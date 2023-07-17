УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13067 відвідувачів онлайн
Новини
3 958 26

Кулеба про "зернову угоду" з Росією: Досить грати в голодні ігри

дмитро,кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія використовує голод як інструмент, "повільно вбиваючи" Чорноморську зернову ініціативу, яка допомагала Україні експортувати зерно по всьому світу з самого початку повномасштабного вторгнення РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це український міністр наголосив в інтерв’ю телеканалу CBS.

"Росія повільно вбивала "зернову угоду" від одного продовження до іншого. Ви маєте знати, що минулого року, коли Чорноморська зернова ініціатива була впроваджена, світові ціни на продовольство впали на 20%. Непродовження угоди означає, що ціни по всьому світу знову зростуть", - сказав глава МЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про вихід РФ із "зернової угоди: Ми не боїмося. Є власники кораблів, які готові продовжувати постачання зерна

Він уточнив, що такі регіони, як Африка та Азія, відчують це зростання цін, і "це – результат дій Росії".

За його словами, РФ "використовує голод як інструмент", щоб шантажувати увесь світ і переслідувати свої інтереси. Міністр закликав Росію "припинити грати в голодні ігри".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба у роковини збиття росіянами рейсу MH17: Відповідальність РФ за її злочини неминуча

Автор: 

росія (66520) Кулеба Дмитро (3604) зерновий коридор (583)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
ну це як заклики до крокодила, перестати жерти живих істот та пересісти на траву...
показати весь коментар
17.07.2023 16:42 Відповісти
+4
"такі регіони, як Африка та Азія, відчують це зростання цін, і це - результат дій Росії" ©

Тож нехай і відчують. А то їхні вожді завжди і усюди Рашу підримують.
А для України це ніякого значення не має. Усе це зерно давно викуплено усілякими міжнароджними спекулянтами (Cargill та іншими) і перепродається по п'ять разів втридорога.
Думаєте, чому Ердоган так турбується?
показати весь коментар
17.07.2023 16:50 Відповісти
+3
***** прутін чекає, щоб йому в очі заглянули…
Мабуть, йому пороблено.
показати весь коментар
17.07.2023 16:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну це як заклики до крокодила, перестати жерти живих істот та пересісти на траву...
показати весь коментар
17.07.2023 16:42 Відповісти
***** прутін чекає, щоб йому в очі заглянули…
Мабуть, йому пороблено.
показати весь коментар
17.07.2023 16:42 Відповісти
Не піддаватись на шантаж -- Кулеба запрошуи есмінці
показати весь коментар
17.07.2023 16:42 Відповісти
Доки ситі граються-голодні помирають...
показати весь коментар
17.07.2023 16:43 Відповісти
А Пердоган таки брехуном виявився.Сказав,нібито Пуйло хогодилося не виходити з зернової угоди
показати весь коментар
17.07.2023 16:44 Відповісти
na vrjad li. dlja ***** sbrehati hotj komu - ce ne problema....a miloe delo.
показати весь коментар
17.07.2023 16:47 Відповісти
В мене до вас питання - у вас персонально гугл перекладач відключений ?
показати весь коментар
17.07.2023 17:32 Відповісти
tak.
показати весь коментар
17.07.2023 18:16 Відповісти
dlja - в цьому слові лишня буква.
показати весь коментар
17.07.2023 17:35 Відповісти
ce ne edina pomilka tam. jak vmiju tak klacaju. vashe pravo - nechitati koli nespodobaetsa.
показати весь коментар
17.07.2023 18:17 Відповісти
Касап там від щастя аж сциться.. їм би, аби усім на зло..
показати весь коментар
17.07.2023 16:45 Відповісти
Зато у нас будет много зерна.
показати весь коментар
17.07.2023 16:48 Відповісти
Зерно згниє бо знищено велику кількість елеваторів. Наша тупа "аграрна мафія" (всякі там бахматюки з нібулонами) ніколи не вкладала в переробний комплекс. Навіть на муку змолоти немає де - все на тупу продажу...
показати весь коментар
17.07.2023 17:15 Відповісти
от тут згоден 100% . Виробники, тобто фермерські і агропідприємства не вкладували кошти в будівництво зерносховищ по причині того що зерно зразу скуповували бариги для перепродажу-відправки, який їм був сенс тратитись на елеватори???
показати весь коментар
17.07.2023 17:38 Відповісти
"такі регіони, як Африка та Азія, відчують це зростання цін, і це - результат дій Росії" ©

Тож нехай і відчують. А то їхні вожді завжди і усюди Рашу підримують.
А для України це ніякого значення не має. Усе це зерно давно викуплено усілякими міжнароджними спекулянтами (Cargill та іншими) і перепродається по п'ять разів втридорога.
Думаєте, чому Ердоган так турбується?
показати весь коментар
17.07.2023 16:50 Відповісти
yточніть,у 5 чи в 3 рази
показати весь коментар
17.07.2023 17:10 Відповісти
Якщо Ви вмієте читати, то перечитайте ще раз.
Фраза "перепродається по п'ять разів" дуже складна для Вас?
Якщо перепрочитаєте і все ще не зрозумієте, то можу пояснити.
показати весь коментар
17.07.2023 21:43 Відповісти
а,значить таки в 5.Дякую
показати весь коментар
19.07.2023 17:22 Відповісти
А як щодо ембарго на перевезення російської нафти по Чорному морю?
показати весь коментар
17.07.2023 16:51 Відповісти
в мене є теорія, що міст наші спецслужби підірвали в день закінчення цієї "угоди" саме для того, щоби ***** очікувано збісився та вийшов з "угоди".
паРаша втрачає набагато більше, коли ця "угода" не працює з її вини, ніж Україна. Україна, по суті майже нічого не втрачає взагалі, на відміну від паРаші.
і ***** зробив цей очікуваний від нього крок.
показати весь коментар
17.07.2023 16:53 Відповісти
"Світ" погоджується купувати фуражне зерно для Африки по $69 в Україні і тим самим стримувати навалу голодних біженців до себе. Своє зерно в Африку італійці або американці не продають, бо ціна на їх зерно $362 і африканцям нічим за нього платити. Доставка зерна чия проблема? Точно не наша!!! - ми і так несемо великі збитки продаючи за копійки... "Світ" погоджується з шантажем ***** замість того щоб змусити кацапське падло виконувати Міжнародне Морське Право.
показати весь коментар
17.07.2023 17:10 Відповісти
Тоже мне, проблема - формируйте конвои их сухогрузов с зерном под охраной кораблей НАТО и вперёд. И пусть ВВХ попробует что-то сделать
показати весь коментар
17.07.2023 17:15 Відповісти
Наверное конвой будет сильно увеличивать стоимость зерна.
Поэтому они все так пляшут вокруг этой сделки.
показати весь коментар
17.07.2023 18:07 Відповісти
"Міністр закликав Росію". Який дурний міністр!
показати весь коментар
17.07.2023 17:55 Відповісти
А що тепер? Кацапія буде топити кораблі з зерном?
показати весь коментар
17.07.2023 19:10 Відповісти
Рішення по забезпеченню роботи зернового коридора дуже просте ,якщо він дійсно так важливий - перестаньте узгоджувати позицію у цього навіженого діда ( хоче він- не хоче ) та направте для охорони зерновозів військові конвої і все питання закрите .А то всі розповідають про голод в Африці і кивають на расею, та пішли вони на..,,...!!!!
показати весь коментар
17.07.2023 19:20 Відповісти
 
 