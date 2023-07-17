Резников анонсировал 18 июля Рамштайн-14: Продолжим делать невозможное
Завтра, 18 июля, состоится очередное заседание в формате Рамштайн, созданное для оказания Украине военной помощи от партнеров и союзников.
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в колонке для LIGA.net.
"18 июля продолжим делать невозможное на очередной встрече в формате Рамштайн", – подчеркнул Резников.
Министр напомнил, что по каждому виду иностранного вооружения, которое уже давно на фронте, он сначала слышал "нет, этого не будет, это невозможно".
"По факту – возможно, но в свое время и при условии нашей настойчивости", – заявил министр.
"По НАТО - приближаем правильное время.
Приближаем победу", – добавил он.
Резников не уточнил, в каком формате пройдет очередное заседание в формате Рамштайн.
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Єдиний аргумент, у зеленої сволоти проти Швеця -- агент КДБ. Вся ця мерзота відчуває з його сторони небезпеку, а сказати по суті -- нічого.
Це єдина людина яку поважає захід
галерителевізора!!
За дальнейшее крышевание и утивание этого дела дополнительный срок.
В общем, отлетался орел корупции.
Позбвили Україну людини, яка була ініціатором надання найнеобхіднішої зброї.
Волес в вересні йде у відставку.
Над ней уже просто ржут.... то есть за адекватную не считают.