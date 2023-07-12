До Саакашвілі допустили лікарів з Польщі, - Моравецький

Бригада польських лікарів розпочала у Тбілісі комплексне медичне обстеження Міхеіла Саакашвілі.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це у твіттері повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Ми не залишаємо друзів у біді. На моє прохання бригада польських лікарів з групи гуманітарно-медичної допомоги у Грузії розпочала комплексне медичне обстеження президента Міхеіла Саакашвілі", - написав Моравецький.

Віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Госєвська заявила у коментарі РАР, що Грузія вже певний час тому погодилася на допуск групи медиків з Польщі на огляд Саакашвілі, але під різними приводами затягувала цей процес. Вона додала, що завдяки міжнародному тиску грузинська влада погодилася допустити польських лікарів до Саакашвілі. За її словами, на підставі рапорту лікарів про стан здоров’я Саакашвілі у подальшому прийматиметься рішення, що робити далі.

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Політикиня наголосила: Польща бореться за те, щоб Саакашвілі в подальшому міг лікуватися в одній з польських клінік.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 3 липня Саакашвілі за за допомоги відеозв’язку взяв участь в судовому засіданні. Під час включення було помітно, що колишній президент Грузії надзвичайно виснажений.

Президент України Володимир Зеленський заявив після цього, що Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Саакашвілі. Ці слова образили голову керівної партії Грузії Іраклія Кобахідзе. Він виключає будь-які консультаціїщодо подальшої долі Саакашвілі.

Міністерство закордонних справ України попросило посла Грузії виїхати з Українидля консультацій зі своїм урядом.