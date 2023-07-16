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Новини Агресія Росії проти України
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За тиждень знищено понад 10 човнів із ДРГ, - ОК "Південь"

дрг,човен

Протягом тижня Збройні Сили України максимальні успіхи мали на суходолі. Українські захисники хоч з великими складнощами, проте мають просування на Запорізькому напрямку.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

"У нашій зоні відповідальності, де лінія фронту проходить річище річки Дніпро, все ж таки продовжується контрбатарейна боротьба. І наші основні досягнення - нищення потенціалу ворога", - наголосила Гуменюк.

ЗСУ впродовж тижня знищили понад 10 човнів із ДРГ; великі великокаліберні гармати типу "Мста-Б", типу "Гіацинт"; значну кількість станцій радіоелектронної боротьби.

"Окрім того, дуже потужною була повітряна розвідка – тільки за вчорашню добу знищено сім безпілотників. Тільки два з яких - ударні типу "Ланцет", а решта - розвідувальні, якими ворог намагається збирати інформацію дуже далеко вглиб навіть до Миколаївської та Одеської областей", - додала речниця.

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Втопить свинособак у горлі Дніпра!
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16.07.2023 10:49 Відповісти
Гирлі
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16.07.2023 10:50 Відповісти
То для нас "гирло", для касабів - "горло"! Хай Дніпро наїдається!
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16.07.2023 10:54 Відповісти
Касап коли не хоче щоб ЗСУ наступали на певному напрямку імітує свою наступальну активність щоб ЗСУ сиділи там в обороні.
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16.07.2023 11:55 Відповісти
 
 