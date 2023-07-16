Вибухи у Севастополі - це провокація росіян, - ОК "Південь"

Вибухи в тимчасово окупованому Криму, які пролунали вранці 16 липня, це звичайні провокації окупантів,

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Зокрема, вони дуже потужно реагують на повідомлення в інформаційному полі. Тобто, побачивши такі міцні заяви головнокомандувача, окупанти цілком здатні забезпечувати подібні провокації", - наголосила Гуменюк.

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Нагадаємо, вранці 16 липня окупаційна влада Севастополя заявила, що сили ППО і флот відбили "атаку ворожих БПЛА" на Севастополь. Вибухи лунали в районі Херсонесу, Севастопольської бухти та Балаклави.