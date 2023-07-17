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Резников анонсировал 18 июля Рамштайн-14: Продолжим делать невозможное

резніков

Завтра, 18 июля, состоится очередное заседание в формате Рамштайн, созданное для оказания Украине военной помощи от партнеров и союзников.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в колонке для LIGA.net.

"18 июля продолжим делать невозможное на очередной встрече в формате Рамштайн", – подчеркнул Резников.

Министр напомнил, что по каждому виду иностранного вооружения, которое уже давно на фронте, он сначала слышал "нет, этого не будет, это невозможно".

"По факту – возможно, но в свое время и при условии нашей настойчивости", – заявил министр.

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"По НАТО - приближаем правильное время.

Приближаем победу", – добавил он.

Резников не уточнил, в каком формате пройдет очередное заседание в формате Рамштайн.

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Автор: 

помощь (7912) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+19
яйца по 18?
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17.07.2023 17:07 Ответить
+15
Залужного треба на Рамштайн.
Це єдина людина яку поважає захід
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17.07.2023 17:08 Ответить
+14
МАРОДЕРИТИ під прицілом НАТО?
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17.07.2023 17:07 Ответить
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МАРОДЕРИТИ під прицілом НАТО?
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17.07.2023 17:07 Ответить
Прошу дати максимум переглядів у підтримку останнього ролика Швеця "НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЛЯ СПАСИТЕЛЯ НАЦИИ /ПОРТРЕТ ГЕНЕРАЛА ЗАЛУЖНОГО "
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17.07.2023 17:08 Ответить
Швець - гебешна кацапська консерва. Не раджу вам його дивитись та тягнути це лайно у наш інформпростір.
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17.07.2023 17:21 Ответить
Авжеж! Проти кротів в українській владі - значить "гебешна кацапська консерва".
"...наш інформпростір" - марафон!
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17.07.2023 17:33 Ответить
Ваш простір! Швеці-п'янтковські-фейгіни - це з єдиного телемарафону. Так що сюди - не за адресою)
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17.07.2023 17:44 Ответить
ідіот - фейгін з Люською та піонтковський - то гості МАРАФЕТУ ЄРМАКА
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17.07.2023 17:48 Ответить
ЗЕ інформпростір- інформмарафет від Єрмака з Подоляком за гроші Заходу на бюджет України кормити Фірташа з Інтером та Бєню (з його співволодарем ПЛЮСІВ Медведчуком) на ЄЄмарафоні . А вцей час Австрія та Дніпро з Вовою їх ховають від правосуддя США . Та ще Арахамія мотається на літачку Фірташа -утрясають договрняки по аміачній селітрі з одеського порту, по списанню боргів Фірташу . СБУ ,агентами Москви в котрому зараз займаєься Палата Представникв США, робить імітацію обшуків у шкарпетка у Бєні - якраз під Рамштайн замилють золоті яйця Резнікова ...
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17.07.2023 17:50 Ответить
Не вгадали, Саша Попов!
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17.07.2023 17:52 Ответить
не ліпіть Швеця до фейгіна, фейгін це дружбан люсі
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17.07.2023 17:55 Ответить
Де Бутусов і де швець. Ви тут (на цензорі) бачили цю гидоту?
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17.07.2023 17:53 Ответить
Дурню.Швець у своїх матеріалах по Червінськму, Бурбі, вагнергейту опирається на розслідування БУ-ТУ-СО-ВА!
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17.07.2023 17:57 Ответить
Швецалюбам тут не місце. Що не ясно? Не треба демонструвати тут свою тупізну. І так хватає. От же ж які завзяті ватніки пішли(
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17.07.2023 18:05 Ответить
Наталия! Не мечите бисер!

Єдиний аргумент, у зеленої сволоти проти Швеця -- агент КДБ. Вся ця мерзота відчуває з його сторони небезпеку, а сказати по суті -- нічого.
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17.07.2023 19:22 Ответить
шо вони можуть по суті, маючи Єрмака агента Кремля сьогоднішнього
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17.07.2023 20:00 Ответить
Зробимо все не можливе ось, наприклад, ви могли б ******** танк леопард і продати його назад Німеччині, а потім поросити цей танк назад так як він потрібен Україні? ні? а ось Резніков точно зможе зробити не можливе можливим!
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17.07.2023 17:20 Ответить
Ця скотина, яйцекрад, робить неможливе?? Та тебе там знають, як першого злодюгу України, та після вітання з тобою, ідуть мити руки!
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17.07.2023 19:26 Ответить
яйца по 18?
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17.07.2023 17:07 Ответить
"18 липня продовжимо робити неможливе. Яйця будуть вимірювати в літрах
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17.07.2023 17:15 Ответить
Легко буде списувати яйця в літрах. Скільки розбитих яєць піде на 1л.?
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17.07.2023 17:47 Ответить
по 34
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17.07.2023 17:56 Ответить
невже страусині будуть по 17??
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17.07.2023 17:07 Ответить
А я боюся навіть подумати - ннвже Зєлєнскій позбудеться Єрмака і Татарова? 🤔 Це справді не можливе. Невже зроблять?
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17.07.2023 17:48 Ответить
Не позбудеться. Швидше нас всіх знищить... Читачі цензора --- перші в списку..
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17.07.2023 19:30 Ответить
піднімимо ціну на яйця в двічі !
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17.07.2023 17:07 Ответить
Шоо, ще хочете вкрасти те що ще не встигли?!
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17.07.2023 17:07 Ответить
Залужного треба на Рамштайн.
Це єдина людина яку поважає захід
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17.07.2023 17:08 Ответить
Неможливе? Яйця тепер в кубічних метрах будуть виміруватися?
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17.07.2023 17:08 Ответить
За яйца понятно, а почем будут яблоки?
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17.07.2023 17:10 Ответить
Буде страва "яйця з яблуками". По сто за 5 куб. см.
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17.07.2023 17:42 Ответить
Труженик вже ******* 1міліард долорів треба робити неможливе 2 міліарди а може і три поки зе при владі
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17.07.2023 17:12 Ответить
Це добре. І будьмо вдячними й щирими.. й наполегливими..
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17.07.2023 17:12 Ответить
невже неіснуючі херсонські кавуну для ЗСУ по 300 грн/кг закупить?
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17.07.2023 17:13 Ответить
Щоб не робити зараз неможливе потрібно було раніше робити необхідне.
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17.07.2023 17:13 Ответить
Так, треба було токмачити головою об стінку 73% прикутих до галери телевізора!!
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17.07.2023 19:33 Ответить
Але ж хто знав, що в Україні скільки ідіотів, що купилися на Голобородька!
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17.07.2023 19:34 Ответить
Всё можливе ти зробив.Мародер.
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17.07.2023 17:16 Ответить
Неможливе це перестати красти.
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17.07.2023 17:27 Ответить
невже яйка по 170 (за1)????
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17.07.2023 17:33 Ответить
Резников о заседании Рамштайн-14: Продолжим делать невозможное: --Грабили-- Грабим! и будем Грабить! Простите - Им уже не Верят! Наивные !
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17.07.2023 17:38 Ответить
невже бахмут асфальтуватимеш?
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17.07.2023 17:48 Ответить
Це той Рєзніков, який у Вільнюсі подумав, що на концерті Кварталу і з дурнуватим виразом обличчя сміявся над недолугими саркащмами Зєлєнского в бік Бена Воллеса? Цим він вже довів, що може робити не можливе.
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17.07.2023 17:50 Ответить
це той Резніков котри лізе цілуватися з Остіним а той ледь стримується від нього як слизняка вонючого
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17.07.2023 17:53 Ответить
Може від нього справді смердить? 🤔 Тухлими яйцями? А його "хі-хі" за Воллеса я ніколи не забуду.
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17.07.2023 17:56 Ответить
Резников должен сидеть за яйцо по 17 грн.
За дальнейшее крышевание и утивание этого дела дополнительный срок.
В общем, отлетался орел корупции.
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17.07.2023 17:52 Ответить
за кожне яйце - 10 років ( ну хоча б по 10 за два)
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17.07.2023 18:03 Ответить
.Та ви і так робите неможливе, де ще пи=дять так гроші як ті, що, роблять неможливе!!!!!!!!!!!
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17.07.2023 17:55 Ответить
яйця по 17, сковородки, барабани, стадіони.Всіх цих "діячів" разом з сімями до третього коліна, після повної конфіскації копати окопи за мінімальну заробітню плату.
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17.07.2023 18:02 Ответить
Продовжимо робити неможливе це мародерити українську армію та український народ, прикриваючись найкривавішою війною??? Таке було б неможливо в будь якій державі, де країною керують достойні люди, які мають честь та гідність та розділяють долю народа, який довірив їм право керувати державою. Але це не про зграю аморальних "офісних" покидьків, які воюючу, стікаючу кров"ю країну перетворили на джерело казкового безкарного збагачення, при цьому граючи на публіку затятих "патріотів". Такої двуликої, цинічної, аморальної антидержавної падалі у керма держави ще ніколи не було за всі 32 роки Незалежності...
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17.07.2023 18:13 Ответить
Ви вже зробили неможливе, мразюки.
Позбвили Україну людини, яка була ініціатором надання найнеобхіднішої зброї.
Волес в вересні йде у відставку.
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17.07.2023 18:22 Ответить
Обращает внимание тот факт, что власть уже не ругают, что делало её серьёзным оппонентом в разговоре с обществом, нет...

Над ней уже просто ржут.... то есть за адекватную не считают.
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17.07.2023 18:29 Ответить
ПАДЛО, ти коли почнеш виробляти дрони в промислових масштабах.
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17.07.2023 19:13 Ответить
Люди фізично закінчаться, коли цим "діячам" або дійде або не буде країни.
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17.07.2023 19:18 Ответить
Продовжимо робити неможливе це нагло красти навіть в таких умовах?
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17.07.2023 20:46 Ответить
Ви вже давно робите неможливе - обкрадаєте ЗСУ і воюючу країну. Це неможливо більше ніде, хіба в ще рашці.
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17.07.2023 23:04 Ответить
Ти вже наробиш з Єрмаковською Маляршею. Як кіт на глині.
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18.07.2023 00:00 Ответить
 
 