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Новини атака на ЗАЕС
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Росіяни продовжують мінувати ЗАЕС, - Котін

заес

"Енергоатом" регулярно отримує інформацію про мінування Запорізької АЕС російськими військовими, ситуація залишається складною.

Про це повідомив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Енергоатому. 

"Фактично російські окупанти продовжують використовувати її як свою військову базу. Ми регулярно отримуємо повідомлення, що вони мінують нашу станцію", - зазначив Котін, уточнивши, що наразі радіаційний стан на майданчику ЗАЕС здійснюється завдяки датчикам радіаційного моніторингу, розташованим за 5 км від станції, на правому березі Дніпра.

Крім того, на ЗАЕС перебувають інспектори МАГАТЕ, і їхня інформація допомагає розуміти, що відбувається на атомному об’єкті. Однак окупанти не допускають представників Агентства до всіх зон, які необхідно оглянути.

"Попри деградацію обладнання ми дуже чекаємо моменту, коли зможемо повернути контроль над станцією, аби відновити її повноцінну роботу", – резюмував Котін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ризик теракту на ЗАЕС залишається, - ГУР

Раніше Котін повідомляв, що на станції перебуває близько 700 окупантів. 

мінування (1218) Енергоатом (1649) Петро Котін (111) Запорізька АЕС (1435) атака на ЗАЕС (174)


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цікаво, як це сприймають численні організації зі збереження та захисту миру у світі, наприклад, така відома, як ООН, їх це ніяк не цікавить? хоч би щось сказали з цього приводу, якесь своє фе, або бе...
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17.07.2023 17:34 Відповісти
Мовчання вартує тисяч слів - а мовчання такої "поважної" організації як ООН перевищує гроші всього світу ( і не тільки нашого а ще й паралельних світів - правда я ще не вирішив скількох світів).
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17.07.2023 17:50 Відповісти
Та перестаньте ви. Прекрасно ж знаєте,що це проблема усіх, а не тільки України. Наразі Україна у вигляді оп не робить нічого, тільки заяви,які одна одній протиречить. Скільки пересувних технічних засобів отримала Україна від Європи на цей випадок. Пропаганда, маніпуляція відносно усіх, але не себе.
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17.07.2023 18:02 Відповісти
Значить скоро блогер Буданов зробить чергову заяву, що ймовірність теракту на ЗАЕС зменшується
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17.07.2023 17:45 Відповісти
Зате ''моготе'' не бачить мінування!
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17.07.2023 18:00 Відповісти
Ху&ло буде робите усе щоб нашкодити Україні.
Це аксіома.

Не требо сумніватися.
Якщо він зможе, то він це зробить.

Тому не треба кожен раз друкувати дурниці, Котін-
ой! Вони знову…
Яка несподіванка!?

А по друге, пане «президент Єнергоатому», чому ви інформуйте ворога, як Україна слідкуе за ними?
Шо це таке?!

»…. зазначив Котін, уточнивши,
що наразі радіаційний стан на майданчику ЗАЕС здійснюється завдяки датчикам радіаційного моніторингу, розташованим за 5 км від станції, на правому березі Дніпра»
?!?

Ви зрадник? Або дурень?
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17.07.2023 18:02 Відповісти
А кого це дивує? Опариші не можуть носити мед. Їм на роду написано переробляти лайно.
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17.07.2023 18:19 Відповісти
Досить страху наганяти, містер котін
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17.07.2023 21:45 Відповісти
А российская АЭС может бабахнуть и без минирования.
Толку от минирования ...
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17.07.2023 22:31 Відповісти
 
 