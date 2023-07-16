Україна отримала понад $23 млрд від партнерів на фінансування дефіциту бюджету, - Шмигаль

Партнери України від початку року надали 23 мільярди доларів для фінансування дефіциту державного бюджету України.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у своєму дописі у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Вдячні міжнародним партнерам, які від початку року виділили більше 23 млрд доларів для фінансування дефіциту бюджету", - написав він.

Шмигаль також розповів про прогрес у відновлені України. За його словами уряд вже виділив понад 1,7 млрд грн на відновлення медзакладів у дев'яти областях України та розпочав прокладання магістральних водогонів на Дніпропетровщині для забезпечення людей питною водою після російського теракту на Каховській ГЕС. Уряд виділив на цей проєкт 1,5 млрд грн. До осені роботи мають бути завершені.

"Для відновлення економіки продовжуємо програму безповоротних грантів єРобота. У межах десятої хвилі подачі заявок за програмою "Власна справа" виділено 72 млн грн для 306 бізнесів. Загалом від початку 2023 року переможцями програми стали вже 2 800 підприємців, яким буде надано гранти на 665 млн грн", - додав Шмигаль.

Розпочато також роботу над Ukraine Facility — чотирирічною програмою ЄС на 50 млрд євро, яка покликана допомогти Україні з фінансуванням бюджету та проєктів відновлення. Уряд створив Міжвідомчу робочу групу для підготовки плану заходів з реалізації програми реформ та змін.

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Нагадаємо, нещодавно Шмигаль повідомляв, що за перші шість місяців 2023 року уряд впорався із завданням фінансування всіх ключових видатків бюджету. Усі податкові надходження від громадян та бізнесу спрямовано на оборону.