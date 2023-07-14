Раді пропонують закликати Грузію помилувати Саакашвілі
Народні депутати пропонують Верховній Раді закликати президентку Грузії Саломе Зурабішвілі помилувати третього президента Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі з огляду на його важкий фізичний стан.
Про це йдеться в проєкті постанови №9491, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт ВР.
Постанова передбачає звернення Верховної Ради до Зурабішвілі та парламентів держав-членів Європейського Союзу щодо необхідності здійснити гуманітарний акт і помилувати Саакашвілі.
Також депутати закликають Зурабішвілі надати уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубенцю доступ до Саакашвілі.
Окрім цього, нардепи пропонують Верховній Раді попросити парламенти держав-членів Європейського Союзу ухвалити відповідні рішення та резолюції щодо необхідності здійснення президентом Грузії акту гуманізму та помилування Саакашвілі.
Серед авторів проєкту постанови - перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, голови фракцій "Слуга народу" і "Батьківщина" Давид Арахамія та Юлія Тимошенко, співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.
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