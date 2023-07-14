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Україні в наступні 10 років доведеться шукати 4,5 млн працівників, - Мінекономіки

робота,словенія

В наступні десять років Україні доведеться додатково залучити на ринок праці 4,5 млн робітників. Це потрібно для повоєнного відновлення.

Про це заявили в Міністерстві економіки, повідомляє Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що Україна стикалася з нестачею робочої сили ще до початку повномасштабного вторгнення. Але відколи понад 6 млн українців були змушені виїхати за кордон, рятуючись від війни, ситуація стала ще більш критичною.

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За оцінкою Міністерства економіки, протягом наступних десяти років Україні доведеться додатково залучити 4,5 мільйона співробітників на ринок праці. "Відновлення ринку праці - це не наслідок перемоги, це шлях до перемоги. Оскільки країна наближається до повоєнної епохи відбудови суспільства, потреби в робочій силі лише зростатимуть, щоб відповідати вимогам економічного відновлення", - зазначили в Мінекономіки.

Україна консультується з цього приводу консультації з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) і Міжнародною організацією праці (МОП).

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"Попереду нас очікує тісна співпраця задля допомоги державі на її шляху до відновлення і формування перспективнішого майбутнього України та її народу. Економічне відновлення має першочергове значення для цього процесу", - зазначив голова представництва МОМ Ан Нгуєн.

На часі закласти підвалини для оновленого ринку праці, який знайде найкраще застосування знанням, навичкам та здібностям, якими володіють люди, і запропонує їм нові економічні можливості, гідну працю та соціальний захист. Ми підтверджуємо свою готовність підтримувати зусилля України в цьому напрямку", - заявив Національний координатор МОП Сергій Савчук.

Автор: 

робота (1258) праця (99) Мінекономрозвитку (2378)


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Топ коментарі
+27
ага, купа є бажаючих за 300 ЄВРО в місяць на укрбариг ішачити...
вже мужиків не вистачає, всі роботяги на нолі!
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14.07.2023 14:42 Відповісти
+19
Якщо таке заявляє навіть зелене міністерство,то насправді ситуація набагато гірша
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14.07.2023 14:39 Відповісти
+12
Так діти закордонних батальонів підростуть, загартуються на Люксембургскіх фронтах і приїдуть керувати 27%.
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14.07.2023 14:40 Відповісти
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Якщо таке заявляє навіть зелене міністерство,то насправді ситуація набагато гірша
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14.07.2023 14:39 Відповісти
Да. Согласно последним опросам из-за границы не вернется уже около 60% выехавших. А выехало около 12 млн. человек и поток уезжающих опять вырос. Плюс к женщинам с детьми после войны подтянутся их мужчины. Вот така херня.
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14.07.2023 14:49 Відповісти
Не, не 12 млн, в 1,5 раза меньше.
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14.07.2023 14:53 Відповісти
Только официально 9 млн. Это без учёта тех, кто уже был на заработках и не вернулся. Официально сейчас в стране осталось меньше 29 млн. человек и каждые две недели, начиная с конца апреля, уезжает еще 100 тысяч. Можете подсчитать сами.
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14.07.2023 14:59 Відповісти
Официально 7 получили притулок в странах ЕС, про тех, кто был на заработках забудьте, они и до войны в большинстве не собирались возвращаться. Речь о тех, кто выехал после 24.02. Вы не отнимаете тех, кто пресекает границы в обратном направленинии. Выезжает 70 тысяч ,заезжает 60 тысяч
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14.07.2023 15:10 Відповісти
Вы бы почитали что Только официально около 9 млн на начало мая. И 100 тыс - это и есть как-раз разница между выездом и въездом.

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14.07.2023 16:26 Відповісти
До 24.02, без Крыма/ЛДНР в Украине было население 35-36 млн.

Согласно статистике, 6 млн беженцев остаются за границей.
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine

Да, осталось около 29. Но подсчёты другие.
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15.07.2023 03:09 Відповісти
Абсолютна кількість населення на території України - нецікава. Важливо щоб тим хто в ній живе було добре. А 10 їх мільйонів чи 100 - це діло десяте. Зараз не 19те століття, для роботи на полях не потрібно багато людей.
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14.07.2023 16:17 Відповісти
Співідношення молодого до загального населення в Україні мізерне, і це справжня катастрофа.
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15.07.2023 03:07 Відповісти
Значиться доведеться старому населення посидіти на грантах міжнародних організацій. Голодно і ганебно, але інакше шансу для української молоді нема.
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16.07.2023 01:55 Відповісти
ЗЕлені комсомольці навезуть своїх кращіх друзів з КНР, з якими вже зараз найбільший товарообіг і яких вони ставили собі в приклад
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14.07.2023 15:34 Відповісти
Так діти закордонних батальонів підростуть, загартуються на Люксембургскіх фронтах і приїдуть керувати 27%.
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14.07.2023 14:40 Відповісти
ага, купа є бажаючих за 300 ЄВРО в місяць на укрбариг ішачити...
вже мужиків не вистачає, всі роботяги на нолі!
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14.07.2023 14:42 Відповісти
Дайте мне бронь от призыва и я буду первым из 4.5 млн.
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14.07.2023 14:44 Відповісти
то вербуйся на роботу
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14.07.2023 14:52 Відповісти
и получишь автомат
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14.07.2023 18:03 Відповісти
Ще пару років війни і Україну доведеться шукати...і Крим вже не так турбуватиме,бо без нього-прямо нікуди...кому без Крима не живеться-беріть,с.ки,автомати і пиз..е воювати
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14.07.2023 14:44 Відповісти
Так після війни за кордоном вам вже ніхто притулку не надасть ,як біженцям
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14.07.2023 14:46 Відповісти
Після закінчення війни і відкриття кордонів, в ЄС тобі ніхто не дасть дозвіл на роботу, як біженцю. Тому не тіш себе дурнуватими ілюзіями.
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14.07.2023 14:52 Відповісти
Треба плєнних кацапів не розтринькувати. Тільки для обміну на наших хлопців. Хоча з кацапа работнік нікакой, але під нагайкою шось буде робити...
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14.07.2023 14:45 Відповісти
А что за 6,500 работать никто не хочет?
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14.07.2023 14:45 Відповісти
Все набагато гірші. Чоловіки на фронті, жінки повиїзжали за кордон.
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14.07.2023 14:47 Відповісти
Згоден з Вами. Але, 6.500 грн. Тож все одно жестяк
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14.07.2023 20:15 Відповісти
Що це 6500?
Вже давно 6700!
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14.07.2023 20:31 Відповісти
А ну тогда все ок))
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14.07.2023 21:39 Відповісти
Ти вже свій мільйон євро заробив?! Невже українські чиновники і тут тобі заважають?
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14.07.2023 14:50 Відповісти
Нет, ещё не заработал, а что? Украинские чиновники - одна из причин моего отъезда. Врача с 10 летним стажем. Заважають д@******** по типу тебе
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14.07.2023 20:14 Відповісти
Завезуть небілих мігрантів мільйонами, так само як робить росія з сереньоазіатами. Іншого виходу немає, оскільки народжуваність в Україні просто катастрофічна, менше дитини на жінку.
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14.07.2023 14:45 Відповісти
Народжуваність треба повишати, надавати материнський капітал, збільшити виплати на дитину.

А азіатів росія не навозить. Вони самі туди їдуть, бо там зарплат вище, чим у туркменистані чи узбекистані. На 6500 вони в Україну не поїдуть.
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14.07.2023 14:49 Відповісти
Виплати на дитину нічого не змінять. Подивіться на Європу де є всі стимули батьківства, у них середній показник 1.3-1.4 дітей на жінку, якщо рахувати лише білих європейців. Це краще ніж у нас, але також жахливо з точки зору демографії.

Щодо мігрантів, ЄС буде давати нам фінанси на їх утримання, так само як зараз дають десятки млрд доларів на штучне функціонування економіки. Азіати, араби, негри 100% будуть, інакше ніяк.
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14.07.2023 14:55 Відповісти
Не рівняйте з ЄС, не всі наші жінки ще зовсім подурили з феминизму і ******* дітей ,і народжувати. Просто матеріальне становище заважає їх більше мати.
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14.07.2023 15:12 Відповісти
Статистика каже зовсім інше. У нас буквально 0.8 дітей на жінку. Окремі випадки не мають значення.
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14.07.2023 16:05 Відповісти
Це через бідність
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14.07.2023 16:06 Відповісти
Не має значення. Більше ніж 1.3-1.4 у нас ніколи не буде.
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14.07.2023 16:08 Відповісти
Не вигадуйте, а статистика- це про минуле, а не про те, як воно буде. Побачимо. Я знаю дуже багато жінок, які бідкалися, що хочуть дітей, але не можуть собі дозволити. Так і залишилися без них. Або ще хотіли народити, але. Чи ви вже собі мрієте про жінку азіатку, або арабку, щоб слухняна була?) В цьому є трохи рація.
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14.07.2023 16:12 Відповісти
Найкращий в Україні рік з початку незалежності був 2012, тоді народжуваність досягла піку та складала 1.55 дітей на жінку. Це поганий показник, і це був найкращий рік.
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14.07.2023 16:15 Відповісти
твої пропозиції--як покращити ситуацію--4 дітей на батька і матір
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14.07.2023 16:18 Відповісти
Легко сказати. А по факту зараз в середньому народжують 1 дитину на сім'ю, майже ніхто більше не хоче.
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14.07.2023 16:19 Відповісти
не ний і не скигли,надай пропозиції,як покращити ситуацію
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14.07.2023 16:22 Відповісти
Ніяк, мігранти. Я це вже сказав.
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14.07.2023 16:23 Відповісти
під лежачий камінь вода не тече.Якщо нічого не міняти--то стане ще гірше.Тож припини скиглити,а розробляй план покращення ситуації
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14.07.2023 16:24 Відповісти
Немає ніякого плану, низька народжуваність загальноєвропейський тренд.
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14.07.2023 16:39 Відповісти
значить,треба розробляти план
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14.07.2023 17:01 Відповісти
у вас есть план містер Фікс?-заіпательский!! план
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14.07.2023 17:04 Відповісти
Все вже придумано давним давно. Дивимось в кого нормальна народжуваність і копіюємо їх, там в гілці нижче я розписав...
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15.07.2023 03:00 Відповісти
Дякую
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17.07.2023 10:55 Відповісти
Це так не працює. Народжуваність так не піднімається. Дивіться на ті країни де є висока народжуваність. Дивіться на Африку де країни, які отримали незалежність майже в ті ж роки що ми, з тих пір збільшили своє населення втричі і все це незважаючи на голод від якого там дохнуть мільйонами. 👨‍🏫

Як так? Єдина справжня причина проблем народжуваності це права в жінок! Та занадто високий інтелектуальний рівень суспільства. Діти це ще той гемор і тягар! Тому ті хто не керується інстинктами та емоціями - розмножується дуже погано. Забезпечити дітей в ********* суспільстві це ппц складно та дорого (одяг, садік, школа, гаджети і інші речі статусу, універ бо без нього ніякої роботи та висітимуть на шиї, квартира і машина), не те що в селі де від дітей отримуєш допомогу по господарству і лиш треба коли виростуть хату (сарай) поставити з ріднею за сезон і справа зроблена. Жінки коли мають права, то більше кар'єрою цікавляться, бо це в сотні раз легше для них щоб самореалізуватись, щоб показати свій статус серед інших жінок (жіночий мозок на статусі зациклений). Тому там де жінки по статусу і правах не є безправним скотом там страшні проблеми із народжуваністю. Тобто хочете народжуваність, то мають бути умови як в мусульманських країнах де жінки це товар, який можна публічно зарубати без покарання, закидати камнями, малими продати, і так далі. Тобто треба умови африки чи індії. Но чи захочете ви жити в таких умовах, чи щоб в таких умовах жили ваші діти? Я б не хотів.

Тому треба таку соціальну модель, такі соціальні інститути сім'ї, таку пропаганду в масмедіа та цькування девіантів цієї системи щоб вона закрила собою ці проблеми. І це не складно, но дуже об'ємно щоб описувати ще це тут... Простими словами можна не скочуватись в Африку чи в мусульманський патріархат, або в те як десі гвалтують в індії, і т.п., що якраз дає їм всім високу народжуваність. Треба давати не виплати на дитину, не материнський капітал, а піднімати престиж наших чоловіків та робити жінок максимально залежними від них. Для прикладу: державне (яке не можна монетизувати в долари, а лише обміняти на інше в межах країни - чому так інша тема) житло тим хто пройшов відбір в армію та підписав контракт за яким зобов'язується проходити щорічні вишколи та у разі війни воювати. (доповню що житло це в разі смерті чоловіка зберігається за його дітьми до їх повноліття, або за жінкою до кінця її життя за умови якщо вона мала з тим чоловіком дітей) В ідеалі через таку систему всіх чоловіків, бо у нас же всіх чоловіків мобілізують, тоді якщо якась дівчина захоче покращити свої умови проживання, з'їхати від батьків, то вихід для неї стає дуже простим. Далі різні інші пільги і т.п. в цьому напрямку залежності. І саме головне повне забезпечення державою дітей, тобто батьки не повинні думати як будуть дітей забезпечувати якщо їх нароблять, а просто розмножуватись. І це буде працювати. Це вийде те саме село де діти зовсім не тягар, де діти це допомога, а коли виростають то чим їх більше тим краща старість в батьків.
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15.07.2023 02:56 Відповісти
Прийшла мені до голови ще одна гарна ілюстрація цієї концепції.

Можна її назвати як "Де діти ДаВінчі?". Всі ж ми чули за той скандал. А тепер уявимо як би все виглядала якщо б зробити так як описано вище...
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15.07.2023 03:21 Відповісти
не чув про скандал з його дітьми, що там відбувалося?
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15.07.2023 04:39 Відповісти
А їх немає. Хоча є Михайлова яку ми чогось називаємо його вдовою. І є скандал з нею, квартирою та батьками ДаВінчі. 6 років разом... І українська сім'я дітей не завела.

Ця ситуація добре ілюструє проблему нашої існуючої системи в державі та суспільстві. Впевнений таких прикладів у нас тьма. І буде ще більше бо війна йде та ще буде йти. І це при тому що нам треба робити так щоб у нас населення не тільки відтворювалось, але ще й був приріст, бо нас катастрофічно мало на таку територію в порівнянні з іншими країнами.

Тобто у них мало бути мінімум 3 дітей, но їх немає, у нас неправильна система - ми (наші предки) все в ній зробили не так, ми вимираємо.
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16.07.2023 01:24 Відповісти
Немає,бо Алька не хотіла,хабалка,як і Гадя Хавченко
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17.07.2023 10:57 Відповісти
І саме головне повне забезпечення державою дітей,- це і є материнський капітал і виплати на дітей. ) Ви трохи самі соби протирічите)
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15.07.2023 04:37 Відповісти
"материнський капітал і виплати на дітей." - це не те про що я. Це дещо про інше.

Виплати і т.п. це складно бо це треба батькам цим займатись, напрягатись, "адмініструвати", зовсім не розбираючись в темі. "Та й коли тих виплат реально хватало" що є зараз у всіх в голові та буде потім, бо грошей завжди мало. Розумієте? Все це буде відбивати бажання завести дітей тим хто думає, а не керується інстинктами-емоціями як жителі Африки.

В якому напрямку я тоді пропоную рухатись? Не треба винаходити велосипед - "Пакунок малюка". І так далі аналоги на всі життєві події аж до повноліття. Щоб пара точно знала що завести дітей це гарантія зберегти житло, отримати преференції та повне забезпечення для дітей. Починаючи з догляду за немовлям і всім для цього потрібним, далі садік і розвиваючі гаджети-іграшки, школа+пту, і закінчуючи одягом (форми навч. закладів., повсякденний одяг) та харчуванням (в навч.закладах, і можливо навіть ланчбоксами до дому - сухпайками). До речі бонусів-преференцій щоб стимулювати заводити чим побільше дітей (та виховувати їх успішними) можна придумати безліч наприклад пенсію батькам виплачувати із офіційної заробітної плати дітей. І так як у нас епоха інформації та гаджетів, то батькам можна легко дозволити впливати на те який саме одяг даватиме держава, що буде в раціоні, які іграшки, і так далі, тобто що включити в пакунок вирішуватиме не корупціонер, а ринок та батьки.

Плюс відповідна пропаганда в масмеді через серіали, фільми, анімацію, шоу. Щоб візуалізувати в головах українства те як має виглядати наша українська мрія і головне українська сім'я.
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16.07.2023 02:05 Відповісти
Тобто, зараз на фронті гинуть найкращі заради того, аби в країну завезли небілих мігрантів, які досить швидко тут розплодяться, заведуть свої порядки з традиційною для них злочинністю, ісламізмом, злиднями, свинством і т.п.? Україна без українців абсолютно не потрібна.
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14.07.2023 14:59 Відповісти
Так, саме за це і гинуть. Тому що вибору немає.
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14.07.2023 15:02 Відповісти
Заміна білого населення відбувається в кожній європейській країні, як результат наднизької народжуваності корінних народів. В деяких державах це швидший процес, в деяких - повільніший.

У нас це буде гірше ніж у інших, оскільки мільйони жінок/дітей залишаться за кордоном.
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14.07.2023 15:06 Відповісти
Но це ще не вирок. У нас є всі шанси та можливості як це виправити.
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15.07.2023 02:58 Відповісти
В Польші мінімальна зарплата якщо перевести в грн 25 000 на руки а в Україні 5000 грн...відчутно...?
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14.07.2023 14:46 Відповісти
В сусідній з польщою - Німеччині мінімальна заробітна плата - 60 тис грн. Відчутно?
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14.07.2023 14:49 Відповісти
а в США середня зарплата 160 000 грн, німці туди часто емігрують ,відчутно?)
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14.07.2023 14:52 Відповісти
тупіца- що за рік а що за місяць-- вала в опу-там таким місце
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14.07.2023 17:05 Відповісти
тупіца в тебе в штанях в 2023 середня зарплата в США -4523 долларів, на місяць
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15.07.2023 04:41 Відповісти
я ж тут мешкаю... ну звідки мні знати? з гавномарафона?
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15.07.2023 12:34 Відповісти
руководство Украинских предприятий оставляет себе в десятки раз больше денег, чем платят работникам, в развитіх странах такого нет с 1960-70 годов. может суки по чуть чуть начнете больше людям платить? (нет, кого я обманіваю?)
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14.07.2023 14:48 Відповісти
а ще як "попрацюють" різні гетьманцЄви, вбиваюче все останнє,що залишилось від малого і середнього бізнесу, то і вс1 9 мільйонів потрібно буде шукати
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14.07.2023 14:49 Відповісти
Шмигаль уже заявляв про 500,000 робочих місць…, а перед ним Гончарук на самокаті з дубілетом!!
Укравтодор може підтвердити, прямо з асфальту…
Доречі, а де цих військовозобов'язаних діли, оті фахівці Резнікова із замами!!

Можливо, вони пішли на фронт, замість Луценка! Вони ж, так патріотично заробляли гроші на посадах у КМУ!!
Бо на посаду, аж прожогом побігли, а ось Україну захищати, і досі їх не чутно! Хіба, що усі за лінією Фронту працюють десь, під прикриттям!!
Хоть би Шмигаль, на черговому мудрому засіданні ЧЛЄНІВ свого кабінету, дав голосно доручення чи Клич через Резнікова, прийти своїм папєрєднікам до ТЦК, разом з купою своїх держСекретарів та замів!!!
Пильнуймо Україну!!
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14.07.2023 14:52 Відповісти
Навіщо писати дічь про 4.5 млн робочих місць?
Невже не зрозуміло, що за рік все не відбудувати?!
Турецькі компанії приїдуть відбудують дороги, мости, аеропорти. Все інше будуть відбудовувати місцевими руками. Там не такі фатальні руйнування аби це було занадто критично для життя країни.
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14.07.2023 14:56 Відповісти
Відбудова країни це не лише будівництво. Економіка включає в себе багато речей, причому фокус буде на сфері послуг. А депопуляція справді жахлива - людей, особливо молодих, катастрофічно не вистачає, в той час як пенсіонерів більшає з кожним роком, відповідно пенсійне навантаження зростає.
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14.07.2023 15:09 Відповісти
Пенсіонери отримають рівно те, що заслужили за 30 років бездарного голосування по-пріколу.
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14.07.2023 18:29 Відповісти
Пенсіонери працювали все життя, сприяли хоч якомусь розвитку України, тому заслуговують на компенсацію. Ваша позиція занадто інфантильна.
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14.07.2023 18:37 Відповісти
А вы еще подымите тарифы и налоги
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14.07.2023 14:59 Відповісти
А хтось втілює проект -"Новий Єрусалим"
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14.07.2023 15:02 Відповісти
у зєлі в оп шукайте! там багато працівників, котрим вже давно час почати працювати
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14.07.2023 15:23 Відповісти
В світі 80 відсотків прибутку підприємство оддає на зарплатню робітникам.
В Украіні на зарплатню рядовим працівникам оддають 20.
Які ще питання?
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14.07.2023 15:25 Відповісти
прямо ринулись сюда 4.5млн рабов . Здесь даже африканцам с мусульманами неинтересно, они в ес лучше поедут на пособиях до конца жизни
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14.07.2023 15:29 Відповісти
Какие оптимисты Думаю раза в 2 больше
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14.07.2023 15:46 Відповісти
Ще етнічних банд не вистачає в Україні.
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14.07.2023 15:49 Відповісти
Нема жодної нестачи, що дійсно є так це завищені вимоги з боку работодавців при патологічному небажанні платити...
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14.07.2023 16:10 Відповісти
В жодному разі - не завозити азіатів.
Бо нахріна тоді воювати - щоб азіатам краще жилося на території колишньої України? За такою логікою правильніше було б всім звалити в Європу прямо зараз, поки пускають.
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14.07.2023 16:13 Відповісти
Завезуть, бо вибору немає. Народжуваність менше дитини на жінку, мільйони за кордоном не повернуться.
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14.07.2023 16:20 Відповісти
наша жлобоеліта погодиться на абсолютно всі рішення , окрім припинити розтягувати державні ресурси по кишенях. Це ні в якому разі. Міністр діджиталізації Федорів взагалі заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", що корупція - це не проблема і не цікавить український народ.
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14.07.2023 16:46 Відповісти
так ви що , не зрозуміли? це підготовка , щоб пустити мігрантів з близького сходу.
там одне мудило ой. експерт вже давно про це говоре
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14.07.2023 16:43 Відповісти
как только границы будут открыты, начнут съезжаться
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14.07.2023 16:53 Відповісти
Я також з'їдусь десь у Хорватію...
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14.07.2023 21:20 Відповісти
я пенсіонер,але у Польщі пенсія з 65 років. Я працюю, я спеціаліст
Як мені будуть платити як у польщі , то я повернусь . Не за 400 доллярів , ахоча би утричі вище .
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14.07.2023 17:11 Відповісти
Нормально платіть та гарантії прав працівників та підприємців в справедливому розгляді та самі без негрів розберемося.і не крадіть з бюджету
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14.07.2023 18:10 Відповісти
Вірно поставлене запитання, містить половину відповіді. Запитання: «Чому заробітчани їздять заробляти гроші за кордон? Може тому, що там платять більше?».
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14.07.2023 21:40 Відповісти
Навіть в найбільш розвинених країнах світу роботизація замінила дуже мало професій.
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15.07.2023 03:05 Відповісти
Ви впевнені? Автоматизовані конвеєри залишають людей без роботи мільйонами. І так далі. Навіщо мати на виробництві чи будівництві тисячу людей коли їх можна замінити машинами, для прикладу банально як думаєте скільки треба людей з лопатами щоб за день вирити те що може один працівник на екскаваторі. Так звичайно ті що копали лопатами отримали освіту та пішли на виробництво екскаваторів. А тепер представте що машини роблять машин. І люди просто випадають з цього ланцюга. Нас цілком може чекати епоха відродження "аристократії" з іншими декораціям тобто таких собі аристократів в яких будуть "роботи-раби" які будуть в сотні раз ефективніше виконувати людську працю що її знецінить. І вийде у нас страшний соціальний розрив між тими кому належать засоби виробництва та бидлом...
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15.07.2023 03:16 Відповісти
Виробництво єдиний тип професій який ви знаєте?
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15.07.2023 12:41 Відповісти
А їх багато? Виробництво, послуги. Чи може ще щось назвете?

Суті це не змінює.
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16.07.2023 01:08 Відповісти
 
 