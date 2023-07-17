Росіяни "націоналізували" підприємства на окупованій частині України та шукають для них нових "власників", – правозахисник Лисянський

Окупаційна адміністрація РФ на тимчасово окупованій території Херсонської області закінчила процес оформлення примусового відчуження промислових підприємств. При цьому подібні процеси відбуваються й на окупованій частині Луганщини – там росіяни забирають магазини в українських торгівельних мережах. Наразі окупанти шукають нових "власників", на кого можна "записати" відчужені підприємства.

Про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський, засновник "Східної правозахисної групи" (СПГ), інформує Цензор.НЕТ.

Так, згідно з даними СПГ, на окупованій Херсонщині росіяни "націоналізували" декілька підприємств, серед яких "Завод великих електричних машин" (Нова Каховка), "Каховський завод електрозварювального обладнання", "Каховський експериментально механічний завод".

Загалом на тимчасово окупованій території Херсонської області розміщені 110 промислових підприємств, 30 з яких належать до обробної галузі.

"Можна побачити, що росіян цікавлять саме заводи. Не обов’язково вони там запустять виробництво, найчастіше в таких випадках вивозять обладнання, а решту пускають на метал", – каже Лисянський.

Таким чином загарбники на тимчасово окупованих територіях України масово вивозили з промислових підприємств обладнання та металобрухт, загалом з окупованої частини Херсонської області майно з промислових об’єктів вивозилось в анексований Крим.

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Також подібні процеси відбуваються на тимчасово окупованій території Луганської області – там окупанти закінчили процес оформлення примусово відчуженого майна у вигляді 12 приміщень, які до 24 лютого належали до торгівельних мереж. Мова йде про 6 приміщень магазинів у Сєверодонецьку, 4 приміщення у Лисичанську та 2 приміщення у Сєверодонецьку. Також відомо, що раніше у цих приміщеннях розташовувались магазини торгівельних мереж "Амстор", "АТБ", "Сільпо".

Також, окупанти вирішили що будуть робити з Сєверодонецьким підприємством "АЗОТ", у зв’язку з тим, що на відновлення заводу потрібні фінансовий ресурс, а також високо кваліфіковані спеціалісти окупанти визнали, що у найближчі 5-10 років вони не зможуть запустити підприємство, тому наразі вони розробляють проект так званого технопарку. Тобто, завод ліквідують.

Приблизно такаж ситуація із вугільною промисловістю у Лисичанську – шахта ім. Мельникова на даний час не працює. До 24 лютого 2022 року у Лисичанську працювало державне підприємство ПАО "Лисичанськвугілля", яке складалося з чотирьох шахт та допоміжних відокремлених підрозділів, загалом на підприємстві працювало 4100 працівників. Наразі ще в 2022 роцітри шахти ліквідовані окупантами, а шахта ім. Мельникова (яка видобувала 1500 – 2000 т вугілля за добу) включена у список на закриття до кінця 2023 року.

"Великий промисловий потенціал регіонів окупанти знищують або віддають наближеним до Кремля людям. Вся решта з підприємств просто зачиняється", – каже Лисянський.

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