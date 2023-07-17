Уряд Німеччини закликав РФ продовжити "зернову угоду"

Федеральний уряд Німеччини звернувся із закликом до РФ продовжити дію так званої "зернової угоди".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявила прессекретар федерального уряду Німеччини Крістіане Гоффман.

За словами представниці влади ФРН, німецький уряд звертається до Росії із закликом зробити можливим подальше продовження угоди щодо експорту зерна з України.

Як зазначила Гоффман, суперечки між країнами "не повинні вирішуватися коштом найбідніших людей на цій планеті".

Повідомляється, що уряд ФРН також розраховує на те, що в майбутньому угода не завжди укладатиметься на короткий термін, але що експортувати зерно з України можна буде і в довгостроковій перспективі.

При цьому Гоффман не стала коментувати вибухи на Кримському мосту, проте зазначила, з огляду на війну в Україні, "важливо ще раз нагадати всім, що це загарбницька війна Росії проти мирної України, яка порушує міжнародне право".

Нагадаємо, 17 липня у Кремлі заявили, що дію "зернової угоди" зупинено.

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