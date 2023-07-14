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Міноборони Білорусі заявляє, що вагнерівці вже прибули та тренують територіальні війська. ФОТО

білорусь

Міністерство оборони Республіки Білорусь заявляє, що найманці з ПВК "Вагнер" вже прибули до країни та тренують військовозобов’язаних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське медіа "Зеркало". 

У повідомленні сказано, що під Осиповичами зараз проходять заняття із підрозділами білоруських військ.

"Військовозобов'язані освоюють навички переміщення на полі бою та тактичної стрільби, отримують знання з інженерної підготовки та тактичної медицини. Як інструктори з низки військових дисциплін виступили бійці ПВК "Вагнер", – йдеться у повідомленні білоруського Міноборони.

У білоруському генштабі цей спосіб тренування називають новим та зазначають, що в подальшому вирішать, чи є він доцільним. 

Зазначається, що білоруське міноборони не повідомляло точної кількості вагнерівців, які прибули до країни. Міноборони Білорусі заявляє, що вагнерівці вже прибули та тренують територіальні війська 01

Міноборони Білорусі заявляє, що вагнерівці вже прибули та тренують територіальні війська 02

Раніше Міністерство оборони Білорусі заявляло, що його сили "обміняються досвідом" із ПВК "Вагнер".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вивела з Білорусі практично всіх своїх військових, - Держприкордонслужба

Білорусь (7987) ПВК Вагнер (1543)


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Топ коментарі
+4
Тренують правильно відповідати на питання "в жопу раз ілі вілку в глаз?" ?
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14.07.2023 16:19 Відповісти
+4
Це як? Урки кадрову армію?
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14.07.2023 16:55 Відповісти
+3
А шо територіальні війська не вміють бухати та дупи одне одному підставляти?
Хіба ото ще по фені?
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14.07.2023 16:07 Відповісти
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Вагнєравци пряма как в гарєм папалі...
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14.07.2023 16:04 Відповісти
та они уже полтора года по 100500 учений прошли чему их еще можно научить?морские котики отдыхают....на екипу этих ремю обратите внимание)
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14.07.2023 16:06 Відповісти
тут писало давно про Хишам..... да, ремни очень помогли. ну вообще вагинеры разогнали фсехпяндосафф.
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14.07.2023 16:32 Відповісти
А шо територіальні війська не вміють бухати та дупи одне одному підставляти?
Хіба ото ще по фені?
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14.07.2023 16:07 Відповісти
прикордонна служба України і гур спростують цю інформацію.Ніякої загрози для України немає з території Білорусії і ніяких "вагнерівців"теж
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14.07.2023 16:18 Відповісти
тссс
заманюють)))
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14.07.2023 16:33 Відповісти
Тренують правильно відповідати на питання "в жопу раз ілі вілку в глаз?" ?
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14.07.2023 16:19 Відповісти
... "пианисты" .. тренировали войска бацьки - сломали три кувалды
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14.07.2023 16:27 Відповісти
тапочки під лавочками призводять до тапочок в домовині.
"вЖопє ********"
дожились. один уссатый поехавший(2 справки у него) может поддержать дагестанцев и якутов в борьбе против славян, но это же "против НАТО".
В совке пожалуй такой шизофренической туфты бы не сделали. Ибо даже для совка это было бы
Сразу видно что Яхвеллах(обитатель "храма "вс.рф"") жаждет крови. Ну, или, как бы Бабченко сказал - Они е..анулись, убиваем оккупантов сколько можем, а потом перезаряжаем. И так чтобы дошло последнему орку - пожалуйста, не лезьте вне Лепрозория(Московской области то есть)
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14.07.2023 16:30 Відповісти
_))))бугага, с бульбеныков будут одни перья лететь,сравнил несравнимое,за день угандошат это недоразумение парадное,там норм оружием поляки таряться что в соло и с кацапами могут потягаться,а ты за убогий бульбаленд пишешь,реально смешно
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14.07.2023 16:40 Відповісти
Я взагалі пишу про те, чим вони сьогодні займаються. Чому новому вони можуть бульбашів навчати?
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14.07.2023 16:47 Відповісти
А белорусам не соромно?
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14.07.2023 19:47 Відповісти
Поляки подають цю новину як тривожну і додають відстань до України 200 км. Беспечні так привикли що б'ють Україну (насправді навпаки в випадку з моцартами) що і вголову не приходить подати відстань до своїх кордонів, а зря
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14.07.2023 17:24 Відповісти
страна пособница террористов
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14.07.2023 16:50 Відповісти
Це як? Урки кадрову армію?
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14.07.2023 16:55 Відповісти
Белакацапов тренируют урки. Такого ещё не было в истории.
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14.07.2023 17:07 Відповісти
чёго?
то что бёлокацапия нё была под рашкой?
ха-ха.
а тёпёрь ужё тупо опущённая.
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14.07.2023 19:15 Відповісти
Пусть сверят уровень тяжелых преступлений на сегодня и через три месяца.
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14.07.2023 17:21 Відповісти
кто где и как?
и кстати три этих понятия - в кавычки надо взять.
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14.07.2023 19:16 Відповісти
Ось так ми просрали ще один фронт, а через певний період часу ці терористи цілком можуть піти ще раз не на москву, а на наш північний кордон.
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15.07.2023 01:27 Відповісти
 
 