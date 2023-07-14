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Новини Україна-НАТО
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Заява Байдена про членство України в НАТО є політичним зобов’язанням, - Кулеба

байден,столтенберг,зеленський

Заява Президента США Джо Байдена про те, що Україна буде членом НАТО після завершення війни, є певним політичним зобов’язанням.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба. передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Міністр прокоментував припущення експертів за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі, що відсутність запрошення для України стати членом Альянсу політично потрібне США для можливого пізнішого торгу з Росією, глава української дипломатії зауважив, що "така версія має право на існування з точки зору логіки".

"Але, знову ж таки, те, що я почув від президента Байдена - та, власне, всі це почули, просто ми почули більш детально за зачиненими дверима, але і публічно президент Байден коротко потім сказав, - що тепер не повинно ні в кого залишатися сумнівів у тому, що Україна буде членом НАТО. І коли президент Сполучених Штатів робить таку заяву, очевидно, що він бере на себе певне політичне зобов'язання", - пояснив очільник МЗС.

Читайте: За 48 годин до саміту НАТО в комюніке ще не було згадки про запрошення України, - Кулеба

Кулеба додав, що українська сторона "категорично і спочатку обережно і натяками, а напередодні саміту вже дуже прямолінійно" казала абсолютно всім партнерам, що "будь-які перемовини, будь з ким, будь-коли не повинні жодним чином впливати на членство України в Альянсі.

"Це мета, якої ми досягнемо за будь-яких умов. Президент (Зеленський. - Ред.) теж публічно говорив про це", - підсумував міністр.

Раніше президент США Байден заявив, що про приєднання України до Північноатлантичного альянсу можна буде говорити після завершення війни. До цього США та союзники забезпечуватимуть Україні гарантії безпеки.

Читайте: Кулеба про обережність країн НАТО надіслати запрошення до вступу Україні: Вони побоюються швидкості

Автор: 

Байден Джо (2893) членство в НАТО (1757) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+14
Тобто це лише Зелень може ляпати язиком казна що і не нести відповідальності.
А Байден слово сказав- значить взяв зобов'язання.
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14.07.2023 11:35 Відповісти
+8
Буде, коли зможе відповідати критеріям, які потрібно досягти, проводячи реформи і впроваджуючи демократичні цінності, а не культ особистості...
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14.07.2023 11:40 Відповісти
+5
"Заява Байдена про членство України в НАТО є політичним зобов'язанням, - Кулеба "

Зєлупа: - "Байден атвєтіл на свой рот!" Зєлупні АУЄшніки ставлять Байдена на щьотчік. А через рік Зєлупні АУЄшніки вже Байдену фонарь, виставлять, та всім своїм кодлом підуть його на районє вичіслять. Біжи, Байден, біжи!
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14.07.2023 11:46 Відповісти
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ну да. но не тебе.
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14.07.2023 11:35 Відповісти
Тобто це лише Зелень може ляпати язиком казна що і не нести відповідальності.
А Байден слово сказав- значить взяв зобов'язання.
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14.07.2023 11:35 Відповісти
тобто байдену можна так же ляпати язиком як і зеленському?? мдааа....
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14.07.2023 23:59 Відповісти
Не можна ляпати язиком.
Я лише порівнюю особи президентів.
Хто з них справжній, а хто імітатор
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15.07.2023 08:40 Відповісти
Баиден порожняк не гонить .
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14.07.2023 11:36 Відповісти
Пока он президент США и ... пока не умер от старости. А вот если ... то тогда ...
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14.07.2023 11:55 Відповісти
Ну тєпєрь Байден уже точна нам НАТу должен...
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14.07.2023 11:40 Відповісти
Буде, коли зможе відповідати критеріям, які потрібно досягти, проводячи реформи і впроваджуючи демократичні цінності, а не культ особистості...
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14.07.2023 11:40 Відповісти
"після завершення війни" - не встановлює жодних часових рамок...
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14.07.2023 11:41 Відповісти
У кулебы сегодня понос..., словесный. Как то сильно много его.
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14.07.2023 11:42 Відповісти
"Заява Байдена про членство України в НАТО є політичним зобов'язанням, - Кулеба "

Зєлупа: - "Байден атвєтіл на свой рот!" Зєлупні АУЄшніки ставлять Байдена на щьотчік. А через рік Зєлупні АУЄшніки вже Байдену фонарь, виставлять, та всім своїм кодлом підуть його на районє вичіслять. Біжи, Байден, біжи!
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14.07.2023 11:46 Відповісти
Ну таке. Слова президента який може змінитися на наступних виборах на якесь чувирло типу Трампа чи ще гірше. А поміняються обставини - завжди можна намовити ту ж Угорщину чи ще якусь *****, щоб заважала вступу України до НАТО, а самим робити круглі очі і обурюватися "айяйяй"
Але все ж таки маю надію, що цього разу Україну візьмуть до НАТО, а рашу загонять в кам'яний вік хоча б для того, щоб не мати наступну війну біля кордонів через 5-10 років. Це має бути вигідно усім.
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14.07.2023 11:47 Відповісти
А де це заяви та агітвідосіки Найвеличнішого Боневтіка Всіх часів та народів ОманськоКриворогого?
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14.07.2023 11:57 Відповісти
Тобі казали рити окопи? І ти рив?
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14.07.2023 12:03 Відповісти
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14.07.2023 12:19 Відповісти
Стефанчук не голова, а просто дупа.
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14.07.2023 12:37 Відповісти
Це найгірший варіант для України із всіх можливих, оскільки переклад з дипломатичної мови означає затвердження однозначного і конкретного робочого сценарію: - російському мордору потрібно з будь-якою інтенсивністю, у будь-якій формі і за будь-яких умов продовжувати війну проти України і колективне зло автоматично і безальтернативно досягає своїх глобальних геополітичних цілей, а саме неможливість вступу України до НАТО, отримання практичних гарантій безпеки, руйнування економічних, демографічних і, як наслідок, політичних основ державності.
Ще простіше - глобальний захід затверджує безальтернативну формулу для оркостану - припините війну проти України на буд-яких умовах і відразу її втратите! Очевидно, що агресору не залишили вибору...
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14.07.2023 12:26 Відповісти
Путін продовжуючі війну допомагає оманським утримувати владу в Україні
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14.07.2023 13:06 Відповісти
Кулеба такий самий дебіл як зелений блазень. Україна стане членом НАТО, після закінчення війни, а як буде зафіксовано факт закінчення війни? Росія і Японія досі в стані війни, бо немає мирного договору. Але головне що Україна буде в НАТО лише після виконання політичних умов, які зелені шапіто чомусь замовчують і не хочуть виконувати. Україна буде в НАТО, коли зелене шапіто разом з Кулебою буде висіти на каштанах, або в буцегарні.
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14.07.2023 12:30 Відповісти
При Зеленому антимайдані єрмака-татарова і їх гвардєйців кардінала, ніякої нати не буде. Зебіли натяків досі не зрозуміли
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14.07.2023 12:47 Відповісти
не Кулебі вирішувати про політичні забов'язання Президента США
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14.07.2023 13:32 Відповісти
тобто Президенту США можна просто потриндіти?
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15.07.2023 00:01 Відповісти
то його проблеми
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15.07.2023 01:16 Відповісти
О так... якщо кулеба сказав, то все, у дяді Байдена уж точно не має іншого виходу. Премію та надбавку нашому "міністру" ну і послицю болгарську в додаток. Так... наступний висєр чекаємо від безуглої, арахамії, арєставіча та вєрєщук... вєрєщук має вєщати з шатла...
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14.07.2023 13:40 Відповісти
Це все продовження помилкової політики штатами, яка фактично привела до нападу москальні на Україну до війни і вбивства українців. Про це теж треба пам"ятати..
https://en.wikipedia.org/wiki/Chicken_Kiev_speech#:~:text=The%20speech%20was%20delivered%20to,a%20more%20decentralised%20Soviet%20Union.
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14.07.2023 15:09 Відповісти
 
 