Міноборони Білорусі заявляє, що вагнерівці вже прибули та тренують територіальні війська. ФОТО
Міністерство оборони Республіки Білорусь заявляє, що найманці з ПВК "Вагнер" вже прибули до країни та тренують військовозобов’язаних.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське медіа "Зеркало".
У повідомленні сказано, що під Осиповичами зараз проходять заняття із підрозділами білоруських військ.
"Військовозобов'язані освоюють навички переміщення на полі бою та тактичної стрільби, отримують знання з інженерної підготовки та тактичної медицини. Як інструктори з низки військових дисциплін виступили бійці ПВК "Вагнер", – йдеться у повідомленні білоруського Міноборони.
У білоруському генштабі цей спосіб тренування називають новим та зазначають, що в подальшому вирішать, чи є він доцільним.
Зазначається, що білоруське міноборони не повідомляло точної кількості вагнерівців, які прибули до країни.
Раніше Міністерство оборони Білорусі заявляло, що його сили "обміняються досвідом" із ПВК "Вагнер".
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Хіба ото ще по фені?
заманюють)))
"вЖопє ********"
дожились. один уссатый поехавший(2 справки у него) может поддержать дагестанцев и якутов в борьбе против славян, но это же "против НАТО".
В совке пожалуй такой шизофренической туфты бы не сделали. Ибо даже для совка это было бы
Сразу видно что Яхвеллах(обитатель "храма "вс.рф"") жаждет крови. Ну, или, как бы Бабченко сказал - Они е..анулись, убиваем оккупантов сколько можем, а потом перезаряжаем. И так чтобы дошло последнему орку - пожалуйста, не лезьте вне Лепрозория(Московской области то есть)
то что бёлокацапия нё была под рашкой?
ха-ха.
а тёпёрь ужё тупо опущённая.
и кстати три этих понятия - в кавычки надо взять.