Резніков анонсував 18 липня Рамштайн-14: Продовжимо робити неможливе
Завтра, 18 липня, відбудеться чергове засідання у форматі Рамштайн, яке було створено для надання Україні військової допомоги від партнерів та союзників.
Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у колонці для LIGA.net.
"18 липня продовжимо робити неможливе на черговій зустрічі у форматі Рамштайн", – наголосив Резніков.
Міністр нагадав, що щодо кожного виду іноземного озброєння, яке вже давно на фронті, він спочатку чув "ні, цього не буде, це неможливо".
"По факту – можливо, але у свій час і за умови нашої наполегливості", – заявив міністр.
"Щодо НАТО – наближаємо правильний час.
Наближаємо перемогу", - додав він.
Топ коментарі
+19 Підлога Маккартні
показати весь коментар17.07.2023 17:07 Відповісти Посилання
+15 Ksenia VB
показати весь коментар17.07.2023 17:08 Відповісти Посилання
+14 Наталия Гончар
показати весь коментар17.07.2023 17:07 Відповісти Посилання
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"...наш інформпростір" - марафон!
Єдиний аргумент, у зеленої сволоти проти Швеця -- агент КДБ. Вся ця мерзота відчуває з його сторони небезпеку, а сказати по суті -- нічого.
Це єдина людина яку поважає захід
галерителевізора!!
За дальнейшее крышевание и утивание этого дела дополнительный срок.
В общем, отлетался орел корупции.
Позбвили Україну людини, яка була ініціатором надання найнеобхіднішої зброї.
Волес в вересні йде у відставку.
Над ней уже просто ржут.... то есть за адекватную не считают.