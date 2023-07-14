Лідери НАТО попросили Зеленського "охолонути" через критику напередодні саміту у Вільнюсі, - Bloomberg

Напередодні саміту НАТО президент Володимир Зеленський розкритикував країни-члени Альянсу через позицію щодо запрошення України. Це викликало невдоволення у лідерів і вони закликали його "охолонути".

Про це пише Blooomberg із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

За підсумками першого дня саміту Зеленський назвав "абсурдним" небажанням надати Україні чіткий графік членства.

"Цей спалах своєю чергою розлютив партнерів, які спрямували мільярди доларів зброї та допомоги на захист України від російського вторгнення. США не були попереджені до того, як Зеленський вибухнув своєю атакою в соціальних мережах", - пише видання.

Читайте також: Кулеба про обережність країн НАТО надіслати запрошення до вступу Україні: Вони побоюються швидкості

За даними співрозмовника Bloomberg, під час вечері у Вільнюсі, коли президент США Джо Байден повернувся у свій готель, інші лідери передали Зеленському чітке повідомлення.

"Зеленському було сказано, що потрібно охолонути і подивитися на ситуацію загалом. Зрештою, йому було дано нове зобов’язання про можливе членство в Групі семи і нові гарантії безпеки", - йдеться в повідомленні.

Це звернення вплинуло на позицію президента України, додає Bloomberg.

Видання зазначає, що лідери Альянсу шукали таке формулювання, яке мало б вигляд як прогрес щодо України, і водночас не наближало б НАТО до війни з Росією.

Напередодні саміту Зеленський розкритикував НАТО за невизначеність із запрошенням і членством України. Відсутність жодних часових рамок він назвав "абсурдною".

Також читайте: НАТО не хоче бути у прямому конфлікті з Росією, - представниця Держдепу США Калан