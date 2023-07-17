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Новини Агресія Росії проти України
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У Вовчанській громаді через постійні обстріли оголосили примусову евакуацію дітей, - Синєгубов

евакуація

Примусову евакуацію дітей оголосили з деяких населених пунктів Вовчанської громади. На прикордонні Харківщини посилились обстріли.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Ми оголосили примусову евакуацію дітей з деяких населених пунктів цієї територіальної громади. Люди не хочуть їхати. Для нас безпека людей, дітей - на першому місці, маємо вживати заходів. 217 дітей ми маємо вивезти з цих територій, 43 ми вивезли станом на ранок", - сказав Синєгубов.

Нагадаємо, зранку 17 липня російські загарбники обстріляли Вовчанськ, одна людина зазнала поранення.

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діти (5189) обстріл (29612) Харківщина (6054) евакуація (2360) Вовчанськ (448)


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Діти наші квіти, їх треба берегти!
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17.07.2023 13:01 Відповісти
 
 