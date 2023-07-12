До Саакашвілі допустили лікарів з Польщі, - Моравецький
Бригада польських лікарів розпочала у Тбілісі комплексне медичне обстеження Міхеіла Саакашвілі.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це у твіттері повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
"Ми не залишаємо друзів у біді. На моє прохання бригада польських лікарів з групи гуманітарно-медичної допомоги у Грузії розпочала комплексне медичне обстеження президента Міхеіла Саакашвілі", - написав Моравецький.
Віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Госєвська заявила у коментарі РАР, що Грузія вже певний час тому погодилася на допуск групи медиків з Польщі на огляд Саакашвілі, але під різними приводами затягувала цей процес. Вона додала, що завдяки міжнародному тиску грузинська влада погодилася допустити польських лікарів до Саакашвілі. За її словами, на підставі рапорту лікарів про стан здоров’я Саакашвілі у подальшому прийматиметься рішення, що робити далі.
Політикиня наголосила: Польща бореться за те, щоб Саакашвілі в подальшому міг лікуватися в одній з польських клінік.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 3 липня Саакашвілі за за допомоги відеозв’язку взяв участь в судовому засіданні. Під час включення було помітно, що колишній президент Грузії надзвичайно виснажений.
Президент України Володимир Зеленський заявив після цього, що Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Саакашвілі. Ці слова образили голову керівної партії Грузії Іраклія Кобахідзе. Він виключає будь-які консультаціїщодо подальшої долі Саакашвілі.
Міністерство закордонних справ України попросило посла Грузії виїхати з Українидля консультацій зі своїм урядом.
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Але зводити людину у могилу таким способом....
По его поведению в Украине было видно что его интересует только доход и сладкая жизнь. Ничего конкретно выдающегося для Украины он не сделал.
Судя з коментів- тут тільки «критики» України . Які збуджуються тількина імья Зеленский та Саакашвілі.
Ну, ви ж не розрізняєте. Але маєте нахабство звинувачувати інших.
Саакашвілі до нас прийшов за часів Пороха,після майдану. Його поставили головою обл.Одеської області. Одразу ж почав займатись реформою таможні, залученням інвестицій для дороги-артерії (Рені). Що далі відбулось?
Порох займався антикорупційними реформами? Йому потрібна була кардинальна реформа таможні? Ні і ще раз ні. Далі Саакашвілі викидають майже з усіх телеканалів, з посади.Тобто він не подобається жодному власнику-олігарху медіа. На нього ллється непотріб з цих медіа. Саакашвілі ще якось намагається підтримувати зв'язок з соціумом на ютубі. Де говорить про спротив реформуванню таможні.
А далі взагалі Порох у брутальний спосіб викидає його з країни.
Повертається Саакашвілі завдяки ЗЕ. На посаду,яка взагалі не має практичного впливу на політику і економіку. Тобто знову дають владу без повноважень. Він разом з командою пише детальний план реформування держави. Там і антикорупція,і судова реформа,і скорочення держ.апарату і т.д. Але це залишається тільки планом. Далі ми знаємо. Почитайте Amniestly International і прозрієте наскільки ця людина ефективно вивела Грузію з глибокої кризи. Як безапеляційно карав корупціонерів від топів до звичайних ректорів. І цю,мать вашу,видатну людина,українці не можуть зрозуміти. Зате чітко розуміють шутів і олігархів. Довбні.
Там всі лікуються.
Михайло впевнено повертається у політику всі спроби кацапських запроданців не вбили у ньому дух Великого Політика і Патріота Грузії і України.
Готуйте мотузки і памперси, сволочі!
1. Путин-ху&ло.
2. Михаїл Саакашвілі - особистий ворог ху&ла з 2008 та друг України.
І кожен може зробити відбір:
Якщо ти проти Саакашвілі,
то хто ти після цього?