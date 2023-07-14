80% громадян Фінляндії підтримують вступ до НАТО, - президент Нііністьо

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо стверджує, що 80% населення його країни підтримують членство в НАТО.

Про це він заявив у Гельсінкі на спільній пресконференції з президентом США Джо Байденом, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я хочу наголосити, що фіни почуваються зараз у більшій безпеці, більш захищеними. На даний момент 80% нашого населення підтримує членство в НАТО. Крім того, понад 80% кажуть, що також захищатимуть наших союзників. Це позиція фінів", - сказав Нііністьо.

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Він подякував президентові США Джо Байдену за потужну підтримку.

"Нова ера у фінській політиці безпеки почалася, і ви станете одним із тих, хто вписав її в історію", - сказав Нііністьо.

Президент Фінляндії також подякував президентові США за зустріч у Вільнюсі. Він відзначив, що "було дуже приємно відчувати єдність між усіма", і зауважив, що це - в основному завдяки американському президентові.

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Як повідомлялося, президент США Джо Байден прибув із візитом до Фінляндії після саміту НАТО.

У Гельсінкі Байден зустрівся з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, а також взяв участь у переговорах лідерів північних країн: Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії.