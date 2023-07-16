На Запоріжжі росіяни налагоджують роботу пропагандистського телебачення і "мобільного оператора"

На тимчасово захоплену територію Запорізької області приїхали працівники з Криму та Краснодарського краю, які відповідають за пропаганду. Ворог налагоджує роботу телебачення, так званого "ЗаТВ".

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Пропаганда - це одна з тих зброй, яку ворог використовує майже найпершою. З перших днів окупації пропаганда для них була одним з пріоритетів. Перше, що вони зробили - захопили два місцеві телебачення, і саме через них почали транслювати пропагандистські меседжі. Наступним кроком - вони повністю обмежили будь-яке українське мовлення: українське телебачення, радіо та інтернет повністю закрите. Вони прислали з Криму та Краснодарського краю гауляйтерів, які відповідають за цю пропаганду. Вони налагоджують роботу телебачення так званого "ЗаТВ", - розповів він.

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Проте, за словами мера, три мiсяцi тому мовлення українських операторів з'явилося на окремих територіях тимчасово окупованої Запорізької області, зокрема у Михайлівці, Пришибі, в деяких частинах Веселого.

Цього тижня окупанти вирішили, що в них буде єдиний російський мобільний оператор "Волна мобайл". Федоров каже, що таким чином загарбники хочуть контролювати і про що говорять, і про що пишуть місцеві мешканці.

Щодо організації загонів на нібито підтримку Путіна, то Федоров пояснив, що за півтора роки окупації не було жодного мітингу, який би пройшов на підтримку РФ добровільно. Тому окупанти створюють загони "на підтримку Путіна".

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