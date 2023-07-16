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На Запоріжжі росіяни налагоджують роботу пропагандистського телебачення і "мобільного оператора"

пропаганда

На тимчасово захоплену територію Запорізької області приїхали працівники з Криму та Краснодарського краю, які відповідають за пропаганду. Ворог налагоджує роботу телебачення, так званого "ЗаТВ".

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Пропаганда - це одна з тих зброй, яку ворог використовує майже найпершою. З перших днів окупації пропаганда для них була одним з пріоритетів. Перше, що вони зробили - захопили два місцеві телебачення, і саме через них почали транслювати пропагандистські меседжі. Наступним кроком - вони повністю обмежили будь-яке українське мовлення: українське телебачення, радіо та інтернет повністю закрите. Вони прислали з Криму та Краснодарського краю гауляйтерів, які відповідають за цю пропаганду. Вони налагоджують роботу телебачення так званого "ЗаТВ", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ повідомила про підозру власниці херсонського телеканалу, яка "розкручувала" медійний образ зрадника Сальдо

Проте, за словами мера, три мiсяцi тому мовлення українських операторів з'явилося на окремих територіях тимчасово окупованої Запорізької області, зокрема у Михайлівці, Пришибі, в деяких частинах Веселого.

Цього тижня окупанти вирішили, що в них буде єдиний російський мобільний оператор "Волна мобайл". Федоров каже, що таким чином загарбники хочуть контролювати і про що говорять, і про що пишуть місцеві мешканці.

Щодо організації загонів на нібито підтримку Путіна, то Федоров пояснив, що за півтора роки окупації не було жодного мітингу, який би пройшов на підтримку РФ добровільно. Тому окупанти створюють загони "на підтримку Путіна".

Також читайте: Мешканцю Куп’янщини, який організував трансляцію російських телеканалів під час окупації, повідомлено про підозру

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Запорізька область (3798) телебачення (1175)


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Свідома людина яка розуміє що РФ окупант не буде брати до уваги їхню пропаганду
Кацапи проводили телебачення в Херсон
Купянськ
Балаклію
Але пропаганда кацапів і кацапський інтернет не запобігли звільненню цих міст
Було б добре щоб вдарили по вишках мобільного зв'язку
На війні не можна хизуватися такими дрібними здобутками бо в будь - який час прилетить ракета і все зруйнує
Аудиторія розрахована на колаборантів і кацапи хочуть порахувати прихильників РФ і ворогів тому і ведуть пропаганду
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16.07.2023 11:53 Відповісти
Даремно Ви їх недооцінюєте - вони дуже добре зрозуміли, наскільки важливі зараз електронні засоби комунікації та наскільки легко за їх допомогою маніпулювати інформацією та змінювати громадську думку. В цьому плані вони реально знають, як працювати з різною аудиторією, відтак, розраховувати, що будуть крутити сольвьйова, симонян, скабєєву і т.п. примітивне фуфло не варто - тут буде свій підхід і якщо не буде протидії то рано чи пізно результат буде.
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16.07.2023 12:10 Відповісти
Достаточно пары противорадарных ракет что бы уничтожить ретрансляторы.
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16.07.2023 11:55 Відповісти
Мобільний оператор? Який? Крематорій, чи що?
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16.07.2023 11:58 Відповісти
В ОП не можуть залишити це просто так, відтак, відповідь буде жорстка та рішуча - збільшать фінансування шоу Лєначкі Кравєц та профінансують кілька дебільних комедій "кварталу 95".
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16.07.2023 12:00 Відповісти
Тилобачення зі зворотнім зв'язком... без пропагандона...
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16.07.2023 12:22 Відповісти
А в Україні клоуни налагодили роботу пропагандистського телебачення під назвою:"єдиний тєлємарахвон". Тут 24/7 вихвалаяють мародерів, корупціонерів, рашистську агентуру і сраколизів при цьому на справжніх українських Героїв, там табу.
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16.07.2023 12:50 Відповісти
Может у меня с украинским проблемы? Но мне кажется, что "На Запоріжжі" и "На тимчасово захоплену територію Запорізької області" - это совсем разные вещи. В Запорожье ничего такого не происходит. Зачем все время пишут "На Запоріжжі", имея в виду не город, а область?
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16.07.2023 13:50 Відповісти
 
 