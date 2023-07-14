Заява Байдена про членство України в НАТО є політичним зобов’язанням, - Кулеба
Заява Президента США Джо Байдена про те, що Україна буде членом НАТО після завершення війни, є певним політичним зобов’язанням.
Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба. передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Міністр прокоментував припущення експертів за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі, що відсутність запрошення для України стати членом Альянсу політично потрібне США для можливого пізнішого торгу з Росією, глава української дипломатії зауважив, що "така версія має право на існування з точки зору логіки".
"Але, знову ж таки, те, що я почув від президента Байдена - та, власне, всі це почули, просто ми почули більш детально за зачиненими дверима, але і публічно президент Байден коротко потім сказав, - що тепер не повинно ні в кого залишатися сумнівів у тому, що Україна буде членом НАТО. І коли президент Сполучених Штатів робить таку заяву, очевидно, що він бере на себе певне політичне зобов'язання", - пояснив очільник МЗС.
Кулеба додав, що українська сторона "категорично і спочатку обережно і натяками, а напередодні саміту вже дуже прямолінійно" казала абсолютно всім партнерам, що "будь-які перемовини, будь з ким, будь-коли не повинні жодним чином впливати на членство України в Альянсі.
"Це мета, якої ми досягнемо за будь-яких умов. Президент (Зеленський. - Ред.) теж публічно говорив про це", - підсумував міністр.
Раніше президент США Байден заявив, що про приєднання України до Північноатлантичного альянсу можна буде говорити після завершення війни. До цього США та союзники забезпечуватимуть Україні гарантії безпеки.
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А Байден слово сказав- значить взяв зобов'язання.
Я лише порівнюю особи президентів.
Хто з них справжній, а хто імітатор
Зєлупа: - "Байден атвєтіл на свой рот!" Зєлупні АУЄшніки ставлять Байдена на щьотчік. А через рік Зєлупні АУЄшніки вже Байдену фонарь, виставлять, та всім своїм кодлом підуть його на районє вичіслять. Біжи, Байден, біжи!
Але все ж таки маю надію, що цього разу Україну візьмуть до НАТО, а рашу загонять в кам'яний вік хоча б для того, щоб не мати наступну війну біля кордонів через 5-10 років. Це має бути вигідно усім.
Ще простіше - глобальний захід затверджує безальтернативну формулу для оркостану - припините війну проти України на буд-яких умовах і відразу її втратите! Очевидно, що агресору не залишили вибору...
https://en.wikipedia.org/wiki/Chicken_Kiev_speech#:~:text=The%20speech%20was%20delivered%20to,a%20more%20decentralised%20Soviet%20Union.