Раді пропонують закликати Грузію помилувати Саакашвілі

Народні депутати пропонують Верховній Раді закликати президентку Грузії Саломе Зурабішвілі помилувати третього президента Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі з огляду на його важкий фізичний стан.

Про це йдеться в проєкті постанови №9491, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт ВР.

Постанова передбачає звернення Верховної Ради до Зурабішвілі та парламентів держав-членів Європейського Союзу щодо необхідності здійснити гуманітарний акт і помилувати Саакашвілі.

Також депутати закликають Зурабішвілі надати уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубенцю доступ до Саакашвілі.

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Окрім цього, нардепи пропонують Верховній Раді попросити парламенти держав-членів Європейського Союзу ухвалити відповідні рішення та резолюції щодо необхідності здійснення президентом Грузії акту гуманізму та помилування Саакашвілі.

Серед авторів проєкту постанови - перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, голови фракцій "Слуга народу" і "Батьківщина" Давид Арахамія та Юлія Тимошенко, співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

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