У Вовчанській громаді через постійні обстріли оголосили примусову евакуацію дітей, - Синєгубов
Примусову евакуацію дітей оголосили з деяких населених пунктів Вовчанської громади. На прикордонні Харківщини посилились обстріли.
Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"Ми оголосили примусову евакуацію дітей з деяких населених пунктів цієї територіальної громади. Люди не хочуть їхати. Для нас безпека людей, дітей - на першому місці, маємо вживати заходів. 217 дітей ми маємо вивезти з цих територій, 43 ми вивезли станом на ранок", - сказав Синєгубов.
Нагадаємо, зранку 17 липня російські загарбники обстріляли Вовчанськ, одна людина зазнала поранення.
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ПравдаЛюбка
показати весь коментар17.07.2023 13:01 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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