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Новини Агресія Росії проти України
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Вибухи у Севастополі - це провокація росіян, - ОК "Південь"

севастополь

Вибухи в тимчасово окупованому Криму, які пролунали вранці 16 липня, це звичайні провокації окупантів,

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Зокрема, вони дуже потужно реагують на повідомлення в інформаційному полі. Тобто, побачивши такі міцні заяви головнокомандувача, окупанти цілком здатні забезпечувати подібні провокації", - наголосила Гуменюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З моменту окупації до Севастополя завезли 157 тис. росіян, - Центр нацспротиву

Нагадаємо, вранці 16 липня окупаційна влада Севастополя заявила, що сили ППО і флот відбили "атаку ворожих БПЛА" на Севастополь. Вибухи лунали в районі Херсонесу, Севастопольської бухти та Балаклави.

Автор: 

вибух (4540) окупація (6771) Севастополь (558) Гуменюк Наталія (804)


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Топ коментарі
+8
Они всегда сами себя обстреливают. Или курят не там. Мы тут не причем. У нас нет войны с ними, никто ее официально не объявлял.
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16.07.2023 13:40 Відповісти
+8
Как говорится, и коню должно быть понятно, кто такой Буданов.
Артист разговорного жанра при шапито95
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16.07.2023 13:59 Відповісти
+7
Ви вірите пліткарям на ютубі? А у астрологів теж вірите? Чи думаєте серйозно, що ютубним "військовим байкарям" особисто зі спецслужб дзвонять і розповідають вс інформацію? 90 процентів інформації від ютубних "військових експертів" це їх домисли на задану їх замовниками тему. Звичайно щось там і може бути правдою, але справжню секретну інформацію на ютубі не викладають.
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16.07.2023 14:34 Відповісти
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готують народонасєлєніє до евакуації
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16.07.2023 13:32 Відповісти
Годують несіленіє пабедамі.
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16.07.2023 13:55 Відповісти
х там а не эвакуація відпочиваючих у Криму зараз трохи меньше чім до війни , перед мостом на вїзд до півострова черги . так що малярша дійсно гарний відпочинок для кацапів не анонсувала
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16.07.2023 16:41 Відповісти
На зло бабке и уши отморозят..
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16.07.2023 13:33 Відповісти
Ви це серйозно???? Да.....Кацапи це придумують значить?Ну добре.
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16.07.2023 13:34 Відповісти
Херсонес також чекають "не прості рєшенія..."
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16.07.2023 13:37 Відповісти
Они всегда сами себя обстреливают. Или курят не там. Мы тут не причем. У нас нет войны с ними, никто ее официально не объявлял.
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16.07.2023 13:40 Відповісти
А що, ви, кацапи такі тупі, що за 9 років так і не в'їхали - за що? .
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16.07.2023 14:52 Відповісти
трохи не по темі але щоб не забути. Ю.Швець сьогодні повідомив,що між СБУ і ФБР колосальний скандал,діло дійшло до розслідування в Конгресі. виявляється СБУ дало ФБР великий список аккаунтів у ФБ,Твіттері.ЮТуб тощо ,щоб їх закрити. ФБР закрило. а потім виявилося ,що там якісь ліві аккаунти,аккаунти амероблогерів і навіть Держдепу і амеро урядових структур але не російські. ФБР звинуватили в тому,що ним маніпулює ФСБ руками своїх агентів в СБУ. А ЦРУ заявило,що воно не вважає розвідкою і спецслужбою.....ГУР Буданова і отримувати від Буданова якусь інформацію вважає непотрібним....от так... Я не троль! Недавно чув все це на ЮТуб від Швеця.
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16.07.2023 13:43 Відповісти
Чекалкін попав в ті списки)
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16.07.2023 13:48 Відповісти
Черговий шкандаль зелених невігласів.
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16.07.2023 13:53 Відповісти
Как говорится, и коню должно быть понятно, кто такой Буданов.
Артист разговорного жанра при шапито95
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16.07.2023 13:59 Відповісти
Там рило в пушку від СБУ.
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16.07.2023 15:04 Відповісти
Швец - это еще тот ГАНДОН - играет и "нашим и вашим", хотя про Клоуна Буданова и ФСБешное ОП - это по теме.
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16.07.2023 14:05 Відповісти
Швець ще той *******.
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16.07.2023 14:31 Відповісти
Навіть більше чим зєльцман? Не може бути!)
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16.07.2023 15:49 Відповісти
Ви вірите пліткарям на ютубі? А у астрологів теж вірите? Чи думаєте серйозно, що ютубним "військовим байкарям" особисто зі спецслужб дзвонять і розповідають вс інформацію? 90 процентів інформації від ютубних "військових експертів" це їх домисли на задану їх замовниками тему. Звичайно щось там і може бути правдою, але справжню секретну інформацію на ютубі не викладають.
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16.07.2023 14:34 Відповісти
когда Швец сказал не правду?! назови номер выпуска , специально прослушаю. а вот местные болтуны типа буданова, люси арестовича , жданова заврались в конец.
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16.07.2023 15:03 Відповісти
C лендлизом и успешным контрнаступом твой Швец жидко обосрался. Так же как и с передачей ATACMS 10500 раз им анонсированным.
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16.07.2023 16:25 Відповісти
до речі,принаймі 1 раз-він теж до останньої години заперечував напад Путіна (як і Арєстовіч,Шаптала,Буданов та ін) плів,що Путін боягуз,це він на психіку так діє,а напасти не наважиться....
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16.07.2023 17:06 Відповісти
Я стараюся вірити фактам,а вони такі: чому нам всі ці зельці,буданови,щаптали тощо до останньої години говорили-війни не буде,маринуйте шашлики,хоч їх тільки лінивий з Заходу не попереджав? чому за 3 роки остаточно припинилося фінансування ВПК? звідки взялися всі ці слюсарєви,баканови,кулінічі,наумови,клюєви? хто їх призначив? хто перед 24.02. дав наказ вивести бригаду НГУ з Гостомеля? хто дав наказ розмінувати позиції і мости на Півдні? хто і чому перед нападом відвів мехбригаду з Чонгара на стрільби в тил? І ще багато чому..ці та інші питання Бутусов на Цензорі ставив і в мене вони давно виникли і зовсім не треба тут слухати пліткаря Швеця....
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16.07.2023 17:04 Відповісти
Зараз у нас тривога за тривогою. Мабуть мстяться за бавовну у ватостополі.
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16.07.2023 13:55 Відповісти
Покупают дешёвые беспилотники ,сами запускают ,благополучно збивают - докладывают Пуйлу о сбитии всех воздушных целей,получают звания медали ,включают в пропаганду историю о не проходимом ПВО.
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16.07.2023 13:55 Відповісти
Це щось з серії Ігната про Кинжал - нє , не було його
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16.07.2023 14:05 Відповісти
Дуже погано що вони, треба щоб були м
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16.07.2023 14:09 Відповісти
А що там щось взоравлось? Всі ціле, всі мости працюють, москалі в черзі на мост стоять їдуть на пляж відпочивати. Всі живі, нікого не вбили.Чому це повинні бути ми?
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16.07.2023 18:37 Відповісти
Тому що поки ми не будемо наносити болючі удари по кацапській території війна не закінчиться.
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17.07.2023 07:47 Відповісти
Та то кацапи понапивалися та й шмаляють п'яні один в одного, падлюки...
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16.07.2023 14:53 Відповісти
Москалі як завжди інсценують ті обстріли - завтра покажуть крильчатку від фордовської помпи з штампом "made in usa" й будуть захлинатись слиною що США зривають зернову угоду.
Завжди загадую бажання про знищення чф рахи або хоч підводного човна, тоді зернові , сталеві, цукрові і олійні угоди запрацюють.
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16.07.2023 15:20 Відповісти
 
 