резервів для ротації передових частин, і що без оперативних резервів окупанти повинні будуть відступити на підготовлені оборонні позиції без істотної підтримки у разі прориву Сил оборони України.

На думку аналітиків, скарга Попова на російські втрати внаслідок артилерійського вогню може вказувати на те, що російські сили потребують ротацій та підкріплень для підтримки своєї оборони в західній частині Запорізької області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Герасимов звільнив командувача 58-ї російської армії Попова, яка воює на Запоріжжі: "Нас ударил с тыла наш старший начальник". АУДIО

Водночас відсутність резервів у Росармії, ймовірно, не дозволила начальнику Генштабу Валерію Герасимову серйозно розглянути розповіді Попова - його звільнення "ще раз продемонструвало, що російські сили не можуть проводити ротацію сил", йдеться в матеріалі.

Як звертають увагу фахівці Інституту вивчення війни, очевидна відсутність ротації військ на театрі військових дій передбачає, що військам РФ доведеться покладатися на існуючі сили, що вже деградували, у разі будь-якого прориву українських військових.

"Скарги Попова на погані контрбатарейні можливості російських військ та значні втрати росіян від вогню української артилерії, ймовірно, є результатом того, що за оцінкою ISW є спробою України знищити російські сили, що обороняються на півдні України", - зазначається у звіті.

Читайте: Сили оборони досягли успіхів у контрнаступі на заході Запорізької області та просунулися вперед навколо Бахмута, - ISW

Автор: 

армія рф (18036) ISW (653)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Люта маячня. Судячи з результатів контрнаступу, який триває вже місяць, оборона кацапів зовсім не слабка...
показати весь коментар
14.07.2023 08:13 Відповісти
+6
Очевидно анализ производится из утренних,или вечерних газет..
показати весь коментар
14.07.2023 08:13 Відповісти
+4
Слабкість в обороні - це коли рашковани за день добігли з Криму до Херсону.
показати весь коментар
14.07.2023 07:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Краще б замочили того виродка Попова. Україні було б легше.
показати весь коментар
14.07.2023 07:51 Відповісти
різня русні між собою це Богоугодна справа і одна з головних скрєп балалайні, тим більше на тлі невідворотного перетворення на суто азійську країну
показати весь коментар
14.07.2023 07:56 Відповісти
Слабкість в обороні - це коли рашковани за день добігли з Криму до Херсону.
показати весь коментар
14.07.2023 07:56 Відповісти
Припускати слабкість російської армії, нестачу особового складу, низьку мотивацію, нестачу озброєнь, засобів захисту та іншого, чим живе та дихає війна, можна було на першому-другому місяці воєнних дій. На 506-й день війни це треба вже не аналізувати і припускати, а констатувати як факт, що відбувся.
Отже, тут шановний інститут ISW пальцем у небо.
Але, технологія вже відпрацьована багатьма поколіннями, астрологів, провісників, "аналітиків" та інших шарлатанів - видавати події, що відбулися, як результат свого потужного аналітичного передбачення
показати весь коментар
14.07.2023 07:58 Відповісти
Очевидно анализ производится из утренних,или вечерних газет..
показати весь коментар
14.07.2023 08:13 Відповісти
Мабуть, ще з радянських. Бо це не аналіз, а тупа пропаганда, що не має нічого спільного з реальністю.
показати весь коментар
14.07.2023 08:18 Відповісти
Люта маячня. Судячи з результатів контрнаступу, який триває вже місяць, оборона кацапів зовсім не слабка...
показати весь коментар
14.07.2023 08:13 Відповісти
Тобто є аудіозапис в якому прямо сказано що потрібна ротація, що відсутня контрбатарейна боротьба і великі втрати особового складу. І тут на сцену виходять аналітики і кажеуть що вони провели якийсь аналіз і дійшли висновку що відсутня контрбатарейна боротьба, великі втрати як наслідок і потреба в ротації, якої немає тому що немає резервів. То чи треба для таких висновків аналітиків? От якби вони дійшли б до таких висновків на підставі даних які дає наш Генштаб по знищеній арті тоді би можна було сказати що це аналітика а не оце тупе переказування слів Попова від себе.
показати весь коментар
14.07.2023 08:29 Відповісти
зато наша , дякуючи мудрому нелоху , гавнокомандуючому , була дуже "не сильна ".. ... " они же думали шо там тоже люди " !!
показати весь коментар
14.07.2023 08:31 Відповісти
Насколько помню то год назад 58-я армия была самой боеспособной
показати весь коментар
14.07.2023 08:36 Відповісти
Але все одно закінчується. СОУ кращі, і це факт.
показати весь коментар
14.07.2023 09:08 Відповісти
А ще це доводить, що у хенералів рашистського вермахта дупи горять. Вони відчувають свою поразку і намагаються уникнути відповідальності за свої дії. Терористи, але такі хитрожопі.
показати весь коментар
14.07.2023 08:40 Відповісти
слабка оборона ? чи слабка аналітика від ISW...
чи може я щось пропустив і ми минаючи оборону та мінні поля вже у Криму та на березі Азовського моря....
показати весь коментар
14.07.2023 08:59 Відповісти
 
 