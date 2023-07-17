Швеція планує виділити на відновлення України понад пів мільярда доларів до 2027 року, - міністр торгівлі Форссел

За планом шведського уряду Україна має отримати 584 млн доларів до 2027 року. Ці гроші підуть на відновлення та необхідні для євроінтеграції реформи.

Про це заявив міністр міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Юган Форссел, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Ці кошти, які будуть розподілені між 2023 і 2027 роками, є частиною нещодавно розробленої стратегії допомоги, спеціально розробленої для України. Це найбільша й найамбітніша двостороння стратегія, коли-небудь розроблена Швецією", - розповів він.

Форссел наголосив, що ці кошти складають базу шведської допомоги Україні, але до них додадуться ще інші цільові інвестиції.

Зазначається, що кошти спрямують на створення української інфраструктури та розбудову інституцій, таких як охорона здоров'я.Також допомогу спрямують на зміцнення безпеки та захисту прав людини та розширення доступу України до екологічно чистої енергії.

"У перспективі ми хочемо бачити в Києві не один, а два прапори. Український і європейський", - резюмував Форссел.

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Раніше міністр оборони Пол Йонсон заявляв, що Швеція спростить та прискорить постачання зброї в Україну.