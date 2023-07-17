Кулеба про "зернову угоду" з Росією: Досить грати в голодні ігри
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія використовує голод як інструмент, "повільно вбиваючи" Чорноморську зернову ініціативу, яка допомагала Україні експортувати зерно по всьому світу з самого початку повномасштабного вторгнення РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це український міністр наголосив в інтерв’ю телеканалу CBS.
"Росія повільно вбивала "зернову угоду" від одного продовження до іншого. Ви маєте знати, що минулого року, коли Чорноморська зернова ініціатива була впроваджена, світові ціни на продовольство впали на 20%. Непродовження угоди означає, що ціни по всьому світу знову зростуть", - сказав глава МЗС України.
Він уточнив, що такі регіони, як Африка та Азія, відчують це зростання цін, і "це – результат дій Росії".
За його словами, РФ "використовує голод як інструмент", щоб шантажувати увесь світ і переслідувати свої інтереси. Міністр закликав Росію "припинити грати в голодні ігри".
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Мабуть, йому пороблено.
Тож нехай і відчують. А то їхні вожді завжди і усюди Рашу підримують.
А для України це ніякого значення не має. Усе це зерно давно викуплено усілякими міжнароджними спекулянтами (Cargill та іншими) і перепродається по п'ять разів втридорога.
Думаєте, чому Ердоган так турбується?
Фраза "перепродається по п'ять разів" дуже складна для Вас?
Якщо перепрочитаєте і все ще не зрозумієте, то можу пояснити.
паРаша втрачає набагато більше, коли ця "угода" не працює з її вини, ніж Україна. Україна, по суті майже нічого не втрачає взагалі, на відміну від паРаші.
і ***** зробив цей очікуваний від нього крок.
Поэтому они все так пляшут вокруг этой сделки.