"Заява Байдена про членство України в НАТО є політичним зобов'язанням, - Кулеба "

Заява Президента США Джо Байдена про те, що Україна буде членом НАТО після завершення війни, є певним політичним зобов’язанням.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба. передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Міністр прокоментував припущення експертів за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі, що відсутність запрошення для України стати членом Альянсу політично потрібне США для можливого пізнішого торгу з Росією, глава української дипломатії зауважив, що "така версія має право на існування з точки зору логіки".

"Але, знову ж таки, те, що я почув від президента Байдена - та, власне, всі це почули, просто ми почули більш детально за зачиненими дверима, але і публічно президент Байден коротко потім сказав, - що тепер не повинно ні в кого залишатися сумнівів у тому, що Україна буде членом НАТО. І коли президент Сполучених Штатів робить таку заяву, очевидно, що він бере на себе певне політичне зобов'язання", - пояснив очільник МЗС.

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Кулеба додав, що українська сторона "категорично і спочатку обережно і натяками, а напередодні саміту вже дуже прямолінійно" казала абсолютно всім партнерам, що "будь-які перемовини, будь з ким, будь-коли не повинні жодним чином впливати на членство України в Альянсі.

"Це мета, якої ми досягнемо за будь-яких умов. Президент (Зеленський. - Ред.) теж публічно говорив про це", - підсумував міністр.

Раніше президент США Байден заявив, що про приєднання України до Північноатлантичного альянсу можна буде говорити після завершення війни. До цього США та союзники забезпечуватимуть Україні гарантії безпеки.

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