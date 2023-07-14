Лідери НАТО попросили Зеленського "охолонути" через критику напередодні саміту у Вільнюсі, - Bloomberg
Напередодні саміту НАТО президент Володимир Зеленський розкритикував країни-члени Альянсу через позицію щодо запрошення України. Це викликало невдоволення у лідерів і вони закликали його "охолонути".
Про це пише Blooomberg із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
За підсумками першого дня саміту Зеленський назвав "абсурдним" небажанням надати Україні чіткий графік членства.
"Цей спалах своєю чергою розлютив партнерів, які спрямували мільярди доларів зброї та допомоги на захист України від російського вторгнення. США не були попереджені до того, як Зеленський вибухнув своєю атакою в соціальних мережах", - пише видання.
За даними співрозмовника Bloomberg, під час вечері у Вільнюсі, коли президент США Джо Байден повернувся у свій готель, інші лідери передали Зеленському чітке повідомлення.
"Зеленському було сказано, що потрібно охолонути і подивитися на ситуацію загалом. Зрештою, йому було дано нове зобов’язання про можливе членство в Групі семи і нові гарантії безпеки", - йдеться в повідомленні.
Це звернення вплинуло на позицію президента України, додає Bloomberg.
Видання зазначає, що лідери Альянсу шукали таке формулювання, яке мало б вигляд як прогрес щодо України, і водночас не наближало б НАТО до війни з Росією.
Напередодні саміту Зеленський розкритикував НАТО за невизначеність із запрошенням і членством України. Відсутність жодних часових рамок він назвав "абсурдною".
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Може хвате накидати г*но на вентилятор?
Коли ж холуй дЄрьмака, що підпрацьовує в ОПі Президентом, опиняється в умовах живої дискусії, коли потрібно швидко давати відповідь на незручне питання, проявляється його тупість і вузьколобість, а також бидляцьке виховання в стилі криворізького гопника з 90-х.
С другой стороны, допустим на месте зе другой президент, с куда более циничным и жестоким взглядом (т.е. в политике - реальным). Зерновой сделки бы просто не было, был бы ультиматум - зерно в обмен на вывод войск рф с Украины, и похер сколько негров сдохнет; ГТС ушла бы в ремонт (на очень долго - привет венграм!) и т.д. и т.п. Подобный "разговор" НАТО устроил бы? Тем более, чувствительных рычагов давления у Украины на остальной мир более чем достаточно.
И это тоже рычаг давления.
а в криму та на даунбасі та нових окупованих територіях не взяли?? ну ну
Україна входить в одкб і зрештою йде воювати проти НАТО.
Класно сша б тоді себе переграло
А Украина не кормила кацапов, не покупала у них ничего?))
Но потом вспоминаются все факапы власти про разворованную гуманитарку во время войны, про распиливание средств на питание для ЗСУ, про всех предателей и бандитов что до сих пор не сидят а занимают высокие должности, катаются на рендж роверах с личной охраной пока ЗСУ просят дешевый пикап чтобы не умереть завтра. Все "наши" спокойно катаются в Европу и обратно, сидят в особняках в Закарпатье, отстегивают ТЦК долю за себя, за знакомых за "своих".
Напрашивается вывод что западу выгодно поддерживать коррупционную власть в Украине, чтобы в случае чего обвинить ее во всех неудачах и обосновать почему они не давали больше помощи чем нужно для быстрого окончания войны. Иначе западные лидеры постоянно бы критиковали ОП, стимулируя весь народ (включая 70% "а нам и так норм") давить на власть и стимулировать борьбу с коррупцией.
Так же всем выгодно что у российской власти находиться человек играющий роль импотентного бункерного старика, не способного справиться с коррупцией и бунтами внутри страны, понятно, что армия при такой власти будет, опять же, не достаточно идейной и модернизированной чтобы быстро закончить войну.