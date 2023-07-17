Резніков анонсував 18 липня Рамштайн-14: Продовжимо робити неможливе

Завтра, 18 липня, відбудеться чергове засідання у форматі Рамштайн, яке було створено для надання Україні військової допомоги від партнерів та союзників.

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у колонці для LIGA.net.

"18 липня продовжимо робити неможливе на черговій зустрічі у форматі Рамштайн", – наголосив Резніков.

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Міністр нагадав, що щодо кожного виду іноземного озброєння, яке вже давно на фронті, він спочатку чув "ні, цього не буде, це неможливо".

"По факту – можливо, але у свій час і за умови нашої наполегливості", – заявив міністр.

"Щодо НАТО – наближаємо правильний час.

Наближаємо перемогу", - додав він.

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