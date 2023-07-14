Звільнення генерала Попова підтверджує слабку оборону російської армії, - ISW

Рішення Міноборони РФ звільнити командувача сил 58-ї окупаційної армії на Запорізькому напрямку генерала Івана Попова після скарг на нестачу підтримки на фронті та великі втрати розцінюється як підтвердження слабкості оборони інтервентів на тлі контрнаступу ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, таких висновків дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти вважають, що війська РФ в Україні не мають резервів для ротації передових частин, і що без оперативних резервів окупанти повинні будуть відступити на підготовлені оборонні позиції без істотної підтримки у разі прориву Сил оборони України.

На думку аналітиків, скарга Попова на російські втрати внаслідок артилерійського вогню може вказувати на те, що російські сили потребують ротацій та підкріплень для підтримки своєї оборони в західній частині Запорізької області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Герасимов звільнив командувача 58-ї російської армії Попова, яка воює на Запоріжжі: "Нас ударил с тыла наш старший начальник". АУДIО

Водночас відсутність резервів у Росармії, ймовірно, не дозволила начальнику Генштабу Валерію Герасимову серйозно розглянути розповіді Попова - його звільнення "ще раз продемонструвало, що російські сили не можуть проводити ротацію сил", йдеться в матеріалі.

Як звертають увагу фахівці Інституту вивчення війни, очевидна відсутність ротації військ на театрі військових дій передбачає, що військам РФ доведеться покладатися на існуючі сили, що вже деградували, у разі будь-якого прориву українських військових.

"Скарги Попова на погані контрбатарейні можливості російських військ та значні втрати росіян від вогню української артилерії, ймовірно, є результатом того, що за оцінкою ISW є спробою України знищити російські сили, що обороняються на півдні України", - зазначається у звіті.

Читайте: Сили оборони досягли успіхів у контрнаступі на заході Запорізької області та просунулися вперед навколо Бахмута, - ISW