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Новини
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Уряд Німеччини закликав РФ продовжити "зернову угоду"

зерно

Федеральний уряд Німеччини звернувся із закликом до РФ продовжити дію так званої "зернової угоди".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявила прессекретар федерального уряду Німеччини Крістіане Гоффман.

За словами представниці влади ФРН, німецький уряд звертається до Росії із закликом зробити можливим подальше продовження угоди щодо експорту зерна з України.

Як зазначила Гоффман, суперечки між країнами "не повинні вирішуватися коштом найбідніших людей на цій планеті".

Повідомляється, що уряд ФРН також розраховує на те, що в майбутньому угода не завжди укладатиметься на короткий термін, але що експортувати зерно з України можна буде і в довгостроковій перспективі.

При цьому Гоффман не стала коментувати вибухи на Кримському мосту, проте зазначила, з огляду на війну в Україні, "важливо ще раз нагадати всім, що це загарбницька війна Росії проти мирної України, яка порушує міжнародне право".

Нагадаємо, 17 липня у Кремлі заявили, що дію "зернової угоди" зупинено.

Читайте: "Зернова угода" увійшла в історію як приклад успішної дипломатії. Вважаю, Путін хоче її продовжити, - Ердоган

Автор: 

Німеччина (7539) росія (66520) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+9
Який же світ цинійний і гидотний.Блювати хочеться.Тугодуми знову благають відморозків щось зробити їм на втіху.Направить туди кораблі і все цей цирк припинеться. Боягузи і підлабузники.Тьху сцикуни.
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17.07.2023 15:05 Відповісти
+4
треба запропонувати туркам продовжити зернову угоду з Україною: конвоювати зерновози
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17.07.2023 15:19 Відповісти
+3
Та чхати хотів )(уйло на уряд Німеччини! Він сциться тільки тих,в кого залізні яйця,Ердогана наприклад.
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17.07.2023 15:18 Відповісти
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Який же світ цинійний і гидотний.Блювати хочеться.Тугодуми знову благають відморозків щось зробити їм на втіху.Направить туди кораблі і все цей цирк припинеться. Боягузи і підлабузники.Тьху сцикуни.
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17.07.2023 15:05 Відповісти
А яка місія в цій угоді у кацапів? Те що вони нишпорять по зеновозам і не стріляють по ним? То нехай Туреччина забезпече охорону, вони за це свій відсоток мають. Ось тоді хотів би подивитися, як кацапи спробують побикувать з турками. Вже не один шкіряний кинжал кацапам всталяли нижче спини. З терористами, тобто свинособаками, потрібно тільки чоботом по єПалу.
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17.07.2023 16:33 Відповісти
Гарна думка,Але ж вони не роблять,В тому то і питання.Ось ця гидота світу бути типу посередені.Так не може бути.
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17.07.2023 17:08 Відповісти
Та чхати хотів )(уйло на уряд Німеччини! Він сциться тільки тих,в кого залізні яйця,Ердогана наприклад.
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17.07.2023 15:18 Відповісти
треба запропонувати туркам продовжити зернову угоду з Україною: конвоювати зерновози
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17.07.2023 15:19 Відповісти
Закликав, стурбовані, глибоко стурбовані - чесно, лохи якісь
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17.07.2023 15:22 Відповісти
Как в лужу пёрнули.
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17.07.2023 15:43 Відповісти
зернова угода вигідна тільки нашим пацюкам-баригам тільки не фермерам у яких зерно забирають за дарма.. А ще якщо підключат в банки москалям SWIFT то це буде капець
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17.07.2023 15:45 Відповісти
Смысл от этого пердежа в лужу? Тут конвой нужен. Если страшно, то ждите новых нелегалов из Африки и Азии
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17.07.2023 15:51 Відповісти
тепер точно не продлить. тут чим більше закликаєш тим більше воно впевнюється що треба робити навпаки.
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17.07.2023 15:57 Відповісти
 
 