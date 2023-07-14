Євросоюз та ВООЗ об’єднують зусилля для покращення медичної евакуації в Україні

Євросоюз та Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) спільними зусиллями допоможуть Україні покращити медичну евакуацію на тлі повномасштабної війни РФ.

Про це повідомляє Представництво Європейського Союзу в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Повномасштабне російське вторгнення в Україну мало руйнівні наслідки для системи охорони здоров'я. Підтримка та швидке відновлення надання необхідних медичних послуг в країні є надзвичайно складним завданням. Попри героїчні зусилля медичного персоналу, який лікує пацієнтів поблизу лінії фронту, ті, хто потребують спеціалізованого лікування, змушені звертатись до лікарень, розташованих у центрі країни, а в деяких випадках - за межами України", - йдеться в повідомленні.

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Представництво зазначає, що Міністерство охорони здоров'я України координує операції з медичної евакуації, які включають сотні щоденних перевезень пацієнтів всередині країни та десятки транскордонних перевезень щотижня. Завдяки Механізму цивільного захисту ЄС понад 2350 українських пацієнтів були перевезені до лікарень у 21 європейській країні.

ЄС та ВООЗ запустили проєкт, який має допомогти Мінохорони здоров'я України у розвитку та формалізації процедур для організації безпечного повернення пацієнтів, які отримали невідкладне лікування за кордоном і бажають продовжити реабілітацію в Україні.

Проєкт отримав назву "Зміцнення системи підзвітності Міністерства охорони здоров'я України стосовно систем та послуг медичної евакуації та репатріації", що фінансується Службою зовнішньополітичних інструментів ЄС(FPI)

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За словами пресслужби Представництва, цей проєкт надаватиме технічну та ресурсну підтримку Міністерству охорони здоров'я України, Спеціальному підрозділу з координації медичної евакуації та службі екстреної медичної допомоги.

Наголошується, що особливу увагу проєкт приділить таким вузькоспеціалізованим темам, як допомога при опіках, мультидисциплінарна хірургічна допомога при бойових травмах, а також перевезення та реабілітація пацієнтів у критичному стані в Україні. Це має сприяти зміцненню систем та шляхів надання травматологічної допомоги.

"Медична евакуація є невіддільною частиною підтримки України в надзвичайних ситуаціях з боку Європейського Союзу. Через повномасштабне вторгнення Росії, військові та цивільні отримують важкі поранення, а інфраструктура охорони здоров'я зазнає руйнувань. Координований у партнерстві з Механізмом цивільного захисту ЄС, наш проект допоможе зменшити тиск на систему охорони здоров'я України, допоможе пацієнтам, яких було евакуйовано, повернутись до України та далі отримувати медичні послуги за національними схемами реабілітації, а також сприятиме забезпеченню якомога кращого догляду за пацієнтами", - зазначив Петер М. Вагнер, керівник Служби зовнішньополітичних інструментів ЄС.

"Медична евакуація залишається важливою складовою гуманітарних зусиль, спрямованих на задоволення медичних потреб пацієнтів, які наразі не можуть отримати лікування в Україні", - пояснив д-р Джеральд Рокеншауб, директор з протидії надзвичайним ситуаціям Європейського регіонального бюро ВООЗ.

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