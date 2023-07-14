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Раді пропонують закликати Грузію помилувати Саакашвілі

саакашвілі

Народні депутати пропонують Верховній Раді закликати президентку Грузії Саломе Зурабішвілі помилувати третього президента Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі з огляду на його важкий фізичний стан.

Про це йдеться в проєкті постанови №9491, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт ВР.

Постанова передбачає звернення Верховної Ради до Зурабішвілі та парламентів держав-членів Європейського Союзу щодо необхідності здійснити гуманітарний акт і помилувати Саакашвілі.

Також депутати закликають Зурабішвілі надати уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубенцю доступ до Саакашвілі.

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Окрім цього, нардепи пропонують Верховній Раді попросити парламенти держав-членів Європейського Союзу ухвалити відповідні рішення та резолюції щодо необхідності здійснення президентом Грузії акту гуманізму та помилування Саакашвілі.

Серед авторів проєкту постанови - перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, голови фракцій "Слуга народу" і "Батьківщина" Давид Арахамія та Юлія Тимошенко, співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

Також читайте: Будь-які консультації щодо Саакашвілі виключені, - голова керівної партії Грузії Кобахідзе

Автор: 

ВР (15073) Грузія (1854) помилування (112) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Зяма, альо, де ти там? Рятуй свого протяже якого ти створив на зло Пороху.
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14.07.2023 12:35 Відповісти
За Саакашвілі ніхто не виходить в Грузії,хоча в нього там є багато прихильників.Захист Саакашвілі не подає в ЄСПЛ.Також ніхто на заході не говорить,що його потрібно випускати.На заході то Саакашвілі доволі відомий.
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14.07.2023 12:35 Відповісти
бо саме дивлячісь на дії і потрібно робити висновки...
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14.07.2023 12:39 Відповісти
Там уже рашисты правят Грузией а не грузины. Вот чего стоил Грузии *мир* с рашистами. Сначала захватили осетию и абхазию, а потом подписав *мир* добили оставшуюся Грузию. То же самое будет с Украиной если у нас победит партия *уставших от вайны*
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14.07.2023 12:52 Відповісти
Мда, за час свого правління навів сякий-такий лад,підняв авторитет Грузії, а його за це ''нова влада'' пресує. Нічого не нагадує?
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14.07.2023 12:52 Відповісти
ВРУ давно мала звернутися до президента Грузії щодо помилування Саакашвілі, адже він громадянин України і завжди був і є палким прихильником України.
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14.07.2023 13:01 Відповісти
Натуя цей карлсон потрібен? Балабол та нарцис.
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14.07.2023 13:27 Відповісти
Більш нема людей у країні у важкому фізичному стані? Які самі себе не довели до такого стану? Людей що зробили хоть щось позитивне для країни а не тільки по дахах бігали?
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14.07.2023 13:28 Відповісти
 
 