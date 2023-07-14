У США вистачить ресурсів для підтримки України, - Пентагон

У Пентагоні заявили, що у США, на відміну від Росії, вистачить ресурсів для підтримки України у війні проти окупантів.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив представник Міноборони США Пет Райдер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, ключова відмінність американців та росіян — це те, що Росія ізольована, за винятком Ірану, коли справа доходить до військової допомоги.

Він зазначив, що США, навпаки, співпрацюють із більш ніж 50 країнами світу для підтримки України.

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"І тому важливо не дивитися на це тільки як на США. Ми всі робимо свій внесок у забезпечення України. І що важливо, ми всі об'єднуємося і працюємо разом, коли йдеться про наші оборонно-промислові бази, щоб ми могли не тільки надавати допомогу Україні", — сказав Райдер.

Представник Пентагону заявив, що запасів вистачить не лише для допомоги Україні, а й для захисту НАТО.