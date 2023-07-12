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До Саакашвілі допустили лікарів з Польщі, - Моравецький

саакашвілі

Бригада польських лікарів розпочала у Тбілісі комплексне медичне обстеження Міхеіла Саакашвілі.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це у твіттері повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Ми не залишаємо друзів у біді. На моє прохання бригада польських лікарів з групи гуманітарно-медичної допомоги у Грузії розпочала комплексне медичне обстеження президента Міхеіла Саакашвілі", - написав Моравецький.

Віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Госєвська заявила у коментарі РАР, що Грузія вже певний час тому погодилася на допуск групи медиків з Польщі на огляд Саакашвілі, але під різними приводами затягувала цей процес. Вона додала, що завдяки міжнародному тиску грузинська влада погодилася допустити польських лікарів до Саакашвілі. За її словами, на підставі рапорту лікарів про стан здоров’я Саакашвілі у подальшому прийматиметься рішення, що робити далі.

Також читайте: Посол Грузії Закарашвілі підтвердив, що поїде з України на консультації стосовно питання Саакашвілі

Політикиня наголосила: Польща бореться за те, щоб Саакашвілі в подальшому міг лікуватися в одній з польських клінік.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 3 липня Саакашвілі за за допомоги відеозв’язку взяв участь в судовому засіданні. Під час включення було помітно, що колишній президент Грузії надзвичайно виснажений.

Президент України Володимир Зеленський заявив після цього, що Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Саакашвілі. Ці слова образили голову керівної партії Грузії Іраклія Кобахідзе. Він виключає будь-які консультаціїщодо подальшої долі Саакашвілі.

Міністерство закордонних справ України попросило посла Грузії виїхати з Українидля консультацій зі своїм урядом.

Автор: 

Польща (8662) Саакашвілі Міхеіл (2155) лікарі (1290)


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Топ коментарі
+6
Дивна річ. Саакашвілі захищає Захід. А наші диванні іксперти,начитавшись,якоїсь "жовтої" преси,пишуть гниль у коментарях про цю людину. Скільки ще треба пережити українцям,щоб навчитись відрізняти біле від чорного і навпаки?
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12.07.2023 20:01 Відповісти
+6
Уж кто-кто... Но Саакашвили точно не "белый и пушистый".
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12.07.2023 20:09 Відповісти
+6
Ну, человек меняется...
По его поведению в Украине было видно что его интересует только доход и сладкая жизнь. Ничего конкретно выдающегося для Украины он не сделал.
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12.07.2023 20:10 Відповісти
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Дивно, але зелю послухали, Може і єрмака зніме?
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12.07.2023 19:50 Відповісти
Підарюга, тебе знайдуть і посадять сракою на рошенівський батончик, якщо ти не з срасєї строчиш
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12.07.2023 20:53 Відповісти
Ти долбойоб, чи це такий дебільний сарказм?
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12.07.2023 21:01 Відповісти
мабуть і одне і друге...
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12.07.2023 22:32 Відповісти
До чого тут рошенівський батончик , притирку зелений 😡?
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13.07.2023 00:03 Відповісти
А до того, що така падаль, як ти і це гамно, що писало вище, або порошенківські прихвостні, які хочуть вбити клин в суспільствопід час війни, або боти з кацапстану.І одні і другі на життя не заслуговують.І таких наші хлопці будуть відловлювати і або сракою на батончик, як відплату за службу цукерочному, або в ліс.Вкурив,підарок?
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13.07.2023 00:22 Відповісти
Зачем?!
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12.07.2023 19:52 Відповісти
може щоб засвідчити симуляцію...
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12.07.2023 20:47 Відповісти
слабО тобі так симулювати?
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12.07.2023 22:33 Відповісти
бабі юлі розкажеш про слабо,яка в Качанівці с крісла не вставала а після виходу враз зцілилась,і так цього бовдура ніхто голодом не морить,само собі придумало болячку,у нас он такий же "хворий" бувший голова набу сирник,теж як за сраку взяли на суд на ношах приносився.
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12.07.2023 22:47 Відповісти
не з України? він же типа українець? чи вже поляк?
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12.07.2023 19:54 Відповісти
Он поц...
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12.07.2023 19:59 Відповісти
Дивна річ. Саакашвілі захищає Захід. А наші диванні іксперти,начитавшись,якоїсь "жовтої" преси,пишуть гниль у коментарях про цю людину. Скільки ще треба пережити українцям,щоб навчитись відрізняти біле від чорного і навпаки?
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12.07.2023 20:01 Відповісти
Уж кто-кто... Но Саакашвили точно не "белый и пушистый".
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12.07.2023 20:09 Відповісти
Не важливо, який він.
Але зводити людину у могилу таким способом....
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12.07.2023 21:02 Відповісти
Ну, человек меняется...
По его поведению в Украине было видно что его интересует только доход и сладкая жизнь. Ничего конкретно выдающегося для Украины он не сделал.
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12.07.2023 20:10 Відповісти
У в'язницях Сакартвело 90% ув'язнених захищають Захід. Але увага чомусь лише до Саакашвілі. Згадав, як "юля" симулювала в Качанівці: хіба всім хворим створюють такі умови? Чи в нас (і в Сакартвело) перед законом не всі рівні?
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12.07.2023 20:38 Відповісти
Оксана, ви абсолютно праві. Тут не мае звичайних читачів.

Судя з коментів- тут тільки «критики» України . Які збуджуються тількина імья Зеленский та Саакашвілі.
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13.07.2023 00:30 Відповісти
Скільки ще треба пережити українцям,щоб навчитись відрізняти біле від чорного і навпаки?

Ну, ви ж не розрізняєте. Але маєте нахабство звинувачувати інших.
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13.07.2023 00:41 Відповісти
Я читаю коментарі,і розумію,що наші ********** "жовтуху".
Саакашвілі до нас прийшов за часів Пороха,після майдану. Його поставили головою обл.Одеської області. Одразу ж почав займатись реформою таможні, залученням інвестицій для дороги-артерії (Рені). Що далі відбулось?
Порох займався антикорупційними реформами? Йому потрібна була кардинальна реформа таможні? Ні і ще раз ні. Далі Саакашвілі викидають майже з усіх телеканалів, з посади.Тобто він не подобається жодному власнику-олігарху медіа. На нього ллється непотріб з цих медіа. Саакашвілі ще якось намагається підтримувати зв'язок з соціумом на ютубі. Де говорить про спротив реформуванню таможні.
А далі взагалі Порох у брутальний спосіб викидає його з країни.
Повертається Саакашвілі завдяки ЗЕ. На посаду,яка взагалі не має практичного впливу на політику і економіку. Тобто знову дають владу без повноважень. Він разом з командою пише детальний план реформування держави. Там і антикорупція,і судова реформа,і скорочення держ.апарату і т.д. Але це залишається тільки планом. Далі ми знаємо. Почитайте Amniestly International і прозрієте наскільки ця людина ефективно вивела Грузію з глибокої кризи. Як безапеляційно карав корупціонерів від топів до звичайних ректорів. І цю,мать вашу,видатну людина,українці не можуть зрозуміти. Зате чітко розуміють шутів і олігархів. Довбні.
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13.07.2023 11:05 Відповісти
Його треба рятувати.
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12.07.2023 20:11 Відповісти
Врятують: ...на восєм бєд адін атвєт: в тюрмє єсть тоже лазарєт...(с)

Там всі лікуються.
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12.07.2023 20:39 Відповісти
Нам це опудало в Україні не потрібне. Його діяльність була дурною і деструктивною. Те що з ним відбувається сьогодні це найменше з того на що він заслуговує після того що творив в Грузії... Грузини добре пам'ятають "досягнення" Міхо і ті ганебні способи якими він наповнював свої кишені...
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12.07.2023 20:12 Відповісти
Ніхто за Саакашвіл в Грузії не виходить.Також адвокати захисту не подають в ЄСПЛ.В світі за нього не говрять,він ж був відомий на заході.
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12.07.2023 21:17 Відповісти
Грузинською владою керує тваринний страх перед незбіжною карою за своє московське запроданство. Страх завжди породжує жорстокість: вони убивають Саакашвілі фізично і морально, добре знаючи, що він потенціальний лідер опозиції, і, повернувшись у політику, притягне до відповідальності тифліських путінських посіпак.
Михайло впевнено повертається у політику всі спроби кацапських запроданців не вбили у ньому дух Великого Політика і Патріота Грузії і України.
Готуйте мотузки і памперси, сволочі!
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12.07.2023 21:17 Відповісти
Хочу відповісти НБ Сакашвілі коли був в Одесі щось хотв зробити але всі йому мішали і не давали ходу його розробкам. Вся корупційна свора ополчилась на нього і не давала йому нічого зробити.Через Верховну Раду понапридумували різних законів які тільки захищають корупціонерів і олігархів. А він хотів оце все зламати .Ми всі повинні підтримати його але байдужість народу привела до того що його чомусь направили в Грузію де тихенько здали його.Отаким чином з ним розрахувались .Воно все це через деякий час все вспливе нагору . і ми всі станемо свідками хто за що його здали.Противно дивитися як Грузія веде себе по відношенню до України. А де народгрузинський невже забув як їх колошматили рашисти?
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12.07.2023 21:26 Відповісти
все що воно нарішало.,потім через суд повідміняли,теж мені рішала "простих рішень",тупорилий популізм,тому Порох його і швидко викинув
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12.07.2023 22:49 Відповісти
Пєтя запросив Міхо на роль "кіллера яценюка". Міхо не справився. Одна справа потрошити позасудовими методами "злодіїв в законі" і "бізнесменів" в бідній Грузії з населенням 4 мільйони і зовсім інша діяти згідно діючого законодавства в 40 мільйонній і багатій Україні. Увесь "грузинський десант" в повному складі зганьбився корупційними оборудками. Де вони всі зараз? Все вже давно "повспливало". Зайдіть на сайти грузинських правозахисників. Дізнаєтесь багато цікавого про Міхо і про його дядька, Алазанію, який власне і правив через бездарного племінника Міхо. Міхо хитрий і аморальний тип, але тут у нього "дядька" за спиною вже не було і вся його деструктивна і тоталітарна бездарність стала явною. Те що і як він робив в Україні добре висвітлено ЗМІ.
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12.07.2023 23:30 Відповісти
тупість "насєлєнія" безмежна...яким би не був Саакашвілі він точно не ворог Україні, натомість багато хто радісно співає в унісон з путлєром і пропутлєровською владою Сакартвело! Де логіка, блд?!
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12.07.2023 22:35 Відповісти
Воры ворам друзья
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13.07.2023 00:05 Відповісти
Міхо отримав те , що заслужив 😡
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13.07.2023 00:08 Відповісти
Усе просто.

1. Путин-ху&ло.

2. Михаїл Саакашвілі - особистий ворог ху&ла з 2008 та друг України.

І кожен може зробити відбір:

Якщо ти проти Саакашвілі,
то хто ти після цього?
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13.07.2023 00:39 Відповісти
 
 