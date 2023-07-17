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Українці придбали військові облігації на 1,5 мільярда грн через "Дію"

облігації

Українці придбали військові облігації через портал та застосунок "Дія" на суму понад 1,5 мільярда гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Дії".

"Кожна куплена облігація підтримує економіку, допомагає армії та приносить вкладнику прибуток. Чим більше облігацій купуєте, тим більше прибутку отримаєте", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Щоб стати інвестором треба:

  • у "Дії" натиснути кнопку "Військові облігації" на головному екрані;
  • обрати облігації, їхню кількість та партнера;
  • оплатити.

Унікальна картка міста з’явиться серед цифрових документів.

"Купуйте облігації, вкладайте в перемогу, наближайте українські міста до деокупації!" - додали у пресслужбі сервісу. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада розмістила облігації для допомоги Україні на 500 мільйонів доларів

Автор: 

облігації (1510) Дія (1152)


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Топ коментарі
+3
Люди собирают по крохам на армию, а власть десятками миллиардов это все крадет. В результате вместо "армии дронов" имеем армию барыг чинуш и холуев Зели. Где уголовные дела, например, по вору Кирюше Тимошенко? Что за тишина?

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17.07.2023 12:16 Відповісти
+1
https://t.me/stanislav_osman/2920

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Тел для зв'язку
0964740202

Лікарі стикнулися з тим що мало пацієнтів , і тому можуть закрити цю благодійну програму

Подумайте з ким можна поділились інформацією 🇺🇦
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17.07.2023 12:19 Відповісти
+1
Так 1.5 млрд люди з останіх задонатили а МО на 20 млрд замовило озброення і не отримало її. у кого замовляли, у яких фірм однодневок- незрозуміло
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17.07.2023 12:26 Відповісти
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ЗСУ та церква мають найвищу довіру.
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17.07.2023 12:05 Відповісти
Так 1.5 млрд люди з останіх задонатили а МО на 20 млрд замовило озброення і не отримало її. у кого замовляли, у яких фірм однодневок- незрозуміло
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17.07.2023 12:26 Відповісти
краще вже ЗСУ, швидше перемога
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17.07.2023 12:33 Відповісти
Згоден, краще ВСУ хлопцям напряму, або волонтерам і недержавним фондам якв з хлопцями співпрацюють і нарно зарекомендували себе. Один тіки укроборонпром чого стоє за рік війни. Гусев якого тільки недавно звільнили
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17.07.2023 12:41 Відповісти
Люди собирают по крохам на армию, а власть десятками миллиардов это все крадет. В результате вместо "армии дронов" имеем армию барыг чинуш и холуев Зели. Где уголовные дела, например, по вору Кирюше Тимошенко? Что за тишина?

показати весь коментар
17.07.2023 12:16 Відповісти
https://t.me/stanislav_osman/2920

Прочитати⬆️

Тел для зв'язку
0964740202

Лікарі стикнулися з тим що мало пацієнтів , і тому можуть закрити цю благодійну програму

Подумайте з ким можна поділились інформацією 🇺🇦
показати весь коментар
17.07.2023 12:19 Відповісти
резникову на каву та зеленському на мівіну
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17.07.2023 12:19 Відповісти
хотiлося купити облiгацiю, було трохи грошей. А одна облiгацiя за 1000 грн. Та ну вас з такими цiнами
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17.07.2023 12:31 Відповісти
где-то взгрустнули резников и зеля
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17.07.2023 13:02 Відповісти
Як справжній "порохобот", донатю переважно ГО "Справі громад" тому, що бачу результати їхньої діяльності, а ще й "барига" подвоює кожний мій донат. Донатю без очікування якоїсь вигоди чи прибутку. Про який прибуток зараз можна говорити?!!
А от всі провладні проекти їдуть в дупу, бо я їм не вірю.

https://secure.wayforpay.com/donate/d29544d9a04b2 Можна вибрати конкретний проєкт чи довільну суму допомоги.
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17.07.2023 13:43 Відповісти
 
 