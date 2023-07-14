Погіршення погоди росіяни використовують для повітряних атак, - Повітряні сили
Російські військові використовують погіршення погодних умов для повітряних атак по Україні. Виска хмарність заважає прицілитися.
Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Ворог використовує не лише темну пору доби. Можливо, дещо хотів скористатися деякими "примхами" погоди", - сказав він.
Як зазначив Ігнат, серйозна хмарність ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які мусять передусім бачити об'єкт, повітряну ціль, тому що треба прицілитися по ньому.
"Ну і так само погода впливає на будь-які об'єкти, які є у небі, та на роботу пілотованої авіації тощо", - сказав речник.
Що стосується і крилатих ракет, і "Шахедів", то тут погода не надто впливає, тому що вони летять по своєму заданому маршруту, повідомив він.
"Якщо буде якийсь сильний вітер боковий, обмерзання з перепадом температур, то це може впливати на "Шахеди", які запускають через Азовське море. Зараз, як бачимо, противник застосовує їх і навіть в таку погоду, коли є і хмарність, і зливи", - додав Ігнат.
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Впевнений, що точно жодним чином не пов'язана з електронікою, бо інакше у Вас не виникало би здивування від того, що потужні грозові розряди впливають на радіолокатори, та й взагалі на чутливі електронні системи.
Але ось Вам https://t.me/our_odessa/49996 відео грози в Одесі цієї ночі , і скажу я Вам, що якраз під час дронової атаки гроза була найсильніша!