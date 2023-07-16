Ризик теракту на ЗАЕС залишається, - ГУР

Ризик теракту на Запорізькій АЕС залишається, доки там перебувають російські військові.

Про це сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На жаль, ці важливі об'єкти - "Кримський титан" та Запорізька станція - перебувають під окупацією. Проведено роботи з мінування об'єктів на території ЗАЕС та заводу "Титан". Ситуація поки що не змінилася і розмінування там не відбувалося. Триває політика шантажу. Говорити про те, що теракт - вирішений сценарій, ми сьогодні не будемо. Але ця загроза існує, поки на цьому та інших важливих об'єктах перебувають російські окупанти", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо на ЗАЕС станеться теракт, доведетеся виселяти людей у радіусі 50 км, - МОЗ

Нагадуємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомив про можливу підготовку окупантами провокації на території Запорізької атомної електростанції найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський ввечері 4 липня повідомив, що на даху кількох енергоблоків ЗАЕС російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку.

Раніше повідомлялось, що на даху IV енергоблоку ЗАЕС з’явилися невідомі об’єкти. ЗМІ публікували супутникові фото.

Також повідомлялося, що російські окупанти досі не надали експертам МАГАТЕ доступу до дахів реакторних блоків 3 і 4 Запорізької АЕС