Болгарія приєднається до спільної закупівлі боєприпасів для України в межах проєкту Європейського оборонного агентства (EDA). У цьому проєкті вже беруть участь 24 країни ЄС та Норвегія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Sofia Globe.

Зазначається, що проєкт відкриває для країн ЄС і Норвегії два шляхи: дворічна прискорена процедура для закупівлі артилерійських снарядів калібром 155-мм і семирічний проєкт з отриманням різних типів боєприпасів.

"У повній повазі до суверенних рішень національних урядів та без шкоди для політики безпеки та оборони будь-якої країни-члена ЄС проект може бути використаний для поповнення національних запасів держав-членів та/або допомоги Україні", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, Болгарія також надала Україні новий пакет допомоги, до якого входять зокрема 100 бронемашин.