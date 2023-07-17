Резников анонсировал 18 июля Рамштайн-14: Продолжим делать невозможное

Завтра, 18 июля, состоится очередное заседание в формате Рамштайн, созданное для оказания Украине военной помощи от партнеров и союзников.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в колонке для LIGA.net.

"18 июля продолжим делать невозможное на очередной встрече в формате Рамштайн", – подчеркнул Резников.

Министр напомнил, что по каждому виду иностранного вооружения, которое уже давно на фронте, он сначала слышал "нет, этого не будет, это невозможно".

"По факту – возможно, но в свое время и при условии нашей настойчивости", – заявил министр.

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"По НАТО - приближаем правильное время.

Приближаем победу", – добавил он.

Резников не уточнил, в каком формате пройдет очередное заседание в формате Рамштайн.

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