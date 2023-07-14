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Новини Допомога Україні
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У США вистачить ресурсів для підтримки України, - Пентагон

пентагон,райдер

У Пентагоні заявили, що у США, на відміну від Росії, вистачить ресурсів для підтримки України у війні проти окупантів.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив представник Міноборони США Пет Райдер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, ключова відмінність американців та росіян — це те, що Росія ізольована, за винятком Ірану, коли справа доходить до військової допомоги.

Він зазначив, що США, навпаки, співпрацюють із більш ніж 50 країнами світу для підтримки України.

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"І тому важливо не дивитися на це тільки як на США. Ми всі робимо свій внесок у забезпечення України. І що важливо, ми всі об'єднуємося і працюємо разом, коли йдеться про наші оборонно-промислові бази, щоб ми могли не тільки надавати допомогу Україні", — сказав Райдер.

Представник Пентагону заявив, що запасів вистачить не лише для допомоги Україні, а й для захисту НАТО.

Автор: 

Пентагон (1441) допомога (8484)


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Топ коментарі
+6
Вову нашого виховуйте. Щоб своїх дуполизів вигнав.
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14.07.2023 17:55 Відповісти
+6
Ви не уявляєте апетит ЗЕскотів, крастимуть бо там бездонне дно
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14.07.2023 17:59 Відповісти
+3
Їм паяци плюнули в лице, а вони далі будуть допомагати.
Святі люди...
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14.07.2023 17:59 Відповісти
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Вову нашого виховуйте. Щоб своїх дуполизів вигнав.
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14.07.2023 17:55 Відповісти
не панікуємо,все буде добре.Заспокойтеся,українці
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14.07.2023 17:57 Відповісти
Їм паяци плюнули в лице, а вони далі будуть допомагати.
Святі люди...
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14.07.2023 17:59 Відповісти
Ты еще не плюнул?
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14.07.2023 18:29 Відповісти
Ви не уявляєте апетит ЗЕскотів, крастимуть бо там бездонне дно
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14.07.2023 17:59 Відповісти
А В ГОЛОВУ НІКОЛИ НЕ ПРИЙШЛО- ДАТИ ОДНЕНЬКУ СУПЕР БОМБУ- ЧІМ МОРОЧИТТИСЯ З 200 ШТ дРІБНОТТЯ? а подумайте
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14.07.2023 18:04 Відповісти
виготовляй цю супербомбу
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14.07.2023 18:08 Відповісти
НУ ЩО Я ЗРОБЛЮ КУСТАРНИМ ГАРАЖОМ?? а там.. впевнений завалялась.. десятка стареньких але надійних
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14.07.2023 18:10 Відповісти
ЯЗ партнери можуть вилучити, або викупити за дрібний прайс. Надати, чи повернути ЯЗ країні, в якої ЯЗ була, а потім її не стало (ПАР, Україна) - такого ще не траплялось. Хоча ,офіційно ніхто не звертався.
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14.07.2023 18:22 Відповісти
Сказав про єдиний Іран для росії та про 50 країн з допомогою Україні. Добре. Забезпечте нас тоді п'ятидесятикратною кількістю, відносно Ірану, шахідоподібних дронів, щоб підтвердити сказане.
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14.07.2023 18:05 Відповісти
Не перенапрягайтесь, а то обгоните зі своїми Абрамсами корейські К2. Правда ви їх зі складу поставляєте нам, а Корея підписала з Польщею угоду, поставила виробництво в чергу, виробила їх, навчила персонал, почала будувати підприємства в Польщі і вже поставила через весь світ цю партію танків в більшій кількості.
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14.07.2023 18:05 Відповісти
слухай, ну от ні разу за танки тут не писали вроді... Туреччина з Леопардами ем два - обісралась в Сирії проти солдіків ІДІЛ, Воїнів Аллаха з РПГ.
правда Аллах то вигадка, але солдіки роз..... скажімо так, привели в нєгодность танки і Ердоган обісрався.
так, Леопарди, так - РПГ.
так шо .... дивно. реально. просто ти сам міг би тупо підкрастись з РПГ і танк приказав довго жити як кацапи кажуть
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14.07.2023 18:11 Відповісти
Ну так я не проти, хай дають більш адекватну зброю - далекобійну балістичну зброю, бойові гелікоптери, літаки, ракети до них, бойові дрони типу Предатора. Вони ж цього не дають, вони навіть танчик дати не можуть.
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14.07.2023 19:43 Відповісти
вистачило ресурсів для перемоги Гітлера, вистачить ресурсів і для перемоги кремлівських фашистів. Дякуємо Штатам!
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14.07.2023 18:15 Відповісти
Головне коли передаєте оті ''ресурси'' зеленій владі стежте за її руцями-бо частина отих ''ресурсів'' точно попаде на ''зелені офшори''!
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14.07.2023 18:30 Відповісти
"Израильская модель" гарантий безопасности не сработает в Украине, считает автор публикации Элиот А. Коэн, профессор Университета Джона Хопкинса. "Строить стратегию по сомнительным аналогиям - плохая идея", - пишет он в издании https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2023/07/israel-model-ukraine/674683/ Atlantic .

В статье отмечается, что на Вильнюсском саммите США и Германия "возглавили коалицию брезгливых противников объявления графика вступления Украины в NATO". По мнению Коэна, это связано с опасениями по поводу автоматического начала немедленной войны с Россией. Кроме того в Вашингтоне и Берлине не хотят привлекать в альянс государство, территория которого все еще частично оккупирована и институты которого не полностью реформированы.

При этом профессор Коэн пишет, что аргументы против немедленного вступления Украины в NATO абсурдны, так как по сравнению с той же Венгрией украинская армия отнюдь не в меньшей степени умеет обращаться с современными военными технологиями, а украинское государство может считаться демократическим. Вступление в NATO было бы для Украины гарантией безопасности и стабильности со стороны Запада. "Это не одолжение Украине, а попытка предотвратить еще одну большую европейскую войну", - пишет Коэн.

"Представление о том, что членство в NATO не может быть предоставлено стране, находящейся в состоянии войны, означает, что у России есть все основания для того, чтобы война продолжалась, чего бы это ни стоило. Точно так же идея о том, что страна, которая частично оккупирована и границы которой не общепризнаны, не может быть принята (в NATO), заставит Россию отчаянно цепляться за любой участок украинской территории, который она может удержать. Следует отметить, что Германия вступила в NATO, находясь под оккупацией как Советского Союза, так и западных союзников, и до того, как она вернулась к своим границам после 1945 года", - напоминает автор публикации.

Говоря о нежизнеспособности модели оказания военной помощи Украине "по примеру Израиля", профессор Элиот Коэн пишет, отмечает:
"Украина, по сути, обанкротилась из-за войны, от четверти до трети ее населения были перемещены - и это помимо снижения рождаемости. Согласно прогнозу, население Украины сократится с 41 миллиона в 2020 году до 35 миллионов через 20 лет. Иными словами, она не может задействовать демографическую и экономическую жизнеспособность, которая помогла Израилю стать действующим военным концерном".

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2023/07/israel-model-ukraine/674683/ The Israel Model for Ukraine - The Atlantic
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14.07.2023 18:38 Відповісти
Зеленський не так виппрошував! А як треба він показав ще у 2015 році!
Наспівуючи пісеньку "у курского вокзала" та акомпануючи без рук на роялі!
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14.07.2023 18:48 Відповісти
 
 