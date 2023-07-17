Росіяни продовжують мінувати ЗАЕС, - Котін

"Енергоатом" регулярно отримує інформацію про мінування Запорізької АЕС російськими військовими, ситуація залишається складною.

Про це повідомив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Енергоатому.

"Фактично російські окупанти продовжують використовувати її як свою військову базу. Ми регулярно отримуємо повідомлення, що вони мінують нашу станцію", - зазначив Котін, уточнивши, що наразі радіаційний стан на майданчику ЗАЕС здійснюється завдяки датчикам радіаційного моніторингу, розташованим за 5 км від станції, на правому березі Дніпра.

Крім того, на ЗАЕС перебувають інспектори МАГАТЕ, і їхня інформація допомагає розуміти, що відбувається на атомному об’єкті. Однак окупанти не допускають представників Агентства до всіх зон, які необхідно оглянути.

"Попри деградацію обладнання ми дуже чекаємо моменту, коли зможемо повернути контроль над станцією, аби відновити її повноцінну роботу", – резюмував Котін.

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Раніше Котін повідомляв, що на станції перебуває близько 700 окупантів.