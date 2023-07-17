Українці придбали військові облігації на 1,5 мільярда грн через "Дію"
Українці придбали військові облігації через портал та застосунок "Дія" на суму понад 1,5 мільярда гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Дії".
"Кожна куплена облігація підтримує економіку, допомагає армії та приносить вкладнику прибуток. Чим більше облігацій купуєте, тим більше прибутку отримаєте", - йдеться у повідомленні пресслужби.
Щоб стати інвестором треба:
- у "Дії" натиснути кнопку "Військові облігації" на головному екрані;
- обрати облігації, їхню кількість та партнера;
- оплатити.
Унікальна картка міста з’явиться серед цифрових документів.
"Купуйте облігації, вкладайте в перемогу, наближайте українські міста до деокупації!" - додали у пресслужбі сервісу.
Топ коментарі
+3 18c49ed2
показати весь коментар17.07.2023 12:16 Відповісти Посилання
+1 Advokat Savchuk
показати весь коментар17.07.2023 12:19 Відповісти Посилання
+1 увпа чсмваіп
показати весь коментар17.07.2023 12:26 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Прочитати⬆️
Тел для зв'язку
0964740202
Лікарі стикнулися з тим що мало пацієнтів , і тому можуть закрити цю благодійну програму
Подумайте з ким можна поділились інформацією 🇺🇦
А от всі провладні проекти їдуть в дупу, бо я їм не вірю.
https://secure.wayforpay.com/donate/d29544d9a04b2 Можна вибрати конкретний проєкт чи довільну суму допомоги.