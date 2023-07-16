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Ризик теракту на ЗАЕС залишається, - ГУР

заес,аес,запорізька

Ризик теракту на Запорізькій АЕС залишається, доки там перебувають російські військові.

Про це сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На жаль, ці важливі об'єкти - "Кримський титан" та Запорізька станція - перебувають під окупацією. Проведено роботи з мінування об'єктів на території ЗАЕС та заводу "Титан". Ситуація поки що не змінилася і розмінування там не відбувалося. Триває політика шантажу. Говорити про те, що теракт - вирішений сценарій, ми сьогодні не будемо. Але ця загроза існує, поки на цьому та інших важливих об'єктах перебувають російські окупанти", - сказав він.

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Нагадуємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомив про можливу підготовку окупантами провокації на території Запорізької атомної електростанції найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський ввечері 4 липня повідомив, що на даху кількох енергоблоків ЗАЕС російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку.

Раніше повідомлялось, що на даху IV енергоблоку ЗАЕС з’явилися невідомі об’єкти. ЗМІ публікували супутникові фото.

Також повідомлялося, що російські окупанти досі не надали експертам МАГАТЕ доступу до дахів реакторних блоків 3 і 4 Запорізької АЕС

Автор: 

мінування (1218) розвідка (3896) теракт (1037) Кримський титан (60) Запорізька АЕС (1435)


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«Ризик теракту на ЗАЕС залишається, - ГУРДжерело: »…

Ризок теракту у любому місті 24/7 залишається.

Бо ми маємо справу с ху&лом та його орками.

Ворог підлий та небезпечний
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16.07.2023 15:39 Відповісти
Добре б знати, де новіков з банановим іваном поділися з України, можливо, десь у полоні московити їх катують, а Зеленський з єрмаком, відмовчується !!
А можливо, і навпаки, єрмак з татаровим, готують спецпідрозділ із держслужбовців ОПУ та депутатів монобільшості, за гроші кала Мойського, для їх звільнення!!
Можливо їх усіх і нагородять, ПОСМЕРТНО!!
Ну, то таке…
Пильнуймо Україну від московитів!!
Кари, оркам *****, страшної КАРИ!
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16.07.2023 15:54 Відповісти
 
 