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Новини Фінансова допомога Україні Бюджет-2023
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Україна отримала понад $23 млрд від партнерів на фінансування дефіциту бюджету, - Шмигаль

шмигаль

Партнери України від початку року надали 23 мільярди доларів для фінансування дефіциту державного бюджету України.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у своєму дописі у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Вдячні міжнародним партнерам, які від початку року виділили більше 23 млрд доларів для фінансування дефіциту бюджету", - написав він. 

Шмигаль також розповів про прогрес у відновлені України. За його словами уряд вже виділив понад 1,7 млрд грн на відновлення медзакладів у дев'яти областях України та розпочав прокладання магістральних водогонів на Дніпропетровщині для забезпечення людей питною водою після російського теракту на Каховській ГЕС. Уряд виділив на цей проєкт 1,5 млрд грн. До осені роботи мають бути завершені.

"Для відновлення економіки продовжуємо програму безповоротних грантів єРобота. У межах десятої хвилі подачі заявок за програмою "Власна справа" виділено 72 млн грн для 306 бізнесів. Загалом від початку 2023 року переможцями програми стали вже 2 800 підприємців, яким буде надано гранти на 665 млн грн", - додав Шмигаль. 

Розпочато також роботу над Ukraine Facility — чотирирічною програмою ЄС на 50 млрд євро, яка покликана допомогти Україні з фінансуванням бюджету та проєктів відновлення. Уряд створив Міжвідомчу робочу групу для підготовки плану заходів з реалізації програми реформ та змін.

Читайте також: Україна сподівається на декілька траншів від МВФ протягом наступного року, - міністр фінансів Марченко

Нагадаємо, нещодавно Шмигаль повідомляв, що за перші шість місяців 2023 року уряд впорався із завданням фінансування всіх ключових видатків бюджету. Усі податкові надходження від громадян та бізнесу спрямовано на оборону.

бюджет (3042) дефіцит (570) допомога і підтримка (1170) Шмигаль Денис (4683)


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Топ коментарі
+17
Пора знову замовляти неіснуючим фірмам військові замовлення, яких не буде виконано ніколи. Мають вже багатий досвід.
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16.07.2023 16:22 Відповісти
+16
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16.07.2023 16:32 Відповісти
+13
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16.07.2023 16:42 Відповісти
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Пора знову замовляти неіснуючим фірмам військові замовлення, яких не буде виконано ніколи. Мають вже багатий досвід.
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16.07.2023 16:22 Відповісти
Їм то очко десь бачиться не вайне
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16.07.2023 16:24 Відповісти
навіть очевидне, водогін та відновлення лікатень, як що будуть "працювати" старі тендещики
то гарантовано скиздять половину+
але є страшніше
чотирирічний план зелених
а це жопа
і не лише грошам...
вони не збираються йти з влади!!!!
саме тому дуже страшно
бо ***, буде громадянська після цієї, народ на таких нервах від дій влади, поліції, чиновників, шо вже край
і, я нікому нічого не должен крім батьків, вже не пройде
я президент, не проканає, він мій друг а ви гавно, теж не пройде
я техенько в ліс, то лише з мотузкою
та й фсбешники у владі нам не потрібні
світла в кінці тонеля не видно нікуя, лиш темнота
а у них, ***ть, чотирирічний план. то вони вже все знають на перед
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16.07.2023 21:31 Відповісти
Озвучь скільки скиздили млять?
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16.07.2023 16:22 Відповісти
В гуглі забанили?

https://www.ar25.org/article/specmarodery-yak-importery-zbroyi-vkraly-milyardy-gryven-u-rozpal-viyny.html
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16.07.2023 16:29 Відповісти
кажуть злі люди, що Байден оскаженів, коли побачив звіт про бюджетно-фінансовий стан від Шмигаля (чи стан Шмигаля?)
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16.07.2023 16:23 Відповісти
не сказав, скільки бабла отримав в якості грантів (безповоротної допомоги), а скільки в якості кредитів.
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16.07.2023 16:23 Відповісти
Є до чого рук докласти .
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16.07.2023 16:30 Відповісти
Чому не можна знайти креативну людину на таку критичну посаду!?! Навіщо тримати "ні риба, ні м'ясо"!?! Бо може статися Трамп і дурняк закінчиться.
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16.07.2023 16:30 Відповісти
Зеленський ніколи не звільняє злодіїв.
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16.07.2023 16:59 Відповісти
А бабло моют видать по старым схемам. Тут не нужно придумывать велосипед. Так сказать из поколения в поколение по наследству схемами делятся.
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16.07.2023 16:31 Відповісти
...то цього внукам вистачить чи замало буде?
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16.07.2023 16:31 Відповісти
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16.07.2023 16:32 Відповісти
Это Твое лицо -- Украина!
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16.07.2023 19:50 Відповісти
Гроші є а тепер головне як їх розпорошити по офшорах та замести сліди.
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16.07.2023 16:33 Відповісти
З 12 млрд євро- 3,8млрд грн сяк так пішло на справу, а решту прожерли чи вже декомунізували..
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16.07.2023 16:41 Відповісти
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16.07.2023 16:42 Відповісти
якраз "на часі", чо.
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16.07.2023 17:19 Відповісти
Так ви ці гроші пилети ,піднімаючи пенсії недодепутатам бувшим і бувшим дерслужбовцям ,вони що мало награбили.
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16.07.2023 16:42 Відповісти
500 млн. грн. на музей недавно проголосовали, а дефицит бюджета профинансировали партнеры.
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16.07.2023 16:44 Відповісти
завтра, Денисе, теж подякуй, і післязавтра. кожного ранку не забувай, як наказано
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16.07.2023 16:49 Відповісти
23 млрд это - 23 000 млн дол.

а на экономику вы выдали 72 млн грн это все равно что 2 м дол. простите а куда пошли остальные 22 998 млн дол???? А!?
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16.07.2023 16:50 Відповісти
23 МІЛЬЯРДІВ доларів. Якби мільйонів ми би вже "скопитились".
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16.07.2023 16:56 Відповісти
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16.07.2023 17:11 Відповісти
та они надеятся парашкиными замороженными все вернуть, вот и гребут как не в себя.
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16.07.2023 17:17 Відповісти
Ага. Шмигаль вже сказав, що він з бюджетом "впорався".
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16.07.2023 17:23 Відповісти
А як вони будуть доказувати Заходу, що вони ******* ге їхні гроші, а податки українських платників? Чи какаяразніца, бюджет то один і дирявий як друшлаг у маланського поца.
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16.07.2023 17:47 Відповісти
Майже вся ця допомога йде на виплати - транш в пенсійний фонд - легко відслужити, на з/п лікарям, вчителям і так далі - легко відстежити.
На фінансування оборонного комплексу ми витрачаємо (майже) всі внутрішні надходження бюджету - таким чином союзники, наче, напряму не фінансують війну. Допомагають зброєю але ми отримуємо в натуральному вигляді - фонди для придбання зброї контролюють союзники.
Все розкрадання з внутрішніх надходжень які союзники напряму не контролюють. Але як воно на справді всім зрозуміло, від перекладання грошей по різним кишеням їх кількість не збільшується
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16.07.2023 18:33 Відповісти
Що критика діє??? А то уряд все зробив, розробив, дефіциту немає!!! От ж, так і кажи що завдяки Заходу,..........!!!!
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16.07.2023 17:51 Відповісти
Скільки спіздив?
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16.07.2023 20:11 Відповісти
От буде що дерибанить.
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16.07.2023 20:15 Відповісти
Ще ні одному уряду України не було такої *лафи*.
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16.07.2023 21:38 Відповісти
Ого.

А тепер згадуємо бюджет 2021. Він там на рівні 30-35 мільярдів доларів.

Тобто де-хто стверджує що податки в країні взагалі ніхто не платить порівняно із 2021? Так це ж брехня. Суки де гроші? Де ***** наші шахеди, ланцети та сотні тисяч фпв?
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17.07.2023 02:18 Відповісти
 
 