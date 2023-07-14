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Новини Війна
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Погіршення погоди росіяни використовують для повітряних атак, - Повітряні сили

юрій,ігнат

Російські військові використовують погіршення погодних умов для повітряних атак по Україні. Виска хмарність заважає прицілитися.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ворог використовує не лише темну пору доби. Можливо, дещо хотів скористатися деякими "примхами" погоди", - сказав він.

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Як зазначив Ігнат, серйозна хмарність ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які мусять передусім бачити об'єкт, повітряну ціль, тому що треба прицілитися по ньому.

"Ну і так само погода впливає на будь-які об'єкти, які є у небі, та на роботу пілотованої авіації тощо", - сказав речник.

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Що стосується і крилатих ракет, і "Шахедів", то тут погода не надто впливає, тому що вони летять по своєму заданому маршруту, повідомив він.

"Якщо буде якийсь сильний вітер боковий, обмерзання з перепадом температур, то це може впливати на "Шахеди", які запускають через Азовське море. Зараз, як бачимо, противник застосовує їх і навіть в таку погоду, коли є і хмарність, і зливи", - додав Ігнат.

Автор: 

Повітряні сили (2811) Ігнат Юрій (813)


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А ЗСУ чому не використовує? Мовчить Гнат....
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14.07.2023 09:02 Відповісти
Вибачайте, Ігнате. Але це нагадує ,,крівізну зємлі,, Вже в нашому виконанні.
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14.07.2023 09:06 Відповісти
Перепрошую, але яка у Вас освіта?

Впевнений, що точно жодним чином не пов'язана з електронікою, бо інакше у Вас не виникало би здивування від того, що потужні грозові розряди впливають на радіолокатори, та й взагалі на чутливі електронні системи.
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14.07.2023 09:15 Відповісти
Ага, впливають. Тільки чогось вони не впливають на ворожу електроніку. Чи вона якась нетака?
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14.07.2023 09:20 Відповісти
Конкретно з електронікою не пов'язана, але з різноманітною технікою так. Я знаю що розряди впливають на електроніку. Але також усвідомлюю що шахеди не по магнітному компасу орієнтуються в просторі. І також мають ті самі електронні компоненти. Тобто під впливом тих самих розрядів.
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14.07.2023 09:21 Відповісти
Порівнювати надчутливу електроніку радару, яка підсилює слабкі сигнали, відбиті від маленького дрону, у десятки і сотні тисяч разів (разом з коефіцієнтом підсилення антени), з примітивною електронікою цього дрона, просто неможливо.
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14.07.2023 09:28 Відповісти
Я до новин від пана Ігната відношусь з упередженням. Бо він використовує забагато відмазок та кліше. Дивно, що цього разу у новині ми не почули окрім поганої погоди ще і слова підло, вночі, коли всі зморені сплять, без попередження.
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14.07.2023 09:55 Відповісти
Це Ваше право, в мене інше до нього ставлення.

Але ось Вам https://t.me/our_odessa/49996 відео грози в Одесі цієї ночі , і скажу я Вам, що якраз під час дронової атаки гроза була найсильніша!
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14.07.2023 10:02 Відповісти
 
 