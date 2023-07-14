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80% громадян Фінляндії підтримують вступ до НАТО, - президент Нііністьо

нііністе,саулі,нііністьо

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо стверджує, що 80% населення його країни підтримують членство в НАТО.

Про це він заявив у Гельсінкі на спільній пресконференції з президентом США Джо Байденом, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я хочу наголосити, що фіни почуваються зараз у більшій безпеці, більш захищеними. На даний момент 80% нашого населення підтримує членство в НАТО. Крім того, понад 80% кажуть, що також захищатимуть наших союзників. Це позиція фінів", - сказав Нііністьо.

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Він подякував президентові США Джо Байдену за потужну підтримку.

"Нова ера у фінській політиці безпеки почалася, і ви станете одним із тих, хто вписав її в історію", - сказав Нііністьо.

Президент Фінляндії також подякував президентові США за зустріч у Вільнюсі. Він відзначив, що "було дуже приємно відчувати єдність між усіма", і зауважив, що це - в основному завдяки американському президентові.

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Як повідомлялося, президент США Джо Байден прибув із візитом до Фінляндії після саміту НАТО.

У Гельсінкі Байден зустрівся з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, а також взяв участь у переговорах лідерів північних країн: Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії.

Автор: 

НАТО (6636) Фінляндія (1339) членство в НАТО (1757) Нііністе Саулі (86)


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Пєрєіграл, єх, пєрєіграл всєх вчістую.
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14.07.2023 09:58 Відповісти
Наверное хочет что бы НАТО растянулось по всей западной границе и надорвалось.
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14.07.2023 10:01 Відповісти
Многоходовочка.
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14.07.2023 10:02 Відповісти
А 20 відсотків незгодних це ті кацапи яких фіни вже встигли запросити зайти за паспортом Фінляндії?
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14.07.2023 10:00 Відповісти
Фіни завжди були проти русні.
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14.07.2023 10:05 Відповісти
і в Україні також 80+% підтримують вступ до НАТО. Але є нюанс....
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14.07.2023 10:20 Відповісти
Ньюанс: не так вже й давно, 80% "насєлєнія" України вважали НАТО головним ворогом, а головним другом була Росія.
Що, всі передумали? Швиденько-швиденько полюбили НАТО?
Світогляд і менталітет дорослих людей вже не зміниш. А тим більше, коли ті люди совки, виховані в родинах совків.
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14.07.2023 10:24 Відповісти
Провести бы там опросик не хотят ли финны вернуть себе территории оккупированные москалями в 39году. Думаю даже от самого факта проведения такого опроса у кого то бы знатно подгорело.
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14.07.2023 11:17 Відповісти
 
 