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Новини Допомога Україні
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Болгарія приєднається до спільної закупівлі боєприпасів для України

боєприпаси

Болгарія приєднається до спільної закупівлі боєприпасів для України в межах проєкту Європейського оборонного агентства (EDA). У цьому проєкті вже беруть участь 24 країни ЄС та Норвегія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Sofia Globe.

Зазначається, що проєкт відкриває для країн ЄС і Норвегії два шляхи: дворічна прискорена процедура для закупівлі артилерійських снарядів калібром 155-мм і семирічний проєкт з отриманням різних типів боєприпасів.

"У повній повазі до суверенних рішень національних урядів та без шкоди для політики безпеки та оборони будь-якої країни-члена ЄС проект може бути використаний для поповнення національних запасів держав-членів та/або допомоги Україні", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна домовляється про купівлю в Болгарії російських ядерних реакторів, - Галущенко

Нагадаємо, Болгарія також надала Україні новий пакет допомоги, до якого входять зокрема 100 бронемашин. 

боєприпаси (2309) Болгарія (790) Євросоюз (13779)


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Дякуємо Болгарії.
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14.07.2023 15:34 Відповісти
Болгарам спасибо, да и всем кто помогает, но, в первую очередь, надо помочь себе самим, наша власть этого, похоже, не понимает, но, скоро, будет поздно, если не уже.
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14.07.2023 15:36 Відповісти
Наша власть очень даже помогает...себе...через офшоры.
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14.07.2023 15:48 Відповісти
 
 