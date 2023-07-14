Міноборони Білорусі заявляє, що вагнерівці вже прибули та тренують територіальні війська. ФОТО

Міністерство оборони Республіки Білорусь заявляє, що найманці з ПВК "Вагнер" вже прибули до країни та тренують військовозобов’язаних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське медіа "Зеркало".

У повідомленні сказано, що під Осиповичами зараз проходять заняття із підрозділами білоруських військ.

"Військовозобов'язані освоюють навички переміщення на полі бою та тактичної стрільби, отримують знання з інженерної підготовки та тактичної медицини. Як інструктори з низки військових дисциплін виступили бійці ПВК "Вагнер", – йдеться у повідомленні білоруського Міноборони.

У білоруському генштабі цей спосіб тренування називають новим та зазначають, що в подальшому вирішать, чи є він доцільним.

Зазначається, що білоруське міноборони не повідомляло точної кількості вагнерівців, які прибули до країни.

Раніше Міністерство оборони Білорусі заявляло, що його сили "обміняються досвідом" із ПВК "Вагнер".

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