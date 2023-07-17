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Новини Фінансова допомога Україні
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Швеція планує виділити на відновлення України понад пів мільярда доларів до 2027 року, - міністр торгівлі Форссел

швеція

За планом шведського уряду Україна має отримати 584 млн доларів до 2027 року. Ці гроші підуть на відновлення та необхідні для євроінтеграції реформи.

Про це заявив міністр міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Юган Форссел, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Ці кошти, які будуть розподілені між 2023 і 2027 роками, є частиною нещодавно розробленої стратегії допомоги, спеціально розробленої для України. Це найбільша й найамбітніша двостороння стратегія, коли-небудь розроблена Швецією", - розповів він.

Форссел наголосив, що ці кошти складають базу шведської допомоги Україні, але до них додадуться ще інші цільові інвестиції. 

Зазначається, що кошти спрямують на створення української інфраструктури та розбудову інституцій, таких як охорона здоров'я.Також допомогу спрямують на зміцнення безпеки та захисту прав людини та розширення доступу України до екологічно чистої енергії. 

"У перспективі ми хочемо бачити в Києві не один, а два прапори. Український і європейський", - резюмував Форссел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримала понад $23 млрд від партнерів на фінансування дефіциту бюджету, - Шмигаль

Раніше міністр оборони Пол Йонсон заявляв, що Швеція спростить та прискорить постачання зброї в Україну.

Швеція (977) допомога і підтримка (1170) відбудова (363)


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Топ коментарі
+4
ЗЕленій шоблі пів мільярда не вистачить навіть на кишенькові витрати
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17.07.2023 17:04 Відповісти
+2
розкрадуть
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17.07.2023 17:05 Відповісти
+1
Шапіто "Студія КралВрал 95"
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17.07.2023 17:12 Відповісти
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ЗЕленій шоблі пів мільярда не вистачить навіть на кишенькові витрати
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17.07.2023 17:04 Відповісти
розкрадуть
показати весь коментар
17.07.2023 17:05 Відповісти
Шапіто "Студія КралВрал 95"
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17.07.2023 17:12 Відповісти
А кто? Если Зе, то он будет как мин. до 2027. Если не он, а тот кто будет после него, то какая заразница) кто их украдет?
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17.07.2023 17:14 Відповісти
віддавати кому? моїм дітям? твої мабуть вже за бугром?
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17.07.2023 17:27 Відповісти
Він буде до 2027?
Ви баба Буданга, чи його родич?
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17.07.2023 20:01 Відповісти
И не так и не этак. Деньги дают до 2027. Их украдут, а украдет кто? Тот кто будет. А будет или так или этак. Все равно украдут.
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17.07.2023 20:47 Відповісти
Беріть приклад з Швеції..
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17.07.2023 17:13 Відповісти
мдаааааааааа... таким темпом ми відновлюватимемось року десь до 2100. потрібні сотні мільярдів. але хто ж їх дасть банді зелених злодіїв?
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17.07.2023 17:14 Відповісти
да, дійсно, сума чималенька, і є надія, що, гопники з кварталу відновлять свої статки так, що, ті хто їм дав ці гроші самі здивуються що, можна так відновити!!!!!!!!!
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17.07.2023 18:00 Відповісти
Тільки разом з королівською нацгвардією. Щоб шашками крадівливі руки від'єднували.
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17.07.2023 18:31 Відповісти
якщо в європі вже створили комісію по закупівлі *********** на виділені урядами країн на це гроші, то що заважає швеції створити таку ж комісію з відновлення української інфраструктури та виділяти гроші саме цій комісії?

і так кожного разу з виділенням грошей україні на будь що.

спочатку комісію з власних спеців та бухгалтерів, а потім - гроші в цю комісію.
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17.07.2023 18:40 Відповісти
 
 