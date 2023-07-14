Україні в наступні 10 років доведеться шукати 4,5 млн працівників, - Мінекономіки
В наступні десять років Україні доведеться додатково залучити на ринок праці 4,5 млн робітників. Це потрібно для повоєнного відновлення.
Про це заявили в Міністерстві економіки, повідомляє Цензор.НЕТ.
Там зазначили, що Україна стикалася з нестачею робочої сили ще до початку повномасштабного вторгнення. Але відколи понад 6 млн українців були змушені виїхати за кордон, рятуючись від війни, ситуація стала ще більш критичною.
За оцінкою Міністерства економіки, протягом наступних десяти років Україні доведеться додатково залучити 4,5 мільйона співробітників на ринок праці. "Відновлення ринку праці - це не наслідок перемоги, це шлях до перемоги. Оскільки країна наближається до повоєнної епохи відбудови суспільства, потреби в робочій силі лише зростатимуть, щоб відповідати вимогам економічного відновлення", - зазначили в Мінекономіки.
Україна консультується з цього приводу консультації з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) і Міжнародною організацією праці (МОП).
"Попереду нас очікує тісна співпраця задля допомоги державі на її шляху до відновлення і формування перспективнішого майбутнього України та її народу. Економічне відновлення має першочергове значення для цього процесу", - зазначив голова представництва МОМ Ан Нгуєн.
На часі закласти підвалини для оновленого ринку праці, який знайде найкраще застосування знанням, навичкам та здібностям, якими володіють люди, і запропонує їм нові економічні можливості, гідну працю та соціальний захист. Ми підтверджуємо свою готовність підтримувати зусилля України в цьому напрямку", - заявив Національний координатор МОП Сергій Савчук.
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Согласно статистике, 6 млн беженцев остаются за границей.
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
Да, осталось около 29. Но подсчёты другие.
вже мужиків не вистачає, всі роботяги на нолі!
Вже давно 6700!
А азіатів росія не навозить. Вони самі туди їдуть, бо там зарплат вище, чим у туркменистані чи узбекистані. На 6500 вони в Україну не поїдуть.
Щодо мігрантів, ЄС буде давати нам фінанси на їх утримання, так само як зараз дають десятки млрд доларів на штучне функціонування економіки. Азіати, араби, негри 100% будуть, інакше ніяк.
Як так? Єдина справжня причина проблем народжуваності це права в жінок! Та занадто високий інтелектуальний рівень суспільства. Діти це ще той гемор і тягар! Тому ті хто не керується інстинктами та емоціями - розмножується дуже погано. Забезпечити дітей в ********* суспільстві це ппц складно та дорого (одяг, садік, школа, гаджети і інші речі статусу, універ бо без нього ніякої роботи та висітимуть на шиї, квартира і машина), не те що в селі де від дітей отримуєш допомогу по господарству і лиш треба коли виростуть хату (сарай) поставити з ріднею за сезон і справа зроблена. Жінки коли мають права, то більше кар'єрою цікавляться, бо це в сотні раз легше для них щоб самореалізуватись, щоб показати свій статус серед інших жінок (жіночий мозок на статусі зациклений). Тому там де жінки по статусу і правах не є безправним скотом там страшні проблеми із народжуваністю. Тобто хочете народжуваність, то мають бути умови як в мусульманських країнах де жінки це товар, який можна публічно зарубати без покарання, закидати камнями, малими продати, і так далі. Тобто треба умови африки чи індії. Но чи захочете ви жити в таких умовах, чи щоб в таких умовах жили ваші діти? Я б не хотів.
Тому треба таку соціальну модель, такі соціальні інститути сім'ї, таку пропаганду в масмедіа та цькування девіантів цієї системи щоб вона закрила собою ці проблеми. І це не складно, но дуже об'ємно щоб описувати ще це тут... Простими словами можна не скочуватись в Африку чи в мусульманський патріархат, або в те як десі гвалтують в індії, і т.п., що якраз дає їм всім високу народжуваність. Треба давати не виплати на дитину, не материнський капітал, а піднімати престиж наших чоловіків та робити жінок максимально залежними від них. Для прикладу: державне (яке не можна монетизувати в долари, а лише обміняти на інше в межах країни - чому так інша тема) житло тим хто пройшов відбір в армію та підписав контракт за яким зобов'язується проходити щорічні вишколи та у разі війни воювати. (доповню що житло це в разі смерті чоловіка зберігається за його дітьми до їх повноліття, або за жінкою до кінця її життя за умови якщо вона мала з тим чоловіком дітей) В ідеалі через таку систему всіх чоловіків, бо у нас же всіх чоловіків мобілізують, тоді якщо якась дівчина захоче покращити свої умови проживання, з'їхати від батьків, то вихід для неї стає дуже простим. Далі різні інші пільги і т.п. в цьому напрямку залежності. І саме головне повне забезпечення державою дітей, тобто батьки не повинні думати як будуть дітей забезпечувати якщо їх нароблять, а просто розмножуватись. І це буде працювати. Це вийде те саме село де діти зовсім не тягар, де діти це допомога, а коли виростають то чим їх більше тим краща старість в батьків.
Можна її назвати як "Де діти ДаВінчі?". Всі ж ми чули за той скандал. А тепер уявимо як би все виглядала якщо б зробити так як описано вище...
Ця ситуація добре ілюструє проблему нашої існуючої системи в державі та суспільстві. Впевнений таких прикладів у нас тьма. І буде ще більше бо війна йде та ще буде йти. І це при тому що нам треба робити так щоб у нас населення не тільки відтворювалось, але ще й був приріст, бо нас катастрофічно мало на таку територію в порівнянні з іншими країнами.
Тобто у них мало бути мінімум 3 дітей, но їх немає, у нас неправильна система - ми (наші предки) все в ній зробили не так, ми вимираємо.
Виплати і т.п. це складно бо це треба батькам цим займатись, напрягатись, "адмініструвати", зовсім не розбираючись в темі. "Та й коли тих виплат реально хватало" що є зараз у всіх в голові та буде потім, бо грошей завжди мало. Розумієте? Все це буде відбивати бажання завести дітей тим хто думає, а не керується інстинктами-емоціями як жителі Африки.
В якому напрямку я тоді пропоную рухатись? Не треба винаходити велосипед - "Пакунок малюка". І так далі аналоги на всі життєві події аж до повноліття. Щоб пара точно знала що завести дітей це гарантія зберегти житло, отримати преференції та повне забезпечення для дітей. Починаючи з догляду за немовлям і всім для цього потрібним, далі садік і розвиваючі гаджети-іграшки, школа+пту, і закінчуючи одягом (форми навч. закладів., повсякденний одяг) та харчуванням (в навч.закладах, і можливо навіть ланчбоксами до дому - сухпайками). До речі бонусів-преференцій щоб стимулювати заводити чим побільше дітей (та виховувати їх успішними) можна придумати безліч наприклад пенсію батькам виплачувати із офіційної заробітної плати дітей. І так як у нас епоха інформації та гаджетів, то батькам можна легко дозволити впливати на те який саме одяг даватиме держава, що буде в раціоні, які іграшки, і так далі, тобто що включити в пакунок вирішуватиме не корупціонер, а ринок та батьки.
Плюс відповідна пропаганда в масмеді через серіали, фільми, анімацію, шоу. Щоб візуалізувати в головах українства те як має виглядати наша українська мрія і головне українська сім'я.
У нас це буде гірше ніж у інших, оскільки мільйони жінок/дітей залишаться за кордоном.
Укравтодор може підтвердити, прямо з асфальту…
Доречі, а де цих військовозобов'язаних діли, оті фахівці Резнікова із замами!!
Можливо, вони пішли на фронт, замість Луценка! Вони ж, так патріотично заробляли гроші на посадах у КМУ!!
Бо на посаду, аж прожогом побігли, а ось Україну захищати, і досі їх не чутно! Хіба, що усі за лінією Фронту працюють десь, під прикриттям!!
Хоть би Шмигаль, на черговому мудрому засіданні ЧЛЄНІВ свого кабінету, дав голосно доручення чи Клич через Резнікова, прийти своїм папєрєднікам до ТЦК, разом з купою своїх держСекретарів та замів!!!
Пильнуймо Україну!!
Невже не зрозуміло, що за рік все не відбудувати?!
Турецькі компанії приїдуть відбудують дороги, мости, аеропорти. Все інше будуть відбудовувати місцевими руками. Там не такі фатальні руйнування аби це було занадто критично для життя країни.
В Украіні на зарплатню рядовим працівникам оддають 20.
Які ще питання?
Бо нахріна тоді воювати - щоб азіатам краще жилося на території колишньої України? За такою логікою правильніше було б всім звалити в Європу прямо зараз, поки пускають.
там одне
мудилоой. експерт вже давно про це говоре
Як мені будуть платити як у польщі , то я повернусь . Не за 400 доллярів , ахоча би утричі вище .
Суті це не змінює.