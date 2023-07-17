Українці придбали військові облігації на 1,5 мільярда грн через "Дію"

Українці придбали військові облігації через портал та застосунок "Дія" на суму понад 1,5 мільярда гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Дії".

"Кожна куплена облігація підтримує економіку, допомагає армії та приносить вкладнику прибуток. Чим більше облігацій купуєте, тим більше прибутку отримаєте", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Щоб стати інвестором треба:

у "Дії" натиснути кнопку "Військові облігації" на головному екрані;

обрати облігації, їхню кількість та партнера;

оплатити.

Унікальна картка міста з’явиться серед цифрових документів.

"Купуйте облігації, вкладайте в перемогу, наближайте українські міста до деокупації!" - додали у пресслужбі сервісу.

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