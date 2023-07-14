Україні в наступні 10 років доведеться шукати 4,5 млн працівників, - Мінекономіки

В наступні десять років Україні доведеться додатково залучити на ринок праці 4,5 млн робітників. Це потрібно для повоєнного відновлення.

Про це заявили в Міністерстві економіки, повідомляє Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що Україна стикалася з нестачею робочої сили ще до початку повномасштабного вторгнення. Але відколи понад 6 млн українців були змушені виїхати за кордон, рятуючись від війни, ситуація стала ще більш критичною.

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За оцінкою Міністерства економіки, протягом наступних десяти років Україні доведеться додатково залучити 4,5 мільйона співробітників на ринок праці. "Відновлення ринку праці - це не наслідок перемоги, це шлях до перемоги. Оскільки країна наближається до повоєнної епохи відбудови суспільства, потреби в робочій силі лише зростатимуть, щоб відповідати вимогам економічного відновлення", - зазначили в Мінекономіки.

Україна консультується з цього приводу консультації з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) і Міжнародною організацією праці (МОП).

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"Попереду нас очікує тісна співпраця задля допомоги державі на її шляху до відновлення і формування перспективнішого майбутнього України та її народу. Економічне відновлення має першочергове значення для цього процесу", - зазначив голова представництва МОМ Ан Нгуєн.

На часі закласти підвалини для оновленого ринку праці, який знайде найкраще застосування знанням, навичкам та здібностям, якими володіють люди, і запропонує їм нові економічні можливості, гідну працю та соціальний захист. Ми підтверджуємо свою готовність підтримувати зусилля України в цьому напрямку", - заявив Національний координатор МОП Сергій Савчук.