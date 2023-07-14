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Новини Україна-НАТО
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Лідери НАТО попросили Зеленського "охолонути" через критику напередодні саміту у Вільнюсі, - Bloomberg

зеленський

Напередодні саміту НАТО президент Володимир Зеленський розкритикував країни-члени Альянсу через позицію щодо запрошення України. Це викликало невдоволення у лідерів і вони закликали його "охолонути".

Про це пише Blooomberg із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

За підсумками першого дня саміту Зеленський назвав "абсурдним" небажанням надати Україні чіткий графік членства.

"Цей спалах своєю чергою розлютив партнерів, які спрямували мільярди доларів зброї та допомоги на захист України від російського вторгнення. США не були попереджені до того, як Зеленський вибухнув своєю атакою в соціальних мережах", - пише видання.

Читайте також: Кулеба про обережність країн НАТО надіслати запрошення до вступу Україні: Вони побоюються швидкості

За даними співрозмовника Bloomberg, під час вечері у Вільнюсі, коли президент США Джо Байден повернувся у свій готель, інші лідери передали Зеленському чітке повідомлення.

"Зеленському було сказано, що потрібно охолонути і подивитися на ситуацію загалом. Зрештою, йому було дано нове зобов’язання про можливе членство в Групі семи і нові гарантії безпеки", - йдеться в повідомленні.

Це звернення вплинуло на позицію президента України, додає Bloomberg.

Видання зазначає, що лідери Альянсу шукали таке формулювання, яке мало б вигляд як прогрес щодо України, і водночас не наближало б НАТО до війни з Росією.

Напередодні саміту Зеленський розкритикував НАТО за невизначеність із запрошенням і членством України. Відсутність жодних часових рамок він назвав "абсурдною".

Також читайте: НАТО не хоче бути у прямому конфлікті з Росією, - представниця Держдепу США Калан

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) НАТО (6636) Bloomberg (237)


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Топ коментарі
+20
Криворізьке хамло вважає себе володарем всєя Глактики і її окресностєй.
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14.07.2023 13:37 Відповісти
+19
Горбатого могила виправить... Воно ж тільки хамити вміє.
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14.07.2023 13:37 Відповісти
+18
Вот зелений покидьок ти чи твій лисий *** купили хочь щось? Ні а яйцеголовий накуплять скільки що грошикі тью тью а поставок немає. Корупція як ніколи в країні і ніякої посадкі реальної до в'язниці. А воно хрипом тільки пеле Байдєн пачіму ми нє в Нати?
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14.07.2023 13:37 Відповісти
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А то він біжить попереду паравоза. Аж запарився бідолашний Буратінка.
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14.07.2023 13:34 Відповісти
Та скоріш би вже в'язи скрутив..бидло криворогате..відчув себе владикою всія і всіх..
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14.07.2023 13:47 Відповісти
Вони сказали щось набагато різкіше
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14.07.2023 13:34 Відповісти
Ну і правильно зробив , бо їм там безпечно наблюдати як ми тут один за одним у землю лягаємо) . Не вони ж гинуть)
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14.07.2023 13:35 Відповісти
Слава,так це ж чудово,що не вони гинуть.Бо вони убезпечили себе від русні
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14.07.2023 13:37 Відповісти
нашою ціною
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14.07.2023 17:52 Відповісти
Ага це ми винні, що ви не думали кого вибирали. Асфальт розпоротий танками, зритий снарядами, змитий водою. Де ваші заводи, ваша зброя? Кошти міліардами пішли в нікуди. Так це Європа винна, що у вас злодій і зрадник має владу.
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14.07.2023 17:11 Відповісти
Та чого ж "в нікуди" пішли кошти? Вони пішли "бабушкє Бєнє і дядє Ґудку" в кишеню. А коли набере обертів закон про дозвіл дерибану української землі і підприємств Оборонпрому, то кожен олігарх-латифундист збагатиться на цьому в кілька разів. Пограбувавши при цьому простих українців.
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14.07.2023 19:38 Відповісти
Лідери НАТО можуть іти н..й! Я ненавиджу Зеленського і весь його кагал але в цьому він був правий. Країни НАТО мають зобовʼязання перед Україною! Крапка.
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14.07.2023 13:36 Відповісти
Не бреши.Зеленський сам сказав НАТОвцям явамнічєгонєдолжен.І НАТО перед УКРАЇНОЮ не має зобов'язань.І не зеленському хамити на їхню адресу
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14.07.2023 13:39 Відповісти
тото ти сидишь в штатах патріет гребаний
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14.07.2023 13:43 Відповісти
Хай йдуть в дупу! В Україні кожен день гинуть військові, цивільні!
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14.07.2023 13:36 Відповісти
Підтримую тебе,хай зеленський іде в ОПУ,а ОПУ в дупу.А НАТО це супер!
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14.07.2023 13:43 Відповісти
Горбатого могила виправить... Воно ж тільки хамити вміє.
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14.07.2023 13:37 Відповісти
Так так. Йому здається, що так, як він чинить в Україні ("Вийди, розбійник", " того чорта", "Я прєзідєнт, Міша"....) можна всюди. Можна замість фазових дипломатів послами призначати буквально людей з вулиці. Але воео так на міжнародному рівні не працює. Там нема 73 відсотки зебілів.
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14.07.2023 13:51 Відповісти
і тим не менш цепрацює, чи не так?? Зрештою, йому було дано нове зобов'язання про можливе членство в Групі семи і нові гарантії
Може хвате накидати г*но на вентилятор?
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14.07.2023 17:53 Відповісти
Ну от і скажи свєму шефу- Подоляку, який відповідає за суфльор Зеленьського, щоби той суфльор прикрутили, а то багато " г*на на вентилятор "чтєц" накидає.
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14.07.2023 18:38 Відповісти
А ще "мнє сорак лєт, я чьто лох, па-твоєму?"
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14.07.2023 19:40 Відповісти
Криворізьке хамло вважає себе володарем всєя Глактики і її окресностєй.
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14.07.2023 13:37 Відповісти
Більш того: коли зєбанат сидить на теплому насидженому місці з телесуфлером і зачитує заздалегідь написану спічрайтерами промову - все виглядає чинно і красиво (підкреслю: лише виглядає, тобто це шоу).

Коли ж холуй дЄрьмака, що підпрацьовує в ОПі Президентом, опиняється в умовах живої дискусії, коли потрібно швидко давати відповідь на незручне питання, проявляється його тупість і вузьколобість, а також бидляцьке виховання в стилі криворізького гопника з 90-х.
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14.07.2023 19:48 Відповісти
Как создать проблем на ровном месте. Московия аплодирует. Язык без костей делает то, что не получается у всей московитской сети с их деньгами, агентурой, ботофермами и пр.
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14.07.2023 13:37 Відповісти
Вот зелений покидьок ти чи твій лисий *** купили хочь щось? Ні а яйцеголовий накуплять скільки що грошикі тью тью а поставок немає. Корупція як ніколи в країні і ніякої посадкі реальної до в'язниці. А воно хрипом тільки пеле Байдєн пачіму ми нє в Нати?
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14.07.2023 13:37 Відповісти
Воно не тільки каже "пачиму мьі ни в НАТО", воно також казало: - " нада проста перестать стелять па мирньім апалченцам", " розвести вайска", " я в сваей галовке вайну закончил", " разайтись гдета пасиредине", и звичайно " я вам ничиго не должен", та фіерічне для шанувальників гумору 95 картавих: - " ідіть у сраку"!
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14.07.2023 13:49 Відповісти
С одной стороны зе не прав. Так разговоры не ведут, тем более с теми от кого зависишь.
С другой стороны, допустим на месте зе другой президент, с куда более циничным и жестоким взглядом (т.е. в политике - реальным). Зерновой сделки бы просто не было, был бы ультиматум - зерно в обмен на вывод войск рф с Украины, и похер сколько негров сдохнет; ГТС ушла бы в ремонт (на очень долго - привет венграм!) и т.д. и т.п. Подобный "разговор" НАТО устроил бы? Тем более, чувствительных рычагов давления у Украины на остальной мир более чем достаточно.
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14.07.2023 13:37 Відповісти
Т ***** б на Україну з таким президентом взагалі б не напав. Він нападає тільки на слабких, а ви аналог Ердогана змалювали, який збив кацапський пердольот і сказав, що так і було.
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14.07.2023 13:45 Відповісти
Давайте себе представим продолжение этого "разговора". Утром одного дня дядюшка Джо звонит в Кремль и говорит: забирайте Украину, поставки мы отменяем, денег им не даем, всех беженцев из США и Европы возвращаем назад. Внутри США он поясняет, что мы помогали украинскому народу чем могли, но Зеленский оказался вором и мошенником, который разворовал все что только можно. При это достает нужные документы и показывает cnn. Параллельно готовятся документы в Интерпол по нему и его банде с целью дальнейшего поиска этого джентльмена(без этого уже не обойтись). И что тогда? ГТС - это уже будет собственность Кремля, зерно идет своим путем, в Киеве сидит Янукович, все счастливы. Украины нет. Вместе с ее рычагами давления.
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14.07.2023 13:48 Відповісти
Молодец! Замечательный ответ! Только забыли одну малость - к "железу" нужно еще и руки, которые рабочие, приложить, а вот их-то у кремля и нет. Ему нужна была Украина с жителями, а не без.
И это тоже рычаг давления.
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14.07.2023 14:06 Відповісти
Вернут из Европы и США, не всех, но большинство. Вот и руки.
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14.07.2023 14:19 Відповісти
Очередные фантазии, правда бедные. И, если, их вернут, они покорно станут к станкам и возьмут в руки молоток и кирку, а не автомат и гранату?
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14.07.2023 15:29 Відповісти
да. они же не взяли автомат раньше, а уехали. почему в этом случае они возьмут автомат? Но не волнуйся, это уже фантазии, так не будет. Будут давить зеленые власти и тянуть Украину в НАТО и ЕС вопреки истерике зеленского и его шайки.
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14.07.2023 15:33 Відповісти
Уехали они из мирной страны, а если заставит жизнь, - ну тут вопрос согласятся подчиниться или нет. А вот со вторым - полностью согласен.
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14.07.2023 16:40 Відповісти
почему в этом случае они возьмут автомат?
а в криму та на даунбасі та нових окупованих територіях не взяли?? ну ну
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14.07.2023 17:56 Відповісти
И что тогда?
Україна входить в одкб і зрештою йде воювати проти НАТО.
Класно сша б тоді себе переграло
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14.07.2023 17:54 Відповісти
воевать против НАТО никто не будет - ни окдб, ни расия, ни расия + Украина. Никто. Но маскве нужна любая Украина безотносительно того, кто будет в кремле. Западу нужна вменяемая Украина в составе ЕС и НАТО. Но вменяемая, а не то, что есть сейчас.
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14.07.2023 18:12 Відповісти
Чувак, ти один і той же пост уже третій раз ставиш...
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14.07.2023 13:58 Відповісти
ЗЕлень опустили, що б знав. Бо коли треба було будувати ППО, ППР, воно будувало дороги. Ладно будувало дороги (хоча більше крало), а ще зменшувало фінансування ЗСУ, Укроборонпром в нуль вело... Кулі, просто пєрестать стрєлять... https://youtu.be/eg9APgsBgEk?t=20 Літаки летять ...
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14.07.2023 13:40 Відповісти
Цікаво, а в офісі Президента України є Герої россії? Чи двічі герої?
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14.07.2023 13:42 Відповісти
Здається нато перетворюється на оон, червоний хрест і решту дармоїдів!
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14.07.2023 13:43 Відповісти
Обережно з емоціями в бік союзників. Зайві емоції можуть лише нашкодити, особливо, коли чогось не знаєш чи не розумієш. Тут характер Зеленського зіграв проти нього самого. Добре, що не проти країни в цілому.
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14.07.2023 13:44 Відповісти
Це не критика - це понти. Чим більше в пацієнта комплексів - тим більше понтів.
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14.07.2023 13:46 Відповісти
Ну взяли би нелоха під руки та посадили в таз з льодом.
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14.07.2023 13:48 Відповісти
ЗЄбуїн розбушувався! Треба всіх кандидатів в президенти перевіряти на психічну стійкість.
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14.07.2023 13:49 Відповісти
А зеленому хочу порадити-якщо здають нерви-іди у відставку!
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14.07.2023 13:51 Відповісти
Якщо по простому, сказали стулити пельку і не *******.
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14.07.2023 13:50 Відповісти
Зрадники у владі України всіма силами намагаються зіпсувати відносини України з союзниками - це було помітно з перших днів повномасштабного вторгнення, й навіть до.....Чи вже забули про насмішливе "не розхитуйте, не лякайте інвесторів, не розводьте паніку, шашличкі"???
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14.07.2023 13:50 Відповісти
А агрохламідія ще казав "хужє скабєєвай"
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14.07.2023 14:13 Відповісти
Є дуже просте універсальне правило на всі випадки життя - не сери в руку, яка дає тобі гроші (зброю, товари якісь - потрібне підкреслити)...
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14.07.2023 13:59 Відповісти
У владі не дипломати, а гопники.
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14.07.2023 14:10 Відповісти
Помощь союзников - залог выживания Украины, это факт очевидный. Говорить с ними на повышенных тонах и упрекать в чем то, в данной ситуации может лишь законченный идиот и предатель.
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14.07.2023 14:11 Відповісти
Вони -Захід виновні у тому що виростили цього монстра кормили грошіма і закривали очі на всі конфлікти включаючи Україну, який всім погрожує , а нас просто вбиває . Меркель , імпотентний Обама , Шредери там список великий
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14.07.2023 14:51 Відповісти
Если даже и так, то какая сейчас практическая польза для Украины и в первую очередь ЗСУ, от подобных выпадов в сторону Запада? Лучше от этого никому не станет, а западный избиратель и налогоплательщик может оценить это как оскорбление и последствия могут быть не очень хорошими.
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14.07.2023 15:08 Відповісти
Інша альтернатива - отримати фінансові вливання від Путіна і бути частиною болотії. Вибір за вами.
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14.07.2023 16:18 Відповісти
Ага))

А Украина не кормила кацапов, не покупала у них ничего?))
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14.07.2023 18:36 Відповісти
Если бы Зеленский и вся украинская власть была честной, правильной, открытой к народу, можно было бы сказать что да вот реально хороший человек и президент просит алчный запад о помощи, а не растягивании войны.
Но потом вспоминаются все факапы власти про разворованную гуманитарку во время войны, про распиливание средств на питание для ЗСУ, про всех предателей и бандитов что до сих пор не сидят а занимают высокие должности, катаются на рендж роверах с личной охраной пока ЗСУ просят дешевый пикап чтобы не умереть завтра. Все "наши" спокойно катаются в Европу и обратно, сидят в особняках в Закарпатье, отстегивают ТЦК долю за себя, за знакомых за "своих".
Напрашивается вывод что западу выгодно поддерживать коррупционную власть в Украине, чтобы в случае чего обвинить ее во всех неудачах и обосновать почему они не давали больше помощи чем нужно для быстрого окончания войны. Иначе западные лидеры постоянно бы критиковали ОП, стимулируя весь народ (включая 70% "а нам и так норм") давить на власть и стимулировать борьбу с коррупцией.
Так же всем выгодно что у российской власти находиться человек играющий роль импотентного бункерного старика, не способного справиться с коррупцией и бунтами внутри страны, понятно, что армия при такой власти будет, опять же, не достаточно идейной и модернизированной чтобы быстро закончить войну.
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14.07.2023 14:28 Відповісти
Дехто каже - ти даси дюйм, вони візьмуть милю.
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14.07.2023 16:15 Відповісти
Найвеличніший Лідор ********** Бубочка "тримайте-мене-семеро" Зеленський! Не дай боже свині рогів, а холопу барства!
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14.07.2023 20:12 Відповісти
Воно звичайно хамло, та маємо констатувати - це бикування вельми для нас продуктивне поки що. А стало воно можливим лише через героїчний та ефективний спротив українських збройних сил і непоступливу позицію усіх українців.
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15.07.2023 02:02 Відповісти
 
 