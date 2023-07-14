У США вистачить ресурсів для підтримки України, - Пентагон
У Пентагоні заявили, що у США, на відміну від Росії, вистачить ресурсів для підтримки України у війні проти окупантів.
Про це сьогодні на брифінгу повідомив представник Міноборони США Пет Райдер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За його словами, ключова відмінність американців та росіян — це те, що Росія ізольована, за винятком Ірану, коли справа доходить до військової допомоги.
Він зазначив, що США, навпаки, співпрацюють із більш ніж 50 країнами світу для підтримки України.
"І тому важливо не дивитися на це тільки як на США. Ми всі робимо свій внесок у забезпечення України. І що важливо, ми всі об'єднуємося і працюємо разом, коли йдеться про наші оборонно-промислові бази, щоб ми могли не тільки надавати допомогу Україні", — сказав Райдер.
Представник Пентагону заявив, що запасів вистачить не лише для допомоги Україні, а й для захисту НАТО.
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Святі люди...
правда Аллах то вигадка, але солдіки роз..... скажімо так, привели в нєгодность танки і Ердоган обісрався.
так, Леопарди, так - РПГ.
так шо .... дивно. реально. просто ти сам міг би тупо підкрастись з РПГ і танк приказав довго жити як кацапи кажуть
В статье отмечается, что на Вильнюсском саммите США и Германия "возглавили коалицию брезгливых противников объявления графика вступления Украины в NATO". По мнению Коэна, это связано с опасениями по поводу автоматического начала немедленной войны с Россией. Кроме того в Вашингтоне и Берлине не хотят привлекать в альянс государство, территория которого все еще частично оккупирована и институты которого не полностью реформированы.
При этом профессор Коэн пишет, что аргументы против немедленного вступления Украины в NATO абсурдны, так как по сравнению с той же Венгрией украинская армия отнюдь не в меньшей степени умеет обращаться с современными военными технологиями, а украинское государство может считаться демократическим. Вступление в NATO было бы для Украины гарантией безопасности и стабильности со стороны Запада. "Это не одолжение Украине, а попытка предотвратить еще одну большую европейскую войну", - пишет Коэн.
"Представление о том, что членство в NATO не может быть предоставлено стране, находящейся в состоянии войны, означает, что у России есть все основания для того, чтобы война продолжалась, чего бы это ни стоило. Точно так же идея о том, что страна, которая частично оккупирована и границы которой не общепризнаны, не может быть принята (в NATO), заставит Россию отчаянно цепляться за любой участок украинской территории, который она может удержать. Следует отметить, что Германия вступила в NATO, находясь под оккупацией как Советского Союза, так и западных союзников, и до того, как она вернулась к своим границам после 1945 года", - напоминает автор публикации.
Говоря о нежизнеспособности модели оказания военной помощи Украине "по примеру Израиля", профессор Элиот Коэн пишет, отмечает:
"Украина, по сути, обанкротилась из-за войны, от четверти до трети ее населения были перемещены - и это помимо снижения рождаемости. Согласно прогнозу, население Украины сократится с 41 миллиона в 2020 году до 35 миллионов через 20 лет. Иными словами, она не может задействовать демографическую и экономическую жизнеспособность, которая помогла Израилю стать действующим военным концерном".
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2023/07/israel-model-ukraine/674683/ The Israel Model for Ukraine - The Atlantic
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